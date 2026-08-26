Alt som ble kunngjort på Gamescom Opening Night Live 2026 – fra Heroes of Might and Magic 3 Remake til The Witcher 3 remastret … og mye mer
Alle avsløringene … store, små og alt midt i mellom
Gamescom Opening Night Live 2026 er offisielt avsluttet, og det to timer lange showet var stappfullt av spillkunngjøringer og avsløringer.
Fra en offisiell utgivelsesdato for det kommende gratis actionspillet Ananta med åpen verden til vår aller første titt på den etterlengtede The Witcher 3 Songs of the Past DLC-en, tilbød det et solid sett med trailere – spesielt sammenlignet med noen tidligere år.
Hvis du ikke fikk med deg showet live, trenger du ikke å bekymre deg for å ha gått glipp av noe. Her er de viktigste kunngjøringene i den rekkefølgen de tilfeldigvis ga deg full oppdatering.
Alt som ble kunngjort på Gamescom Opening Night Live 2026
- Nodus Fall — et nytt samarbeidsbasert actionspill fra Genshin Impact-skaperen Hoyoverse
- Rainbow Six Tactics — ny strategispinoff lanseres i 2027
- Gears of War: E-Day — vår første titt på skurken i en ny filmatisk historietrailer
- Ananta — gratis åpen-verden-RPG som lanseres 15. januar 2027
- Silent Hill Townfall fikk en ny historietrailer som viser noen skumle fiender
- Resonance: A Plague Tale Legacy fikk en ny spilltrailer før utgivelsen denne uken
- Sea of Remnants fikk en ny spilltrailer som viser søte dukker og maritim action
- Crimson Desert Enhanced annonsert med nytt innhold
- Tides of Annihilation-traileren avslørte nye historiedetaljer og spilling
- Lofsong — annonsert for konsoll og PC
- Megaman Dual Overdrive lanseres i 2027, og en crossover Pragmata-skin er på vei
- Rayman Legends Retold lanseres 1. oktober
- PUBG Ded Net annonsert med en ny spilltrailer
- Control Resonant fikk en fantastisk ny spilltrailer
- The Blood of the Dawnwalker-trailer avslørte nye historiedetaljer og tredjepersons actionspill
- Game of Thrones: War for Westeros fikk en ny spilltrailer som viser Daenerys og Jon Snow – lanseres tidlig i 2027
- Dust Origins – et nytt isometrisk actionspill fra Airship Syndicate
- Exodus fikk en ny spilltrailer som viser frem en ny karakter, en snakkende blekksprut ved navn Salt – ute 7. april 2027
- Warlock avduket som et nytt D&D-spill som lanseres i 2027 for PC og konsoll
- 1001 Threads of Mizan avduket – nytt narrativt spill
- Silver Palace: House of Greed fikk en ny spilltrailer
- Monster Hunter Outlanders – mobil spin-off fikk en ny trailer
- Metro 2039 fikk en filmatisk historietrailer før utgivelsen i februar 2027
- Hitman World of Assassination – The Herbalist med raplegenden Snoop Dogg DLC lanseres gratis 27. august
- Aion 2 fikk en ny trailer
- Afterworld, et nytt strategispill fra Paradox Interactive, annonsert
- Petit Planet – livssimulator fikk en yndig ny trailer
- Mewgenics — kommer til konsoller 8. september
- Alien Fireteam 2 har fått en ny gameplay-trailer
- 1666: Amsterdam har fått en ny trailer før tidligutgivelsen i dag
- Showa American Story har fått en sprø ny gameplay-trailer, som lanseres på PS5 og PC i år
- Road Kings har fått en ny trailer som viser massevis av trucking-action
- Stage Tour — et kommende Guitar-Hero-lignende musikkspill som har fått et helt nytt utseende som viser frem settlister og måter å spille på før lanseringen 10. desember
- Crazy Taxi flerspilleravsløringstrailer
- Turok Origins har fått en ny filmtrailer
- Gravehounds, pelsaktig skytespill, har fått en gameplay-trailer før lanseringen i 2026
- Lego Skylines — avsløringstrailer for Bricky City Builder-spillet
- Transport Fever 3 har fått en ny trailer, lanseres 26. september
- Exterminauts annonsert
- Path of Exile full 1.0-utgivelse 11. desember, vil være gratis å spille
- Heroes of Might and Magic 3 Remake avduket i filmtrailer som viser det nyskapte strategispillet
- No Law annonsert for 2027
- Project Zeta avduket som et nytt teambasert MOBA
- Cinder City annonsert med en ny trailer, tilgjengelig på ønskelisten nå
- Ontos annonsert med en skummel førstepersonstrailer, lanseres i 2027
- Pony Island 2: Panda Circus lanseres 27. april 2027
- Zoopunk-spilltrailer vist
- There are no Ghosts at the Grand fikk en ny trailer og lanseres i desember 2026
- Roco Kingdom-trailer bekreftet lukket betatest for 27. oktober
- The Defiant annonsert
- Tarae the Unbound annonsert med en spilltrailer
- Like or Die — sære sosiale medier-battle royale annonsert
- Final Fantasy 7 Revelation får en ny filmatisk trailer
Gamescom Opening Night Live 2026 – siste kunngjøring
- The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – annonsert som gratis oppgradering med masse nytt innhold
- The Witcher 3: Wild Hunt Songs of the Past – nye filmklipp vist
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Dash is an experienced tech journalist who specializes in video games, electronic entertainment products, and the wider industry that surrounds them. He currently serves as the Gaming Editor at TechRadar, leading our review, preview, feature, and news coverage of the latest and greatest releases.
Before joining the team, he was Contributing Writer at PLAY (formerly Official PlayStation Magazine UK) and has written articles for many of the UK's other biggest gaming magazines including the likes of Edge, PC Gamer, and SFX.
Now, when he's not getting his greasy little mitts on the newest hardware or gaming gadget, he can be found listening to J-pop or feverishly devouring the latest Nintendo Switch otome.
- Demi WilliamsContributor
- Geir Tandberg Steigan