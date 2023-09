Arvostelussa iPhone 15 Pro Max

Latausnopeus on liian verkkainen

iPhone 15 Pro Max - Pika-arvio

Materiaalivalinnat eivät yleensä puhuttele suurta yleisöä, mutta Apple ja iPhone 15 Pro Max tekee sääntöön poikkeuksen.

Apple toki taitaa myyntipuheet. Kun yhtiö kertoo iPhone 15 Pron ja iPhone 15 Pro Maxin hyödyntävän samaa titaania kuin Nasa Mars-planeetalle lähettämissään kulkupeleissä, kuulostaa tämä vakuuttavalta.

Muutos on kouriintuntuva, kun Applen parhaan iPhonen nappaa käsiinsä. Titaanisen rungon sulava ja jämäkkä tuntuma vaikuttaa kestävältä sekä tyylikkäältä. Muotoilussa on toki muitakin muutoksia, mutta 6,7-tuumaisen iPhone 15 Pro Maxin pitäminen kädessä tuntuu oikeasti erilaiselta kuin viimevuotisen iPhone 14 Pro Maxin. Kokonaisuus on kevyempi ja huolitellumpi.

Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään titaanista. Apple on pyöristänyt reunukset, mikä voi tuntua paperilla pieneltä asialta, mutta arjessa muutos on mullistava. Ero aiempaan on kuin yöllä ja päivällä.

Lisäksi Pro-mallisto on luopunut vanhasta mykistyspainikkeesta. Ominaisuus on toki edelleen käytössä, mutta kustomoitava toimintonäppäin tarjoaa runsaasti enemmän mahdollisuuksia. Yhden painikkeen funktion vapauttaminen on juuri sellainen innovaatio, jota vain Apple voi kutsua perustelluksi mullistavaksi innovaatioksi.

Pyöristetympi ulkonäkö on valtaisa harppaus. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Monille Applen faneille voi olla vaikea luopua vanhasta Lightning-liitännästä, mutta sen tilalle on viimein saatu muista puhelimista tuttu USB-C-väylä. Tämän myötä vanhat kaapelit joutavat kierrätykseen, mutta onneksi standardoitu USB-C on niin vakiintunut, että muutos on tervetullut. Myyntipakettiin sisältyy vieläpä tyylikäs punottu latauskaapeli.

Kuten olettaa saattaa, Apple tarjoaa uusimmassa lippulaivamallissaan jälleen roiman suorituskykyloikan. Tuore iPhone 15 Pro Max hyödyntää A17 Pro -suoritinta, jonka avulla Resident Evil: Villagen kaltaiset pelit rullaavat sujuvasti 6,7-tuumaisella Super Retina XDR OLED -näytöllä. Ruudun koko aiheuttaa omat kompastelunsa, mutta ohjaimen käyttäminen tuo runsaasti mahdollisuuksia.

Takana oleva kolmoiskamera näyttää ulkoisesti samalta kuin iPhone 14 Pro Maxin, mutta ulkonäkö pettää tässä tapauksessa. Muutoksia on sekä kennoissa että sovelluksessa, ja näiden ansiosta kyseessä on merkittävästi edeltäjäänsä parempi kamerapuhelin.

Sinänsä käytössä on edelleen 48 MP pääkamera, mutta koko kuvaprosessointi on mietitty tällä kertaa uusiksi.

Kolmoiskamera voi näyttää samalta kuin aiemmin, mutta käytössä on entistä parempi 5x optinen zoom. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kamera yhdistää pixel binning -tekniikalla kuvat 24 MP otoksiksi. Kuten jutun varrella nähtävät esimerkkikuvat osoittavat, otokset ovat lähes kauttaaltaan todella aidonnäköisiä ja uskottavia. Ainoastaan taivaan sinerrys menee hiukan turhan pitkälle.

Yksi arkea helpottava muutos koskee muotokuvia. Siinä missä aiemmin muotokuvatila on pitänyt kytkeä ennen kuvaustuokiota päälle tai pois, nyt sen voi tehdä jälkikäteen. Jos iPhone 15 Pro Max tunnistaa kuvasta syvyyden, se voi muuttaa paitsi otoksen muotokuvaksi mutta myös vaihtaa fokuksen kohdetta valmiista kuvasta.

Jos toivoit Applen lisäävän huippupuhelimeensa 10x optinen zoomin, iPhone 15 Pro Max tuntuu pettymykseltä. Yhtiö on silti ottanut askeleen oikeaan suuntaan, sillä iPhone 15 Prossa käytettävä 3x optinen zoom on sentään vaihtunut 5x optiseen zoomiin. Tässä taistossa Samsung Galaxy S23 Ultra vetää 10x optisella zoomilla ja 100x Space Zoomilla selvästi pidemmän korren. Muutokset ovat kuitenkin oikeansuuntaisia, ja kuvien lopputuloksessa on runsaasti kehuttavaa.

Kuten koko arvostelussa käymme kattavasti läpi, on iPhone 15 Pro Max mielestämme paras iPhone tähän mennessä. Entistä kevyempi rakenne, pyöristetyt reunukset, tehokkaampi suoritin, loistava kamerakokonaisuus sekä hyvä akkukesto tekevät puhelimesta loistavan. Kunhan latausnopeus vielä nousisi säälliselle tasolle, olisi viides tähti napattavissa plakkariin.

