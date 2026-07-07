Jeg testet Samsungs og LGs beste OLED-TV-er side om side – og vi har aldri hatt så mange flotte alternativer å velge mellom

Samsung S95F ble kåret til Årets TV av oss i fjor, takket være den enestående bildekvaliteten, imponerende ytelsen i lyse rom og de fantastiske spillmulighetene. Den tok førsteplassen foran LG G5, S95Fs viktigste flaggskiprival, men begge modellene var utvilsomt TV-er i toppklassen og åpenbare kandidater til vår liste over de beste TV-ene. Derfor har jeg gledet meg veldig til å teste etterfølgerne side om side.

Jeg har allerede testet og anmeldt LG G6, etterfølgeren til G5, og den fikk toppkarakter i min LG G6-test. Det er en av de beste OLED-TV-ene jeg har testet i år, ikke minst for bruk i lyse rom (mer om det senere).

Nå har også etterfølgeren til Samsung S95F ankommet testlaboratoriet vårt. I Norge selges modellen som Samsung S99H, mens den samme TV-en heter Samsung S95H i USA. For å gjøre ting litt mer forvirrende finnes det også en egen europeisk modell kalt Samsung S95H, men det er ikke den samme TV-en som den amerikanske S95H. Følger du med? Bra.

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Så jeg satte Samsung S95H/S99H og LG G6 side om side for å se hvilken av årets OLED-flaggskip som faktisk yter best.

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