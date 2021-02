Análisis: iPhone 12 Pro

Análisis en dos minutos:

El iPhone 12 Pro es el iPhone con más funciones que puedes comprar en estos momentos. Tiene las mejores características de Apple en su interior y, sin duda, es el modelo a tener en cuenta si estás preguntándote si el iPhone 12 tiene suficiente potencia bruta para ti.

Sin embargo, en tal sólo cuestión de semanas, el iPhone 12 Mini y el iPhone 12 Pro Max se unirán a la familia del iPhone 12, y ambos dispositivos podrían tener una gran influencia para determinar si optar por el Pro o no.

Las actualizaciones clave del iPhone 12 son muy sutiles: contiene un poco más de RAM, pero con el mismo procesador. Hay tres cámaras en la parte trasera, no dos, por lo que ahora puedes acercarte a los objetos y escenas del lugar con un zoom óptico de 2x.

La incorporación del LiDAR ofrece más opciones de enfoque y allana el camino para características más avanzadas de realidad aumentada en el futuro. Pero por lo demás, el Pro es en gran parte el mismo móvil que el 12 ‘normal’: tiene exactamente el mismo tamaño, la misma forma, la misma tecnología de pantalla y la misma resolución, así como también presenta el 5G y la tecnología MagSafe de Apple por primera vez en un iPhone.

El diseño del iPhone 12 Pro es futurista y retro al mismo tiempo: la pantalla OLED de 6.1 pulgadas es nítida, brillante y se extiende más allá de los bordes del teléfono, lo que significa que el 12 Pro es en realidad más pequeño que el 11 Pro en la mano.

Sin embargo, notarás inmediatamente que las curvas de los bordes han sido reemplazadas con bordes rígidos, planos y de aspecto industrial a los lados. Puede que se pierda la sensación de tener un teléfono móvil amoldado en la mano cuando lo sujetas, pero también se nota más compacto.

El 5G es un añadido interesante este año. Apple sabía claramente que necesitaba llevar el estándar de conectividad súper rápida a la gente que no usa Android , y al incluirlo en los nuevos iPhone, ofrece una gran inyección de tecnología relativamente nueva.

Sin embargo, seguimos luchando por encontrar muchos sitios en los que poder usarlo actualmente, y provoca una pérdida notable en la duración de la batería. A medida que el 5G se vuelva más frecuente y barato, el iPhone 12 Pro se convertirá en un teléfono más útil.

Lo mismo se puede decir del nuevo anillo MagSafe en el interior de la parte trasera del teléfono. Esto te permite conectar una gran variedad de accesorios a tu iPhone, y este los reconocerá de forma inteligente. Actualmente, las posibilidades están limitadas a un cargador inalámbrico rápido, fundas que le dicen al teléfono móvil de qué color son y un soporte para tarjetas de crédito con clip, pero nos entusiasma el potencial de esta nueva tecnología y, al igual que con el 5G, cuantos más accesorios se hagan con MagSafe, mayor será la utilidad del 12 Pro.

La clave por la que quizás comprarías el Pro son sus cámaras, ya que tanto las fotos como los vídeos que capturan son excelentes. Las películas que grabamos tienen colores vivos y la claridad y el procesamiento inteligente de las capturas, nos dejan con las ganas de compartirlas con amigos y nos animaron a experimentar más con la cámara. El modo nocturno también es absolutamente impresionante, aunque quizás un poco lento para procesar las fotos.

La duración de la batería del Pro podría ser mejor; resulta claramente mediocre en el entorno de smartphones de 2020. Está bien si no te mueves demasiado, pero si estás en movimiento y usas el teléfono con intensidad, verás que el medidor de carga descenderá un poco más rápido de lo que te gustaría. Puede que sea una compensación por la adición del 5G, con lo cual, deberás decidir si estás dispuesto a aceptarlo.

Aun así, dicho esto, si vas a renovar tu iPhone de hace tres o cuatro años, sí que notarás una mejora en la duración de la batería.

Hemos estado esforzándonos por ver qué es lo bueno en particular del nuevo iPhone 12 Pro, especialmente en comparación con el iPhone 12. La experiencia de la cámara es lo que destaca en primer lugar, y el hardware adicional con el zoom 2x y el LiDAR se suman como dos buenas razones para gastar un poco más de dinero.

