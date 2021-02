Análisis: iPhone 11 Pro Max

Análisis de dos minutos

El iPhone 11 Pro Max fue el teléfono más grande y potente jamás creado por Apple, tomando lo mejorcito de su tecnología y combinándolo con aspectos de diseño perfeccionados, como el elegante reverso en mate, tres cámaras diseñadas para competir con lo mejor de Samsung, Google y Huawei, y una batería renovada para aumentar su duración.

Hasta que apareció el iPhone 12 Pro Max, el iPhone 11 Pro Max era quien lideraba al iPhone 12 mini, iPhone 12 y iPhone 12 Pro en la carrera de Apple hacia el futuro. El nuevo modelo tiene algunas mejoras y un diseño retocado, pero sólo se trata de la obligada actualización anual y no ofrece nada revolucionario.

Profundizando en la cámara del iPhone 11 Pro Max, lo que más nos ha impresionado es el Modo Noche: el iPhone 11 Pro Max es capaz de hacer que se haga de día, o casi, sin perder apenas calidad de detalle.

Nos dimos cuenta de que la cámara ultra gran angular recién incorporada es bastante útil cuando quieres exprimirle una escena al máximo (aunque no necesitábamos usarla muy a menudo) y para mejorar los efectos del desenfoque de fondo. Aunque nuestras pruebas no salieron tan perfectas como nos hubiera gustado.

El diseño del iPhone 11 Pro Max resultará familiar para la mayoría, con la misma línea de diseño que los dos modelos anteriores (el iPhone X y el iPhone XS), aunque es agradable tener en la mano esa trasera en mate. El tamaño 'Max' no es para todos, pero sí la impresionante pantalla OLED de 6.5 pulgadas, que ofrece una experiencia cinematográfica excelente, tanto visualmente como a través de los altavoces estéreo mejorados.

La protuberancia de la cámara en la parte trasera del teléfono sobresale un poco y ocupa bastante espacio. Aunque si eres diestro, no te molestará cuando utilices el teléfono con normalidad.

Apple prometió que la batería del iPhone 11 Pro Max duraría cinco horas más que la del XS Max del año pasado, y pusimos a prueba esa afirmación: fue destacable que pudiera permanecer 20 horas reproduciendo vídeo HDR, las estimaciones son precisas.

En el uso cotidiano, descubrimos que se trata de un smartphone hecho para aguantar 24 horas (suponiendo que parte de esas horas las dediques a dormir). Además, el cargador rápido que (por fin) viene en la caja le da aproximadamente un 20% de la carga en 15 minutos, y una carga completa en sólo una hora y media.

Con iOS 13 a bordo, el Pro Max se nota más refinado que los modelos anteriores, y los ajustes en la precisión y el rango de Face ID hacen que sea más fácil de usar en el día a día, con detalles como abrir más fácilmente una notificación cuando el teléfono está sobre un escritorio.

El rendimiento puro del iPhone 11 Pro Max también nos impresionó, aunque nos dimos cuenta que la aplicación de la cámara se ralentizaba un poco. Sin embargo, si estás buscando editar vídeos sobre la marcha (y no olvides que este teléfono puede grabar sin problemas en 4K a 60 fotogramas por segundo), disfrutarás del plus de potencia que tiene.

En general, el iPhone 11 Pro Max es un verdadero paso adelante y el iPhone más avanzado hasta la fecha. Sin embargo, si nos ponemos a pensar cuáles son las auténticas novedades, no podemos destacar mucho más que la actualización de la cámara (especialmente el Modo Noche) y la experiencia cinematográfica mejorada.

Si quieres ahorrarte un dinero, te sugerimos que le eches un vistazo al iPhone 11. Aunque durante las pruebas del 11 Pro Max veíamos constantemente destellos de un rendimiento impresionante, no podíamos evitar pensar que, en realidad, este se trata de un teléfono para el fan de Apple que quiere lo mejor sin excusas.

¿Quieres saber más? Sigue leyendo para conocer cómo fueron nuestras pruebas en profundidad del smartphone tope gama de Apple.

