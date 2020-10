Arvostelussa OnePlus 8

OnePlus 8 asettaa riman korkealle kaikille vuonna 2020 julkaistaville keskihintaisille lippulaivamalleille. Puhelimen muotoilu on päivitetty nykypäivään, upea 90 Hz:n näyttö tarjoaa erinomaisen katselukokemuksen hintaluokassaan ja käytettävyys on tuttuun tapaan markkinoiden parhaimmistoa. Tehokas Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri ja 12 Gt:n RAM-muisti siivittävät puhelimen suorituskyvyn Android-maailman huipulle, ja moderni 5G-tuki takaa nopeat verkkoyhteydet.

Kahden minuutin pika-arvio

OnePlus 8 on kiinnostavassa risteyskohdassa. Se on toisaalta yhä kohtuuhintainen vaihtoehto moniin lippulaivoihin verrattuna, mutta silti selvästi kalliimpi kuin valmistajan alkuperäiset mallit. Kaiken lisäksi sillä on melko vähän suoria kilpailijoita, sillä Samsungin ja Huawein lippulaivat ovat tuntuvasti kalliimpia ja toisaalta Xiaomin, Honorin, Nokian ja Motorolan kaltaiset valmistajat jäävät selvästi sen alapuolelle.

OnePlus tunnetaan erityisen hyvin tekniikkaintoilijoiden keskuudessa valmistajana, joka tarjoaa hyvän hinta-laatusuhteen ja Android-maailman huippua edustavaa suorituskykyä, mutta uudet mallit pyrkivät kosiskelemaan myös toisenlaisia käyttäjiä. Tämä näkyy esimerkiksi OnePlus 8:n muotoilussa, sillä vanhanaikainen näyttölovi on vaihtunut modernimpaan kamerareikään, ja design on siirtynyt lähemmäs Huawein ja Samsungin tyylikkäitä lippulaivamalleja.

Viime vuonna yhtiö julkaisi ensimmäistä kertaa perusmallin rinnalla myös Pro-version, joka pyrki kilpailemaan myös kalliimpia lippulaivapuhelimia. Strategia osoittautui menestyksekkääksi, sillä Pro-mallista tuli lopulta jopa perusmallia suositumpi. Tästä intoutuneena yhtiö on vienyt myös edullisempaa mallia entistä laadukkaampaan suuntaan.

Vaikka OnePlus 8:ssa ei olekaan kaikkia OnePlus 8 Pron hienoimpia ominaisuuksia, kuten telefotolinssiä ja langatonta latausta, se on saanut kaikki oleellisimmat elementit. Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri, 8 tai 12 Gt:n RAM-muisti, 6,55-tuumainen Full HD+ AMOLED -näyttö 90 Hz:n virkistystaajuudella ja 4 300 mAh:n akku muodostavat teknisesti lähes täydellisen paketin tässä hintaluokassa.

Puhelin on 699 euron lähtöhintansa ansiosta myös yksi markkinoiden edullisimmista 5G-laitteista. Jos siis etsit kohtuuhintaista lippulaivamallia, joka on valmis 5G-aikaan, tarjoaa miellyttävän kevyen käyttöliittymän ja vahvan suorituskyvyn, OnePlus 8 ansaitsee suosituksemme.

OnePlus 8: hinta ja saatavuus

OnePlus 8 maksaa 699 euroa (8 + 128 Gt) tai 799 euroa (12 + 256 Gt)

Ennakkomyynti 14.4. alkaen, kauppoihin 21.4.

Tähtienvälinen Hehku -väritys (interstellar glow) saapuu myyntiin vasta 4.5.

Osasimme odottaa hinnannousua puhelimen modernimman ulkoasun ja 5G-tuen myötä, mutta OnePlus 8 on silti edelleenkin selvästi edullisempi kuin esimerkiksi Samsung Galaxy S20, Huawei P40 tai iPhone 11.

Puhelinten saatavuus on tuttuun tapaan hieman suppeampi kuin suurten valmistajien tapauksessa, mutta puhelimet tulevat myyntiin DNA:lle, Elisalle, Telialle, Giganttiin, Verkkokauppa.comiin ja Jimm'siin.

OnePlus 8 saa kolme eri värivaihtoehtoa: mustan helmen, jäätävän vihreän sekä Instagram-väriksi tituleeratun tähtienvälisen hehkun. Kaksi ensimmäistä saapuvat kauppoihin heti 21.4., mutta erikoisinta tähtienvälistä hehkua saadaan odottaa 4.5. saakka.

