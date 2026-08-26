Alt som ble kunngjort på Gamescom Opening Night Live 2026 – fra Heroes of Might and Magic 3 Remake til The Witcher 3 remastret … og mye mer

Gamescom Opening Night Live 2026 er offisielt avsluttet, og det to timer lange showet var stappfullt av spillkunngjøringer og avsløringer.

Fra en offisiell utgivelsesdato for det kommende gratis actionspillet Ananta med åpen verden til vår aller første titt på den etterlengtede The Witcher 3 Songs of the Past DLC-en, tilbød det et solid sett med trailere – spesielt sammenlignet med noen tidligere år.

Hvis du ikke fikk med deg showet live, trenger du ikke å bekymre deg for å ha gått glipp av noe. Her er de viktigste kunngjøringene i den rekkefølgen de tilfeldigvis ga deg full oppdatering.

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Alt som ble kunngjort på Gamescom Opening Night Live 2026

Nodus Fall — et nytt samarbeidsbasert actionspill fra Genshin Impact-skaperen Hoyoverse

Rainbow Six Tactics — ny strategispinoff lanseres i 2027

Gears of War: E-Day — vår første titt på skurken i en ny filmatisk historietrailer

Ananta — gratis åpen-verden-RPG som lanseres 15. januar 2027

Silent Hill Townfall fikk en ny historietrailer som viser noen skumle fiender

Resonance: A Plague Tale Legacy fikk en ny spilltrailer før utgivelsen denne uken

Sea of ​​Remnants fikk en ny spilltrailer som viser søte dukker og maritim action

Crimson Desert Enhanced annonsert med nytt innhold

Tides of Annihilation-traileren avslørte nye historiedetaljer og spilling

Lofsong — annonsert for konsoll og PC

Megaman Dual Overdrive lanseres i 2027, og en crossover Pragmata-skin er på vei

Rayman Legends Retold lanseres 1. oktober

PUBG Ded Net annonsert med en ny spilltrailer

Control Resonant fikk en fantastisk ny spilltrailer

The Blood of the Dawnwalker-trailer avslørte nye historiedetaljer og tredjepersons actionspill

Game of Thrones: War for Westeros fikk en ny spilltrailer som viser Daenerys og Jon Snow – lanseres tidlig i 2027

Dust Origins – et nytt isometrisk actionspill fra Airship Syndicate

Exodus fikk en ny spilltrailer som viser frem en ny karakter, en snakkende blekksprut ved navn Salt – ute 7. april 2027

Warlock avduket som et nytt D&D-spill som lanseres i 2027 for PC og konsoll

1001 Threads of Mizan avduket – nytt narrativt spill

Silver Palace: House of Greed fikk en ny spilltrailer

Monster Hunter Outlanders – mobil spin-off fikk en ny trailer

Metro 2039 fikk en filmatisk historietrailer før utgivelsen i februar 2027

Hitman World of Assassination – The Herbalist med raplegenden Snoop Dogg DLC ​​lanseres gratis 27. august

Aion 2 fikk en ny trailer

Afterworld, et nytt strategispill fra Paradox Interactive, annonsert

Petit Planet – livssimulator fikk en yndig ny trailer

Et nytt Mega Man-skin kommer til Pragmata. (Image credit: Gamescom)

Mewgenics — kommer til konsoller 8. september

Alien Fireteam 2 har fått en ny gameplay-trailer

1666: Amsterdam har fått en ny trailer før tidligutgivelsen i dag

Showa American Story har fått en sprø ny gameplay-trailer, som lanseres på PS5 og PC i år

Road Kings har fått en ny trailer som viser massevis av trucking-action

Stage Tour — et kommende Guitar-Hero-lignende musikkspill som har fått et helt nytt utseende som viser frem settlister og måter å spille på før lanseringen 10. desember

Crazy Taxi flerspilleravsløringstrailer

Turok Origins har fått en ny filmtrailer

Gravehounds, pelsaktig skytespill, har fått en gameplay-trailer før lanseringen i 2026

Lego Skylines — avsløringstrailer for Bricky City Builder-spillet

Transport Fever 3 har fått en ny trailer, lanseres 26. september

Exterminauts annonsert

Path of Exile full 1.0-utgivelse 11. desember, vil være gratis å spille

Heroes of Might and Magic 3 Remake avduket i filmtrailer som viser det nyskapte strategispillet

Snoop Dogg kommer offisielt til Hitman-verdenen i en kommende DLC. (Image credit: Gamescom)

No Law annonsert for 2027

Project Zeta avduket som et nytt teambasert MOBA

Cinder City annonsert med en ny trailer, tilgjengelig på ønskelisten nå

Ontos annonsert med en skummel førstepersonstrailer, lanseres i 2027

Pony Island 2: Panda Circus lanseres 27. april 2027

Zoopunk-spilltrailer vist

There are no Ghosts at the Grand fikk en ny trailer og lanseres i desember 2026

Roco Kingdom-trailer bekreftet lukket betatest for 27. oktober

The Defiant annonsert

Tarae the Unbound annonsert med en spilltrailer

Like or Die — sære sosiale medier-battle royale annonsert

Final Fantasy 7 Revelation får en ny filmatisk trailer

Gamescom Opening Night Live 2026 – siste kunngjøring

The Witcher 3: Wild Hunt Remastered – annonsert som gratis oppgradering med masse nytt innhold

The Witcher 3: Wild Hunt Songs of the Past – nye filmklipp vist

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