El iPhone 17 Air parece demasiado fino en esta nueva imagen comparativa, y eso me preocupa

El iPhone 17 Air se perfila como excepcionalmente delgado, ya que tras la afirmación de que el delgado teléfono de Apple tendrá sólo 5,5 mm de grosor, ahora hemos visto cómo se ve aparentemente en comparación con un iPhone 17 Pro.

El informante Majin Bu compartió una imagen comparativa en X, que muestra que el iPhone 17 Air parece tener poco más de la mitad del grosor del iPhone 17 Pro. También parece mucho más delgado que la mayoría de los demás teléfonos, lo que -dado que el diseño delgado es supuestamente la característica principal de este teléfono- podría decirse que es algo bueno. Pero, en todo caso, esto me deja más preocupado.

Después de todo, es casi inevitable que un teléfono tan delgado tenga que hacer concesiones en cuanto a las especificaciones, y ya tenemos una buena idea de cuáles podrían ser esas concesiones.

