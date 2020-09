Elämämme on yhä enemmän internetissä, joten vakaa ja nopea verkko on elintärkeä. Harva asia pysäyttää esimerkiksi työntekoa yhtä pahasti kuin yhteyden katkeaminen.

Keskustelu verkkoyhteyksien ongelmista on monesti harhaanjohtavaa. Ensimmäinen kiukunpuuska ja ärräpäiden tulva kohdistuu yleensä operaattoriin, jonka lupaamat latausnopeudet jäävätkin ongelmien sattuessa haaveeksi. Ennen kuin säntäät palveluntarjoajan toimistolle ilmaisemaan tuohtumustasi, on kuitenkin hyvä suunnata katse ensin hieman lähemmäksi – erityisesti sinne huoneen nurkkaan.

Kun säästötili tuntuu ensin tyhjentyneen uuden pöytäkoneen tai läppärin ostoon, mieleen juolahtaa herkästi säästää pienemmissä hankinnoissa. Yksi ja hyvinkin tavanomainen säästökohde on reititin. Monissa talouksissa reititin jää puolihuolimattomasti unholaan samalla kun laitteet ympärillä vaihtuvat parin vuoden välein. Useimmille kuluttajille reitittimen päivitys on ajankohtaista vasta silloin, kun laite sanoo itsensä lopullisesti irti.

Reitittimen ikä ei suinkaan ole ainoa kompastuskivi. Yhä suurempi osa käytössäsi olevista laitteista hyödyntää langatonta verkkoa, joka on näppäryydestään huolimatta myös altis murheille. Riittääkö kantama tarpeisiisi? Onko salamannopea verkkosi rajoittunut vanhentuneen reitittimen vuoksi? Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että hyvää reititintä ei edes huomaa. Huonoilla laitteilla puolestaan verkkokatkokset ja -hidastelut ovat arkipäiväisiä murheita, eivätkä ne täten jää huomioimatta.

Koska ongelmat ovat moninaisia ja osittain itsekin ratkottavia, kokosimme tyypillisimmät murheet yhteen artikkeliin. Näiden vinkkien avulla voit saada kummasti lisää potkua verkkoyhteyteesi. Samalla tarkastelemme reitittimen ostamista. Kannattaako siinä oikeasti säästää mahdollisimman paljon?

Onko reitittimellä väliä?

Reitittimen uusiminen saattaa tuntua turhalta ja kalliilta. Onkin totta, että parhaat routerit saattavat maksaa toistasataa euroa, mutta rahalleen saa myös vastinetta. Niidenkin teknologia on nimittäin kehittynyt vuosien saatossa roimasti. Harppauksista ei vain puhuta samaan tahtiin kuin esimerkiksi näytönohjaimien tai prosessorien tulosparannuksista. Huono reititin on vähän kuin epämukavat kengät: sen kanssa ehkä pärjää, mutta kaikki tekeminen on jatkuvasti kivuliaampaa kuin tarvitsee.

Suurin osa perusreitittimistä hyödyntää 2,4 GHz:n kaistaa. Se on kevyessä verkkoselauksessa hyvä, mutta esimerkiksi Google Wi-Fin sekä muiden edistyneempien vaihtoehtojen 5 GHz on vielä huomattavasti parempi. Niin sanotut dual band -reitittimet ovat varmempia, nopeampia sekä kattavampia. Tällaiset vaihtoehdot osaavat vaihtaa automaattisesti verkkotaajuutta hidastelujen välttämiseksi. Jos vapaa-aikasi kuluu suoratoistopalveluiden tai verkkopelaamisen parissa, yksikaistaista reititintä ei voi suositella.

Dual band -reititintä ostaessa saattaa säikähtää hitusen korkeampaa hintaa, mutta samalla hankintapäätöstä kannattaa kuitenkin pohtia pelkkää kertamaksua pidemmälle. Kuinka usein todella päivität reitittimesi? Mikäli vain ani harvoin, kannattaa kerralla satsata hitusen enemmän. Kestävämpi ja teknisesti edistyneempi malli takaa paremman käyttökokemuksen tuleviksi vuosiksi.