USB-C-liitäntä vapauttaa viimein Lightning-portin rajoitteista. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Pro Max - Tekniset tiedot

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Maxin tekniset tiedot Header Cell - Column 1 Mitat 159,9 x 76,7 x 8,25 mm Paino 221 g Näyttö 6,7-tuumainen OLED Resoluutio 2 796 x 1 290 Virkistystaajuus 1-120 Hz (adaptiivinen) Järjestelmäpiiri Apple A17 Pro Tallennustila 256 Gt, 512 Gt, 1 Tt Takakamera 48 MP + 12 MP + 12 MP Etukamera 12 MP

iPhone 15 Pro Max - Hinta ja saatavuus

Hinta alkaen 1 499 €

Lähtöhinta pysynyt ennallaan

Samaan hintaan enemmän tallennustilaa

Apple esitteli iPhone 15 Pro Maxin yhdessä veljesmallien iPhone 15, iPhone 15 Plus, ja iPhone 15 Pro kanssa syyskuun 12. päivä järjestetyssä Wonderlust-tilaisuudessa. Puhelin saapui myyntiin 22. syyskuuta 2023.

iPhone 15 Pro Maxin hintalappu lähtee Suomessa 1 499 eurosta, mikä on saman verran kuin edullisimmalla iPhone 14 Pro Maxilla julkaisupäivänä. Hinnoittelu on kuitenkin ottanut askeleen oikeaan suuntaan, sillä samalla rahalla saa tuplasti enemmän tallennustilaa. Tällä kertaa pienin versio sisältää 256 Gt tallennustilaa.

Swipe to scroll horizontally Paljonko iPhone 15 Pro Max maksaa? Tallennustila Hinta 256 Gt 1 499 € 512 Gt 1 749 € 1 Tt 1 999 €

Vaikka kaupankassalla on kaivettava kuvetta saman verran, voidaan hinnan sanoa aavistuksen pudonneen. Toki ylimääräinen tallennustila nostaa hintaa entisestään, sillä tarjolla on myös 512 Gt (1 749 €) ja yhden teratavun (1 999 €) versiot.

Kaikkinensa kyseessä on Applen kallein lippulaivamalli, ja tämän vuoksi se on monien kipurajan tuolla puolen. Rahalle saa kuitenkin hyvän vastineen, ja pienet kompromissit tallennustilan määrässä voivat pudottaa hintaa jopa neljänneksellä.

Arvosana hinnasta: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max - Muotoilu

iPhone 15 Pro Max on kevyempi ja helpompi pideltävä kuin edeltäjänsä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Titaanirunko!

Kaareutuvat reunat parantavat tuntumaa

Kevyempi ja aavistuksen pienempi

Erinomainen rakenne

Applella on vuoden 2023 mallistoon muutama muotoiluun keskittyvä ässä hihassaan. Näistä kenties merkittävin on Pro-malliston uusi runko, jossa titaani on korvannut aiemmilta vuosilta tutun ruostumattoman teräksen. Uusi materiaali on kestävä, kulutusta kestävä ja ennen kaikkea edeltäjäänsä kevyempi.

Muotoilussa on tehty muutamia pieniä muutoksia, joiden ansiosta puhelin paitsi näyttää mutta ennen kaikkea tuntuu uudistuneelta. Merkittävin muutos koskee kaareutuvia reunoja. Vaikka malli voi näyttää ensisilmäyksellä samalta kuin edeltäjänsä, tarkempi syynäys paljastaa eroavaisuudet. Reunoihin tehty pyöristys tekee laitteesta mukavamman pidettävän, mikä on erityisesti tässä kokoluokassa tärkeää. Myös Super Retina XDR -näyttöä ympäröivät reunat ovat aiempaa ohkaisemmat.

Muotoilun erot ovat kouriintuntuvat, sillä mitat ovat muuttuneet viimevuotiseen malliin verrattuna. Siinä missä iPhone 14 Pro Max oli mitoiltaan 77,6 x 160,7 x 7,85 mm, uusi iPhone 15 Pro Max mittauttaa lukemiksi 76,7 x 159,9 x 8,25 mm. Kuten numerot paljastavat, uusi malli on aavistuksen aiempaa pienempi. Konkreettisesti tämän huomaa viimevuotista suojakoteloa kokeillessa, sillä uutukainen tuntuu uppoutuvan siihen lepsusti. Toisaalta paksuutta on tullut lähes millin verran lisää.

Tämän kyljen osalta iPhone 15 Pro Max näyttää samalta kuin iPhone 14 Pro Max. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Titaaninen runko sekä kierrätetystä alumiinista valmistettu sisäinen runko tekevät iPhone 15 Pro Maxista (221 grammaa) peräti 19 grammaa kevyemmän kuin edeltäjänsä (240 grammaa). Eroa on mahdoton olla huomaamatta.

Arkeen vahvasti liittyvä mutta ulkoisesti huomaamattomampi asia koskee pohjassa olevaa latausväylää. Kuten kaikissa vuoden 2023 malleissa, Apple on korvannut vanhan Lightning-liitännän standardoidulla USB-C-portilla. Tämä mahdollistaa tiedonsiirtonopeudeksi jopa 10 Gbps.

