Análisis: OnePlus 8

El OnePlus 8 es una culminación de tendencias. OnePlus es conocido por sus teléfonos con características superiores a precios asequibles. Este modelo se posiciona muy cerca, por no decir a la par, del estilo de los demás topes de gama. También podemos ver que OnePlus está adoptando algunos elementos de diseño de sus competidores.

Lo vimos antes cuando quitaron la conexión minijack para auriculares del OnePlus 7, y ahora lo hemos vuelto a ver con la decisión de poner la cámara delantera dentro de un pequeño hueco situado en la misma pantalla, cambio que vemos tanto en el OnePlus 8 como en su modelo superior y algo más costoso, el OnePlus 8 Pro.

Es cierto que la cámara delantera impresiona menos estéticamente que la que vimos en el OnePlus 7 Pro, donde aparecía por arte de magia el zona superior del teléfono, pero este cambio también tiene sus ventajas. Al cambiar a una cámara estática, los nuevos teléfonos consiguen una mayor resistencia al agua. El OnePlus 8 Pro incluso tiene una certificación de resistencia al agua y al polvo IP68 (el OnePlus 8 mantiene la garantía habitual).

Tanto el estilo pulido que presenta el nuevo teléfono como sus características mejoradas, llevan este modelo al más alto nivel. El año pasado, la versión estándar asequible y la versión Pro de los teléfonos de esta marca, se diferenciaban claramente en cuanto a sus características y su diseño. Pero este año le han dado al OnePlus 8 muchos toques refinados que no encontrábamos en los modelos asequibles de 2019.

Si no necesitas absolutamente todos las ventajas de un tope de gama, puedes optar por el OnePlus Nord, que es un teléfono de gama media todavía más asequible que ofrece varias de estas ventajas.

En otras palabras, el OnePlus 8 da más la imagen de buque insignia, y esto es gracias a su pantalla con bordes curvados tipo "waterfall" y a su cámara selfie incrustada en pantalla (el notch con forma de lágrima está algo pasado de moda en 2020). Además han cambiado el módulo de cámaras traseras, que era circular en el OnePlus 7T, por un módulo vertical que se ve más atractivo, cosa que también han hecho en su modelo superior, el OnePlus 8 Pro.

El OnePlus 8 no tiene todas las características que tiene su versión Pro, como por ejemplo, el teleobjetivo y la capacidad de carga inalámbrica, pero los aspectos esenciales los tiene todos: un chipset Snapdragon 865, una RAM de 8GB (o de 12GB), la pantalla de 6.55 pulgadas FHD+ AMOLED y una batería potente. Además, si usamos el cargador de carga rápida con tecnología Warp Charge 30T que viene incluido con el teléfono, podemos cargar rápidamente la batería en una hora.

Las impresionantes especificaciones de este teléfono, sumadas a su conectividad 5G y su precio de 709€/809€, convierten al OnePlus 8 en el teléfono 5G más asequible en muchos mercados, en el momento de su lanzamiento. Es un gran teléfono con pocos inconvenientes y es difícil no recomendarlo como el mejor tope de gama asequible de 2020 hasta el momento.

Esto da a los consumidores otra razón por la que optar por un buque insignia asequible, en vez de optar por teléfonos de gama media como como el Google Pixel 4a o el iPhone SE 2020 que se nos ofrece como alternativa asequible al iPhone 11. Estos teléfonos tienen una mejor proporción valor/precio, pero el OnePlus 8 tiene un gran conjunto de cámaras, un estilo más pulido y conectividad 5GB, y esto es algo que merece la pena.

Aunque no venga con Android 11 en su lanzamiento, ya que este sistema operativo no estará disponible hasta más adentrado el año, el OnePlus 8 tiene muchas características que lo sitúan por encima de los demás teléfonos que saldrán en 2020.

(Image credit: Future)

OnePlus 8: precio y fecha de lanzamiento

Este buque insignia con 5G se lanzó al mercado con un precio de 709€/809€

El OnePlus 8 está disponible en tiendas desde el 21 de abril de 2020

Tras el lanzamiento del OnePlus 8T en octubre el precio del OnePlus 8 ha bajado

Ya puedes adquirir el OnePlus 8 en tiendas ya que salió al mercado el 21 de abril.