Oletko koskaan yhdistänyt reititintä koneeseesi ja päivittänyt sen ohjelmiston asetussivun avulla? Vastaus on todella monesti hämmästelevä ”en tietenkään, olisiko pitänyt?”. Vaikka reititin yleensä toimii varsin hyvin ilman tuoreimpia firmware-ohjelmistopäivityksiä, kannattaa niiden tilanne tarkistaa. Saatat huomata tilanteen parantuvan kummasti. Reitittimen asetuksiin käsiksi pääseminen ei ole erityisen vaikeaa, vaan tunnukset ovat todennäköisesti modeemisi pohjassa olevassa tarrassa. Se, miltä verkkosivulta kirjaudut, on laitekohtaista. Tästä syystä emme valitettavasti voi antaa yksiselitteistä ohjetta. Kannattaa ensin kuitenkin katsoa mahdollista osoitetta laitteen tarrasta tai ohjeista.

Samalla tietysti kehotamme tietoturvan nimissä vaihtamaan oletustunnukset turvallisempaan salasanaan. Samainen alkujaan oleva salasana kun on verkossa saatavilla tai vähintäänkin helppo tunnistaa. Jos verkkosi nimi on reitittimen merkki, sen salasanan selvittäminen on pelottavan helppoa.

(Image credit: Shutterstock)

Verkon hidastelu voi johtua reitittimestä

Kun verkko toimii normaalista poiketen, nopein ensiapu on perinteinen. Milloin olet viimeksi käynnistänyt reitittimesi uudelleen? Vastausta joutuu monesti muistelemaan kuukausien tai jopa vuosien takaa. Kannattaakin ensimmäiseksi etsiä reititin käsiin ja pitää mallista riippuen nollaus- tai virtapainiketta pohjassa noin 10 sekuntia. Tämän jälkeen valot vilkkuvat ja laite käynnistyy uudelleen. On enemmän kuin todennäköistä, että tilanteesi on parantunut näinkin helposti.

Reitittimien sijainnilla on sisustuksesta välittävien harmiksi merkitystä. Verkkopiuhan kanssa ongelman voi kiertää, mutta tällöin joutuu miettimään kaapeleiden kulkureitit. Varsin harva haluaa olohuoneen maton alta sujahtavaa piuhaa häiritsemään tunnelmaa. Tämän vuoksi langattomat vaihtoehdot ovat suosittuja, mutta ne vaativat omat huomionsa.

Mikäli kodissasi on useampia paikkoja reitittimelle, kannattaa laite sijoittaa paitsi työaseman lähelle mutta myös varsin keskelle asuntoa. Langaton yhteys ei nimittäin välttämättä toimi ongelmitta useamman seinän taakse. Huonosti sijoitettu reititin saattaa aiheuttaa yhteyskatkoksia ja tätä myöten hidastuksia kotisi toisessa päässä. Mikäli yhteysongelmat keskittyvät vain johonkin huoneeseen, ongelmasi on todennäköisesti reitittimen sijainti. Isossa talossa asuvien kannattaakin huomioida tarpeet jo hankintapäätöstä tehdessä, sillä osa vaihtoehdoista yltää vaivatta isommankin lukaalin jokaiseen nurkkaan. Edullisemmat perusmallit taasen tekevät tälläkin saralla kompromisseja.

Reitittimen valinta ei ole niin helppoa kuin monet luulevat. Tottahan toki kaupasta voi hakea edullisen perusmallin, jonka avulla verkko toimii. Todennäköisesti säästät tällöin kuitenkin väärästä paikasta. Mikäli tarvitset runsaasti verkkokaistaa pelaamiseen tai suoratoistoon, kannattaa katse suunnata edistyneempien reitittimien suuntaan.