5G on seuraavan sukupolven mobiiliverkkoteknologia, joka korvaa nykyisin käytössä olevan 4G:n. Se tuo mukanaan entistä nopeammat yhteydet ja suuremman kapasiteetin sekä mahdollistaa lukuisia uusia innovaatioita.

Nykyinen 4G-verkko on kehittynyt tuntuvasti vuosien saatossa, sillä sen teoreettinen huippunopeus on kohonnut noin 600 megabittiin sekunnissa. Jokainen Speedtest-sovellusta käyttänyt kuitenkin tietää, että todelliset nopeudet jäävät usein helposti alle 100 megabittiin sekunnissa.

Tämä johtuu verkon rajallisesta kapasiteetista, sillä mitä useampi käyttäjä verkossa on samanaikaisesti, sen enemmän kapasiteettia vaaditaan. Jokaisella teknologialla on myös omat luontaiset rajoitteensa. Vaikka olisit 4G-verkon ainoa käyttäjä, et pystyisi päästä 5G:n nopeuksiin.

Kuinka nopea 5G on käytännössä vuonna 2020?

5G:n teoreettiseksi nopeudeksi on ilmoitettu jopa 10 gigabittiä sekunnissa, mutta kaikki merkit ja käytännön testit viittaavat siihen, että nämä lukemat nähdään vasta vuosien päästä.

Olemme testanneet eri suomalaisoperaattoreiden liittymiä pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Lahdessa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Toimittajamme asuvat myös itse 5G-verkkojen alueella ja ovat testanneet uuden sukupolven puhelinliittymiä niiden julkaisusta lähtien.

Pääliittymämme on ollut 1 Gbit/s -nopeudella varustettu 5G-liittymä. Omien käyttökokemustemme perusteella verkon tyypillinen nopeus on yltänyt noin 300–500 Mbit/s:ssa. Jos verkon kuormitus on vähäistä ja olemme sattuneet olemaan sopivassa kohdassa, nopeudet nousevat parhaimmillaan 1 Gbit/s:ssa tuntumaan.

Meillä on ollut sen rinnalla myös 300 Mbit/s -nopeutta lupaava 5G-liittymä, jonka nopeudet ovat yltäneet keskimäärin noin 150–200 Mbit/s:ssa. Kyseisiin nopeuksiin on päästy myös 4G-puhelimilla.

5G mahdollistaa etätöiden sulavan tekemisen myös kotiverkon ulkopuolella. (Image credit: Shutterstock / Kaspars Grinvalds)

TechRadarin 5G-kokemuksia

Olemme käyttäneet 5G-verkkoja siitä saakka, kun 5G-liittymät lanseerattiin Suomeen toukokuussa 2019. Olemme päässeet myös seuraamaan läheltä kaikkien suomalaisoperaattoreiden 5G-kehitystä ja kokeilemaan ensimmäisten joukossa monia 5G-innovaatioita.

Käytämme 5G-liittymää sekä henkilökohtaisilla laitteillamme että kaikilla 5G:tä tukevilla testilaitteillamme, joten kokemuksemme kattaa käytännössä kaikki Suomessa myytävät 5G-puhelimet aina OnePlus 8:sta, OnePlus Nordiin ja Samsung Galaxy S20:stä Huawei P40 Pro:hon. Kaikki puhelimet ovat toimineet 5G:ssä luotettavasti ja vaihtaneet huomaamattomasti 4G:n ja 5G:n välillä.

Oman kokemuksemme mukaan 5G-verkko on toiminut suorastaan yllättävän vakaasti. Emme ole kokeneet mitään outoa hidastumista tai pätkimistä, vaan se on toiminut jopa luotettavammin kuin 4G-verkko. Tämä saattaa selittyä osittain verkkojen vähäisellä rasituksella, sillä 5G-verkossa on selvästi vähemmän käyttäjiä kuin 4G:ssä.

5G:n edut näkyvätkin ennen kaikkea verkon varmatoimisuudessa ja tasaisuudessa. Videopuhelut eivät pätki, verkkosivut aukevat nopeasti ja tiedostot latautuvat käytännössä silmänräpäyksessä. Nykyisten mobiilisovellusten tai -palveluiden kohdalla on vielä vaikea huomata eroa esimerkiksi 300 Mbit/s:n ja 1 Gbit/s:n yhteyksissä, mutta tämä tulee todennäköisesti muuttumaan tulevaisuudessa, kun palvelut kehittyvät yhä edistyneemmiksi.

Mielestämme 5G:n ylivoimaisesti paras puoli on kuitenkin se, että sinulla on aina mukanasi lähes valokuidun tasoinen "mobiililaajakaista". Jos haluat esimerkiksi ladata suuria RAW-kuvia tai videotiedostoja kahvilan terassilta käsin, se käy yhtä nopeasti kuin kodin nopeassa WiFi-verkossa.

5G-liittymät ovat vielä toistaiseksi hieman kalliimpia kuin normaalit 4G-liittymät. Kaikkien liittymien käyttö on rajatonta, mutta hinta riippuu maksiminopeudesta. Operaattorista riippuen tarjolla on kaksi tai kolme eri vaihtoehtoa. 300–600 Mbit/s:n liittymät maksavat noin 30–40 euroa ja 1 Gbit/s:n liittymät puolestaan noin 50 euroa.

Toistaiseksi kuluttajan on mielestämme järkevintä valita edullinen 5G-liittymä, sillä 300–400 Mbit/s -nopeus riittää erinomaisesti suurimmalle osalle käyttäjistä. Se myös kattaa selvästi suuremman alueen kuin 1 Gbit/s -verkko, joka toimii vasta hyvin harvoissa paikoissa.