Allt som presenterades under Gamescom Opening Night Live 2026 – från Heroes of Might and Magic 3 Remake till The Witcher 3 Remastered och mycket mer

Gamescom Opening Night Live 2026 är officiellt över och den två timmar långa showen var fullspäckad med mängder av spel-tillkännagivanden och avslöjanden.

Från ett officiellt lanseringsdatum för det kommande kostnadsfria actionspelet med öppen värld, Ananta, till vår allra första titt på det hett efterlängtade The Witcher 3: Songs of the Past-DLC:n bjöd showen på ett gäng spännande trailers, speciellt jämfört med vissa tidigare år.

Om du inte hade möjlighet att se showen live behöver du inte oroa dig för att ha missat något. Här är de största tillkännagivandena i den ordning de dök upp, så att du snabbt kan komma ikapp.

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Allt som presenterades under Gamescom Opening Night Live 2026

Nodus Fall – ett nytt actionspel med co-op från Hoyoverse, skaparna av Genshin Impact

Rainbow Six Tactics – ny strategi-spinoff som lanseras 2027

Gears of War: E-Day – vi fick vår första titt på skurken i en ny cinematic storytrailer

Ananta – det kostnadsfria rollspelet med öppen värld lanseras den 15 januari 2027

Silent Hill Townfall fick en ny storytrailer som visade upp några läskiga fiender

Resonance: A Plague Tale Legacy fick ytterligare en gameplaytrailer inför lanseringen senare i veckan

Sea of Remnants fick en ny gameplaytrailer som visade upp söta dockor och action till havs

Crimson Desert Enhanced presenterades med nytt innehåll

En ny trailer för Tides of Annihilation avslöjade nya detaljer om berättelsen och visade upp gameplay

Lofsong – presenterades för konsol och PC

Megaman Dual Overdrive lanseras 2027 och ett crossover-skin med Pragmata är på väg

Rayman Legends Retold lanseras den 1 oktober

PUBG Ded Net presenterades med en ny gameplaytrailer

Control Resonant fick en grym ny gameplaytrailer

En ny trailer för The Blood of the Dawnwalker avslöjade nya detaljer om berättelsen och visade upp actiongameplay i tredjepersonsperspektiv

Game of Thrones: War for Westeros fick en ny gameplaytrailer som visade Daenerys och Jon Snow – lanseras i början av 2027

Dust Origins – ett nytt isometriskt actionspel från Airship Syndicate

Exodus fick en ny gameplaytrailer som visade upp en ny karaktär, den talande bläckfisken Salt – lanseras den 7 april 2027

Warlock presenterades som ett nytt D&D-spel som lanseras till PC och konsol 2027

1001 Threads of Mizan presenterades – ett nytt storydrivet spel

Silver Palace: House of Greed fick en ny gameplaytrailer

Monster Hunter Outlanders – mobilspinoffen fick en ny trailer

Metro 2039 fick en filmisk storytrailer inför lanseringen i februari 2027

Hitman World of Assassination – The Herbalist ft. rap legend Snoop Dogg – DLC:t lanseras gratis den 27 augusti

Aion 2 fick en ny trailer

Afterworld, ett nytt strategispel från Paradox Interactive, presenterades

Petit Planet – livssimulatorn fick en charmig ny trailer

Ett nytt Mega Man-skin kommer till Pragmata. (Image credit: Gamescom)

Mewgenics kommer till konsoler den 8 september

Alien Fireteam 2 fick en ny gameplaytrailer

1666: Amsterdam fick en ny trailer inför dagens Early Access-lansering

Showa American Story fick en galen ny gameplaytrailer och lanseras till PS5 och PC i år

Road Kings fick en ny trailer med massor av lastbilsaction

Stage Tour – det kommande Guitar Hero-liknande musikspelet visades upp på nytt, med låtlistor och olika sätt att spela inför lanseringen den 10 december

Crazy Taxi fick en trailer som avslöjade spelets multiplayerläge

Turok Origins fick en ny cinematic trailer

Gravehounds, ett skjutspel med pälsbeklädda karaktärer, fick en gameplaytrailer inför lanseringen 2026

Lego Skylines – en första trailer presenterade det klossiga stadsbyggarspelet

Transport Fever 3 fick en ny trailer och lanseras den 26 september

Exterminauts presenterades

Path of Exile får sin fullständiga 1.0-lansering den 11 december och blir free-to-play

Heroes of Might and Magic 3 Remake presenterades i en cinematic trailer som visade upp den nytolkade versionen av strategiklassikern

Snoop Dogg kommer officiellt till Hitman-världen i en kommande DLC. (Image credit: Gamescom)

No Law presenterades för lansering 2027

Project Zeta presenterades som ett nytt lagbaserat MOBA-spel

Cinder City presenterades med en ny trailer och går nu att lägga till på önskelistan

Ontos presenterades med en kuslig trailer i förstapersonsperspektiv och lanseras 2027

Pony Island 2: Panda Circus lanseras den 27 april 2027

En gameplaytrailer för Zoopunk visades upp

There are no Ghosts at the Grand fick en ny trailer och lanseras i december 2026

En trailer för Roco Kingdom bekräftade ett stängt betatest den 27 oktober

The Defiant presenterades

Tarae the Unbound presenterades med en gameplaytrailer

Like or Die – ett udda battle royale-spel med sociala medier-tema presenterades

Final Fantasy 7 Revelation fick en ny cinematic trailer

Gamescom Opening Night Live 2026 – det sista tillkännagivandet:

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – presenterades som en kostnadsfri uppgradering med massor av nytt innehåll

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – nytt cinematic material visades upp

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