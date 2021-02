Análisis: iPhone 12 mini

El iPhone 12 mini está hecho para aquellos que querían un teléfono pequeño sin perder calidad, y Apple ha sobrepasado los estándares y lo ha hecho realidad. No es perfecto, podría tener más batería o su precio de 64GB ser más bajo, pero si dejas de lado estos detalles, te encantará lo que puede hacer el iPhone 12 mini con su reducido tamaño. La cámara es versátil; la pantalla, increíble; rebosa de poder con los beneficios añadidos del 5G y el MagSafe, convirtiéndolo en un terminal que te durará bastante tiempo.

Análisis en 2 minutos

El iPhone 12 mini es un triunfo, hecho con la última tecnología y un diseño premium para lograr un teléfono que puede competir con los mejores terminales del mercado, en un tamaño inesperado en un tope de gama como este.

Es, principalmente, una copia del iPhone 12, pero de tamaño reducido para aquellos que buscan un teléfono compacto antes que los móviles de grandes fabricantes (incluyendo a Apple) han ido ofreciendo desde hace años.

Este es el iPhone más pequeño desde el iPhone 5S, y te das cuenta nada más cogerlo. Aún comparándolo con el iPhone SE 2020 resulta pequeño, pero no se pierde la sensación de calidad que tenemos cuando cogemos el iPhone 12.

Con el iPhone 12 Pro o el iPhone 12 Pro Max se mejora algo la experiencia de uso gracias a un procesador más potente, baterías más grandes y un amplio abanico de mejoras, pero si vas detrás de un iPhone pequeño no tendrás que preocuparte por perder las mejores características.

La pantalla Super Retina XDR OLED de 5.4 pulgadas es muy nítida, mucho mejor que la LCD que monta el iPhone 11. Notarás la diferencia especialmente en vídeos con soporte HDR.

El iPhone 12 mini tiene un diseño premium, con un cristal protector que han llamado Ceramic Shield y aluminio aeroespacial sin curvas que recuerdan a los tiempos del iPhone 4 en cuanto te lo llevas a la mano. Viene con cinco colores a elegir (blanco, negro, azul, verde y rojo).

Puede parecer un iPhone para nostálgicos, pero sus especificaciones no dicen lo mismo. Monta el último chip A14 Bionic (funciona prácticamente sin problemas, puede con todo lo que eches) y tiene una cámara de gama alta con dos sensores de 12MP que funcionan igual que lo hacen en el iPhone 12.

Cuenta, además, con la última tecnología en conexión móvil, el 5G, permitiendo velocidades de descarga mucho más rápidas cuando no estás conectado al Wifi. Una prueba del futuro que está por llegar, porque el 5G todavía no está disponible en todo el territorio español.

Tiene también el MagSafe, la nueva tecnología para acoplar el móvil de manera magnética con un cargador inalámbrico u otros accesorios (unos pocos, de momento) simplemente acercándolos a la parte trasera del móvil.

El iPhone 12 mini no aterriza sin puntos débiles. La batería no es tan duradera como algunos esperarían, y el almacenamiento del terminal de salida en 64GB podría no ser suficiente para un teléfono de 2020. A pesar de todo, esto son pequeños detalles con los que un usuario que elige Apple podría vivir sin problemas.

El iPhone 12 mini está hecho para aquellos que anhelaban un iPhone más reducido y que fuera cómodo en la mano. Si buscabas un iPhone con todas las prestaciones de Apple en un tamaño compacto, este es el tuyo.

Fecha de salida y precios del iPhone 12 mini

El iPhone 12 mini está ya a la venta

Su precio de salida es de 809€, a más capacidad, mayor precio

La caja viene sin auriculares ni adaptador de corriente

El iPhone 12 mini parte desde 809€ con la versión de 64GB, y va incrementando su precio en las versiones con mayor capacidad. Echa un vistazo al cuadro de abajo para ver todos los precios.

Precios del iPhone 12 mini 64GB 128GB 256GB 809€ 859€ 979€

Para que te hagas una idea, el iPhone 12 parte desde 909€, el iPhone 12 Pro desde 1159€ y el iPhone 12 Pro Max desde 1259€.

El iPhone 12 mini está ya a la venta después de haber sufrido un retraso en su salida por la Covid-19. Fue anunciado en octubre de 2020 y lanzado al mercado el 13 de noviembre del mismo año.