Laite on päällystetty edestä ja takaa Ceramic Shield -lasilla, jota Apple kuvaa kestävämmäksi kuin mitään muuta älypuhelimen lasia. Emme lähteneet viskelemään puhelinta pitkin seiniä ja lattioita, mutta sen sijaan upotimme puhelimen vesialtaaseen testataksemme IP68-luokitusta. iPhone 15 Pro Max ei ollut pienestä pesuhetkestä moksiskaan. Tämä tuo runsaasti turvan tunnetta arkeen, kun tietää veden ja pölyn olevan kalliille älylaitteelle vaarattomia aineita. Ainoa oikeasti muistamisen arvoinen asia on, että puhelinta ei saa kytkeä laturiin märkänä.

Apple ei ole lähtenyt sörkkimään perinteisiä virtapainikkeita tai volyymisäätimiä. Sen sijaan näiden yläpuolelle on sijoitettu kokonaan uusi toimintopainike, joka on iPhone 15 Pron ja iPhone 15 Pro Maxin yksinoikeus.

Apple Watch Ultrassa debytoinut toimintopainike on nyt myös iPhonessa. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Toimintopainike on korvannut iPhone 15- ja iPhone 15 Plus -malleissa olevan mykistysnäppäimen. Tämän tilalle tullut toimintopainike on ohjelmoitavissa halutunlaiseksi.

Toimintopainikkeessa on oletuksena äänet kytkevä tai poistava ominaisuus, jolla voi painalluksella tarkastaa ja pohjassa pitämällä vaihtaa tilan. Monelle tämä työkalu riittänee, mutta siihen tyytymällä menettää paljon. Toimintopainikkeen saa esimerkiksi valitsemaan Keskity-tilan, aktivoimaan taskulampun, tallentamaan ääninauhoituksen, käynnistämään suosikkisovelluksen ja niin edelleen. Mikä on käyttäjälle tarpeen, sen saa aktivoitua yhden painalluksen päähän.

Action Control -ominaisuudet esittelevät uudenlaisen kokemuksen. (Image credit: Future)

Jo nopean testin jälkeen tuntui luontevalta asettaa kameran käynnistyminen toimintopainikkeeseen. Tämän avulla arjessa sai napattua kuvia vielä tavallistakin helpommin.

Uuden painikkeen ainoa huono puoli on sen sijoittelu, jonka vuoksi sitä tuntuu painavan ajoittain vahingossa.

Kokonaisuutena iPhone 15 Pro Max on säilyttänyt aiempien mallien onnistumiset ja tuonut mukaan useamman käyttökokemusta parantavan viilauksen. Erityisesti kevyempi runko, pyöreämmät reunat sekä käytännöllisempi liitäntä tuntuvat päivittäisessä käytössä selviltä parannuksilta.

Toimintopainiketta painaa ajoittain vahingossa volyymiä säätäessään. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Arvosana muotoilusta: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max - Kestävä kehitys

iPhone 15 Pro Max hyödyntää uutta FineWoven-suojakoteloa. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple on vuosien saatossa tehnyt rohkeitakin muutoksia myyntipaketteihinsa sekä tuotteisiinsa. Näitä on perusteltu ympäristöystävällisyydellä, vaikka monien silmissä erityisesti laturin poistaminen tuntui vain tavalta maksimoida voittoja.

iPhone 15 Pro Maxin sisäisestä rungosta 100 % on valmistettu kierrätysalumiinista. Tämän lisäksi Apple korostaa valmistusprosessin minimoivan hiilijalanjäljen ympäristöystävällisemmillä materiaaleilla. Tämän seurauksena erityisesti nahkainen suojakotelo on saanut väistyä uuden FineWoven-suojan tieltä.

Vaikka materiaalivaihdos voi huolettaa, tuntuma on todella laadukas. Arvostelukappaleen koteloa epäiltiinkin asiaan perehtymättömän toimesta keinonahkaiseksi ennen tarkempaa infohetkeä.

iPhone 15 Pro Max - Näyttö

iPhone 15 Pro Maxin Super Retina XDR -näyttö yltää huimaan 2 000 nitin enimmäiskirkkauteen, joka ei hätkähdä edes suorasta auringonpaisteesta. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

6,7-tuumainen Super Retina XDR OLED

Todella ohuet näyttöreunat

Tuttu resoluutio sekä ProMotion

Aina päällä -näyttö

Jos pidit iPhone 14 Pro Maxin 6,7-tuumaisesta näytöstä, voit huokaista helpotuksesta. Uudempi lippulaivamalli on jopa aavistuksen parempi.

Apple on onnistunut nipistämään aavistuksen pois Super Retina XDR OLED -näyttöä kiertävistä reunuksista, minkä ansiosta näyttö vaikuttaa aiempaa isommalta ja Dynamic Island -saareke taasen pienemmältä. Kun huomioi vielä pyöristetyt reunat, ruutu vaikuttaa kaartuvan puhelimen sivuille.

Korostettakoon, että näyttö on minimaalisesti suurempi, mutta resoluutio (2 796 x 1 290) on pikselitiheydeltään edelleen 460 ppi. Käytännössä ruudulle on siis ilmestynyt muutama lisäpikseli.