Muotoilu

Entistä tyylikkäämpi muotoilu

Pyöreä takakamera on vaihtunut pystysuuntaiseksi

Näyttölovi on korvattu modernimmalla kamerareiällä

160,2 mm x 72,9 mm x 8 mm

OnePlus 8 on pääasiassa melko pieni uudistus OnePlus 7T:hen verrattuna, mutta sen muotoilu on kehittynyt yhä laadukkaampaan luokkaan. Vaikka puhelin on selvästi halvempi kuin Samsung Galaxy S20 tai Huawei P40, sen muotoilu pääsee lähelle jättien tasoa.

Olemme iloisia, että OnePlus on tuonut kaarevat reunat myös halvempaan perusmalliin, sillä puhelin tuntuu mukavammalta kädessä kuin kulmikas 7T. Reunojen uloimpiin kohtiin on kuitenkin jätetty yhä kantikas muoto, joten käsituntuma ei ole aivan yhtä pehmeä kuin vaikkapa Huawei P40:ssä.

OnePlus 7T:n huomiota herättänyt pyöreä kameramoduuli on vaihtunut takaisin perinteiseen, pystysuuntaiseen kamera-asetelmaan. Puhelin pysyy edelleenkin hyvässä tasapainossa ollessaan lappeellaan pöydällä, eikä kamera ulkone kovin paljon muusta takakuoresta. Suosittelemme silti joka tapauksesssa hankkimaan sille suojakuoren – tai käyttämään mukana tulevaa muovista peruskuorta.

Etukamera on vaihtunut 7T:n näyttölovesta modernimpaan kamerareikään. OnePlus on itse asiassa päätynyt kamerareikään myös 8 Prossa, joten pop-up-etukamera näyttää jääneen lyhyen hetken kokeiluksi. Kamerareikä on joka tapauksessa sijoitettu huomaamattomasti vasempaan ylänurkkaan ja se hukkuu niin hyvin ilmoituspalkkiin, ettei siihen kiinnitä huomiota käytössä.

Puhelimen vasemmalla puolella on äänenvoimakkuudensäädin ja oikealla puolella lukitusnäppäin. OnePlus on säilyttänyt lisäksi merkille tunnusomaisen fyysisen alert slider -kytkimen yleisen, äänettömän ja värinän välillä vaihtamiseen. Se on sijoitettu lukituspainikkeen yläpuolelle ja tuntuu entistäkin laadukkaammalta. Kytkin on todella jämäkkä, joten sen asennon tunnistaa sormilla myös katsomatta puhelinta.

OnePlus 8 painaa 180 grammaa, joten se on kohtuullisen kevyt puhelin muihin vuonna 2020 julkaistuihin laitteisiin nähden. Ainoa sitä selvästi kevyempi moderni lippulaivamalli on oikeastaan Samsung Galaxy S20, joka painaa 163 grammaa. Se on tosin pienempi myös fyysisiltä mitoiltaan.

Näyttö

6,55-tuumainen AMOLED-näyttö

Full HD+ -resoluutio, 90 Hz:n virkistystaajuus

Kaarevat reunat

OnePlus 8:ssa on 6,55-tuumainen AMOLED-näyttö Full HD+ -resoluutiolla (2 400 x 1 080). Siinä on pitkä 20:9-kuvasuhde, joten kapeaa puhelinta on helppo pitää kädessä. OnePlus 8:aa voi käyttää yllättävän hyvin jopa yhdellä kädellä, vaikkei se olekaan mikään pieni puhelin.

Näyttö häviää resoluutionsa osalta 8 Prolle ja esimerkiksi Samsung Galaxy S20:lle, mutta täytyy muistaa, että puhelin on myös selvästi halvempi. Käytännössä Full HD -resoluutio riittää mielestämme hyvin puhelinten kokoisille näytöille, ja 90 Hz:n virkistystaajuus tuo käyttäjälle enemmän lisäarvoa kuin korkeampi resoluutio. Tavallista korkeampi virkistystaajuus takaa näytön sulavamman liikkeen selatessa sosiaalisia medioita tai pelatessa.

Ehkäpä näkyvin muutos aiempaan näyttöön on aiempaa korkeampi maksimikirkkaus. OnePlus 8:n näyttö erottuu nimittäin selvästi edeltäjäänsä paremmin myös kirkkaassa päivänvalossa.