El precio varía en función de la variante. En su lanzamiento, el OnePlus 8 salió con un precio de 709€ para la versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Este precio fue superior al del OnePlus 7 (a partir de 559€) y al del OnePlus 7T (a partir de 599€). Por otro lado, el precio de la variante de 12GB/256GB se fijó en 809€.

Dado el estilo cuidado y la conectividad 5G del OnePlus 8, no nos sorprende el aumento de su precio en relación a su predecesores, aunque esto conlleva que ahora compita de forma más directa con otros buques insignia de ese rango como el iPhone 11.

(Image credit: Future)

Diseño

Diseño pulido, módulo de cámaras traseras vertical

Largo en la mano, pero ligero: 160.2 x 72.9 x 8mm, 163g

Cámara selfie incluida en un pequeño hueco en la pantalla.

El OnePlus 8 sigue bastante la línea de su predecesor, el OnePlus 7T, pero tiene suficientes mejoras como para convertirlo en un terminal asequible competente, y en cierta manera, tiene menos competencia ya que la serie Samsung Galaxy S20 no tiene alternativa más económica.

En cuanto al estilo, el OnePlus 8 se acerca más a la serie Galaxy S, al añadir detalles que, al faltarle al OnePlus 7T, situaban a los buques insignia de Samsung a otro nivel.

Esto incluye la pantalla con bordes curvados tipo cascada. En la anterior generación, OnePlus se reservó este tipo de pantalla para los modelos superiores, OnePlus 7 Pro y OnePlus 7T Pro, mientras que dejó a los modelos más económicos con una pantalla normal plana. Por otro lado, como hemos comentado antes, también han cambiado el módulo de cámaras a uno vertical, a diferencia del módulo circular que tenía el OnePlus 7T.

En cuanto a la cámara selfie del OnePlus 8, si bien no tiene ese efecto sorprendente que producía la cámara delantera del One Plus 7 Pro y del 7T Pro al aparecer por arte de magia en la parte superior del teléfono, hay que decir que es algo que nos da seguridad. Este tipo de cámaras extraíbles tenían un mecanismo de protección por el que se retraían automáticamente si se detectaba una caída del teléfono, pero sabemos que ese mecanismo podía fallar de vez en cuando. Esto nos obligaba a extremar las precauciones y es algo de lo que ya no tendremos que preocuparnos ya que el OnePlus 8 es más seguro al no tener ese riesgo asociado al uso de la cámara.

El OnePlus 8 tiene el regulador de volumen en el lado izquierdo y el botón de desbloqueo en el derecho. Ambos sobresalen algo más que en los modelos anteriores, produciendo un efecto más satisfactorio al usarlos. El interruptor para silenciar es un clásico de OnePlus y nos permite cambiar rápidamente entre modo silencio, vibración y sonido. En este modelo lo encontramos en el lado derecho, justo encima del botón de desbloqueo.

Mientras que la mayoría de los teléfonos cada vez pesan más, los 180g del OnePlus 8 se sienten ligeros. El único dispositivo tan potente de 2020 y más ligero es el Samsung Galaxy S20, el cual hay que decir que es más pequeño. Los demás teléfonos son mucho más pesados, desde los 186g del Galaxy S20 Plus y los 196g del Galaxy Note 10 Plus, hasta llegar a los 226g del iPhone 11 Pro Max.

El OnePlus 8 está disponible en tres colores y dos acabados: los colores Onyx Black e Interstellar Glow vienen con cristal brillante en la parte trasera, mientras que el color Glacial Green tiene un acabado mate.

(Image credit: Future)

Pantalla

Pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas

Resolución FHD+, con una tasa de refresco de 90Hz

Pantalla con bordes curvados tipo cascada

El OnePlus 8 cuenta con una pantalla AMOLED de 6.55 pulgadas de resolución FHD+ (2400 x 1800 píxeles). Su proporción de 20:9 denota un formato bastante alargado, cosa que es cada vez más popular en los teléfonos, y por una buena razón: es más fácil de manejar con una sola mano.