Si estos aspectos no son importantes para ti, probablemente será mejor comprar el iPhone 12; pero, si deseas estas mejoras y alguna más, es probable que quieras esperar a ver qué ofrece el iPhone 12 Pro Max cuando se lance al mercado muy pronto.

Precios y fecha de lanzamiento del iPhone 12 Pro

(Image credit: TechRadar)

El iPhone 12 Pro se anunció junto con el iPhone 12, iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro Max el 13 de octubre de 2020. Si bien originalmente esperábamos conocer los terminales en el Evento de Apple de septiembre (en sintonía con el plazo de lanzamiento típico de iPhone), estos se dieron a conocer un mes después, probablemente debido al impacto del brote de coronavirus en los programas de fabricación y suministro.

La fecha de lanzamiento del iPhone 12 Pro fue el 23 de octubre, lo que significa que puedes tenerlo en tus manos cuando quieras. Podrás hacerte con este dispositivo antes que con el Pro Max, que no estará a la venta hasta el 13 de noviembre.

El precio del iPhone 12 Pro empieza por los 1.159€ con el modelo de 128GB, lo cual es una oferta de almacenamiento mínimo mejorada tanto en el iPhone 11 Pro como en el modelo base del nuevo iPhone 12, y el precio aumenta a 1.279€ por 256GB y 1.509€ por 512GB.

Diseño

(Image credit: TechRadar)

El diseño del iPhone 12 Pro es diferente al del iPhone 11 Pro del año pasado. Como todos los teléfonos móviles de la gama iPhone 12, tiene lados planos con bordes afilados de 90 grados.

Es difícil decir si esto, a primeras, es algo funcional (luego hablaremos sobre ello), o simplemente un cambio en términos de diseño para enfatizar que este es un nuevo iPhone y una actualización con respecto al modelo del año pasado.

En realidad, este es un aspecto bastante clave, porque de lo contrario, el iPhone 12 Pro sería similar en tamaño al Pro de 2019, y mucha gente quiere algo que diga '¡Oye, mírame! ¡Nuevo iPhone!', así que imitar el diseño de la nueva gama de iPad Pro ha sido una decisión inteligente.

Tampoco está confirmado si el diseño más plano permite una mejor intensidad de la señal 5G; puesto que Apple quiere que la nueva gama de iPhone se convierta en sinónimo del nuevo estándar de conexión rápida, habrá estado dispuesto a implementar cualquier cosa que ayude en esa área.

Otra nueva incorporación es el Ceramic Shield en la parte frontal, que reemplaza el cristal de iPhone 11. Apple ha trabajado junto a Corning para crear una estructura que no es realmente vidrio, sino una estructura 'nanocristalina' que aumenta cuatro veces la dureza de la pantalla respecto a la del año pasado, por lo que debería resultar más difícil que se rompa tu nuevo iPhone.

Y aunque la parte trasera del iPhone 12 Pro sigue siendo del mismo cristal que se usó en 2019, el nuevo diseño de borde lo hará aparentemente dos veces más resistente que su predecesor en caso de que sufra una caída.

Es importante tener en cuenta que Apple no considera a estos iPhones irrompibles, sólo asegura que son más fuertes. La clasificación IP68 se ha mejorado para permitir sumergir el iPhone 12 Pro a un nivel más profundo que antes, lo que en realidad significa que es más resistente al agua (pero no impermeable, por supuesto).

Si el iPhone 12 Pro aterriza con mal ángulo después de un resbalón o una caída, aún puede romperse: nuestra primera unidad sufrió una grieta en el vidrio trasero después de aterrizar sobre hormigón tras resbalarse sin querer de una mesa, y el borde sufrió pequeños rasguños.

Entonces, si crees que puedes prescindir de una funda y/o un protector de pantalla, piénsatelo de nuevo: la nueva pantalla del iPhone 12 Pro todavía se puede rayar con objetos afilados o se puede romper el cristal, aun teniendo un grado mucho mayor de protección (especialmente en la pantalla frontal y con mayor resistencia al agua que nunca) que la gama de iPhone 11.

(Image credit: TechRadar)

Los bordes más planos de este teléfono con pantalla de 6.1 pulgadas facilitan tocar los botones de los lados, ya que sobresalen un poco; el teléfono móvil no es más cómodo de sostener que el iPhone 11 Pro del año pasado, pero es un poco más fácil de usar.

