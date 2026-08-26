Alle spilnyheder fra Gamescom Opening Night Live 2026 – Alle spil, trailere og udgivelsesdatoer
Gamescom Opening Night Live 2026 bød på over 50 annonceringer på to timer – fra Heroes of Might and Magic 3 Remake til en gratis Witcher 3-opgradering. Her er trailere, udgivelsesdatoer og nyheder.
Gamescom Opening Night Live 2026 er officielt slut, og det to timer lange show var spækket med masser af spilannonceringer og afsløringer.
Fra en officiel udgivelsesdato for det kommende gratis open-world-actionspil, Ananta, til vores allerførste indblik i det længe ventede The Witcher 3: Songs of the Past-DLC bød showet på en række spændende trailere, især sammenlignet med nogle tidligere år.
Så du ikke showet live, er der ingen grund til bekymring – du er ikke gået glip af noget. Her er de største annonceringer i den rækkefølge, de dukkede op, så du hurtigt kan komme ajour.
Alt, hvad der blev præsenteret under Gamescom Opening Night Live 2026
- Nodus Fall – et nyt co-op-actionspil fra Hoyoverse, skaberne af Genshin Impact
- Rainbow Six Tactics – en ny strategispinoff, der udkommer i 2027
- Gears of War: E-Day – vi fik vores første glimt af skurken i en ny filmisk storytrailer
- Ananta – det gratis rollespil med åben verden udkommer den 15. januar 2027
- Silent Hill Townfall fik en ny storytrailer, der viste nogle uhyggelige fjender
- Resonance: A Plague Tale Legacy fik endnu en gameplay-trailer forud for udgivelsen senere på ugen
- Sea of Remnants fik en ny gameplay-trailer, der viste søde dukker og action til søs
- Crimson Desert Enhanced blev præsenteret med nyt indhold
- En ny trailer til Tides of Annihilation afslørede nye detaljer om historien og viste gameplay
- Lofsong – blev præsenteret til konsol og PC
- Mega Man Dual Overdrive udkommer i 2027, og et crossover-skin med Pragmata er på vej
- Rayman Legends Retold udkommer den 1. oktober
- PUBG Ded Net blev præsenteret med en ny gameplay-trailer
- Control Resonant fik en fed ny gameplay-trailer
- En ny trailer til The Blood of the Dawnwalker afslørede nye detaljer om historien og viste action-gameplay i tredjepersonsperspektiv
- Game of Thrones: War for Westeros fik en ny gameplay-trailer, der viste Daenerys og Jon Snow – udkommer i begyndelsen af 2027
- Dust Origins – et nyt isometrisk actionspil fra Airship Syndicate
- Exodus fik en ny gameplay-trailer, der viste en ny karakter, den talende blæksprutte Salt – udkommer den 7. april 2027
- Warlock blev præsenteret som et nyt D&D-spil, der udkommer til PC og konsol i 2027
- 1001 Threads of Mizan blev præsenteret – et nyt historiedrevet spil
- Silver Palace: House of Greed fik en ny gameplay-trailer
- Monster Hunter Outlanders – mobil-spin-off'en fik en ny trailer
- Metro 2039 fik en filmisk story-trailer forud for udgivelsen i februar 2027
- Hitman World of Assassination – The Herbalist ft. rap-legenden Snoop Dogg – DLC’en udkommer gratis den 27. august
- Aion 2 fik en ny trailer
- Afterworld, et nyt strategispil fra Paradox Interactive, blev præsenteret
- Petit Planet – livssimulatoren fik en charmerende ny trailer
- Mewgenics udkommer til konsoller den 8. september
- Alien Fireteam 2 har fået en ny gameplay-trailer
- 1666: Amsterdam har fået en ny trailer forud for dagens Early Access-lancering
- Showa American Story fik en vild ny gameplay-trailer og udkommer til PS5 og PC i år
- Road Kings fik en ny trailer med masser af lastbil-action
- Stage Tour – det kommende Guitar Hero-lignende musikspil blev vist frem igen, med sanglister og forskellige spilmodi forud for udgivelsen den 10. december
- Crazy Taxi fik en trailer, der afslørede spillets multiplayer-tilstand
- Turok Origins fik en ny filmisk trailer
- Gravehounds, et skydespil med pelsbeklædte karakterer, fik en gameplay-trailer forud for lanceringen i 2026
- Lego Skylines – en første trailer præsenterede det klodsede bybyggerspil
- Transport Fever 3 fik en ny trailer og udkommer den 26. september
- Exterminauts blev præsenteret
- Path of Exile får sin fulde 1.0-udgivelse den 11. december og bliver free-to-play
- Heroes of Might and Magic 3 Remake blev præsenteret i en filmisk trailer, der viste den nyfortolkede version af strategiklassikeren
- No Law blev præsenteret med udsigt til udgivelse i 2027
- Project Zeta blev præsenteret som et nyt holdbaseret MOBA-spil
- Cinder City blev præsenteret med en ny trailer og kan nu føjes til ønskelisten
- Ontos blev præsenteret med en uhyggelig trailer i førstepersonsperspektiv og udkommer i 2027
- Pony Island 2: Panda Circus udkommer den 27. april 2027
- Der blev vist en gameplay-trailer til Zoopunk
- There are no Ghosts at the Grand fik en ny trailer og udkommer i december 2026
- En trailer til Roco Kingdom bekræftede en lukket betatest den 27. oktober
- The Defiant blev præsenteret
- Tarae the Unbound blev præsenteret med en gameplay-trailer
- Like or Die – et usædvanligt battle royale-spil med et tema omkring sociale medier – blev præsenteret
- Final Fantasy 7 Revelation fik en ny filmisk trailer
Gamescom Opening Night Live 2026 – den sidste nyhed:
- The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – blev præsenteret som en gratis opgradering med masser af nyt indhold
- The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – der blev vist nyt filmisk materiale
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Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- Demi WilliamsContributor
- Dashiell WoodGaming Editor