Precio y fecha de salida del iPhone 11 Pro Max

El iPhone 11 Pro Max fue anunciado el 10 de septiembre de 2019

Salió 10 días después

Precios a partir de 1.259 €

El iPhone 11 Pro Max fue anunciado el 10 de septiembre de 2019 y llegó a las tiendas españolas el día 20.

Es fácil de encontrar, pero el precio puede echar para atrás, ya que es el iPhone más caro que existe.

Sí, el precio es parecido al de algunos MacBooks, pero no sería justo compararlos así: son productos diferentes con características diferentes, diseñados para hacer cosas muy diferentes. Sin embargo, eso sí da nos da una idea de lo caro que es el iPhone 11 Pro Max y por qué es el tope gama de Apple.

El iPhone 11 Pro Max se vende a partir de 1.259 € con 64GB. Después saltamos directamente a 256GB, con un precio inicial de 1.429 €.

Finalmente subimos hasta los 1.659 € que cuesta el modelo más caro de 512 GB. Así que si no tienes una piscina de dinero como el Tío Gilito, quizás te lo puedas ahorrar.

¿Estás buscando buenas ofertas del iPhone 11 Pro Max? Es probable que en el Black Friday o CyberMonday de noviembre encuentres los mejores precios. Seguro que veremos muchas ofertas diferentes durante el Black Friday de iPhone

Estas son las mejores ofertas del iPhone 11 Pro Max en España

Cámara

No solemos analizar la cámara tan pronto en nuestros análisis, pero el punto fuerte en la gama de iPhone de 2019 es la calidad que ofrece en las imágenes .

En términos de hardware, la diferencia clave es la incorporación de la cámara ultra gran angular. Así que con esta, son tres cámaras en el reverso del teléfono.

Estas se encuentran ubicadas en la parte trasera del iPhone 11 Pro Max, rodeadas por un cuadrado de cristal a juego con el teléfono que le ayuda a disimular el golpe a la vista de esos tres agujeros negros tan llamativos.

Lo que tenemos aquí es una lente gran angular "normal", una lente de telefoto y una nueva ultra gran angular. La opción de telefoto reduce a la mitad la distancia con el objeto de la fotografía, y la lente ultra gran angular te permite meter el doble de paisaje en el encuadre.

Esto es genial si estás tratando de hacer una foto de un grupo de amigos o un animal, pero no puedes moverte hacía atrás ni avanzar. El iPhone 11 Pro Max te permitirá recortar distancia o retroceder sin tener que moverte.

Las tres cámaras incluyen sensores de 12MP, lo cual es bastante estándar para la mayoría de los teléfonos en estos días, pero ofrece un buen equilibrio entre el tamaño de píxel (para capturar más luz) y la resolución (para capturar muchos detalles).

La grabación de vídeo también se ha mejorado. El Pro Max puede capturar ahora 4K a 60 fotogramas por segundo. Esto significa que vas a conseguir imágenes más fluidas gracias a que se registra más información, pero ten en cuenta que la memoria de tu iPhone se llenará rápido con este formato de grabación.

Hay mucho que decir sobre la cámara del iPhone, o de cualquier smartphone de hoy en día, ya que incluyen muchas funciones y, en general, te costará sacar una foto de mala calidad con cualquiera de ellas.

Eso significa que cualquier marca que intente fabricar un teléfono con "la mejor cámara del mercado" debe acompañarla de muchos ajustes, y eso es lo que Apple ha intentado hacer aquí.

Modo Noche

El primero es el Modo Noche: los modelos anteriores de Apple no lograban hacer fotos en la oscuridad que llamaran la atención, y otras marcas les habían adelantado por la derecha. Con Samsung, Huawei y sobre todo Google liderando el mercado, y poniendo cámaras en sus teléfonos que convertían la noche en día con el procesamiento avanzado de imágenes.

Pero el nuevo Modo Noche de Apple es algo que merece la pena mencionar. A nuestros ojos, es la razón más importante para comprar un nuevo iPhone. Vas a tener que sujetar el teléfono muy firme, o montarlo en un trípode, pero si lo haces tu recompensa serán fotos con detalles que ni tus ojos pueden ver.

Dependiendo de los niveles de luz (y de si estás usando un trípode o no), el iPhone te pedirá quedarte quieto entre 2 y 5 segundos. Sin embargo, puedes ampliar manualmente la obturación hasta 30 segundos (si el iPhone está en un trípode o apoyado contra una pared) para obtener escenas 'deslumbrantes'.

