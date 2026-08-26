Alle spilnyheder fra Gamescom Opening Night Live 2026 – Alle spil, trailere og udgivelsesdatoer

Gamescom Opening Night Live 2026 er officielt slut, og det to timer lange show var spækket med masser af spilannonceringer og afsløringer.

Fra en officiel udgivelsesdato for det kommende gratis open-world-actionspil, Ananta, til vores allerførste indblik i det længe ventede The Witcher 3: Songs of the Past-DLC bød showet på en række spændende trailere, især sammenlignet med nogle tidligere år.

Så du ikke showet live, er der ingen grund til bekymring – du er ikke gået glip af noget. Her er de største annonceringer i den rækkefølge, de dukkede op, så du hurtigt kan komme ajour.

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Alt, hvad der blev præsenteret under Gamescom Opening Night Live 2026

Nodus Fall – et nyt co-op-actionspil fra Hoyoverse, skaberne af Genshin Impact

Rainbow Six Tactics – en ny strategispinoff, der udkommer i 2027

Gears of War: E-Day – vi fik vores første glimt af skurken i en ny filmisk storytrailer

Ananta – det gratis rollespil med åben verden udkommer den 15. januar 2027

Silent Hill Townfall fik en ny storytrailer, der viste nogle uhyggelige fjender

Resonance: A Plague Tale Legacy fik endnu en gameplay-trailer forud for udgivelsen senere på ugen

Sea of Remnants fik en ny gameplay-trailer, der viste søde dukker og action til søs

Crimson Desert Enhanced blev præsenteret med nyt indhold

En ny trailer til Tides of Annihilation afslørede nye detaljer om historien og viste gameplay

Lofsong – blev præsenteret til konsol og PC

Mega Man Dual Overdrive udkommer i 2027, og et crossover-skin med Pragmata er på vej

Rayman Legends Retold udkommer den 1. oktober

PUBG Ded Net blev præsenteret med en ny gameplay-trailer

Control Resonant fik en fed ny gameplay-trailer

En ny trailer til The Blood of the Dawnwalker afslørede nye detaljer om historien og viste action-gameplay i tredjepersonsperspektiv

Game of Thrones: War for Westeros fik en ny gameplay-trailer, der viste Daenerys og Jon Snow – udkommer i begyndelsen af 2027

Dust Origins – et nyt isometrisk actionspil fra Airship Syndicate

Exodus fik en ny gameplay-trailer, der viste en ny karakter, den talende blæksprutte Salt – udkommer den 7. april 2027

Warlock blev præsenteret som et nyt D&D-spil, der udkommer til PC og konsol i 2027

1001 Threads of Mizan blev præsenteret – et nyt historiedrevet spil

Silver Palace: House of Greed fik en ny gameplay-trailer

Monster Hunter Outlanders – mobil-spin-off'en fik en ny trailer

Metro 2039 fik en filmisk story-trailer forud for udgivelsen i februar 2027

Hitman World of Assassination – The Herbalist ft. rap-legenden Snoop Dogg – DLC’en udkommer gratis den 27. august

Aion 2 fik en ny trailer

Afterworld, et nyt strategispil fra Paradox Interactive, blev præsenteret

Petit Planet – livssimulatoren fik en charmerende ny trailer

Et nyt Mega Man-skin kommer til Pragmata. (Image credit: Gamescom)

Mewgenics udkommer til konsoller den 8. september

Alien Fireteam 2 har fået en ny gameplay-trailer

1666: Amsterdam har fået en ny trailer forud for dagens Early Access-lancering

Showa American Story fik en vild ny gameplay-trailer og udkommer til PS5 og PC i år

Road Kings fik en ny trailer med masser af lastbil-action

Stage Tour – det kommende Guitar Hero-lignende musikspil blev vist frem igen, med sanglister og forskellige spilmodi forud for udgivelsen den 10. december

Crazy Taxi fik en trailer, der afslørede spillets multiplayer-tilstand

Turok Origins fik en ny filmisk trailer

Gravehounds, et skydespil med pelsbeklædte karakterer, fik en gameplay-trailer forud for lanceringen i 2026

Lego Skylines – en første trailer præsenterede det klodsede bybyggerspil

Transport Fever 3 fik en ny trailer og udkommer den 26. september

Exterminauts blev præsenteret

Path of Exile får sin fulde 1.0-udgivelse den 11. december og bliver free-to-play

Heroes of Might and Magic 3 Remake blev præsenteret i en filmisk trailer, der viste den nyfortolkede version af strategiklassikeren

Snoop Dogg kommer officielt til Hitman-universet i en kommende DLC. (Image credit: Gamescom)

No Law blev præsenteret med udsigt til udgivelse i 2027

Project Zeta blev præsenteret som et nyt holdbaseret MOBA-spil

Cinder City blev præsenteret med en ny trailer og kan nu føjes til ønskelisten

Ontos blev præsenteret med en uhyggelig trailer i førstepersonsperspektiv og udkommer i 2027

Pony Island 2: Panda Circus udkommer den 27. april 2027

Der blev vist en gameplay-trailer til Zoopunk

There are no Ghosts at the Grand fik en ny trailer og udkommer i december 2026

En trailer til Roco Kingdom bekræftede en lukket betatest den 27. oktober

The Defiant blev præsenteret

Tarae the Unbound blev præsenteret med en gameplay-trailer

Like or Die – et usædvanligt battle royale-spil med et tema omkring sociale medier – blev præsenteret

Final Fantasy 7 Revelation fik en ny filmisk trailer

Gamescom Opening Night Live 2026 – den sidste nyhed:

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – blev præsenteret som en gratis opgradering med masser af nyt indhold

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – der blev vist nyt filmisk materiale

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