GTA 6 er lige om hjørnet – her er de syv funktioner, jeg håber Rockstar har fået med

Det har været en meget lang ventetid, og det er næsten en underdrivelse. Flere forsinkelser tidligt i udviklingsfasen og utallige frustrerede suk fra fans har endelig ført til en nedtælling – GTA 6 skal udkomme inden for en nær fremtid. Eller ja… det håber jeg virkelig.

Lanceringen har været omgivet af rygter og spekulationer i flere år, nogle troværdige og andre helt vanvittigt teoretiske. Det er ikke så underligt — spillerne har haft 13 år til at planlægge deres ønskeliste. Mig selv inkluderet. Men selvom vi tilsammen udgør verdens mest passionerede fokusgruppe, drevet af utålmodighed og store drømme, betyder det selvfølgelig ikke, at Rockstar Games rent faktisk er nødt til at lytte til os.

Rockstar har længe været mestre i at skabe GTA-spil fyldt med enorme åbne verdener, frihed til at udforske og mindeværdige historier – men hvordan overgår man det efter 13 år? Jo, ifølge Strauss Zelnick, administrerende direktør for Take-Two Interactive, handler det om at skabe “det bedste, nogen nogensinde har set inden for underholdning”, som han udtrykte det i et interview med CNBC.

Det er en utrolig dristig udtalelse, når man tænker på, hvor enorme forventningerne allerede er til spillet. Og selvom Rockstar langsomt har fodret os med trailere og små teasere, er der stadig meget lidt konkret at gå ud fra. Alt, hvad vi egentlig kan gøre, er at gætte vildt og håbe, at noget af det faktisk bliver virkelighed. Så her er de syv funktioner, jeg desperat håber at se i GTA 6.

Giv mig mere handling

Vi ved allerede, at GTA 6 vil introducere seriens første duo af hovedpersoner – Lucia og Jason – et kriminelt par, som begge angiveligt er spilbare. Spillet udspiller sig i Vice City og den fiktive delstat Leonida, med hektiske gader og store røverier, men spørgsmålet er, hvor meget historie vi rent faktisk får.

Hovedhistorien i Grand Theft Auto V tog cirka 32 timer at gennemføre. I Red Dead Redemption 2 – Rockstars seneste store spil, som nu er otte år gammelt – tog cirka 50 timer at gennemføre.. Så hvad sker der nu? Tør jeg være så grådig, at jeg beder om endnu mere?

Jeg vil absolut have en solid historie – men jeg bekymrer mig faktisk om spillets længde, og ikke af den grund du måske tror. Jeg lever et voksenliv nu. For 13 år siden kunne jeg spille en hel dag – eller en hel uge – uden problemer. Det kan jeg ikke længere, selvom jeg leve af at skrive om spil.

Det betyder, at andre spillere uvægerligt vil nå længere end mig. Og når de gør det, dukker der anmeldelser, videoer og artikler op, der afslører plot-punkter, jeg endnu ikke har nået. Jeg vil ikke stresse mig igennem spillet bare for at undgå spoilers – og derfor håber jeg faktisk, at GTA 6 giver mig tid nok til at nyde det i mit eget tempo.

Giv begge spilfunktioner lidt kærlighed

(Image credit: Rockstar Games)

Ligesom i enhver søskendeflok er der altid et yndlingsbarn. Og når det gælder GTA V, er det ret tydeligt, at yndlingsbarnet er Online-tilstanden.

Det, der har holdt Grand Theft Auto Online i live og i konstant udvikling de seneste 13 år, er alle opdateringerne med store, historiebaserede udvidelser som The Doomsday Heist og helt nye steder som Diamond Casino & Resort. Men det har også ført til en vedvarende diskussion blandt fans, der mener, at fokus på Online-tilstanden i sidste ende har gjort singleplayer-delen mindre ambitiøs. Og jeg er faktisk enig.

Jeg forstår godt, hvorfor det er blevet sådan. GTA Online er en kæmpe pengemaskine. I betragtning af at Rockstar stadig holder tæt med prisen på GTA 6, forventer jeg, at man bliver nødt til at investere en hel del i det kommende spil, og så vil jeg også gerne føle, at jeg får valuta for pengene.

Der kommer helt sikkert en online-tilstand i GTA 6, og det er jeg faktisk glad for. Jeg håber bare Rockstar også giver lidt ekstra kærlighed til os, der primært spiller singleplayer. Der er intet galt med DLC og nye udvidelser, men vær sød – lad også singleplayer-spillerne få del i opdateringerne.

Større og mere levende omgivelser

(Image credit: Rockstar Games)

Der går rygter om, at det vil være muligt at gå ind i betydeligt flere bygninger i GTA 6. Men ligesom med så meget andet omkring Rockstars kommende spil flyder internettet over af fan-teorier og vilde spekulationer. Der er endda rygterom, at op mod 70 % af alle bygninger vil være fuldt tilgængelige at gå ind i, hvilket føles som meget i betragtning af, hvor begrænset adgang til bygninger var i GTA V.

Men efter det, vi så i Red Dead Redemption 2, føles det alligevel som om, at Rockstar har potentiale til at gøre meget mere med interiører og mulighed for at udforske indendørs. Så jeg håber på bare lidt mere af det i GTA 6. Det behøver ikke engang være 70 %.

