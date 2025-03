Er det på tide å bytte inn iPhone 16 Pro Max (til venstre) mot et Android-flaggskip som Samsung Galaxy S25 Ultra (til høyre)?

Apple har det med å feste grepet om mobil-brukerne og holde det … selv om man gang etter gang er nær ved å gi opp og gå over til Android.

Men hvert år siden 2021 har iPhone-oppdateringene i hovedsak vært iterative, med svært lite spennende oppgraderinger. I mellomtiden har Google Pixel-telefonene utviklet seg ganske bra, og en modell som Pixel 9 Pro lokker og ønsker å vinne oss inn i Android-folden.

Det har ikke helt lyktes, hovedsakelig på grunn av irritasjonen ved å prøve å finne ut hvordan man pent kan overføre WhatsApp-meldingene man vil beholde, og noen Apple-tjenester som man fortsatt er registrert for. Men hvis Apple fortsetter som de har gjort med sin neste generasjon iPhones, er det virkelig fristende å ta spranget over til Android.

Her er oppgraderingene vi ønsker å se med iPhone 17, og som ville få oss til fortsatt å tilhøre Apple-gjengen.

Forbedrede kamerafarger og kontraster

(Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Selv om dette ikke er et problem som er eksklusivt for iPhone, føler vi at de seneste to generasjonene av Apple-mobiler har produsert bilder der skyggene løftes og høylysene senkes i motiver som har både lyse og mørke elementer.

Dette får frem flere detaljer i et bilde, men det har også effekten av å få et bilde til å se blast ut med tanke på kontraster og livlighet. Vi har ofte rost Apple for å holde fargene naturlige og være flinke til å fange det øynene ser, men de ser ut til å ha mistet taket på det litt.

Så vi er veldig opptatt av at Apple skal gå et skritt tilbake med iPhone 17 og la bildebehandlingen tillate dype, mørke skygger og kraftige høylys, alle med farger som kan se litt forsterket ut gitt lyssituasjonen. Ellers er det lett å bli tiltrukket av den dynamiske, om enn overmettede, fotograferingen med Samsung Galaxy S25 Ultra.

Et skikkelig løft i gaming-ytelsen

(Image credit: Alex Walker-Todd / Dashiell Wood / Future)

Prosessorbrikkene A17 Pro og A18 Pro lover begge seriøs gamingkraft på mobilen. Og de leverer ... til en viss grad.

Mens iOS nå har tilgang til noen ekte konsollkvalitetsspill som Death Stranding og Sniper Elite 4, kjører de fortsatt ikke med de mest ønskelige bildefrekvensene. Vi slet spesielt med det sistnevnte spillet.

Så i stedet for prosentvis økning i prosessering og grafikkytelse med hvilken som helst brikke som kommer i iPhone 17 Pro, vil vi gjerne at Apple skal snakke om økninger i bilderaten, med sikte på jevne 60 bilder per sekund i de nevnte spillene.

Vi vil også gjerne se noen Apple Arcade-spill som utnytter kraften til disse Pro-brikkene, selv om det kanskje er å be om for mye.

En skikkelig god opplevelse med Siri og Apple Intelligence

(Image credit: Apple)

Da iPhone 16-familien kom, ble den solgt inn som en telefon med Apple Intelligence.

Men det var egentlig ikke tilfelle, og vi har måttet vente en stund på at AI-drevne verktøy skulle komme til de nye telefonene. Så lenge at vi har glemt mange av funksjonene Apple viste frem på lanseringsarrangementet, og vi trenger sannsynligvis at Apple snakker oss gjennom dem igjen.

Så med iPhone 17 ønsker vi at Apple Intelligence skal være bedre innbakt i iOS og selve telefonene, og at Siri skal være konsekvent smart og nyttig når det gjelder å håndtere spørsmålene våre.

Vi ønsker oss også nyttige funksjoner som å kunne be Siri om å lese nettsider, digitale magasiner og så videre, på en naturlig måte og å gjøre det intelligent, uten at vi trenger å grave i tilgjengelighetsinnstillinger eller må prøve å finne en løsning for å lokke den til å lese aviser i Apple News+.

Kameraer i flykt med skroget

(Image credit: Karen Freeman / Future)

Vi er klar over at det snakkes mye om en iPhone 17 Air, og den virker lovende. Denne telefonen kan slanke ned det nåværende iPhone-designet og ha kameraer i flukt med telefonens kropp, omtrent som den kommende Samsung Galaxy S25 Edge.

Men det er en designmessig egenskap vi gjerne ser i hele iPhone 17-familien, spesielt Pro-modellene.

Vi liker fortsatt det generelle designet til iPhone 16 Pro Max, men det firkantede panelet som inneholder de tre bakre kameraene begynner å føles litt foreldet. Så å finne en måte å gjøre dem mer kompakte for å gå i flukt med telefonens glassbakside ville være en oppgradering vi ville satt pris på. I tillegg vil det markere en spennende utvikling innen iPhones flaggskipdesign.

Noe virkelig overraskende

(Image credit: Justin Sullivan/Getty Images)

Handlingsknappen er grei. Kamerakontroll er en knapp som virker fullstendig unødvendig. Dette er to egenskaper Apple introduserte med henholdsvis iPhone 15 og iPhone 16, og de er neppe oppsiktsvekkende oppgraderinger. Faktisk vil vi hevde at kamerakontrollen nesten kommer i veien for den personlige iPhone-opplevelsen.

Det vi virkelig ønsker oss er en funksjon som faktisk får oss til å sette meg opp og kvesse oppmerksomheten. Vi er ikke sikre på hva dette kunne være, men det kan være så enkelt som å ha en dedikert videoredigeringsapp for iPhone 17 Pro som lar en enkelt ta opp og lage videoer til YouTube, TikTok, blant andre.

Eller det kan være et modulært system som gjør det mulig å legge til kameralinsetilbehør. Eller en enkel måte å koble en iPhone 17 til en skjerm på en Samsung DeX-lignende måte for å fungere som et pseudo-skrivebord når man ikke har en MacBook tilgjengelig.

Vi vil bare bli overrasket over en iPhone for en gangs skyld, siden det er noe som ikke har skjedd på flere år. Så vi krysser fingrene.