Y no nos olvidemos de los nuevos colores: el iPhone 12 Pro está disponible en Grafito, Plateado, Dorado y Azul Pacífico, que son más apagados y quizás le dan un toque más profesional que las opciones que ofrece el iPhone 12, un poco más llamativas.

Otra de las grandes novedades es la falta de un adaptador de corriente, así como los EarPods, en la caja del teléfono móvil. Apple dice que esto tendrá un gran impacto positivo en el medio ambiente (y probablemente tenga razón), y cree que no es necesario incluir un cargador porque todos tenemos ya uno en casa.

Es cierto que la mayoría de nosotros tenemos un cajón lleno de cargadores. Y si el Lightning aún funciona bien, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos.

Sin embargo, si necesitas un nuevo cable Lightning y estabas esperando a tener un nuevo iPhone para conseguirlo, o si este es tu primer iPhone, no tendrás más remedio que comprar un nuevo adaptador de corriente, ya que el cable en la caja del 12 Pro es de USB-C a Lightning, que es un tipo de conexión nueva, y es probable que muy pocas personas tengan un cargador con un puerto USB-C en casa.

Entendemos que Apple está tratando de reducir el impacto medioambiental de sus productos, con tantos adaptadores de corriente que no se utilizan, pero quizás tendría más sentido que Apple lo hiciera una vez que el USB-C esté más normalizado e integrados en la sociedad. De lo contrario, esto podría parecer una estrategia de esfuerzo para que las personas se pasen a la experiencia de carga más rápida que ofrece el adaptador USB-C de 25€.

Pantalla

(Image credit: TechRadar)

El iPhone 12 Pro tiene, en esencia, la misma tecnología de pantalla OLED que el año pasado. El gran cambio reside en su tamaño, que ha pasado de 5,8 a 6,1 pulgadas sin aumentar el tamaño del chasis del iPhone 12 Pro en comparación con el modelo del año pasado.

En definitiva, el nuevo modelo tiene el mismo tamaño de pantalla que el iPhone 12, lo cual es sorprendente. Hubiéramos esperado que Apple hiciera algo más para distinguir entre estos dos modelos, ya que comparten el mismo diseño, así que una pantalla un poco más grande hubiera sido una buena forma de diferenciarlo.

Con la tecnología OLED incorporada, estarás frente a una de las mejores pantallas del mercado; puede mostrar tonos negros en profundidad, blancos muy vivos y una amplia gama de colores, especialmente cuando vemos imágenes en HDR.

Hemos comprobado que cualquier cosa que genere una explosión siempre queda visualmente bien en HDR, puesto que las bolas de fuego brillantes se perciben con claridad, mientras que las caras u otros objetos oscuros cercanos siguen siendo visibles.

Dicho esto, no estamos del todo convencidos de que el HDR sea realmente necesario en un teléfono móvil; parte del contenido de Netflix que no utiliza HDR se ve brillante, pero algunas de las películas en iTunes (que se actualizan automáticamente a HDR de forma gratuita) se vuelven demasiado oscuras en algunas escenas.

No obstante, la pantalla del iPhone 12 Pro es una de las mejores que existen, ya sea para ver fotografías de alta calidad de Instagram o simplemente disfrutar de videos caseros, que además se pueden grabar en formato Dolby Vision, de alta gama, en 4K, con una fluidez de 60FPS.

Hubiera esta bien ver el debut de tecnología de pantalla de 120Hz en un iPhone con las características de Pro y Pro Max. Esta frecuencia más alta de actualización hace que puedas navegar por tu teléfono móvil con mucha más fluidez, y teniendo en cuenta que muchos móviles Android de gama alta ahora tienen esta función, es una pena que no se encuentre disponible en los mejores modelos de Apple en 2020.

5G

(Image credit: TechRadar)

El 5G ha sido un componente difícil de analizar, porque mientras que algunas personas lo considerarán una función brillante, otras no podrán usarlo al completo, si es que lo hacen.

Si compras alguno de los nuevos modelos de iPhone, recibirás de entrada la posibilidad de conectarte a 5G, y eso es algo maravilloso. Apple está introduciendo la tecnología de conectividad de próxima generación en tu nuevo teléfono móvil, lo quieras o no.

Cuando sí puede funcionar bien, el 5G cambia las reglas del juego. Para descargar un audiolibro de 110 MB, sólo necesitamos 30 segundos, y allí donde nuestro teléfono móvil con 4G no pudo conectarse a Spotify debido a la saturación en la red en medio de la ciudad, pudimos conectarnos al instante y comenzar a reproducir música a través del 5G del iPhone 12 Pro (aunque depende del lugar y tu tarifa de datos).

