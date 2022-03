Paras WiFi 6 -reititin 2022: markkinoiden parhaat syynissä

Included in this guide:

Langattoman teknologian seuraava sukupolvi on saapunut, joten hyppää mukaan aallonharjalle uusien WiFi 6 -reitittimien avulla. Nykyään jo useat uudet tuotteet televisioista älypuhelimiin ja tableteista älykodin laitteisiin käyttävät tätä uuden sukupolven teknologiaa, mutta niitä hyödyntääksesi tarvitset myös sitä tukevan reitittimen.

Laadukkaan WiFi 6 -reitittimen avulla pystyt ottamaan lähiverkostasi entistä enemmän irti. Internetyhteytesi muuttuu nopeammaksi ja luotettavammaksi, jolloin signaali pysyy vahvempana myös aavistuksen haastavammissa ympäristöissä sekä useampi laite paritettuna. WiFi 6 -malleissa on lisäksi usein muita käteviä ominaisuuksia, LAN-portteja sekä MU-MIMO.

Joten jos kotisi nettiyhteys tuntuu katkeilevan älypuhelimia tai tabletteja käyttäessä, ratkaisu voi olla uusi WiFi 6 -reititin. Olemme listanneet alapuolelle tämän hetken parhaat vaihtoehdot sekä muutaman mesh-reitittimen, jos lääniä on enemmän katettavana.

TP-Link Archer GX90 tarjoaa rahalle paljon vastinetta (Image credit: TP-Link)

1. TP-Link Archer GX90 Nopea WiFi 6 -suorittaja erityisesti pelikäyttöön Tekniset tiedot Nopeus: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz Liitettävyys: 1× 2,5 Gbps WAN/LAN, 1× Gigabit WAN/LAN, 3× Gigabit LAN, 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 Ominaisuudet: 4,8 Gbps Game Band, Game Accelerator, MU-MIMO Osta, koska + WiFi 6 toimii 6,6 Gb/s nopeudella + Dedikoitu 4,8 Gb/s:n pelikaista Älä osta, koska - Hieman vaikea asentaa

TP-Link Archer GX90:ssä voi olla joitain asioita, joista et pidä. Se on ensinnäkin iso, kookas ja kallis. Nämä on tosin helppo sivuuttaa, kun tietää mitä rahalleen saa vastineeksi. Kyseessä on nimittäin yksi parhaista WiFi 6 -reitittimistä, jossa on liuta näppäriä ominaisuuksia pelaajille. Näihin lukeutuvat muun muassa dedikoitu 5 Ghz -pelikaista, jolloin omat verkkopelit ei kompuroi muun perheen aloittaessa Netflixin katselun. Lisäksi laitteessa on hyvän lapsilukkoasetukset sekä esiasetetut profiilit eri ikäisille.

Asus RT-AX86U on useita käteviä ominaisuuksia. (Image credit: Asus)

2. Asus RT-AX86U WiFi 6:ta kaipaaville pelaajille Tekniset tiedot Nopeus: Jopa 5 700 Mb/s Liitettävyys: RJ45 10/100/1000 BaseT WAN, 4 x RJ45 10/100/1000 BaseT LAN, RJ45 2,5G BaseT WAN/LAN, 2 x USB 3.2 Gen 1 Ominaisuudet: Router-sovellus, Link Aggregation- 802.3ad, MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, AiProtection Pro, lapsilukkoasetukset Osta, koska + Nopea WiFi 6 -suorituskyky + Erikoistunut pelikäyttöön + Turvaominaisuudet Älä osta, koska - Kallis

Asus on tuonut markkinoille todellisen valtiaan Asus RT-AX86U:lla. Se ei jatka ainoastaan yhtiön loistavia pelaajille suunnattuja laitteita, vaan tarjoaa myös yhden edullisimmista WiFi 6 -reitittimistä tällä hetkellä. Reitittimessä onkin liuta käteviä ominaisuuksia, kuten mahdollisuus määrittää yksi LAN-porteista pelikäyttöön, 2,5 gigabitin WAN-portti sekä Nvidia GeForce Now Cloud Gaming Optimization -toiminto. Lisäksi siinä on kattavat lapsilukkoasetukset.