Algunas fotos fueron asombrosas: si no ves los niveles de nitidez y brillo que el iPhone puede lograr usando el modo Noche, no lo crees.

Decimos que sólo algunos resultados fueron asombrosos porque si te mueves un poco, la foto sale fatal. Esto significa que si intentas hacer una foto a algunos amigos bailando, no funcionará para nada y tendrás que desactivar el Modo Noche para obtener algo de definición (aunque las imágenes siguen saliendo bastante brillantes).

Modo retrato mejorado

La otra actualización de la cámara estática es el modo Retrato: no sólo es mejor para definir los contornos de la persona, animal u otro sujeto que desees capturar nítidamente, sino que ahora también funciona a una distancia 'normal', y también usando el zoom como en modelos anteriores, gracias al sensor adicional que captura más información sobre la profundidad.

Los resultados son bastante buenos, especialmente cuando haces fotos de personas en escenarios bien iluminados y con contraste. De hecho, si haces bien ese tipo de foto los resultados pueden ser geniales. Puedes jugar con los diferentes modos de iluminación que se incluyen para tapar imperfecciones, o utilizar la nueva opción High Key Mono para crear una imagen más etérea y estilizada.

Sin embargo, al hacer algunas fotos, el reconocimiento del pelo seguía siendo un problema, y se trabajó para que el iPhone 11 Pro Max sacara nítida hasta la cabeza de un gato. Las fotografías de objetos deberían dar mejor resultado, pero descubrimos que a la mayoría aún se le quedaban los bordes algo borrosos.

Con todo, la calidad general de las fotos, especialmente en comparación con el iPhone XS Max del año pasado, es más brillante y nítida como no podía ser de otra manera. Es agradable usar la cámara ultra gran angular si recuerdas que la tienes, pero los resultados salen algo distorsionados en algunas áreas, a pesar de que Apple se ha esforzado para que el procesamiento de imágenes arreglara esto.

Ajustar entre los modos de la cámara no siempre es fácil, especialmente cuando el sensor ultra angular no se queda ajustado. Y a menudo, al encender la cámara, la vista previa aparecía en blanco, lo que sólo se arreglaba tocando algunos ajustes.

En esta ocasión no hace falta ni mostrar algunos de los resultados del modo de cámara 'normal' del iPhone porque son tan buenos como el año pasado: la mayoría de la imágenes son brillantes, bien enfocadas y están llenas de detalles y color. Las instantáneas de Apple tienen menos saturación que las de las cámaras de algunas marcas rivales y se ven con una claridad que enamora.

Las cosas también han mejorado en el modo vídeo. Creemos que el modo 4K a 60fps es más una función para que se escriban titulares sobre ella que algo realmente útil, pero si eres un creador de vídeos serio que va a comprar este teléfono (como sugiere el mismo nombre del iPhone 11 Pro Max) entonces sí que te van a servir estas novedades. Es más rico en detalles y, lo que es más importante, la exposición es más equilibrada, con lo que puedes crear vídeos con mejor calidad.

Esta función es algo que sólo atraerá a los grandes influencers, aquellos que desean grabar vídeos con el iPhone que llamen la atención. Y con el paquete de edición integrado, que permite alterar el color y los filtros de todo el vídeo directamente en el dispositivo, aquí hay mucho con lo que pasarlo bien.

Una cosa que no nos ha gustado fue el uso de la palabra 'Slofies' en el marketing de Apple: estos son sólo vídeos en cámara lenta que ahora se pueden hacer con la cámara frontal de los tres nuevos iPhones.

Los resultados están bien, la mayoría de los usuarios seguramente se divertirán y compartirán un montón de ellos, pero es el nombre el que lo vende.

Diseño

Puede que Apple no haya cambiado el diseño del iPhone 11 Pro Max en la parte delantera (comparado con el XS Max del año pasado) pero en la parte trasera las cosas han mejorado mucho: hay una nueva tapa de cristal mate que se nota muy diferente en la mano, se quedan muchas menos manchas y huellas dactilares, y da la sensación de haber mejorado.