El 5G puede parecer demasiado llamativo y es difícil no dejarse deslumbrar por las promesas de velocidad de 200 Mbps, que ya están en desarrollo, pero la verdad es que es una tecnología realmente útil y fuerte. Te permitirá conectarte a Internet en entornos abarrotados sin ningún tipo de problema: si alguna vez has intentado navegar por la web en medio de un evento deportivo o subir una foto mientras estabas en un concierto, notarás la diferencia y apreciarás el hecho de poder hacer estas cosas con facilidad al utilizar una conexión 5G.

Al menos, esa es la teoría. El problema aquí es que, aunque el iPhone 12 Pro puede conectarse a una gran variedad de redes diferentes de 5G, incluyendo mmWave en EE.UU. con Verizon, estas redes todavía no han sido implementadas por completo en muchas ubicaciones.

Lo cierto es que tuvimos que cambiar de ciudad para probar la velocidad de 5G. Con lo cual, aunque resulta satisfactorio tenerlo cuando puedes acceder a las redes, si no tienes 5G en casa o de forma segura en tu día a día, entonces, de momento, no vale la pena comprarse un teléfono móvil con 5G sólo por ese motivo. Sin embargo, algún día se extenderá prácticamente a todas partes, y los datos también serán más baratos, así que tu iPhone 12 Pro se volverá más útil a medida que pase el tiempo.

Simplemente, no creas que el 5G cambiará tu vida por ahora. Es un lujo caro que, además, como verás más adelante, afecta a la duración de la batería. Pero cuando funciona bien, es un elemento clave de la futura generación tecnológica.

MagSafe

(Image credit: TechRadar)

Hemos visto muchas veces cómo Apple no suele crear una nueva tecnología; la mayoría de veces, simplemente utiliza la tecnología existente y le pone su propio sello (y luego el mundo tiende a pensar que Apple la inventó).

Esto es precisamente lo que ocurre con MagSafe, un conjunto de imanes debajo de la carcasa en la parte posterior del iPhone 12 Pro. Lleva el nombre del adaptador de corriente magnético suministrado por MacBooks de generaciones anteriores: este imán seguro se dispararía si engancharas el cable de alimentación, más que lanzando tu portátil al suelo.

El nuevo MagSafe funciona de manera un poco diferente, y garantiza una sujeción bastante firme cuando enganchas un accesorio. Actualmente, estos accesorios se limitan a carcasas, un cargador y un tarjetero añadido. Los accesorios MagSafe también tienen la capacidad de comunicar a tu iPhone lo que son, lo cual proporciona varios beneficios.

Con el cargador MagSafe, por ejemplo, los imanes alinean el dispositivo justo en el centro de la plataforma de carga, y debido a que el iPhone 12 Pro sabe que es un cargador compatible, recargará tu teléfono con el doble de potencia inalámbrica que el año pasado.

Volviendo al hecho de que Apple pone su propio sello en tecnologías existentes, muchos fanáticos de smartphones recordarán los accesorios magnéticos para Essential Phone o la gama Moto Mods. Estos fueron accesorios pioneros de clip y (especialmente en el caso de los Moto Mods, que ahora han sido descatalogados y se pueden encontrar a la venta en el sitio web de Motorola) lamentamos el hecho de que nunca llegaran a ser más populares.

De hecho, es injusto. El programa Moto Mods desarrolló muchas ideas geniales: altavoces inteligentes con clip, cámaras de alta gama e incluso un proyector. Si bien Motorola no pudo alcanzar la escala para hacer su sistema viable, Apple sí que puede, y en tan sólo unos meses podríamos estar observando accesorios MagSafe de terceros por todas partes.

Pero, al igual que con el 5G, esto parece más bien una función para el futuro, en lugar de algo por lo que podamos emocionarnos ahora. Actualmente, comprar un iPhone 12 Pro para poder disfrutar de los beneficios de MagSafe sólo tendrá sentido si también compras un cargador inalámbrico, que cuesta 45€, y una de las carcasas más nuevas (y un poco más caras) que cuentan con la función de "paso a través" de MagSafe para que puedas retirar la cubierta y seguir cargando el móvil de forma inalámbrica. Para nosotros, esto significa un cambio de estrategia y seguramente alentará a los usuarios a dejar la funda protectora puesta, en lugar de finalmente rendirse y deshacerse de ella después de tener que quitarla por enésima vez para cargar su teléfono de forma inalámbrica.