Samtidig havde jeg gerne set flere alternativer, når det gælder boliger, og større muligheder for at indrette sine hjem. Jeg har en svaghed for The Sims – en meget stor svaghed faktisk. Så muligheden for at have mere kontrol over, hvor jeg bor, og hvordan det ser ud, har altid været en stor del af min GTA-oplevelse. Muligheden for at indrette sin lejlighed fra bunden, ville virkelig være værdsat.

Mo money, mo problems

I GTA V Online er kombinationen af passive aktiviteter og aktive missioner eller røverier en sikker måde at opbygge sin formue på. Problemet er bare, at jeg ikke længere har tid til at bruge timevis på alt det der, og jeg bryder mig heller ikke om, hvor grind-agtigt det ofte føles.

Det, jeg derimod ikke har noget imod at arbejde for, er mere naturlige måder at tjene penge på, som at røve virksomheder, investere sine beskidte penge og langsomt opbygge sin rigdom over tid. Jeg tror desuden, at et roligere økonomisk tempo ville skabe en bedre balance i hele spillet og forhindre, at spillere bliver absurd rige alt for hurtigt.

Og jeg synes faktisk, at der er et godt potentiale for her, især da historien ser ud til at dreje sig om et kriminelt duo i klassisk Bonnie og Clyde-stil. Jeg håber bare, at missionerne rent faktisk tvinger spilleren til at tænke lidt mere over, hvordan pengene tjenes, og måske også opbygger et ry eller stigende berygtelse undervejs.

Hvis jeg skal tjene flere penge, vil jeg også gerne have flere problemer med i købet – men jeg vil ikke have, at hele spillet kun handler om konstant at gennemføre røveri efter røveri.

Tid til at komme i gang

(Image credit: Rockstar Games)

Med tilbagevenden til Vice City ser der også ud til at være meget snak om sport, og forhåbentlig – ifølge min ønskeliste – også nogle helt nye aktiviteter, vi ikke har set før. Eller i det mindste at flere sportsgrene rent faktisk bliver spilbare.

I GTA 6-trailerne er der helt klart antydninger om dette, med basketball-baner og store arenaer, der lyser op i omgivelserne, men spørgsmålet er, om vi rent faktisk kommer til at kunne spille eller bare stå ved siden af og se på.

Jeg vil gerne have flere hobbyer i spillet, og at konkurrere i nye – og gamle – sportsgrene rundt om i Leonida føles som den perfekte afslapning mellem alle de kaotiske missioner. Jeg ville uden tvivl have taget bowlingen tilbage fra Grand Theft Auto IV, især hvis man kunne deltage i ligaer, tjene lidt penge og vinde en flot pokal oven i købet.

Nu ville jeg faktisk ikke engang blive overrasket, hvis Rockstar på en eller anden måde også fik et spil padel med. Jeg spiller normalt slet ikke sportsspil, men der er noget ved tanken om at dyrke sport i GTA 6, der pludselig gør det meget mere tiltalende.

Ikke flere fantasier om fremtiden

(Image credit: Rockstar Games)

Ud med det nye og ind med det gamle. Ja, det sagde jeg. En af mine yndlingsaspekter ved GTA-serien har altid været, hvor realistisk verden føles. Men da Rockstar begyndte at introducere mærkelige flyvende køretøjer som biler og motorcykler med raketgeværer… så forsvandt den følelse ret hurtigt.

Ingen tvinger mig selvfølgelig til at købe en Deluxo til fire millioner dollar, men når andre spillere flyver rundt med sådanne i Grand Theft Auto Online, føles det bare helt forkert. Det minder mig om det der Treehouse of Horror-afsnit i The Simpsons, hvor Homer ender i den virkelige verden – alt ser bare mærkeligt og malplaceret ud.

Jeg kunne godt klare kaoset i Online, før de flyvende hæsligheder blev introduceret, men siden da har jeg syntes, at online-delen er blevet et rent mareridtsscenario. Det er ikke bare, at de flyver rundt i luften, men også, at de er så absurd dødbringende.

Desuden er de ikke bare latterligt dyre – de fører også lige ind på mit sidste punkt på ønskelisten. Jeg kigger på jer nu, griefere.

Et fristed mod griefere

(Image credit: Rockstar Games)

Jeg er en ret ukompliceret spiller. Når jeg ikke spiller med mine venner, hopper jeg gerne ind i online-spillet alligevel, og da mange aktiviteter kræver andre spillere, er det næsten et must. Men det er blevet sværere og sværere at få lyst til at træffe det valg, når jeg gang på gang risikerer at spillere, som er bedre end mig, gør meget ud af at gøre nar af mig. Det er spillere, som er kendt som griefere (grief - sorg). Griefere er spillere, der ikke er interesserede i at vinde eller gennemføre missioner – de er udelukkende ude på at ødelægge oplevelsen for andre. Det kan være alt fra at angribe tilfældige spillere, sabotere missioner til at chikanere folk, der bare vil spille fredeligt.

Mit sidste ønske til GTA 6 er en slags beskyttet tilstand eller frizone mod griefere – spillere der med vilje ødelægger andres oplevelse. Hvis Rockstar ikke kan straffe giftigt adfærd ordentligt, må de gerne give mig en måde at slippe for det på, for jeg vil faktisk stadig gerne spille sammen med andre mennesker. Jeg vil bare ikke jages rundt i hele spillet af nogen, som kun gør det for at ødelægge min oplevelse.

Samtidig tror jeg, at mange griefere opfører sig sådan, fordi de desperat leder efter noget nyt at lave i GTA Online efter alle disse år. Forhåbentlig kan alle enes lidt bedre, når GTA 6 endelig udkommer – i hvert fald et lille stykke tid.