El resto del diseño es muy parecido a lo que hemos visto en Apple en los últimos años: el notch de la cámara permanece, los lados son de acero inoxidable y en la parte inferior del teléfono tenemos un conector Lightning y dos rejillas de altavoz (por simetría estética, en realidad sólo una es funcional).

Obviamente es grande en la mano, pero no demasiado: si has usado los teléfonos Plus o Max de Apple en los últimos años, el 11 Pro Max te resultará muy manejable en el día a día.

El principal elemento novedoso en el diseño es uno del que ya hemos hablado: la protuberancia de la cámara en el reverso del teléfono. Los bordes sobresalen mucho, ya que está hecho de cristal fresado sobre la parte posterior. Lleva cuidado: no te lo guardes en el bolsillo con otros dispositivos, ya que el bulto de la cámara puede rayar fácilmente otras pantallas.

Para concluir, el diseño del iPhone 11 Pro Max es prácticamente idéntico al del iPhone XS Max. Tanto, que durante las pruebas restablecimos de fábrica por error el teléfono que no era (lo que fue muy molesto).

Los colores del iPhone 11 Pro Max son atractivos: verde medianoche, gris espacial, plata y oro. El verde oscuro es sin duda el más bonito para nosotros, y la mejor forma de decir sin hablar "¡Miradme todos, ME HE COMPRADO UN NUEVO iPHONE!"

Aunque seguramente vas a querer ponerle una funda de iPhone 11 Pro Max para protegerlo, porque cuesta una fortuna y no querrás tener que explicarle a tu pareja que lo te lo has cargado en la primera semana, ¿verdad?.

Pantalla

Aparte de la cámara, la pantalla del iPhone 11 Pro Max (se nos está empezando a atragantar el escribir ese nombre tantas veces) es uno de los principales reclamos para vender un montón de estos teléfonos tope gama.

Lo que aquí tenemos son 6.5 pulgadas de espacio en pantalla, con un panel OLED que Apple ha vuelto a mejorar. Cuenta con tecnología True Tone para adaptarse mejor a la iluminación ambiental (alterando el balance de blancos según la luz que haya donde te encuentres), así como una pantalla fluida, aunque no tan fluida como en el iPad Pro, el cual tiene las tasas de refresco más altas que hemos visto.

La nueva pantalla OLED parece tener un sutil tinte amarillo cuando estás mirando fotos en blanco y negro. Estos matices no se aprecian cuando ves las imágenes en la pantalla del ordenador u otro dispositivo, por lo que parece ser un problema de calibración del dispositivo.

Este tinte también se nota al comparar el 11 Pro Max con el iPhone XS Max de 2018, pero es leve y las imágenes no se ven mal cuando se observan de forma aislada.

Una de las mejoras clave aquí es la capacidad de reproducir contenido Dolby Vision. Puede que no suene como un gran paso adelante desde el HDR10 (la versión normal de reproducción de alto rango dinámico que la mayoría de los teléfonos usan para resaltar las partes oscuras y claras de la escena y hacer que todo sea más atractivo visualmente), pero sí marca la diferencia.

Ver películas resulta más inmersivo: puedes ver más detalles y, en general, la reproducción de vídeo es mucho más cinematográfica. Esto se debe a que el iPhone normalmente sólo puede mostrar 800 nits de brillo (la unidad de medida de brillo de una pantalla), lo que aún es bastante, pero cuando se reproduce una película en formato Dolby Vision, las cosas se vuelven aún más impresionantes (hasta 1200 nits, según Apple).

Si no tienes a nadie cerca, esa sensación cinematográfica puede aumentar reproduciendo sonido a través de los altavoces: Apple ha creado una configuración de sonido envolvente virtual, y aunque no llega al nivel de escuchar lo mismo a través de unos buenos auriculares, el sonido parece que se mueva alrededor de tus oídos.

Una vez más, no es una gran novedad para la industria de los smartphones, pero demuestra que Apple no deja de trabajar para ofrecer la mejor experiencia de reproducción de medios posible, después de tantos años tras el lanzamiento del iPod.

Batería

Apple hizo una gran promesa sobre las mejoras en la duración de la batería del iPhone 11 Pro Max, enfatizando que podría durar cinco horas más que el iPhone XS Max.