Asus RT-AX58U tuo WiFi 6:n kotiin erinomaisella hinnalla (Image credit: Asus)

3. Asus RT-AX58U Edullinen WiFi 6 Tekniset tiedot Nopeus: Jopa 3 000 Mb/s Liitettävyys: RJ45 BaseT WAN, 4 x RJ45 BaseT LAN, USB 3.1 Gen 1 Ominaisuudet: Router-sovellus, MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, AiProtection Pro, lapsilukkoasetukset Osta, koska + Vahva W-Fi 6 -suorituskyky + Helppo asentaa + Hyvät lapsilukkoasetukset Älä osta, koska - Vain kaksitaajuuksinen

Markkinoilla on jo liuta erinomaisia WiFi 6 -reitittimiä, mutta valtaosa vaihtoehdoista ovat melko hinnakkaita. Asus RT-AX58U tiputtaa hinnan tosin aavistuksen maltillisempaan pisteeseen ja tarjoaa silti varsin kattavat ominaisuudet pieniin ja keskisuuriin talouksiin. Siitä uupuu isosisaruksensa RT-AX86U:n kattavammat peliominaisuudet, mutta tarjoaa yhtä lailla hyvät lapsilukkoasetukset sekä erinomaisen WiFi 6 -yhteyden.

Orbi WiFi 6 on yksi parhaista vaihtoehdoista WiFi 6 -reititintä etsiville. (Image credit: Netgear)

4. Netgear Orbi WiFi 6 Netgear tuo WiFi6:n Orbi-mallistoonsa Tekniset tiedot Nopeus: WiFi 6 (IEEE 802.11ax) kolmitaajuuksinen 1x 2,4 GHz (1 200 Mb/s), 2x 5 GHz (2 400Mb/s) Liitettävyys: 2,5 Gb/s WAN, 4x Gigabit Ethernet; satelliitti - 4x Gigabit Ethernet Ominaisuudet: Ulkoinen ja sisäinen keilanmuodostus 2,4 GHz/5 GHz -taajuuksilla Osta, koska + Erinomainen WiFi-kantama ja -nopeus + Helppo asentaa ja helppokäyttöinen sovellus Älä osta, koska - Todella kallis

Orbi WiFi 6 on yksi tämän hetken parhaita WiFi 6 -reitittimiä, joskin siitä saa muiden mallien lailla maksaa tavallista reititintä enemmän. Mutta jos etsit nopeampaa ja luotettavaa reititintä laajemman alueen kattamiseksi, tämä laite on hintansa väärti. Se on lisäksi vaivaton asentaa, joten laite sopii valtaosalle käyttäjistä.

Yksi Asus RT-AX88U:n eduista on sen kahdeksan LAN-porttia. (Image credit: Asus)

5. Asus RT-AX88U WiFi 6 saapuu pelikäyttöön Tekniset tiedot Nopeus: 802.11ac (5 GHz) : jopa 4 333 Mb/s, 802.11ax (2,4 GHz) : jopa 1 148 Mb/s, 802.11ax (5 GHz) : jopa 4 804 Mb/s Liitettävyys: 1 Gb/s WAN x1, 1 Gb/s LAN x8 Ominaisuudet: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network, Traffic Analyzer Osta, koska + Edullinen + Paljon LAN-portteja Älä osta, koska - Pelaajaestetiikka

Asus RT-AX88:sta löytyy kaikki tarvittava reititintä kaipaavalle aina WiFi 6:sta lähtien. Silti se on hintatasoltaan tarjonnan edullisemmasta päästä, miksi se on päässyt myös meidän listalle. Siinä on huikeat kahdeksan LAN-porttia, mikä on käytännössä tuplasti enemmän kuin muissa reitittimissä. Joten jos tarvitset kytkeä useamman laitteen lähiverkkoon, tämä on erinomainen vaihtoehto. Lisäksi siinä on loistava selainkäyttöliittymä ja pelaajille suunnattuja näppäriä ominaisuuksia.

Asus ROG Rapture GT-AX11000 auttaa lieventämään verkkokipuja. (Image credit: Asus)

6. Asus ROG Rapture GT-AX11000 Langatonta liitettävyyttä kaikkiin pelitarpeisiin Tekniset tiedot Nopeus: 802.11ax (2,4 GHz) : jopa 1 148 Mb/s, 802.11ax (5 GHz) : jopa 4 804 Mb/s Liitettävyys: 1 Gb/s WAN x1, 1 Gb/s LAN x8, 2,5 Gb/s LAN x1 Ominaisuudet: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network, Traffic Analyzer Osta, koska + Erinomainen langaton suorituskyky + Helppokäyttöinen Älä osta, koska - Rajallinen määrä LAN-portteja

Toisinaan Ethernet-kaapelin vetäminen ei vain käy päinsä, jolloin Asus ROG Rapture GT-AX11000 saattaa olla ratkaisu pulmaasi. Sen kahdeksan antennia, MU-MIMO ja liuta pelaamiseen suunniteltuja ratkaisuja tarjoaa käyttäjälle loistavan tavan pienentää latenssia WiFi-verkossa pelatessa. Laite käyttää samaa helppokäyttöistä käyttöliittymää kuin RT-AX88U, mutta siinä on ainoastaan 5+1 LAN-porttia. Yksi näistä on kuitenkin 2,5 Gb/s, mikä tekee siitä erinomaisen NAS:lle tai muulle jatkuvaa kaistaa tarvitsevalle laitteelle.