Näyttö on tuttuun tapaan kirkas ja kuvaltaan upea. Maksimikirkkaus on noussut tälle vuodelle jopa 2 000 nitiin, mikä helpottaa käyttöä suorassa auringonpaisteessa. Kun huomioi vielä väriavaruuden sekä huikean kontrastin, värit todella näyttävät halutunlaisilta kaikissa olosuhteissa. Katselitpa ruudulta valokuvaa, peliä, sovellusta tai verkkosivua, silmiäsi todella hemmotellaan.

ProMotion-teknologia mahdollistaa virkistystaajuuden muuttumisen tilanteen mukaan. Kun ruudulla on staattinen kuva, virkistystaajuus on vain hertsin. Jos taasen rullaat verkkosivua vauhdikkaasti alaspäin, lukemat ovat selvästi korkeammat ja tällöin katselukokemus on erittäin sulava. Adaptiivinen virkistystaajuus onkin kullankallis aina päällä -näyttöä varten.

Suoratoistopalveluiden katsominen on 6,7-tuumaisella näytöllä upeaa. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Kun asetimme iPhone 15 Pro Maxin yöksi langattomaan Belkin Boost Charge Pro 2-in-1 -MagSafe-lataustelineeseen, iOS 17 -ohjelmiston uuteen StandBy-tilaan. Puhelimen aina päällä -näyttö oli riittävän kirkas näyttämään ajan sekä muut tiedot helposti luettavassa muodossa.

Näyttö on itsessään erinomainen, mutta on mahdotonta sivuuttaa kokonaan yksi merkittävä puute. Kun Samsungin lippulaivamallit ovat jo muutaman vuoden ajan tukeneet stylus-kosketuskynää, tuntuu käsittämättömältä, ettei Apple Pencilin käyttö onnistu parhaalla iPhonella. Vaikka se ei ole valtaosalle tarpeen, osa käyttäjistä hyötyisi siitä merkittävästi.

Kokonaisuutena näyttö on paras Applen puhelimen ruutu tähän asti. Aavistus lisäkokoa sekä uudet iOS 17 -ominaisuudet tekevät eron viimevuotiseen ruutuun, mutta isosta mullistuksesta ei voida puhua.

Arvosana näytöstä: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max - Kamera

iPhone 15 Pro Maxin kameralohko ei jää huomaamatta. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dedikoitu 5x optinen zoom

Uusi 48 MP pääkamera

Loistavat työkalut muotokuvien ottamiseen

Jos vertailet paperilla iPhone 15 Pro Maxin kamerakokonaisuutta, saatat kuvitella asioiden pysyneen ennallaan iPhone 14 Pro Maxiin verrattuna. Tähän on syynsä, mutta todellisuus on toisin.

Ennen kuin syvennymme kamerakokonaisuuteen, katsotaanpa hieman teknisiä tietoja:

Pääkamera: 48 MP f/1.78 w/ OIS

Ultralaajakulmakamera: 12 MP f/2.2 w/ 120º FoV

Telekamera: 12 MP, f/2.8 w/ 5x optinen zoom & kolmiulotteinen kennoa liikutteleva optinen kuvanvakain

TrueDepth-etukamera: 12 MP f/1.9

Jos sivuutetaan hetkeksi jopa iPhone 15 Prosta puuttuva 5x optinen zoom, kiinnittyy huomio erityisesti 48 megapikselin pääkameraan. Vaikka lukeman perusteella voisi kuvitella toisin, kyseessä ei ole sama kenno kuin iPhone 14 Pro Maxissa saati iPhone 15 -perusversiossa. Käytössä on tällä kertaa Sony IMX903 -kenno, joka on mahdollistanut täysin uudenlaisia vippaskonsteja.

Otokset on optimoitu automaattisesti 24 megapikselin kuviksi. Niin sanottu pixel binning -teknologia yhdistää parhaat pikselit yhdeksi kuvaksi. Ainoa isompi murheenkryyni 24 MP kuvissa koskee tiedostojen kokoa, joka on selvästi suurempi kuin epätarkemmilla otoksilla. Apple on pyrkinyt pienentämään ongelmaa käyttämällä HEIF-tiedostoformaattia (High Efficiency Image Format). Halutessaan voi toki myös napata 48 megapikselin RAW-kuvia, jotka ovat sellaisenaan valmiita kuvankäsittelyä varten.

Lopputulos on upea. Värit ovat aiempaa kirkkaampia ja yleisesti ottaen entistä tarkempia, mitä nyt taivas näytti testijakson kuvissa turhankin siniseltä. Vaikka vertasimme kuvia sellaisenaan Samsung Galaxy S23 Ultraan, veti iPhone 15 Pro Max pisimmän korren. Kukkien värit sekä terävyys tekivät vaikutuksen. Olipa kyseessä yksityiskohdat, värit tai mikä tahansa vertailtu elementti, ero iPhone 14 Pro Maxilla napattuihin otoksiin on silmiinpistävä.

Apple on lisännyt lippulaivapuhelimeensa uusia ammattitason työkaluja. Erityisesti mahdollisuus vaihtaa oletuslinssiksi 24 mm, 28 mm tai 35 mm. Zoomia varten voi vielä lisäksi valita 13 mm tai 120 mm. Minkä tahansa näistä voi valita oletusasetukseksi, mutta polttovälin saa myös vaihdettua näppärästi kamerasovelluksesta.