Puhelimessa on näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin, joka toimi testeissämme nopeasti ja tarkasti, vaikka peukaloa ei asettaisikaan juuri täydelliseen kohtaan. Näytön lukitus aukeaa vieläkin huomaamattomammin, jos käyttöön ottaa myös kasvojentunnistuksen. Puhelin aukeaa niin lukituspainiketta painaessa niin nopeasti, että tarkistimme aluksi, oliko puhelin jäänyt auki. Ei ollut.

OnePlus 8:ssa on myös OnePlus 7:n myötä lanseeratut lukutila ja zen-tila. Ensimmäisenä mainitussa on saatavilla haaleilla väreillä varustettu värillinen lukutila sekä mustavalkoinen lukutila. Ajatuksena on, että tekstin lukeminen on kevyempää silmille, jos luet pidempiä aikoja putkeen. Zen-tila puolestaan hiljentää puhelimesi ilmoitukset valitsemaksesi ajaksi ja auttaa sinua keskittymään vaikkapa töihin tai opintoihisi ilman jatkuvia häiriötekijöitä.

Kamerat

Kolmoiskamera: 48 MP:n pääkamera, 16 MP:n ultralaajakulma ja 2 MP:n makro

4K 60 fps -videokuvaus

16 MP:n etukamera

Moni pitää kameraa OnePlussan suurimpana heikkoutena, mutta valmistaja on pyrkinyt panostamaan osa-alueeseen enemmän tuodakseen kuvausominaisuudet samalle tasolle muuten vahvan kokonaisuuden kanssa.

Tällä kertaa haasteeseen pyrkii vastaamaan uusi kolmoiskamera. Siinä on kuitenkin yksi harmillinen puute edeltäjiinsä nähden: kameratrioon ei kuulu enää telefotokameraa. Se ei siis kykene hyödyntämään häviötöntä optista zoomia, vaan joutuu tyytymään digitaaliseen zoomiin. Puhelin luottaa siis 48 megapikselin f1,75-aukolla varustettuun pääkameraan.

Lopputulokset ovat riittävän hyviä maltillisilla zoomeilla, mutta emme suosittele käyttämään kaksin- tai kolminkertaista zoomia suurempaa asetusta. Suurimmalla mahdollisella 10-kertaisella zoomilla otetut kuvat jäävät nimittäin niin sumeiksi, ettei niitä kehtaa jakaa Instagramiin. Telefotolinssistä luopuminen on yleisesti ottaen harmillinen säästön paikka, mutta ei silti ole niin iso ongelma, että se pilaisi kokonaisuutta.

Telefotolinssi on korvattu 2 megapikselin makrokameralla, joka on tarkoitettu kohteiden lähikuvaamiseen. Emme kuitenkaan tulleet käyttäneeksi toimintoa testejä lukuun ottamatta mihinkään. Mielestämme kamera ei ollut yhtä tarkka kuin esimerkiksi Moto G Styluksen ja G Powerin makrokamerat, joilla kohteita pystyy kuvata käytännössä millien etäisyydeltä.

Onneksi OnePlus 8:n 16 megapikselin ultralaajakulmalinssi (f2,2) on selvästi käytännöllisempi. Sen 116 asteen näkökenttä sopii hyvin maisemakuviin tai esimerkiksi asunnon kuvaamiseen. Se ei kuitenkaan erotu erityisesti muista vastaavan hintaluokan kameroista.

Puhelin kykenee kuvaamaan videoita enintään 4K-resoluutiolla ja 60 fps -kuvataajuudella. Hidastuskuvaa saa kuvattua joko 720p-resoluutiolla ja 480 fps -kuvataajuudella tai Full HD -resoluutiolla ja 240 fps -kuvataajuudella. Super Stable -kuvanvakautus auttoi vähentämään tärinää ja heilumista tehokkaasti.

16 megapikselin etukamera on käytännöllinen ja terävä, mutta sillä on tapana taittaa värejä lämpimiin keltaisiin ja oransseihin sävyihin. Kuvat ovat yksityiskohtaisia, mutta kohteet ylivalottuvat helposti.

Suorituskyky

Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri

8 tai 12 Gt:a RAM-muistia ja 128 tai 256 Gt:a tallennustilaa

Yksi markkinoiden tehokkaimmista puhelimista

OnePlus 8:ssa on tehokas Snapdragon 865 -järjestelmäpiiri ja Snapdragon X55 -5G-modeemi. Valittavissa on joko 8 Gt:n RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla tai 12 Gt:n RAM-muistilla ja 256 Gt:n tallennustilalla varustettu malli. Tallennustilaa ei kuitenkaan saa laajennettua ulkoisella microSD-kortilla.