Netgear Nighthawk MK63 takaa äärimmäisen luotettavan verkon pelaamiselle tai 4K-sisällölle. (Image credit: Netgear)

7. Netgear Nighthawk MK63 Nopea pelikäyttöön soveltuva mesh-verkko WiFi 6 -tuella Tekniset tiedot Nopeus: 802.11a/b/g/n/ac kaksitaajuuksinen 2,4 GHz ja 5 GHz Liitettävyys: 1 x WAN 10/100/1000Mb/s Gigabit Ethernet port, 1 x LAN 10/100/1000Mb/s Gigabit Ethernet port Ominaisuudet: WiFi 6-teknologia, etähallinta Nighthawk-sovelluksella Osta, koska + Huippulaadukas WiFi 6 + Vahva WiFi-suorituskyky + Helppo asentaa ja käyttää Älä osta, koska - Kallis - Soveltuu parhaiten todella isoihin tiloihin

Isompiin asuntoihin vaaditaan myös asteen kattavampaa ratkaisua, jolloin Netgear Nighthawk MK63 saapuu apuun. Jopa 325 neliömetrin alueen kattava luotettava reititin tarjoaa vakaan lähiverkon pelaamiseen ja 4K-videoiden katseluun. Laite tukee myös näppäriä ominaisuuksia, kuten vierailijaverkkoa ja verkossa olevien laitteiden seurantaa. Siinä ei ole kuitenkaan minkäänlaisia lapsilukkoasetuksia perheille.

Lue arvostelu: Netgear Nighthawk MK63

NETGEAR Nighthawk AX8 RAX80 on erinomainen edullinen vaihtoehto ASUS:lle. (Image credit: Netgear)

8. NETGEAR Nighthawk AX8 RAX80 Edullista WiFi 6:ta kaipaaville pelaajille Tekniset tiedot Nopeus: 802.11ax (2,4 GHz) : jopa 1.2 Gb/s, 802.11ax (5 GHz) : jopa 4,8 Gb/s Liitettävyys: 1 Gb/s WAN x1, 1 Gb/s LAN x5 Ominaisuus: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer Osta, koska + Paljon ominaisuuksia + Edullinen Älä osta, koska - Rajallinen määrä LAN-portteja

Netgearin Nighthawk-reitittimet ovat aina erinomaisia vaihtoehtoja, eivätkä yhtiön WiFi 6 -mallit poikkea linjasta. Ominaisuuksien osalta AX8 RAX80 tuo mukanaan jälleen liudan ominaisuuksia olematta kuitenkaan markkinoiden kallein vaihtoehto. Tässä on kuitenkin ainoastaan 5+1 LAN-porttia, mutta muutoin se on todella käypäinen vaihtoehto WiFi 6 -mallia etsiville.

NETGEAR Nighthawk AX12 RAX120 on loistava vaihtoehto Asus ROG Rapture GT-AX11000:lle. (Image credit: Netgear)

9. NETGEAR Nighthawk AX12 RAX120 Edullisempi Wi-Fi 6 -vaihtoehto kotiin Tekniset tiedot Nopeus: 802.11ax (2,4 GHz) : jopa 1,2 Gb/s, 802.11ax (5 GHz) : jopa 4,8 Gb/s Liitettävyys: 1 Gb/s WAN x1, 1 Gb/s LAN x4, 5 Gb/s LAN x1 Ominaisuudet: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer Osta, koska + Sisältää 5 Gb:n portin + Loistava suorituskyky Älä osta, koska - Mielipiteitä jakava muotoilu

Nighthawk AX12 on yhtiön analoginen vaihtoehto Asus ROG Rapture GT-AX1100:lle, mikä tekeekin siitä loistavan vaihtoehdon. Lepakolta muistuttava muotoilu sisältää kahdeksan antennia, jotka kasvattavat katealuetta ja signaalinvahvuutta useammankin laitteen tarpeiksi. Joten jos omistat useita laitteita ja tarvitset paljon kaistaa, tässä on loistava 5+1 LAN -ratkaisu. Yksi tarjolla olevista liitännöistä on 5 Gb/s, joten se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi NAS-käyttöön.