Image 1 of 4 13 mm (Image credit: Future) 24 mm (Image credit: Future) 28 mm (Image credit: Future) 35 mm (Image credit: Future)

Peruskäyttäjälle valinnanvara voi olla turhankin kattava, mutta se voi myös tarjota hyvän syyn perehtyä kuvaamisen saloihin. Ahkerammalle kameran käyttäjälle muutos on tietysti oivallinen lisäys työkalupakkiin.

Applen päätös tyytyä ainoastaan 5x optiseen zoomiin on harmillisen rajoittava tekijä, mutta lopputulokseen on silti helppo olla tyytyväinen. Poikkeuksellista tetraprismaa hyödyntävä kamera napsii upeita lopputuloksia. Vaikka optinen zoom jää kauaksi Samsungin parhaan kamerapuhelimen 10x optisesta zoomista, on loikka iPhone 15 Pron sekä edeltävien mallien 3x optisesta zoomista tervetullut. Jos kameralla pitää päästä vielä lähemmäs, onnistuu se digitaalisella zoomilla. Tällöin kuvanlaatu kuitenkin kärsii.

Zoomin käyttäminen moninkertaistaa heilahtelujen aiheuttamat tuhot, mutta kolmiulotteinen kennoa liikutteleva optinen kuvanvakain tekee tällä saralla ihmeitä. Erityisesti sen arvon huomaa digitaalisesti zoomatuissa videonauhoituksissa.

iPhone 15 -sukupolvi jäänee historiaan erityisesti muotokuvaukseen liittyvistä parannuksistaan. Vaikka tarjolla on tähän varattu kuvaustila (Portrait), ei sitä tarvitse käyttää saman lopputuloksen saamiseksi. Tästä voi kiittää iPhone 15 Pro Maxin kykyä taltioida syvyystiedot, jonka ansiosta puhelin saa muutettua lähes minkä tahansa potretin muotokuvaksi jälkijättöisesti.

Image 1 of 4 Tämä kuva otettiin perustilassa ennen muotokuvaksi muuttamista. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Valinnan voi tehdä kuvan nappaamisen jälkeen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ilman muotokuvatilaa. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fokuksen voi myös muuttaa jälkikäteen, kuten tässä on tehty. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mikäli otos mahdollistaa muotokuvaksi muuttamisen, näkyy optio oikeaan yläkulmaan ilmestyvästä painikkeesta. Näppäimen avulla voi kytkeä muotokuvatilan joko päälle tai pois. Tämä ei aivan jokaisella kerralla toimi toivotulla tavalla, mutta syvyyden huomaamattomuus jäi testijakson aikana muutamaan irtokertaan. Vastaavasti muotokuvissa on mahdollisuutena vaihtaa fokuksen kohdetta pelkällä painalluksella. Tämä toimi kokeilussamme juuri kuten olettaa saattoi.

Muotokuvien napsiminen pääkameralla sekä TrueDepth-etukameralla on ottanut Applen Photonic Enginestä kaiken ilon irti. Eron aiempaan huomaa jo pelkästään kuvien autenttisuudesta sekä aitoudesta. Lopputulema on selvästi uskottavampi kuin aiemmin.

Apple on myös kohentanut hämärä- ja yökuvausta. iPhone 15 Pro Max kerää entistä paremmin valoa, jonka avulla se pärjää haastavissakin tilanteissa. Muutos aiempaan ei ole ehkä mullistava, mutta taistelu Samsung Galaxy S23 Ultran ja parhaan iPhonen välillä on todella tiukka.

Yökuvaus on ottanut miellyttävän loikan, jonka huomaa yksityiskohdissa. Esimerkiksi tähtitaivaan kuvaamisessa voi nähdä entistä enemmän tähtiä kuin aiemmin.

Kuten olettaa saattaa, Applen lippulaivamalli on videokuvauksessa edelleen erinomainen. Kattavat ominaisuudet mahdollistavat niin vauhdikkaiden kuin seesteisempienkin hetkien taltioinnin elokuvamaisella laadulla. Videokuvauksessa voi muotokuvien tapaan vaihtaa fokusta lennosta, mikä tuo lopputuloksiin oikein käytettynä mainion lisäsäväyksen. Tätä ei kuitenkaan voi tehdä kuvaustuokion jälkeen.

iPhone 15 Pro Max - Esimerkkikuvia

Image 1 of 37 Peruskuvana napattu otos vaihdettu muotokuvaksi. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) TrueDepth-etukameralla otettu selfie. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Öiset olosuhteet eivät aiheuta ongelmia. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultralaajakulmakamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3x zoomilla ikuistettu taivas ei ollut oikeasti näin sininen. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultralaajakulmakameralla otettu kuva kaupungista. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Sama otos pääkameralla. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Lähikuva (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Kukan värit ikuistuivat todella aidonvärisinä. (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultralaajakulmakamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3x optinen zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultralaajakulmakamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Ultralaajakulmakamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3x zoom hankalassa valaistuksessa (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Pääkamera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 2x zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) 3x optinen zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Yökuvaus (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Hämäräkuvaus (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Videokuvaus onnistuu 4K-tarkkudella enintään 24/25/30/60 fps. Mukana ei ole 8K-kuvausta, mutta tätä on vaikea pitää suurena ongelmana. Niin harvassa ovat yhä laitteet, jolla 8K-materiaalin toisto onnistuu.