Usar MagSafe es realmente agradable cuando sientes que el cargador encaja en su lugar; es como colocar el Apple Watch 6 sobre su plataforma de carga, pero con imanes mucho más fuertes. Sin embargo, recomendamos esperar un poco para ver qué accesorios nuevos surgen en el mercado; si el ecosistema realmente prospera, todo esto se convertirá en una de las razones más importantes para unirse a la nueva era.

Cámaras

(Image credit: TechRadar)

El conjunto de cámaras del iPhone 12 Pro consta de tres objetivos distintos: hay un gran angular normal, un sensor ultra gran angular y el zoom 2x de teleobjetivo para acercarse a los objetos (lo que también hace que el modo retrato del iPhone 12 Pro sea más eficaz).

Existe un cuarto sensor en 2020: el iPhone 12 Pro y Pro Max llegan con un escáner LiDAR incorporado, lo que facilita que el iPhone averigüe qué está enfocando. Pero, aunque parezca que se pueden escanear habitaciones enteras y reorganizarlas virtualmente en una instancia (y para ser justos, es una función disponible en el presente, sólo que, básicamente, ninguna aplicación la está usando bien), en realidad es más útil para detectar rostros de personas con poca luz, ya que permite que la cámara se enfoque automáticamente de forma rápida.

Con una buena iluminación, nosotros no apreciamos de forma notable que las cámaras enfocasen más rápido gracias al sensor LiDAR, pero cuando se trata de retratos en modo nocturno (que veremos en un momento), realmente se vuelve una función útil.

(Image credit: TechRadar)

El otro gran cambio en el iPhone 12 Pro y Pro Max, en cuanto a cámaras, es la introducción del formato de archivo ProRAW . Si te interesa saber más sobre esto, puedes consultar la excelente explicación de nuestro editor de cámaras, Mark Wilson.

Básicamente, es similar al formato sin procesar que usan muchos fotógrafos, el cual conserva toda la información de la imagen capturada por el sensor para brindarte una mayor flexibilidad al editar. Sin embargo, si no sabes cómo sacarle partido a esta función adicional al procesar tus imágenes, puede que terminen pareciendo fotos planas y aburridas en comparación con las de JPEG, que se procesan en la cámara o en el teléfono.

Con ProRAW de Apple se cierra el círculo, ya que se mejora computacionalmente la calidad de las imágenes con el software del teléfono, pero aún así puedes editarlas y mejorarlas en tu aplicación de edición de fotos favorita, o incluso directamente desde Fotos, aparentemente.

Decimos "aparentemente" ya que ProRAW no debutará hasta finales de año. Al igual que con la función de Deep Fusion del año pasado, por alguna razón, esta no está disponible desde lanzamiento del dispositivo, así que tendremos que esperar un tiempo para poder probarlo.

Imagen 1 de 3 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 3 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 3 (Image credit: TechRadar)

Si bien las cámaras del iPhone 12 Pro no suponen una gran actualización de la gama 11 Pro del año pasado, con los mismos sensores de 12MP en las tres, la buena noticia es que ahora se puede usar el modo nocturno en todas ellas, y no sólo en la cámara principal.

El modo nocturno fue una función realmente impresionante cuando aterrizó el iPhone 11 el año pasado, ya que es capaz de iluminar drásticamente cualquier foto, incluso las que se capturan en condiciones prácticamente oscuras, siempre que puedas mantener el dispositivo quieto durante unos 1-15 segundos (dependiendo de la oscuridad).

Los resultados son verdaderamente increíbles, ya que literalmente puedes convertir la noche en el día (en la pantalla del teléfono). Sin embargo, cualquier mínimo temblor en tus manos mientras intentas capturar una escena puede convertirse rápidamente en un desastre borroso, especialmente cuando estás usando el zoom o el ultra gran angular.

El gran angular del iPhone 12 se ha actualizado para un mejor rendimiento con poca luz; gracias a una apertura f/1.6 más amplia, una foto normal de interior por la noche puede resultar un poco más brillante, además de ofrecerle al Modo Nocturno una imagen inicial más brillante con la cual poder comenzar a trabajar.

