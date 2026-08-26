Allt som presenterades under Gamescom Opening Night Live 2026 – från Heroes of Might and Magic 3 Remake till The Witcher 3 Remastered och mycket mer
Alla stora och små avslöjanden och allt däremellan.
Gamescom Opening Night Live 2026 är officiellt över och den två timmar långa showen var fullspäckad med mängder av spel-tillkännagivanden och avslöjanden.
Från ett officiellt lanseringsdatum för det kommande kostnadsfria actionspelet med öppen värld, Ananta, till vår allra första titt på det hett efterlängtade The Witcher 3: Songs of the Past-DLC:n bjöd showen på ett gäng spännande trailers, speciellt jämfört med vissa tidigare år.
Om du inte hade möjlighet att se showen live behöver du inte oroa dig för att ha missat något. Här är de största tillkännagivandena i den ordning de dök upp, så att du snabbt kan komma ikapp.
Allt som presenterades under Gamescom Opening Night Live 2026
- Nodus Fall – ett nytt actionspel med co-op från Hoyoverse, skaparna av Genshin Impact
- Rainbow Six Tactics – ny strategi-spinoff som lanseras 2027
- Gears of War: E-Day – vi fick vår första titt på skurken i en ny cinematic storytrailer
- Ananta – det kostnadsfria rollspelet med öppen värld lanseras den 15 januari 2027
- Silent Hill Townfall fick en ny storytrailer som visade upp några läskiga fiender
- Resonance: A Plague Tale Legacy fick ytterligare en gameplaytrailer inför lanseringen senare i veckan
- Sea of Remnants fick en ny gameplaytrailer som visade upp söta dockor och action till havs
- Crimson Desert Enhanced presenterades med nytt innehåll
- En ny trailer för Tides of Annihilation avslöjade nya detaljer om berättelsen och visade upp gameplay
- Lofsong – presenterades för konsol och PC
- Megaman Dual Overdrive lanseras 2027 och ett crossover-skin med Pragmata är på väg
- Rayman Legends Retold lanseras den 1 oktober
- PUBG Ded Net presenterades med en ny gameplaytrailer
- Control Resonant fick en grym ny gameplaytrailer
- En ny trailer för The Blood of the Dawnwalker avslöjade nya detaljer om berättelsen och visade upp actiongameplay i tredjepersonsperspektiv
- Game of Thrones: War for Westeros fick en ny gameplaytrailer som visade Daenerys och Jon Snow – lanseras i början av 2027
- Dust Origins – ett nytt isometriskt actionspel från Airship Syndicate
- Exodus fick en ny gameplaytrailer som visade upp en ny karaktär, den talande bläckfisken Salt – lanseras den 7 april 2027
- Warlock presenterades som ett nytt D&D-spel som lanseras till PC och konsol 2027
- 1001 Threads of Mizan presenterades – ett nytt storydrivet spel
- Silver Palace: House of Greed fick en ny gameplaytrailer
- Monster Hunter Outlanders – mobilspinoffen fick en ny trailer
- Metro 2039 fick en filmisk storytrailer inför lanseringen i februari 2027
- Hitman World of Assassination – The Herbalist ft. rap legend Snoop Dogg – DLC:t lanseras gratis den 27 augusti
- Aion 2 fick en ny trailer
- Afterworld, ett nytt strategispel från Paradox Interactive, presenterades
- Petit Planet – livssimulatorn fick en charmig ny trailer
- Mewgenics kommer till konsoler den 8 september
- Alien Fireteam 2 fick en ny gameplaytrailer
- 1666: Amsterdam fick en ny trailer inför dagens Early Access-lansering
- Showa American Story fick en galen ny gameplaytrailer och lanseras till PS5 och PC i år
- Road Kings fick en ny trailer med massor av lastbilsaction
- Stage Tour – det kommande Guitar Hero-liknande musikspelet visades upp på nytt, med låtlistor och olika sätt att spela inför lanseringen den 10 december
- Crazy Taxi fick en trailer som avslöjade spelets multiplayerläge
- Turok Origins fick en ny cinematic trailer
- Gravehounds, ett skjutspel med pälsbeklädda karaktärer, fick en gameplaytrailer inför lanseringen 2026
- Lego Skylines – en första trailer presenterade det klossiga stadsbyggarspelet
- Transport Fever 3 fick en ny trailer och lanseras den 26 september
- Exterminauts presenterades
- Path of Exile får sin fullständiga 1.0-lansering den 11 december och blir free-to-play
- Heroes of Might and Magic 3 Remake presenterades i en cinematic trailer som visade upp den nytolkade versionen av strategiklassikern
- No Law presenterades för lansering 2027
- Project Zeta presenterades som ett nytt lagbaserat MOBA-spel
- Cinder City presenterades med en ny trailer och går nu att lägga till på önskelistan
- Ontos presenterades med en kuslig trailer i förstapersonsperspektiv och lanseras 2027
- Pony Island 2: Panda Circus lanseras den 27 april 2027
- En gameplaytrailer för Zoopunk visades upp
- There are no Ghosts at the Grand fick en ny trailer och lanseras i december 2026
- En trailer för Roco Kingdom bekräftade ett stängt betatest den 27 oktober
- The Defiant presenterades
- Tarae the Unbound presenterades med en gameplaytrailer
- Like or Die – ett udda battle royale-spel med sociala medier-tema presenterades
- Final Fantasy 7 Revelation fick en ny cinematic trailer
Gamescom Opening Night Live 2026 – det sista tillkännagivandet:
- The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – presenterades som en kostnadsfri uppgradering med massor av nytt innehåll
- The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past – nytt cinematic material visades upp
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Demi WilliamsContributor
- Dashiell WoodGaming Editor