Vaikka Apple on kaventanut ammatti- ja puhelinkuvauksen välistä kuilua, iPhone 15 Pro Maxin kamerasovellus ei vedä monipuolisuudessaan aivan vertoja Samsungin vastaavalle. Tosin kilpailijaleirissä syvällisyys voi olla jo ongelma, joka hautaa hyviä ominaisuuksia valikoiden syövereihin.

Apple tuntenee kohdeyleisönsä parhaiten, eikä yhtiö halua aiheuttaa ongelmia tai käytettävyyshaasteita. Lopputuloksessa tämä näkyy sujuvana tasapainotteluna ominaisuuksien ja helppokäyttöisyyden välillä. Kamerakokonaisuus onkin niin verraton, että se on aivan kärkeä kaikilla osa-alueilla.

Arvosana kamerasta: 5 / 5

iPhone 15 Pro Max - Suorituskyky

Uusi A17 Pro -suoritin

8 Gt RAM-muistia

Enemmän tallennustilaa

Apple on puskenut puhelinten suorituskyvyn rajoja ensimmäisen oman järjestelmäpiirinsä debyytistä lähtien. Olipa kyseessä puhelin, MacBook-kannettava tai Mac-kone, suorituskyky on jättänyt haastajat nuolemaan näppejään.

A17 Pro -järjestelmäpiiriä voi hyvällä omatunnolla kutsua loikaksi eteenpäin viimevuotisissa iPhone 14 Pro -malleissa olleeseen A16 Bioniciin verrattuna. Uusi piiri hyödyntää 3 nm prosessia, mikä paitsi vähentää akkukestoa mutta myös nopeuttaa suoritinta 10 prosentilla. Lisäksi kuusiytiminen grafiikkapiiri on 20 % edeltäjäänsä nopeampi, vaikka mukaan on lisätty säteenseurantakin.

Geekbench 6 -mittaustulokset osoittavat eron kilpailijaan ja edeltäjään. (Image credit: Future)

iPhone 15 Pro Maxin saalistama pistepotti Geekbench 6 -testituloksissa tukee Applen väitteitä. Sen perusteella A17 Pro pyörii 3,78 GHz kellotaajuudella, mikä on selvästi enemmän A16 Bionic (3,46 GHz) tai Samsung Galaxy S23 Ultrassa oleva Snapdragon 8 Gen 2 (3,36 GHz).

Lukemat eivät perinteisesti kerro kaikkea, sillä arkikäyttö paljastaa vahvuudet ja puutteet yhtä lailla. Apple lupaa puhelimen tarjoavan pelikonsoleihin vertautuvia kokemuksia, ja tämä on saanut monet skeptisiksi. Väitteet eivät kuitenkaan ole tuulesta temmattuja.

iPhone 15 Pro Max pyörittää Resident Evil: Villagea sujuvasti. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pääsimme testaamaan pelaamista Resident Evil: Villagella, joka oli ensin ladattava kotiverkossa. Kun teoksen käynnisti, osui silmiin heti konkreettinen ongelma. Peli on nimittäin suunniteltu konsoleille ja näiden ohjaimille. Kun pelilaitteena on puhelin, kaikki näppäimet on mahdutettu 6,7-tuumaiselle ruudulle. Jotta pelaamisesta tuli yhtään mitään, oli otettava käyttöön Bluetoothilla puhelimeen paritettava Xbox-ohjain.

Teoksen graafinen toteutus näyttää myös puhelimella upealta. Tosin tässä tapauksessa Dynamic Island on jopa pieni takapakki, sillä se vie jo entuudestaan selvästi televisioruutua pienemmästä näytöstä runsaasti pinta-alaa.

Visuaalinen anti näyttää ruudulla hyvältä, eikä minkäänlaista repeilyä ilmennyt testijakson aikana. Ainoa graafinen kompastuskivi näkyi heti pelin ensihetkillä, jossa varjostus ei toiminut täysin oikein. Koska samainen ongelma oli toistettavissa, saattaa se hyvinkin olla joko käännöksen tai A17 Pron murhe.

Muutoin peli rullaa sujuvasti. AirPods Pro -nappikuulokkeet toivat mukaan aimo annoksen sellaista immersiivisyyttä, jota pelipuhelimilla ei ole tavattu nähdä. Tämä vaikuttaa pelaamisen seuraavalta isolta mahdollisuudelta.

Ylisanat jatkuvat pelaamisen ulkopuolella. Editoimme useampaa 4K/60fps-videoklippiä iMoviella, eikä iPhone 15 Pro Max yskinyt kertaakaan. Tosin käyttökokemus itsessään ei tuntunut sen nopeammalta kuin viimevuotisella iPhone 14 Pro Maxilla.

SIM-kortti alkaa olla Yhdysvalloissa jo historiaa, mutta Euroopan markkinoilla se on edelleen käytössä. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Tämän toteaminen tuntuu vuonna 2023 jo lähes turhalta, mutta todettakoon silti, että iPhone 15 Pro Max on luonnollisesti 5G-valmis. Jotta siitä saa ilon irti, on käyttöön otettava ensin 5G-liittymä.