En el interior de la caja no encontramos adaptador de corriente o auriculares, y Apple cuenta que lo hacen para reducir la contaminación electrónica. Si no tienes el cargador adecuado o unos cascos, estarías añadiendo costes al dispositivo, porque los tendrías que comprar aparte.

Si quieres los nuevos auriculares de Apple, puedes echarle un vistazo a los Airpods.

Diseño

Recuerda al iPhone 4 por sus bordes planos

El iPhone más pequeño después de varias generaciones

Fácil de manejar con una sola mano

El diseño del iPhone 12 mini es la apuesta para su éxito, y es una alternativa para aquellos que quieren un iPhone más pequeño y descartaban a Apple por sacar terminales grandes (o que no querían el diseño moderno del iPhone SE, el otro móvil pequeño de la compañía).

Es un calco del diseño del iPhone 12, pero en un cuerpo más pequeño para encajar mejor en una sola mano. A pesar de su reducido tamaño monta una pantalla de 5.4 pulgadas - encontrarás más información sobre ella más abajo.

Sus dimensiones son de 131.5 x 64.2 x 7.4mm y lo convierten en el iPhone más pequeño después de mucho tiempo, por delante del iPhone SE que salió a principios de 2020. También es ligero, no demasiado. Con 135 gramos es fácil de llevar en el bolsillo, pero no parece barato.

Parecerá obvio, pero si estás buscando un iPhone pequeño y no te preocupa demasiado el precio, el iPhone 12 mini es el tuyo, no deberías pararte a pensarlo.

Aparte del tamaño del teléfono (o la ausencia del mismo), el iPhone 12 mini viene con unos bordes planos que no se han visto en las últimas generaciones. Han hecho bien en cambiar el diseño, pero evoca al recuerdo de un iPhone antiguo, y eso no es de buen gusto para todos.

Encontramos el teléfono fácil de coger, y resulta igual de premium que los otros miembros de la familia del iPhone 12. El diseño mini no ha sido una excusa de Apple para usar materiales baratos, sino que lleva los mismo elementos y calidad que el resto de la gama, incluyendo el marco de aluminio aeroespacial.

La parte trasera del móvil es de cristal y no resbala, como puede ser el caso de otros terminales. Eso sí, las huellas se quedan impresas nada más tocarlo.

El botón de encendido y bloqueo queda en el lado derecho, dejando el izquierdo para el volumen y el interruptor del modo silencio. En la parte de abajo tenemos el puerto Lightning para carga y el altavoz estéreo, con una parrilla a cada lado del conector.

Las opciones de color incluyen blanco, negro (el de las fotos), azul y rojo. Parece ser una buena gama de colores 'básicos' para los que quieren ver brillar su móvil.

Uno de los grandes cambios en el diseño es uno que no se ve: el MagSafe. Un imán dentro de la parte trasera que permite conectarnos a una gran variedad de accesorios como fundas, cargadores inalámbricos o un soporte en el coche.

Para ello Apple ha puesto a la venta ese tipo de accesorios, aunque esperamos ver más en el futuro, tanto de la compañía como de terceros. Es una mejora que merece la pena, aunque no lo vayas a usar desde el primer día.

Pantalla

La nueva tecnología Super Retina XDR OLED es increíble

Una alta resolución con 476 píxeles por pulgada

Se queda con 60Hz a pesar de los rumores sobre los 120Hz

El iPhone 12 mini tiene una pantalla fantástica, y es una de las mejores que hemos visto en un iPhone. Por primera vez, la compañía lleva a los iPhones su nueva tecnología Super Retina XDR OLED, y la diferencia con las pantallas LCD es notoria.

La pantalla es de 5.4 pulgadas, y puedes llegar a las esquinas cómodamente usando el móvil con una sola mano.

La resolución es más alta que la del iPhone 11, con 1080 x 2340, y es fácilmente apreciable. Bajo esta resolución tenemos 476 píxeles por pulgada, y es la pantalla más nítida que hemos visto en un iPhone así que, aunque sea más pequeña que la del iPhone 12 Pro o Pro Max, es ligeramente superior. La imagen es clara como el agua, y el brillo es impresionante.