No es que sea la mejor resolución del mercado, y es cierto que se ve superada por los Samsung Galaxy S20 que ofrecen una resolución de WQHD+. En teoría esto afecta a la nitidez y al nivel de detalle de la imagen, pero en la práctica solo lo notaremos al reproducir vídeos de alta resolución.

De hecho, para notar la diferencia tendríamos que colocar el teléfono justo al lado de otro con mayor resolución, cosa que hemos hecho al compararlo con el Samsung Galaxy S20 Plus y con el iPhone 11 Pro Max. Pudimos comprobar que a la hora de reproducir archivos típicos la resolución era igual de buena, pero una diferencia de la que sí nos percatamos fue que en Netflix, aunque la calidad de imagen se veía igual de nítida, en algunos planos donde el fondo era muy brillante y soleado había una pérdida de detalles.

Cabe destacar la mejora que han hecho en cuanto al brillo de la pantalla. Como resultado, el panel del OnePlus 8 se ve mucho mejor que el del OnePlus 7 Pro en exteriores soleados, cosa a la que le damos mucha importancia, ya que sabemos lo molesto que esto puede resultar. Por otro lado, la visualización de la pantalla de noche es impresionante, dejando atrás a todos los demás buques insignia del mercado.

El OnePlus 8 tiene un lector de huella digital incorporado en la misma pantalla, que, al igual que en sus predecesores, funciona muy bien y de forma rápida (incluso al poner el dedo encima desde diferentes ángulos). Esto se agradece mucho, y aún más teniendo en cuenta que todavía hay algunos teléfonos, como el LG V60, que siguen dando problemas al usar esta tecnología.

El teléfono también dispone, al igual que ya vimos en el OnePlus 7, de modo Lectura y modo Zen. Recordemos que el modo lectura nos protege los ojos y el modo zen nos obliga a apartarnos el teléfono un rato. Teniendo en cuenta que cada vez pasamos más tiempo con la vista puesta en la pantalla, se agradece poder disponer de dichos modos.

La pantalla del OnePlus 8, al igual que la de los teléfonos OnePlus de 2019, alcanza una tasa de refresco de 90Hz, que es mayor que el estándar, que es 60Hz. Esto se traduce en una mayor fluidez al usar el móvil, ya sea al movernos por las redes sociales o al cambiar de una pantalla a otra.

(Image credit: Future)

Cámaras

Tres cámaras traseras: la principal de 48MP, una ultra gran angular de 16MP y una macro de 2MP

Vídeos 4K a 60fps

Cámara frontal de 16MP

El OnePlus 8 tiene un módulo de tres cámaras traseras, siendo la principal de 48MP con una apertura de f/1.75. OnePlus opta en este modelo por el zoom digital, dejando el zoom óptico para los modelos superiores (al igual que hacen otros gama alta de 2020). Para simular el efecto del teleobjetivo tendremos que hacer uso del zoom digital y el zoom de recorte.

Esto funciona suficientemente bien si usamos el zoom al 2x o al 3x como máximo, pero no recomendamos hacerlo con el zoom al 10x ya que las imágenes quedan borrosas y tan malas que no querríamos compartirlas.

Para ser justos, otros teléfonos asistidos digitalmente también dejan que desear a niveles máximo de zoom, lo que pasa es que gracias al teleobjetivo ese límite es mayor. Cabe decir que la excepción aquí es el LG V60, que gracias a su cámara de 64MP consigue mayor nitidez con el mismo valor de zoom.

Esto es distinto en el OnePlus 8 Pro, donde su zoom óptico de 3x aumenta el zoom digital al 30x, igual que pasa en el Samsung Galaxy S20 y S20 Plus. Tras hacer varias pruebas podemos concluir que los terminales que disponen de zoom óptico, aunque sea de calidad mínima como es el caso del teleobjetivo a 2x del iPhone 11 Pro Max, hacen mejores fotografías que el OnePlus 8 cuando el sujeto está a cierta distancia.

Lo que sí incluye el conjunto de cámaras del OnePlus 8 es una lente macro de 2MP, para hacer fotos a corta distancia, como primeros planos de flores, animales, etc. Eso sí, tenemos que decir que no funciona tan bien como nos gustaría cuando el objetivo está extremadamente cerca, véase a milímetros de distancia. Tenemos otros ejemplos en el mercado como la cámara macro del Moto G Stylus o del G Power donde el resultado en estas distancias ultra cercanas es mucho mejor.