Imagen 1 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 4 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 5 de 6 (Image credit: TechRadar) Imagen 6 de 6 (Image credit: TechRadar)

El Modo Nocturno también se ha extendido a la cámara frontal, por lo que podemos capturar selfies con mejor apariencia en condiciones más oscuras. También puedes usar el modo retrato en la oscuridad, con la función Retina Flash (en la que la pantalla se ilumina para iluminar tu rostro) atenuándose poco a poco para capturar el momento.

Esta es un área en la que el iPhone 12 Pro consigue sacar cierta ventaja sobre el iPhone 12: el sensor LiDAR adicional te permite obtener retratos claros y enfocados en modo nocturno, mientras que el iPhone 12 simplemente no puede absorber suficiente luz para aplicar con precisión efectos de desenfoque de fondo.

Imagen 1 de 3 (Image credit: TechRadar) Imagen 2 de 3 (Image credit: TechRadar) Imagen 3 de 3 (Image credit: TechRadar)

La cámara selfie, en general, va un paso más allá con respecto a años anteriores: tiene casi todas las funciones que ofrecen los sensores traseros, con cosas como el Smart HDR 3 para un mejor procesamiento de imágenes, grabación de video Dolby Vision y mejora de imagen Deep Fusion. Sin embargo, todavía encontramos detalles molestos como mechones de pelo borrosos detectados como parte del fondo e incluso, a veces, un suave efecto de 'halo' alrededor de los objetos.

Una de las grandes características que Apple promociona junto al iPhone 12 Pro y Pro Max es la capacidad de grabar, editar y ver contenido Dolby Vision en 4K a 60 cuadros por segundo, la cual supone una innovación enorme para el iPhone 12 Pro.

Como no somos cineastas experimentados, resulta un poco difícil probar esto con total seguridad, pero la estabilización de imagen, incluso cuando estábamos corriendo, es algo digno de apreciar; y los resultados fueron electrizantes, ya que contienen una apariencia mucho más realista al haber sido grabados en 4K y 60FPS, hasta el punto en que daba la sensación de que fueran demasiado auténticos incluso para la vida real.

Especificaciones y rendimiento

(Image credit: TechRadar)

Ya hace tiempo que el iPhone se considera uno de los smartphones más potentes del mundo, así que podría sonar repetitivo hablar sobre la potencia del iPhone 12 Pro. Sin embargo, como muchos lo comprarán por este motivo, vale la pena que lo comentemos.

El teléfono funciona con el chipset A14 Bionic y parece que llega con 6GB de RAM (según nuestros diagnósticos) para permitir la máxima capacidad a la hora de llevar a cabo funciones como la edición de videos que hemos mencionando anteriormente.

Esta potencia es más que suficiente para realizar prácticamente cualquier tarea, aunque parece que el iPhone 12 tarda un poco en procesar las fotos hasta que están completamente nítidas y se ven perfectas gracias a la optimización de Deep Fusion. Esto es algo que comentamos el año pasado y nos sorprende que no se haya solucionado.

Sin embargo, mejor no nos andamos por las ramas: el iPhone 12 Pro es el smartphone más potente que hemos probado hasta ahora, superando a cualquier teléfono móvil de la competencia en cuanto a potencia bruta.

Ahora bien, que la mayoría de gente pueda aprovechar al máximo toda esa potencia ya es otro tema, pero si eres consciente de que necesitas un móvil que pueda soportar las aplicaciones más exigentes, este es el que deberías elegir (aunque es curioso que no vimos realmente ninguna diferencia de rendimiento entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro, a pesar de que este último tiene 6GB de RAM, mientras que el primero tiene 4GB, y en general esto suele significar un gran aumento de potencia).

También debemos hablar de la mejora respecto al almacenamiento: el iPhone 12 Pro parte con una capacidad de 128 GB y sube a 512 GB en la versión más cara.

Esta es quizás una de las razones más convincentes para gastarse un poco más de dinero al comprar el 12 Pro, ya que el modelo de 64GB del iPhone 12 cuesta 909€, y por lo tanto, pasar a 128GB supone una gran ventaja. por ejemplo, para poder grabar vídeo en alta resolución.

Duración de la batería

(Image credit: TechRadar)

La duración de la batería del iPhone 12 y 12 Pro es más bien un misterio, dado que escuchamos informes (todavía sin confirmar) de que los últimos iPhone tienen baterías más pequeñas que la generación anterior.