La razón de esto resulta curiosa: se ha hecho un gran avance en cuanto al tamaño de la unidad de batería sin que haya aumentado el grosor del dispositivo, pero las razones de este hecho siguen siendo incógnita. ¿Podría deberse a que Apple pretendía presentar la función de carga inalámbrica inversa de la que se oyeron rumores en la preparación del lanzamiento del iPhone 11, pero no llegaron a tiempo?

Bueno, sea cierta o no esa teoría conspiranoica, la duración de la batería del iPhone 11 Pro Max es realmente potente, y así es como nos fue en el tercer día de pruebas.

Cuando desconectamos el iPhone de la carga a las 7 pm, vimos una película en Dolby Vision durante casi dos horas con brillo automático, después usamos la navegación del teléfono durante unos 50 minutos para ir a casa (enviando música a través de Bluetooth al mismo tiempo). También enviamos algunos mensajes e intentamos vincular un reloj Garmin antes de irnos a la cama justo antes de la medianoche, en este momento la batería había bajado a alrededor del 62%.

De la noche a la mañana, todo estuvo tranquilo y en modo "stand by", sólo gastó un 5-6% de batería durante siete horas, lo que quiere decir que comenzamos el día con más del 50% de batería restante.

Un duro día de pruebas, que incluyó jugar juegos, ver vídeos en streaming, probar la cámara y ejecutar algunas apps, hizo que el iPhone 11 finalmente muriera justo antes de las 6 p.m. (no encendimos el modo ahorro de batería).

Ese es un rendimiento bastante impresionante, y no esperábamos un logro así tomando como referencia el desempeño del iPhone XS Max del año pasado, por lo que parece que las afirmaciones de Apple de una batería más potente son realmente ciertas.

En cuanto a la carga de este teléfono, tiene dos opciones: hay carga inalámbrica (por cierto, te recomendamos invertir ya en un cargador inalámbrico para casa y el trabajo para no volver a preocuparte por la batería), o el cargador rápido que viene en la caja.

Probamos la capacidad de carga del iPhone 11 Pro desde que se encontraba completamente descargado y fue realmente rápido: después de sólo 15 minutos estaba casi al 25%, más que suficiente para sacarte de un apuro. La carga completa tardó 90 minutos, por lo que tener el cargador rápido en la caja ciertamente hace que el alto coste del 11 Pro Max valga un poco más la pena.

iOS 13 y rendimiento

El iPhone Pro 11 Max ejecuta iOS 13, lo que significa que incluye el software más avanzado que Apple tiene disponible.

Hay algunos ajustes animados muy llamativos en la nueva plataforma, con detalles como el volumen y las notificaciones de silenciamiento de llamadas ahora más redondeadas y, por fin, también interactivas.

El Face ID también se ha mejorado: no su precisión como tal, sino el campo de visión que la cámara puede captar. Si bien la cámara frontal del iPhone 11 Pro Max no es mejor que el modelo del año pasado para detectar caras, es más fácil desbloquearlo cuando estás sentado en tu escritorio; no tuvimos que levantar el teléfono para leer una notificación cuando con el iPhone XS Max de 2018 sí que hacía falta.

Si eres alguien que a menudo se encuentra cambiando entre redes Wi-Fi o conexiones Bluetooth, con una pulsación larga en los iconos correspondientes en el Centro de control (esas opciones que aparecen cuando arrastras hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla del iPhone 11 Pro Max ) te permitirá elegir la red que desees.

Ten en cuenta que hemos dicho 'pulsación larga' y no 'pulsación fuerte'. Mientras que los iPhones de gama alta anteriores han utilizado 3D Touch, lo que permitía a los usuarios presionar la pantalla con más fuerza para, por ejemplo, abrir otros menús o encender la cámara, esa tecnología no se ha aplicado en la nueva gama de iPhone 11.

En su lugar, tiene un motor háptico mejorado, donde las vibraciones al presionar te dan más la impresión de un botón mecánico cuando activas funciones, y un sistema de presión prolongada con el que manteniendo el dedo en una opción se habilitarán otros menús.