Puheluiden äänenlaatu on erinomainen. Keskusteluiden vastapuoli kuvaili puhettamme kirkkaaksi sekä selkeäksi.

Kyseessä on Applen ensimmäinen Wi-Fi 6E -tuellinen puhelin. Tästä on rutkasti iloa niille kodin tai työpaikan verkkoa käyttäville, joilla on käytössä Wi-Fi 6E -reititin. Kun vertasimme latausnopeutta Wi-Fi 6 -tekniikkaa käyttäviin iPhone 15- ja iPhone 14 Pro -malleihin, veti Pro Max pisimmän korren.

Apple on lisännyt kaikkiin iPhone 15 -malleihin uuden sirun, jonka tehtävä on parantaa Missä on...? -sovelluksen paikannusta.

Mainittakoon vielä lopuksi paluun tekevistä satelliittipuheluista. Tämä ei ole kuitenkaan Suomessa käytössä.

Arvosana suorituskyvystä: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max - Ohjelmisto

iPhone 15 Pro Maxin voi yhdistää Belkin MagSafe -laturiin StandBy-ominaisuuden käyttämiseksi. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Esiasennettu iOS 17

Arkea sujuvoittavia parannuksia

Ei suuria mullistuksia

Kaikki iPhone 15 -mallit sisältävät esiasennetun iOS 17 -ohjelmiston. Se ei ole päivityksenä kovinkaan merkittävä tai huomiota herättävä, mutta mukana on silti useita elämää parantavia parannuksia. Näistä osa on kuitenkin niin pieniä, että valtaosa tuskin hyödyntää niitä kovinkaan aktiivisesti.

StandBy-ominaisuus tekee iPhone 15 Pro Maxista älynäytön yöpöydälle, josta voi kurkata kaikki keskeiset tiedot kerralla. Yhteystietojulisteet taasen auttavat personoimaan kokemusta. Lisäksi AirDrop jakaa yhteystiedot välittömästi ollessaan toisen iPhonen kanssa vierekkäin, mikä voi olla arjessa sujuvoittava lisäys. Pienenä huomiona on kuitenkin mainittava, että viimeksi mainittu työkalu on oletuksena päällä. Se voi olla monille arveluttavan avulias, joten se kannattanee kytkeä pois päältä ennen kuin siihen on tutustunut riittävän tarkasti.

FaceTime-puhelut ovat saaneet mukaan uusia elehdintöjä ja lisäyksiä, jotka tekevät katselukokemuksesta entistä viihdyttävämmän. Näihin kannattaa ehdottomasti perehtyä.

Arvosana ohjelmistosta: 4,5 / 5

iPhone 15 Pro Max - Akkukesto

Akku kestää yhtä kauan kuin iPhone 14 Pro Maxilla

Aavistuksen isompi kapasiteetti kuin edeltäjässä

USB-C-lataus ja nopeampi tiedonsiirto

Laturi ei sisälly pakettiin

MagSafe-tuki

Myyntipakettiin sisältyy USB-C-to-USB-C-latauskaapeli, mutta varsinaista laturia ei ole mukana. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ei ole tavannut kertoa tarkkaa akkukapasiteettia, mutta iPhone 15 Pro Maxin akku näyttäisi kaiken perusteella olevan vähintään yhtä iso kuin iPhone 14 Pro Maxissa. Eri lähteet kertovat akun olevan jopa aavistuksen isompi.

Akun koko on kuitenkin toissijainen asia. Sen sijaan virrankulutus sekä kokonaisuuden optimointi ovat arjessa isompia tekijöitä, jotka vaikuttavat päivittäiseen käyttökokemukseen.

Arvostelujakson aikana havaitsimme iPhone 15 Pro Maxin akun kestävän monipuolisessa käytössä noin 28 tunnin ajan. Lukema voi luonnollisesti vaihdella käytön mukaan, joten prosenttilukema tikittää välillä vauhdikkaammin ja toisinaan selvästi verkkaisemmin.

Ollos tervetullut, USB-C! (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple väittää iPhone 15 Pro Maxin saavan puolen tunnin latauksella 50 % virtaa, kun käytössä on erikseen myytävä 20 W USB-C -laturi. Testissä lukemaa ei saatu aivan toistettua, sillä 30 minuuttia riitti 47 prosentin kertymiseen. Ja tyhjentyneen akun saaminen täyteen latinkiin vaati yhteensä kahden tunnin odottelun. Tahti on sen verran verkkainen, että soisimme Applen kirivän kilpailijoitaan latausnopeuden kanssa.

iPhone 15 Pro Max on viimein luopunut vanhasta Lightning-liitännästä ja ottanut tilalle vakiintuneen USB-C-väylän. Myyntipakettiin sisältyy USB-C-kaapeli, joka on perinteisen muovimateriaalin sijasta punottu. Tämä on samanlainen kuin MacBook-kannettavissa, joten odotamme myös tässä tapauksessa pitkäaikaista kestävyyttä.

Laturin joutuu kuitenkin hankkimaan erikseen.

Malli tukee langatonta Qi-latausta. Lisäksi MagSafe-tuki on mukana latausta sekä lisälaitteita varten.