La pantalla también es HDR10-ready, así que notarás más diferencia en zonas oscuras y claras cuando veas contenido con esta tecnología. Se nota más cuando estás viendo vídeos en Netflix o Youtube, pero también podremos ver imágenes mucho mejor.

Muchos fabricantes con Android están incluyendo tasas de refresco más altas en sus terminales, para mejorar la fluidez en imágenes mientras juegas, ves vídeos o miras Twitter, aunque no ha sido el caso de Apple con el iPhone 12 mini.

Sigue usando una pantalla de 60Hz, así que navegar no será tan espléndido como en otros móviles de precio similar. Y si estás cambiado un teléfono que ya tiene mayor tasa de refresco, sales perdiendo. Si no lo tienes, es casi imperceptible, pero es una característica que hemos disfrutado en otros terminales, y que nos gustaría que Apple incluyera pronto.

Cámara

Cámara trasera con dos lentes de 12MP

La cámara delantera de 12MP funciona perfectamente

Sobre el papel, la cámara del iPhone 12 mini puede parecer muy similar a la del iPhone 11, pero hay ciertas mejoras para justificar el precio de la nueva generación - y ten en cuenta que es exactamente la misma cámara que lleva el iPhone 12, así que no pierdes nada por optar por la versión pequeña.

Monta un gran angular 'estándar' de 12MP con una apertura de f/1.6, y un ultra-gran angular con un campo de visión de 120º y una apertura de f/2.4. No hay teleobjetivo en esta versión, sólo lo llevan el iPhone 12 Pro y Pro Max, lo que significa que no impresionarán las fotos con zoom y no habrá cámara dedicada a hacer el trabajo más pesado.

Las cámaras de Apple son las mejores que hay en el mercado, y las pruebas que hemos hecho con el iPhone 12 mini lo corroboran.

El rendimiento en condiciones con poca luz ha mejorado con respecto a la última generación (según Apple), mejorando la apertura de f/1.8 en el iPhone 11 a f/1.6 aquí, y más que suficiente para que funcione muy bien en condiciones oscuras (puedes ver un ejemplo más abajo).

El modo noche de Apple funciona este año con las dos cámaras (y la cámara delantera), y trabaja igual que la tecnología de otros fabricantes, donde el iPhone detecta la falta de luz y te pide que aguantes el teléfono de manera estable durante un período de tiempo (que varía en función de la cantidad de luz que haya) para asegurar una buena foto.

Imagen 1 de 2 Captura con luz natural y sin modo noche (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 2 Captura similar pero con el modo noche activado (Image credit: TechRadar)

El móvil te pedirá que lo mantengas estable durante un máximo de 15 segundos, y si eres capaz de hacerlo verás que los resultados son bastante buenos, aunque depende de si lo que fotografías se mueve o no, así que no es bueno probarlo con mascotas o gente a la que no se le da bien seguir órdenes.

Si capturas imágenes en condiciones totalmente oscuras, el Modo Noche tendrá problemas, pero te impresionará cómo se maneja para aumentar la exposición, obtener luz y transformar la foto para que parezca que está hecha de día.

El modo retrato (cuando el móvil puede cambiar el fondo o difuminarlo para centrarse en tu cara ) está de vuelta, y parece que hace bien su trabajo sin hacer demasiadas tonterías.

Las cámaras pueden ir un poco lento a veces, pero parece que es culpa de la tecnología de Apple, el Smart HDR 3, que se activa automáticamente en algunas fotos. Utiliza IA para identificar los elementos que fotografías y optimizar la exposición para destacar ciertas cosas o lugares.

La grabación de vídeo en el iPhone 12 mini es increíble: puedes grabar en 4K a 24, 30 o 60 FPS, y el FullHD está disponible en todas las opciones, como cámara lenta.

El gran cambio aquí está en la inclusión de Dolby Vision HDR, y según nuestras pruebas, la calidad ha mejorado bastante con respecto a vídeos sin HDR que hemos grabado, donde encontramos menos color y detalle. Es una actualización sólida para aquellos que buscan mejor calidad de vídeo, aunque no sea por ella misma una razón para comprar el iPhone 12 mini.

La cámara delantera tiene otro sensor de 12MP, y es muy buena con las selfies y videollamadas. La calidad es fantástica, y el modo retrato funciona genial gracias al sensor de profundidad 3D llevando la carga de trabajo (es también el sensor que se encarga del Face ID).