Asus RT-AX92U tarjoaa kaksi reititintä yhden hinnalla (Image credit: Asus)

10. Asus RT-AX92U Täydellinen WiFi 6 isoihin avoimiin tiloihin Tekniset tiedot Nopeus: 802.11ac (5 GHz) : jopa 4 333 Mb/s, 802.11ax (2,4 GHz) : jopa 1 148 Mb/s, 802.11ax (5 GHz) : jopa 4 804 Mb/s Liitettävyys: 1 Gb/s WAN x1, 1 Gb/s LAN x4 (molemmissa reitittimissä) Ominaisuudet: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, Traffic Analyzer Osta, koska + Mesh-reititin + Kattaa ison alueen Älä osta, koska - Ominaisuuksiltaan suppea

Asus RT-AX92U on suunnattu isompaan tilaan WiFi 6 -ratkaisua etsiville käyttäjille. Siinä ei ole aivan niin paljon ominaisuuksia kuin muissa tämän listan tuotteissa, mutta toisaalta samaan hintaan saa kaksi reititintä. Käytännössä tämä toimii siis mesh-reitittimenä, joka on helppo asentaa ja ottaa käyttöön. Toisin sanoen se toimii täydellisesti esimerkiksi kaksikerroksisissa rakennuksissa tai muuten vain laajoissa tiloissa.

Kannattaako WiFi 6 -reititin ostaa?

WiFi 6 -reitittimet toimivat 2,4 Ghz ja 5 Ghz taajuuksilla, joten ne tarjoavat aiempaan teknologiaan verrattuna entistä nopeammat ja suorituskykyisemmät yhteydet. Siten uuteen teknologiaan loikkaaminen takaa myös paremman verkkoyhteyden.

Nopeudet eivät ole kuitenkaan ainoa syy päivittää WiFi 6:een. Ne tukevat lisäksi parempaa kuormitusta, joten jos taloudessa kaistaa syövät useat tietokoneet, tabletit, älypuhelimet ja muut laitteet samanaikaisesti, WiFi 6 ei kaadu kaiken sen alla. Ja nykyään yhä useampi laite on nimenomaan jatkuvasti verkossa.

Toisin sanoen WiFi 6 -reitittimet pystyvät siirtämään entistä suurempia määriä dataa lähiverkossa ilman, että kaista menee tukkoon tai yhteydet hidastuvat.

Ja vaikka verkkokäyttösi ei olisi niin aktiivista, WiFi 6 -reitittimen hankinta voi silti olla järkevää. Yhä useammat laitteet nykyään tukevat jo WiFi 6 -standardia, joten sillä tavoin laitteesi ovat tuettuja jo alusta lähtien.

Näin testaamme WiFi 6 -reitittimet

Koska WiFi 6 on niin uusi langaton teknologia, joudumme testaamaan sitä hieman eri tavalla. Käytännössä ajamme testit kuitenkin hyvin samoilla periaatteilla kuin minkä tahansa muunkin reitittimen kanssa, ja ennen kaikkea teemme testimme perusteellisesti.

Tarkastelemme WiFi 6 -reitittimissä ensin näiden muotoilua. Niissä täytyy olla riittävästi portteja laitteiden yhdistämistä varten, minkä lisäksi tutustumme sen asennuksen ja käyttöönoton vaikeuteen. Pohdimme myös, onko ulkoasu toimiva valtaosalle reitittimen käyttäjistä.

Koska osa WiFi 6 -reitittimistä ovat myös mesh-reitittimiä, mietimme myös soveltuvatko ne esteettisesti hyvin yleiseen tilaan näkyville. Useamman reitittimen sijoittaminen pitkin kämppää ei kuitenkaan jää mitenkään näkymättömäksi.

Sen jälkeen testaamme laitteen suorituskyvyn. Kokeilemme nopeutta eri etäisyyksillä ja tarkastamme signaalin vahvuuden. Yleensä mittaamme nämä Ookla-nopeustestillä sekä lataustesteillä, minkä lisäksi testaamme laitetta oikean elämän testeissä useilla samanaikaisesti verkkoon kytketyillä laitteilla.

Sitten kokoamme kaiken saadun tiedon yhteen ja vertaamme tätä tulosta laitteesta pyydettyyn hintaan. Tällöin saamme tietää sen hinta-laatusuhteen. Vasta sen jälkeen pystymme sanomaan, onko reititin riittävän hyvä tälle listalle.