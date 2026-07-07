Jeg har testet Samsungs og LGs bedste OLED-tv side om side – og der har aldrig før været så mange fantastiske valgmuligheder

Samsung S95F blev kåret til Årets TV af os sidste år takket være sin enestående billedkvalitet, imponerende ydeevne i lyse rum og suveræne egenskaber til spil. Det snuppede førstepladsen foran LG G5, S95F’s største flagskibskonkurrent, men begge modeller er topklasse og oplagte kandidater til vores liste over de bedste tv-apparater. Derfor har jeg virkelig set frem til at teste deres efterfølgere side om side.

Jeg har allerede testet og anmeldt LG G6, efterfølgeren til G5, og den fik topkarakter i min test af LG G6. Det er et af de bedste OLED-tv, jeg har testet i år, ikke mindst til brug i lyse rum (mere om det senere).

Nu er efterfølgeren til Samsung S95F også ankommet til vores testlaboratorium. I Danmark sælges modellen også som Samsung S99H. For at gøre det hele lidt mere forvirrende findes der desuden en separat europæisk model, der også hedder Samsung S95H, men det er ikke det samme tv som den amerikanske S95H. Kan I følge med? Godt.