No es una gran actualización comparada con iPhones recientes, pero no es un problema, porque la cámara selfie es bastante más potente que las de los últimos iPhone. El rendimiento con poca luz podría ser mejor, pero funciona bastante bien; como hemos dicho, el modo noche está incluído, así que tus selfies de noche se verán igual de bien que las que hagas de día.

Muestras de cámara

Imagen 1 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 7 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 8 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 9 de 10 (Image credit: TechRadar) Imagen 10 de 10 (Image credit: TechRadar)

Especificaciones y rendimiento

Viene con 4GB de RAM y el último chip de Apple, el A14

Almacenamiento a elegir entre 64GB / 128GB / 256GB

Conectividad 5G para todo el mundo

El iPhone 12 mini parecerá pequeño, pero no carece de potencia. El último procesador de Apple, el A14 Bionic, es el mismo que encontrarás en el resto de la familia de iPhone 12, y es el más potente que ha fabricado la marca hasta la fecha.

Especificaciones del iPhone 12 mini Peso: 135g

Dimensiones: 131.5 x 64.2 x 7.4mm

Tamaño de la pantalla: 5.4 pulgadas

Resolución: 2340 x 1080

Tasa de refresco: 60Hz

Densidad de píxeles: 476ppi

Procesador: Apple A14

RAM: 4GB

Almacenamiento: 64GB / 128GB / 256GB

Cámaras traseras: 12MP + 12MP

Cámara frontal: 12MP

Batería: 2227mAh

Lo hemos visto antes en el iPad Air, en el iPhone 12 y 12 Pro, y se comporta igual en este caso. Hemos puesto al procesador a trabajar a tope con actividades multitarea, y el A14 Bionic se ha mantenido firme ante todo lo que le pedíamos, incluyendo juegos gráficamente exigentes.

Encontramos 4GB de RAM, y aunque no se parezca a otros fabricantes sobre el papel, lo cierto es que el iPhone 12 mini ruge con fuerza. Aunque si necesitas más potencia para procesar vídeo en altísima calidad y tareas similares, el 12 Pro monta 6GB de RAM, pero para la mayoría de gente las 4GB son más que suficientes.

El problema lo encontramos en el almacenamiento: podemos elegir entre 64GB, 128GB o 256GB en el iPhone 12 mini. Si necesitas más, tendrás que ir a por el iPhone 12 Pro, que parte desde los 128GB hasta un máximo de 512GB.

Lo malo de esto es que 64GB no es mucho espacio para un teléfono hoy en día, y mucha gente no tardará en llenarlo de aplicaciones, fotos, música y otros archivos.

Nos hemos dado cuenta de que después de una semana usando el móvil con aplicaciones y multimedia, hemos llegado casi al límite, así que seguramente necesites más espacio si no quieres que aparezca la notificación de 'almacenamiento casi lleno' en cualquier momento.

El iPhone 12 mini trae consigo iOS 14.2 de serie, así que te llevas todos los beneficios de la última versión del sistema operativo de Apple, como la app 'Archivos' y los widgets de la pantalla de inicio. Te aseguras también recibir actualizaciones durante unos cuantos años, sabiendo cómo es Apple con las actualizaciones de software.

Batería

La batería debería aguantar un día de uso normal

Puede ser que la batería tenga problemas durante más tiempo

Apple tiene que confirmar todavía la capacidad exacta de la batería del iPhone 12 mini, pero según las presentaciones de una agencia de móviles en Brasil, sugieren que tiene un total de 2227mAh. Al igual que otros modelos recientes de iPhone, la vida útil de la batería ha mejorado con respecto a anteriores modelos, pero sigue sin ser suficiente para los usuarios de uso intensivo.

Hemos visto que el iPhone 12 mini nos durará un día entero con una sola carga, pero no llegará más allá de las 22h después de haber hecho buen uso de él. Hemos comprobado que en días intensos consigue llegar, aunque muy justo, hasta que nos vayamos a la cama.

En un día de uso medio-alto, el iPhone 12 mini llega al final del día con un 22% en el tanque. Este porcentaje llegó con un tiempo de pantalla encendida de 4h20 y varias actividades en segundo plano como música y notificaciones.

Hemos tenido otros días donde hemos llegado a las 6 horas de uso, pero ha sido normalmente cuando no nos conectábamos a la red móvil y no salíamos mucho de casa con él.