Esto se sumaría al hecho de que, sorprendentemente, Apple confirma que el iPhone 12 Pro dura una hora menos reproduciendo videos en comparación con el 11 Pro de 2019.

En cuanto a la duración general de la batería, enseguida notamos que cuando hacemos un uso normal (no usando mucho el teléfono durante el día para navegar y jugar, sino sólo para hacer fotos y escuchar música en Spotify) podemos llegar fácilmente a la medianoche con más de la mitad de la batería, y el teléfono podría aguantar incluso 48 horas antes de necesitar cargarse de forma desesperada.

Sin embargo, no te dejes engañar pensando que la duración de la batería del iPhone 12 Pro es excelente: no lo es. Se trata sólo de que, cuando el teléfono pasa la mayor parte del tiempo en modo espera, la gama de iPhone 12 es muy eficiente. Así que, si pasas mucho tiempo en casa conectado a una red Wifi segura y estable, es posible que sientas una gran satisfacción al comprobar que no necesitas preocuparte por estar constantemente recargando la batería.

Pero cuando estamos fuera de casa, cambia mucho la cosa. Especialmente cuando usamos el teléfono para navegar por la web, jugar a juegos o, en general, cuando mantenemos la pantalla encendida para entrar y salir de la señal 5G (algo que suele suceder con frecuencia mientras todavía se están implementando las redes), la duración de la batería es mucho más susceptible.

Cuando prevalece la tranquilidad en la oficina o en casa, el iPhone 12 Pro no consume mucha energía; pero cuando se está en movimiento, se pierde entre un 10-15% por hora, incluso si no estás usando el teléfono constantemente (y aún más si, por ejemplo, estás jugando mucho y conectado a un juego o navegando por la web).

Esto hace que no esté al nivel de algunos iPhone recientes, como el iPhone 11 o XR, y desde luego tampoco al de muchos teléfonos Android, pero aun así podríamos considerarlo 'aceptable'.

En nuestros puntos de referencia de prueba, observamos que también hay una destacable caída en la duración de la batería cuando se usan redes 5G en comparación con 4G, lo cual significa que, precisamente una de las grandes características nuevas del iPhone 12 Pro conlleva un inconveniente en sí misma. Se reducirá a un 15-20% menos de duración de la batería si sólo usas la señal 5G en el iPhone 12 Pro, así que esta es probablemente la razón por la que Apple ha incorporado un modo de datos inteligente que reduce las velocidades 5G a niveles de 4G si considera que no necesitas el 5G.

Algo que deberías recordar: si no tienes un cable Lightning viejo y un adaptador de corriente por ahí, tendrás que ir a comprar uno de carga rápida, ya que el iPhone 12 Pro no viene sin él en la caja.

Sin embargo, esto no es el fin del mundo, ya que estos adaptadores tienen un precio bastante reducido y, en realidad, obtendrás una experiencia de carga mucho más rápida. No obstante, el hecho de que necesites pagar 25€ adicionales resulta un poco irritante, especialmente cuando acabas de pagar tanto por el iPhone 12 Pro.

Conclusión

(Image credit: TechRadar)

A primera vista, resulta difícil vender el iPhone 12 Pro por encima del iPhone 12. Ambos modelos parecen idénticos, y echando un simple vistazo a las especificaciones observamos que también son similares por dentro. Sin embargo, existen ciertas áreas clave que pueden llegar a impresionarnos un poco más: los colores del iPhone 12 Pro son todo un acierto, el Azul Pacífico es uno de los tonos más agradables que hemos visto en un teléfono móvil.

Adéntrate más allá de la superficie y descubrirás un dispositivo mucho más atractivo. El zoom del teleobjetivo es bastante útil, posiblemente más que el sensor ultra gran angular. El escáner LiDAR, aunque todavía se encuentra en fase temprana como tecnología para un iPhone, ya está demostrando ser útil cuando se pretende captar imágenes con poca luz, y también cabe tener en cuenta el tema de almacenamiento: partir con 128 GB es mucho más cómodo que 64 GB para un usuario moderno de smartphones.

Si piensas que necesitas un poco más de RAM, o simplemente quieres asegurarte de tener uno de los mejores teléfonos que Apple ha lanzado hasta la fecha, entonces puede que valga la pena pagar un poco más. Aunque, por supuesto, no debes ignorar el pequeño detalle de que existe el iPhone 12 Pro Max, con (probablemente) más duración de batería y un mejor sensor de cámara que te hará pensarte las cosas de nuevo.