Arvosana akkukestosta: 4 / 5

iPhone 15 Pro Max - Arvosana

iPhone 15 Pro Max nostaa riman uusiin ennätyskorkeuksiin. Puhelin on materiaalivalinnoista lähtien markkinoiden kiistatonta kärkeä käytännössä jokaisella osa-alueella. Hintalappu, latausnopeus sekä zoomin rajallisuus vievät arvosanasta viimeisen silauksen, mutta kokonaisuutena on silti vuoden 2023 paras iPhone-puhelin.

Kannattaako iPhone 15 Pro Max ostaa?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro Maxin arvosana Ominaisuus Kommentti Arvosana Hinta Hinta on korkea, mutta vastaavasti tallennustilaa on viimevuotista enemmän. 4,5 / 5 Muotoilu Titaaninen runko ja pyöristetyt reunukset tekevät kokemuksesta sekä tuntumasta entistä paremman. 4,5 / 5 Näyttö Upea näyttö on entistä isompi, mutta tarkkuuteen muutos ei ole vaikuttanut. 4,5 / 5 Kamera Paras iPhonen tarjoama kamerakokonaisuus tähän mennessä. 5 / 5 Suorituskyky A17 Pro on juuri niin nopea kuin Apple väittää, ja sen avulla pelaaminen on tullut puhelimille jäädäkseen. 4,5 / 5 Ohjelmisto iOS 17 on hyvä parannus useiden arkea helpottavien pienien lisäysten myötä. 4,5 / 5 Akkukesto Akku jaksaa koko päivän, mutta latausnopeus on jäänyt kilpailijoista pahasti jälkeen. 4 / 5

Osta, jos...

Haluat parhaan iPhonen Tällä kertaa iPhone 15 Pro ja 15 Pro Max eroavat toisistaan muutoinkin kuin vain kokonsa ja akkunsa puolesta. Huippumalli iPhone 15 Pro Maxin kamerakokonaisuus tekee mallista tämän hetken parhaan iPhonen.

Haluat ison puhelimen

Applen 6,7-tuumainen Super Retina XDR -näyttö on markkinoiden kiistatonta kärkeä. Sen ProMotion-teknologia mahdollistaa adaptiivisen virkistystaajuuden, joka soveltuu loistavasti työkäyttöön, suoratoistoon sekä pelaamiseen.

Haluat loistavan kamerapuhelimen

48 megapikselin pääkamera taltioi upeita valokuvia, jotka ovat julkaisuvalmiita välittömästi.

Älä osta, jos...

Etsit edullista puhelinta

Kuten lippulaivamallin kohdalla on luonnollista, iPhone 15 Pro Max on todella kallis puhelin. Jos hinta ylittää kipukynnyksen, kannattaa harkita esimerkiksi iPhone 15 -perusmallia tai viimevuotista iPhone 14 Prota.

Haluat hyvän zoomin

Jos haluat 10x optisen zoomin, katse kannattaa kääntää suosiolla Samsung Galaxy S23 Ultran suuntaan.

Haluat nopean pikalatauksen

iPhone 15 Pro Max tarjoaa hyvän akkukeston eikä lataaminenkaan ole liian hidas, mutta kilpailijat ovat vieneet latausnopeuden täysin uudelle tasolle. Tässä taistossa Apple on pahasti takamatkalla.

iPhone 15 Pro Max - Vaihtoehtoja

Samsung Galaxy S23 Ultra

Jos se ei vielä käynyt arvostelussa selväksi, iPhone 15 Pro Maxin suorin kilpakumppani on Android-malli Samsung Galaxy S23 Ultra. Se tarjoaa Applen puhelinta paremman zoomin, kookkaamman akun sekä lisäksi tuen stylus-kosketuskynälle.

Google Pixel 7 Pro

Googlen lippulaivamalli tarjoaa samankokoisen näytön sekä puhtaan Android-kokemuksen. Kamerakokonaisuus on hintaansa parempi, ja puhelin on kauttaaltaan hyvin omanlainen kokemus. Ainoa suurempi kysymysmerkki koskee todennäköisesti lokakuussa 2023 ilmestyvää Google Pixel 8 Prota, joka on monelle vielä varteenotettavampi vaihtoehto.

iPhone 14 Pro Max

Yleensä vuosi on puhelinmarkkinoilla pitkä aika, mutta Applen syksyllä 2022 julkaisema lippulaivamalli on edelleen erinomainen vaihtoehto. Se on seuraajan myötä vielä entistä edullisempikin.

Näin arvostelimme iPhone 15 Pro Max -puhelimen

iPhone 15 Pro Max oli arvostelussamme käytössä neljän päivän ajan, jonka aikana puhelinta käytettiin valokuvaamiseen, musiikkitoistoon, pelaamiseen sekä arjen peruskäyttöön. Suoritimme testiämme varten erilaisia mittauksia suorituskyvyn ja akkukeston tarkistamiseksi.

Arvostelijallamme on kokemusta lähes 20 vuotta puhelimisen ja 32 vuotta teknologian arvioimisesta. Olemme läpikäyneet lähes jokaisen iPhone-mallin aina vuonna 2007 julkaistusta ensimmäisestä kännykästä lähtien.