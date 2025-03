Me pasé de Android a iPhone en 2021. Es algo que nunca pensé que haría, pero ese año Apple me tentó mucho con las nuevas características del modelo Pro, y desde entonces, no he vuelto atrás.

Sin embargo, cada año desde entonces las actualizaciones del iPhone han sido esencialmente iterativas, con muy pocas actualizaciones que realmente me hayan emocionado. Mientras tanto, los teléfonos Pixel de Google han evolucionado bastante bien, y tengo ahí en mi escritorio el Pixel 9 Pro que me han dejado para analizarlo, y que me empieza a llamar más que el sofá en una tarde lluviosa para que vuelva a Android.

Lo cierto es que todavía no he sucumbido para volver a Android, sobre todo por el lío que supone tener que transferir ordenadamente los mensajes de WhatsApp que quiero conservar, y al hecho de que todavía estoy suscrita a algunos servicios de Apple. Sin embargo, si Apple sigue por el mismo camino con su próxima generación de iPhones, podría volver a Android.

Con eso en mente, aquí están las actualizaciones que me gustaría ver llegar con el iPhone 17, y que me mantendrían en el restrictivo (y algo antisocial) mundo de Apple.

Un color y contraste mejorados en la cámara

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Aunque no es un problema exclusivo de los iPhones, creo que las dos últimas generaciones de móviles de Apple han producido fotos en las que las sombras se "aclarado" y las luces se han bajado en escenas que tienen tanto elementos claros como oscuros.

Esto permite resaltar más los detalles, pero también hace que las fotos parezcan planas en términos de contraste y vitalidad. A menudo he alabado a Apple por mantener los colores naturales y por captar bien lo que ven mis ojos, pero parece que ha perdido un poco ese toque.

Así que estoy deseando que Apple dé un paso atrás con el iPhone 17 y deje que su procesamiento de imagen permita sombras profundas y oscuras y destellos de luz potentes, todo ello con colores que podrían parecer un poco realzados dada la situación de iluminación. De lo contrario, me vería más atraída por la fotografía dinámica, aunque sobresaturada, del Samsung Galaxy S25 Ultra.

Un auténtico aumento del rendimiento en los juegos

(Image credit: Alex Walker-Todd / Dashiell Wood / Future)

Los chips A17 Pro y A18 Pro prometen una gran potencia de juego para tratarse de un móvil. Y cumplen... pero solo hasta cierto punto.

Aunque ahora iOS tiene acceso a algunos juegos con calidad de consola, como Death Stranding y Sniper Elite 4, siguen sin ejecutarse a las velocidades de fotogramas más deseables.

Así que, en lugar de hablar de aumentos porcentuales de la potencia gráfica y de procesamiento del chip que incorpore el iPhone 17 Pro, me gustaría que Apple hablara de aumentos de la velocidad de fotogramas, con el objetivo de alcanzar los 60 fotogramas por segundo en los juegos mencionados.

También me gustaría ver algunos juegos de Apple Arcade que aprovechen la potencia de estos chips Pro, aunque eso podría ser pedir demasiado.

Una experiencia con Siri y Apple Intelligence en condiciones

(Image credit: Apple)

Cuando llegó la familia iPhone 16, se presentó como un teléfono con toda la inteligencia artificial de Apple Intelligence.

Pero en realidad no fue así, y hubo que esperar algún tiempo para que las herramientas basadas en IA llegaran a los nuevos teléfonos, y encima solo llegó a algunos países. Es que es España es peor: hasta abril no empieza a llegar Apple Intelligence. Para cuando se puedan usar, ya me habré olvidado de muchas de las funciones que Apple mostró en el evento de lanzamiento de septiembre, y probablemente necesite que Apple me las explique de nuevo.

Así que con el iPhone 17, quiero que Apple Intelligence esté mejor integrada en iOS y en los propios móviles, y que Siri sea siempre inteligente y útil a la hora de responder a mis preguntas.

También quiero funciones prácticas, como poder pedirle a Siri que lea páginas web, revistas digitales, etc., de forma natural y que lo haga de manera inteligente, sin tener que indagar en los ajustes de accesibilidad o intentar encontrar una solución para convencerla de que lea periódicos en Apple News+.

Cámaras a ras del cuerpo

(Image credit: Karen Freeman / Future)

Sé que se habla de un iPhone 17 Air, que creo que es una buena idea, y parece que ese modelo destacará por ser más fino, adelgazando el diseño actual del iPhone, además de tener cámaras a ras del cuerpo del resto del cuerpo, como el próximo Samsung Galaxy S25 Edge.

Muy bien. Pero esa es una característica de diseño que quiero ver para toda la familia iPhone 17, especialmente los modelos Pro.

Me sigue gustando el diseño general del iPhone 16 Pro Max, pero el panel cuadrado que alberga su trío de cámaras traseras empieza a parecer un poco antiguo. Así que encontrar una manera de hacerlas más compactas para que encajen a ras con la parte trasera de cristal del teléfono sería una mejora que agradecería. Además, supondría una notable evolución en el diseño del iPhone.

Algo que realmente me sorprenda

(Image credit: Justin Sullivan/Getty Images)

El Botón de Acción está bien. El botón de Control de Cámara es ni fu ni fa. Se trata de dos funciones que Apple introdujo con el iPhone 15 y el iPhone 16, respectivamente, y no son actualizaciones precisamente alucinantes. De hecho, diría que el nuevo Control de Cámara casi se interpone en mi experiencia personal con el iPhone.

Lo que realmente quiero es una función que me haga sentarme y prestar atención. No estoy segura de lo que podría ser, pero podría ser tan simple como tener una aplicación de edición de vídeo dedicada para el iPhone 17 Pro que permita capturar y crear fácilmente vídeos para YouTube, TikTok, etc.

O podría ser un sistema modular que permitiera añadir accesorios para el objetivo de la cámara. O una forma sencilla de conectar un iPhone 17 a un monitor al estilo de Samsung DeX para que actúe como pseudoescritorio cuando uno no tiene un MacBook a mano.

Solo quiero que un iPhone me sorprenda por una vez, ya que es algo que no ha ocurrido en años. Así que crucemos los dedos.