De todas las cámaras del OnePlus 8, la que más satisfactoria resulta es la lente ultra angular de 16MP con apertura f/2.2. Tiene un ángulo de 116 grados y funciona genial en exteriores y mejor todavía en interiores. Aunque tampoco es que destaque especialmente por encima de lentes similares del mercado.

Con el OnePlus 8 se pueden grabar vídeos con una calidad máxima de 4K a 60fps, pudiendo hacer tomas a cámara lenta de 720p a 480fps o de 1080p a 240fps. El modo de estabilización de vídeo funciona como esperábamos, suavizando el metraje de forma efectiva, por ejemplo cuando estemos grabando en movimiento.

La cámara frontal de 16MP proporciona resultados nítidos y detallados, aunque a veces tiende a añadir un toque de colores cálidos a la imagen. Por otro lado, recomendamos usarla en escenarios claros y evitar las sombras, ya que sino a veces los sujetos se ve sobreexpuestos ligeramente.

Muestras de las cámaras

Veamos algunas muestras de fotografías hechas con las cámaras del OnePlus 8, para poder ver tanto el contraste que podemos conseguir como sus limitaciones.

Imagen 1 de 3 Fotografía estándar a 1x de un parque al atardecer (Image credit: Future) 1x zoom Imagen 2 de 3 Con el zoom a 2x, casi no perdemos calidad (Image credit: Future) 2x zoom Imagen 3 de 3 Con el zoom al 10x la imagen se vuelve algo borrosa, sobre todo los bordes (Image credit: Future) 10x zoom

El zoom de recorte falla más cuando el sujeto de la fotografía está lejos, como podemos ver en estos ejemplos:

Imagen 1 de 3 Fotografía estándar a 1x tomada al atardecer. Fijémonos en la visión de la ciudad en el horizonte (Image credit: Future) 1x zoom Imagen 2 de 3 Con el zoom a 2x no perdemos casi nada de detalle (Image credit: Future) 2x Zoom Imagen 3 de 3 Con el zoom a 10x zoom, la imagen se vuelve algo borrosa, sobre todo los bordes (Image credit: Future) 10x zoom

Las fotografías a corta distancia, el modo retrato y macro funcionan bien, aunque tampoco como para tirar cohetes:

Imagen 1 de 3 (Image credit: Future) Imagen 2 de 3 La misma imagen pero con el modo retrato (Image credit: Future) Imagen 3 de 3 Macro (Image credit: Future)

En ciertas condiciones, sobre todo con buena luz, conseguimos buenas fotografías:

Imagen 1 de 2 (Image credit: Future) Imagen 2 de 2 (Image credit: Future)

Y, por último, veamos algunas muestras con la cámara delantera:

Imagen 1 de 2 (Image credit: Future) Imagen 2 de 2 Modo retrato (Image credit: Future)

(Image credit: Future)

Características y rendimiento

El chipset Snapdragon 865 junto con el modem 5G dan una sensación general de velocidad

8GB de RAM con 128GB de almacenamiento o 12GB de RAM con 256GB de almacenamiento

El OnePlus viene equipado con el chip Snapdragon 865 y el modem 5G Snapdragon X55. Por otro lado, puedes optar por la variante de 8GB de RAM con 128GB de almacenamiento o por la de 12GB/256GB.

Hemos usado el software de Benchmark Geekbench 5 para poner a prueba la variante de 12GB de RAM y ha alcanzado una puntuación de 3.401, curiosamente más alta que del OnePlus 8 Pro que ha puntuado 3.159. En cuanto a la competencia, el OnePlus 8 supera también los 3.300 puntos del Samsung Galaxy S20 Ultra.

Por tanto, podemos concluir que el OnePlus 8 es tan rápido como nos gustaría tanto para jugar como para cambiar de una aplicación a otra.

La capa de personalización para Android propia de OnePlus, OxygenOS, no ha variado demasiado en comparación con los modelos anteriores; sigue teniendo su toque minimalista con un acabado elegante. Un cambio que sí podemos observar es que le han dado transparencia al menú donde aparecen todas las aplicaciones para poder así ver los nuevos fondos dinámicos de Android 10.