Esto llega a ser intuitivo de manera muy rápida cuando comienzas a usar el iPhone 11 Pro Max, aunque se vuelve confuso cuando intentas reorganizar los iconos en la página de inicio: tendrás que hacer la selección desde un menú o mover el dedo para poder mover las cosas .

En términos de rendimiento puro, el iPhone 11 Pro Max es el más potente de los iPhones en el mercado y uno de los más potentes en comparación con cualquier marca.

Si reducimos esto a las meras especificaciones, un vistazo rápido a Geekbench 5 muestra una puntuación de 3420, lo que hace que el 11 Pro Max sea un 10% más potente que el iPhone 11 y más del 20% que el iPhone XS Max de el año pasado.

Sabemos que los Pro tienen la mayor cantidad de RAM de cualquier iPhone, por lo que tiene sentido que los puntajes generales de evaluación comparativa sean más altos.

Pero esto son sólo números: ¿qué tal rinde el iPhone 11 Pro Max en el día a día? Bueno, es difícil llegar a un punto en el que las aplicaciones se ralenticen cuando las abras y las cierres. Puedes abrir todas las que quieras y comenzar a usarlas instantáneamente. El 11 Pro Max va como una bala, sin exagerar.

La cámara es la única zona donde hemos visto leves problemas con la velocidad: la aplicación tarda un segundo en cargar (como hemos dicho, a veces puede quedarse colgada) y cuando estás haciendo fotos la vista previa de la cámara ultra gran angular, que muestra la escena más alejada del encuadre estándar, no aparece instantáneamente cuando se presiona el botón del obturador.

Cargar una foto para editarla también tarda uno o dos segundos, al igual que guardar las imágenes editadas. Si bien somos conscientes de que cada foto conlleva bastante procesamiento, nos hubiera gustado que las cosas fueran un poco más ágiles, en lugar de tener que ver una ruedecita de progreso que aparece de vez en cuando.

También hubo ocasiones en las que al movernos por la barra de progreso de una película descargada para ir a una escena en particular hizo que se quedara colgada, lo cual fue un poco molesto cuando intentábamos encontrar una escena con más brillo para probar la calidad de la pantalla.

Sin embargo, en general, la potencia del iPhone 11 Pro Max se nota en sus capacidades multimedia. Ya hemos hablado de la calidad de imagen de las películas, pero la calidad del sonido, incluso en plataformas de streaming como Spotify es impresionante. El sonido a través de un par de auriculares decentes nos pareció rico y contundente, con más detalles en el audio de lo que cabría esperar de algunos smartphones.

Cómpralo si…

Quieres el mejor iPhone que existe No hay mejor iPhone en el mercado en términos de rendimiento o especificaciones: la duración de la batería, la calidad cinematográfica de las películas, la potencia general del procesador... Esto es la crême de la crême de Apple.



Disfrutas viendo películas mientras viajas Como ya se ha dicho, la combinación de la pantalla con un estupendo brillo, Dolby VIsion y las capacidades OLED mejoradas hacen que ver películas de alta calidad sea una gran experiencia, Apple mejorará toda tu videoteca al límite.





Necesitas potencia fusionada con una buena duración de la batería El iPhone 11 Pro Max hace exactamente eso: combina la mejor potencia de cualquier iPhone con la batería de mayor duración que hemos visto en un teléfono Apple (aunque parece competir por ese honor en nuestras pruebas con el iPhone 11).



No lo compres si…

Estás sin blanca Un teléfono que parte de los 1.259 € no te va a parecer algo imprescindible: si tienes algo menos para gastar, échale un vistazo al iPhone 11 o incluso los modelos de 2018.



Quieres las funciones más avanzadas Si bien este es el iPhone más avanzado, aquí hay muchas otras características que faltan pero que otras marcas sí te dan: carga inalámbrica inversa, más cámaras o 5G. Si quieres todas las últimas funciones que se están implantando en smartphones, normalmente Apple no suele ganar esa carrera



Realmente no necesitas la versión Pro Reconocedlo, muchos de vosotros estáis leyendo esto por fantasear. Te estás preguntando cómo de bueno puede ser este teléfono porque quieres un nuevo iPhone, y el iPhone 11 te va a hacer muy feliz. Tú sabes que realmente no necesitas esa potencia extra o una cámara más.

Primer análisis: Septiembre de 2019