Si cambias entre el 5G y el 4G mientras estás fuera, sufrirás un gasto de batería importante. Los días que estás fuera de casa sin conectarte al Wi-Fi (pocos y difícil que ocurra ahora debido a las restricciones del Covid) la batería durará mucho menos.

De nuevo, se ofrece una vida útil de batería buena para un usuario medio, pero si eres de lo que está todo el día con la red móvil, puede que necesites cargarlo a mitad de día para que aguante.

Apple sostiene que el iPhone 12 mini aguanta hasta 15 horas reproduciendo vídeos, mientras que los iPhones 12 y 11 podían con 11 horas, y estos cálculos son bastante precisos teniendo en cuenta nuestras pruebas, que reflejan la diferencia de batería entre el iPhone 12 mini y el iPhone 12.

Apple ha mejorado su tecnología de carga rápida frente al iPhone 11, con una capacidad de 20W. ¿Qué quiere decir esto? Que el iPhone 12 mini es capaz de cargar de 0 a 60% en sólo 30 minutos.

También es importante saber que para ello han utilizado una base de carga de Apple. Si quieres velocidades mayores, necesitarás esa base (si no tienes ya una) por 25€.

Esto forma parte de la misión de Apple de recortar la contaminación electrónica, así que sólo tienes un cable de carga dentro de la caja. El problema es que ese cable es de USB-C a Lightning, por lo que probablemente necesites comprar el adaptador de corriente para poder cargar el móvil por cable.

La carga inalámbrica Qi vuelve para el iPhone 12 mini, y ha dado buen resultado en nuestras pruebas. Usando un cargador rápido MagSafe (el oficial de Apple es de 12W) el teléfono carga un 12% en media hora.

Este resultado es más lento que el de los otros miembros de la familia del iPhone 12. El por qué, es un misterio, y significa que la carga de Apple es más lenta si lo que quieres es un tope de gama.

Te darás cuenta de que la batería del iPhone 12 mini es mejor que la de cualquier otro iPhone más antiguo, como el iPhone 8, sobretodo si has estado usándolo durante muchos años, pero no es la mejor batería que puedas tener en un smartphone.

Habitualmente la batería morirá antes de que caiga la noche (aunque muchas veces tendremos que darle un empujón de carga antes de que acabe el día) así que puede ser frustrante para muchos usuarios de uso intenso.

¿Deberías comprar el iPhone 12 mini?

Cómpralo si...

Quieres un iPhone pequeño Puede parecer obvio, pero la ventaja de este terminal es su tamaño. Si vas a optar por un iPhone y quieres un dispositivo pequeño, esta es tu mejor opción - además es uno de los teléfonos con 5G más pequeños del mercado.

Tienes ganas de 5G Si te entusiasma la idea de la conectividad 5G, el iPhone 12 mini es una de tus primeras oportunidades. A fecha de hoy, el 5G está todavía en pañales, pero ya estarás preparado para el futuro de la velocidad móvil comprando el iPhone 12 mini.

Quieres el iPhone 12 más barato El iPhone 12 mini es el miembro más barato de la familia, pero no lo aparenta. Las especificaciones y experiencia de uso son mucho mejores que las del iPhone SE (2020), así que si buscas la versión barata del iPhone 12, ve a por este modelo.

No lo compres si...

Necesitas lo mejor de Apple El iPhone 12 Pro Max es el campeón definitivo de la familia, y si quieres lo mejor de lo mejor en características y cámaras, además de un increíble rendimiento, debería de ir por ese lado. El precio es más alto, pero es físicamente mucho más grande. A pesar de todo, te será mucho más útil que el mini.

Necesitas una carga inalámbrica más rápida La carga inalámbrica del iPhone 12 mini es más lenta que la del resto de dispositivos de la compañía, así que si no quieres usar un cable de carga para acelerar el proceso, deberías optar por otro miembro de la familia en su lugar.

Si buscas un teléfono barato El iPhone 12 mini es el miembro más barato de los iPhone 12, pero te recomendamos elegir un iPhone anterior o un Android para ir a por algo más barato. Terminales como el iPhone 11, el iPhone SE y el iPhone XR están ahora más baratos que nunca, y serán más convenientes para ti que este.

Primer análisis: Noviembre de 2020