(Image credit: Future)

Batería

La batería de 4.300mAh dura más de un día

El cargador Warp Charge 30T permite obtener una carga completa en una hora

No tiene carga inalámbrica: eso solo lo han incluido en el OnePlus 8 Pro

El OnePlus 8 tiene una batería de 4.300mAh, por lo que es más potente que la de otros dispositivos, como la del Samsung Galaxy S20 que tiene 4.000mAh. Tras ponerla a prueba, podemos decir que haciendo un uso normal del teléfono nos durará todo el día, o incluso más.



El OnePlus 8 viene con el cargador de carga rápida Warp Charge 30T. Vimos este cargador por primera vez junto con el OnePlus 7T y su velocidad nos impresionó al cargar un 23% más rápido que su predecesor.

El cargador cumple con lo prometido, hemos puesto a prueba la carga rápida y visto cómo la batería pasaba de un 10% a un 41% en tan solo 15 minutos, por otro lado hemos obtenido una carga completa en algo menos de una hora. OnePlus ya dijo que sus teléfonos están optimizados para sacar el máximo provecho al Warp Charge 30T, por tanto no esperéis tan buenos resultados si usáis otro tipo de cargador de carga rápida.

Lamentablemente, el OnePlus 8 no tiene carga inalámbrica. El que sí que tiene esa posibilidad es el OnePlus 8 Pro, para el cual OnePlus ha lanzado su propio cargador inalámbrico, el Warp Charge 30 Wireless Charger a 30W. No todos los teléfonos son compatibles con esta potencia, pero el 8 Pro sí.

Resulta evidente que si no tenemos posibilidad de carga inalámbrica, menos aún de carga inalámbrica inversa. Aunque no es una característica que nos resulte vital, sí que es algo que encontramos en otros terminales de la competencia como el Samsung Galaxy S20. Sería útil poder aprovechar la potente batería del OnePlus 8 para cargar, por ejemplo, nuestros auriculares en un momento dado.

¿Debería comprar el OnePlus 8?

El OnePlus 8 Pro (izquierda) y el OnePlus 8 (derecha) (Image credit: Future)

Cómpralo si...

Quieres buenas especificaciones y 5GB a un precio asequible

Al igual que sus predecesores, el OnePlus 8 ofrece magníficas características a un precio menor que los de la competencia. Esta diferencia en el precio puede notarse aún más este año debido a la entrada del 5G. Si quieres lo mejor en cuanto a especificaciones pero no necesitas todos los extras, el OnePlus 8 es una buena opción.



Quieres un teléfono ligero

Los 180g del OnePlus 8 no lo convierten en el teléfono más ligero del mercado ya que ese honor lo tiene el Samsung Galaxy S20 que pesa 163g, pero eso no quita que sea más ligero que muchos otros, como por ejemplo, el iPhone 11 Pro Max con sus 226g.

Quieres un smartphone con una interfaz sin complicaciones

La capa de personalización de Android de OnePlus, OxygenOS, proporciona una interfaz que nos ofrece un gran abanico de opciones pero evita las aplicaciones pesadas y los menús enrevesados. Si quieres un teléfono Android sin complicaciones, este teléfono es lo que estabas buscando.

No lo compres si...

Quieres un zoom potente en la cámara de tu teléfono

La cámara del OnePlus 8 funciona bien a la luz del día, pero deja mucho que desear en cuanto a su zoom. Si lo que buscas es calidad fotográfica excelente, este teléfono no es para ti.



Quieres todos los extras de un gama alta, como la carga inalámbrica

Al OnePlus 8 le faltan alguno de los extras que sí encontramos en otros grandes móviles como, por ejemplo, la carga inalámbrica (y la carga inalámbrica inversa). Si eso es lo que quieres, este teléfono no es lo que estás buscando.

Quieres un buque insignia barato

El OnePlus 8 es más asequible que la mayoría de los smartphones de alta gama, pero eso no quiere decir que sea barato. Si estás buscando algo en un rango de precios menor, igual deberías optar por otro teléfono.

Primer análisis: Abril 2020