Todo lo que le falta al iPhone 16e, incluidos los estilos fotográficos y el Magsafe

El nuevo iPhone de Apple, el 16e, es el último miembro de la familia iPhone 16

Aun con un aspecto similar, le faltan algunas características

Destaca una única cámara, pero también carece de banda ultraancha, mmWave y un núcleo GPU

Aunque el iPhone 16e es el último miembro de la familia iPhone 16, Apple tuvo que reequilibrar la lista de funciones y el hardware interior para reducir el precio a 709€. Al fin y al cabo, son 300€ menos que el precio de salida del iPhone 16, así que algunas funciones tuvieron que desaparecer.

Eso no quiere decir que no esté repleto de funciones. El iPhone 16e sigue teniendo un procesador A18 para un rendimiento rápido y la capacidad de ejecutar Apple Intelligence. También cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, una sola cámara en la parte trasera, Face ID y un diseño que lo hace compatible con el iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.

Entonces, ¿qué es lo que falta? Bueno, aparte de perder algo de conectividad, también es una historia de cámaras y de cómo se carga el iPhone 16e, vamos a sumergirnos en ello.

Un núcleo de GPU menos que el iPhone 16

(Image credit: Apple / Future)

Teniendo en cuenta que es más asequible que el iPhone 16, este pequeño ajuste con el procesador A18 fabricado por Apple no es sorprendente. El iPhone 16e sigue incorporando el chip A18, pero en lugar de una GPU de 5 núcleos como el iPhone 16, solo tiene 4 núcleos. Sigue contando con una CPU de 5 núcleos y un motor neuronal de 16 núcleos, por lo que es probable que esta unidad de procesamiento gráfico ligeramente menos potente no suponga una gran diferencia en el uso diario.

Es probable que Apple haya creado este chip A18 ligeramente menos potente para mantenerlo dentro de la familia. Como alternativa, podría haber utilizado el chip A17 Pro, que tiene una CPU de 6 núcleos, una GPU de 5 núcleos y un motor neuronal de 16 núcleos, como hizo con el iPad mini.

Aun así, es de esperar que el iPhone 16e actúe y funcione como un iPhone 16, lo que significa que iOS 18 y varias aplicaciones deberían funcionar sin problemas.

Estilos fotográficos de última generación y un objetivo

(Image credit: Apple / Future)

Lo primero en cuanto a la cámara es bastante obvio: el iPhone 16e simplemente tiene una lente, igual que el iPhone SE que le precedió. Sin el ultra gran angular estarás un poco más limitado en los tipos de fotos que puedes capturar, y se descarta la posibilidad de que el teléfono haga fotos macro.

Aun así, se trata de una mejora significativa con respecto al iPhone SE de tercera generación, ya que la lente principal es una cámara de fusión de 48 megapíxeles que puede disparar a 1x o 2x. Tendrás acceso a editar tus capturas en la app Fotos con la posibilidad de usar IA para «limpiar» tus fotos. Sin embargo, si quieres añadir tu propio toque o estilo a la forma en que dispara el iPhone, no dispondrás de los últimos y mejores estilos fotográficos de Apple.

Esto no es un problema, pero no podrás retocarlos a tu gusto. La otra pieza de hardware que falta es el control de la cámara. Aunque, con la llegada del botón de acción, puedes configurarlo para abrir la aplicación Cámara.

Falta el MagSafe

(Image credit: Apple / Future)

Una de mis partes favoritas del iPhone, desde que se introdujo con el iPhone 12, es MagSafe: hace que la carga inalámbrica sea mucho más fácil e impulsa un ecosistema de accesorios cada vez mayor. Tenía grandes esperanzas de que Apple hubiera incluido el anillo magnético circular en su próximo iPhone asequible, pero no es el caso.

El iPhone 16e simplemente ofrece carga inalámbrica mediante el estándar Qi original, igual que el predecesor de tercera generación del iPhone SE. También puede cargar a un máximo de 7,5 vatios, que es un poco menos que MagSafe o Qi-2.

Una ventaja potencial, sin embargo, es que sin anillo y con una bobina de carga más delgada, Apple podría haber sido capaz de utilizar una célula de batería más grande en el interior. Apple promete hasta 26 horas de reproducción de vídeo, lo que supera al iPhone 16.

Sin conectividad mmWave ni banda ultraancha

Por último, en cuanto a las carencias importantes, el iPhone 16e sólo es compatible con 5G Sub-6 Ghz. Esto significa que este iPhone no puede conectarse al espectro mmWave para velocidades potencialmente más rápidas. El iPhone 16 sí lo soporta, pero cabe destacar que Apple mantiene esta característica común con el anterior iPhone SE.

Una forma de conectividad que se echa en falta es el chip de banda ultraancha de segunda generación de Apple, que permite cosas como la localización de precisión con AirTags o los nuevos AirPods, y que también utilizan algunos de los próximos dispositivos inteligentes para el hogar, como las cerraduras de las puertas. Se trata de una extraña omisión, aunque es probable que se haya hecho para reducir costes y separar el iPhone 16e del iPhone 16.

Mientras que el iPhone 16e es compatible con Bluetooth 5.3 como el iPhone 16, sólo tiene Wi-Fi 6 frente a Wi-Fi 7. También falta la conectividad por hilo.

Sólo dos colores

(Image credit: Apple)

Una de mis partes favoritas, y la de muchos otros, de la gama del iPhone 16 fueron los colores estándar y Plus. Sencillamente, eran encantadores, divertidos y vibrantes, lo que añadía un toque de elegancia al iPhone y te permitía elegir el que más se ajustaba a tu estilo personal.

Sin embargo, los que querían ver un iPhone 16e en color Ultramar o rosa, no lo tendrán... al menos en el lanzamiento. El iPhone 16e solo está disponible en blanco o negro, ambas opciones mate.