Oma 12 Gt:n RAM-muistilla varustettu testipuhelimemme sai Geekbench 5 -testissä 3 401 pistettä, joten se päihittää suorituskykynsä osalta jopa kaksi kertaa kalliimman Samsung Galaxy S20 Ultran. Mielenkiintoista kyllä, malli päihitti myös kalliimman OnePlus 8 Pron, jonka pisteiden keskiarvoksi jäi 3 159.

Tämä teoreettinen suorituskyky tarkoittaa käytännössä sitä, että OnePlus 8 selviää leikiten kaikista tehtävistä, mitä puhelimella ylipäätään pystyy tehdä. Vahvan suorituskyvyn ja 5G-tuen ansiosta se on myös valmis tulevia vuosia varten, joten et joudu vaihtamaan puhelintasi heti parin vuoden jälkeen.

OnePlussan OxygenOS-käyttöliittymä on juuri niin erinomaisen yksinkertainen ja lähellä stock-Androidia kuin aiemminkin. Se toimii sulavasti, eikä puhelimelle ole asennettu turhia bloatware-sovelluksia. OxygenOS on monen mielestä markkinoiden paras Android-käyttöliittymä, eikä mikään ihme. OnePlus lupaa puhelimilleen myös päivitykset kolmeksi vuodeksi eteenpäin, mikä on valitettavan harvinaista Android-maailmassa.

Akku

4 300mAh:n akku

Warp Charge 30T -laturi lataa puhelimen täyteen alle tunnissa

OnePlus 8:ssa on 4 300 mAh:n akku, joka riitti käytössämme helposti yli päiväksi. Se on hieman keskimääräistä suurempi, sillä esimerkiksi Samsung Galaxy S20:ssä on 4 000 mAh:n akku.

Puhelimen mukana tulee myös todella tehokas Warp Charge 30T -laturi, joka on kehittynyt vaikuttavan paljon OnePlus 7T:hen verrattuna. Laturi on nyt 23 prosenttia tehokkaampi kuin aiemmin.

Laturi latasi akun 10 prosentista 41 prosenttiin vain 15 minuutissa ja täytti akun tyhjästä täyteenkin alle tunnissa. Parhaiden tulosten saamiseksi puhelimen kanssa täytyy kuitenkin käyttää juuri OnePlussan omaa laturia, sillä latausprosessi on hienosäädetty pelaamaan yhteen juuri sen kanssa.

OnePlus 8:ssa ei ole harmillisesti edelleenkään langatonta latausta, vaikka 8 Pro saikin viimein kaivatun ominaisuuden. Senkin puutteen kanssa pystyy elämään, mutta langaton lataus löytyy käytännössä kaikista premium-lippulaivoista, joita OnePlus pyrkii kampittamaan.

OnePlus 8 on hyvä ostos, jos...

Haluat tehokkaan suorituskyvyn ja 5G-tuen kohtuuhintaan

OnePlus onnistuu pakkaamaan tehokkaat komponentit ja modernin 5G-tekniikan yllättävän edulliseen paketin. Vaikka hinta on noussut, se on edelleenkin selvästi halvempi kuin monella kilpailijalla.

Haluat kevyen ja kompaktin lippulaivamallin

OnePlus 8 on yksi markkinoiden kevyimmistä lippulaivapuhelimista ja käytettävissä myös yhdellä kädellä. Se tuntui piristävän kompaktilta moniin muihin premium-puhelimiin verrattuna.

Arvostat sulavaa käyttökokemusta

OnePlus on tunnettu erinomaisesta OxygenOS-käyttöliittymästään, joka on räätälöitävissä juuri oman maun mukaan, eikä sisällä turhia bloatware-sovelluksia. Jos pidät puhtaasta Androidista, OnePlus on yksi markkinoiden parhaista vaihtoehdoista.

Harkitse vielä kilpailijoita, jos...

Kamera on puhelimesi tärkein ominaisuus

OnePlus 8:n kamera ei ole huono, mutta jää silti jälkeen Huawein ja Samsungin tasosta. Erityisesti telefotokameran puute voi olla pettymys paljon kuvaavalle.

Haluat puhelimeesi kaikki pelit ja pensselit

OnePlus on pyrkinyt valitsemaan puhelimeensa vain tarpeellisimmat ominaisuudet pitääkseen kustannukset kurissa. Jos siis kaipaat esimerkiksi langatonta latausta tai QHD-näyttöä, suosittelemme tutustumaan OnePlus 8 Prohon tai muihin huippuluokan lippulaivoihin.