Alt som ble kunngjort under Nintendo Direct – fra et nytt 2D-Metroid-spill til en overraskende oppdatering til Mario Kart World og en stor Kirby-avsløring

Den seneste Nintendo Direct-sendingen er over, og for et fantastisk show det var!

Det ble presentert en mengde titler som innehavere av Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 kan se frem til, inkludert store nye spill i kjente serier som Kirby og Metroid.

Det ble også vist frem mange spennende porteringer, som tre nye Resident Evil-titler, to Far Cry-spill og mer. Mange eksisterende spill fikk dessuten store oppgraderinger i form av nye Switch 2-utgaver eller gratis oppdateringer.

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Blant annet kom det flere baner til Mario Kart World, og Pikmin 4 får en omfattende Switch 2-oppgradering.

Hvis du ikke fikk med deg sendingen, kan du se en punktliste over alle kunngjøringene, i den rekkefølgen de ble presentert, nedenfor.

Alt som ble kunngjort på Nintendo Direct

Monster Hunter Wilds 2 vist frem – inkluderer alle oppdateringer og lanseres 4. desember Utvidelsen «Ascendance» kommer også i 2027

Trailer til Final Fantasy 7 Revelation vist — lanseres 8. april, med forhåndsbestilling fra og med 9. september

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion lansert for Nintendo Switch 2

Hyrule Warriors Age of Calamity Definitive Edition kommer til Nintendo Switch 2 med visuelle oppgraderinger og nye moduser – slippes 25. februar

Den virale suksessen Meccha Chamelon lansert for Nintendo Switch

Pokémon Pokopia Expansion Pass DLC kommer med nytt og yndig tilbehør senere i år

Star Fox får en gratis oppdatering med støtte for fire spillere på delt skjerm i kampmodus, samt tre nye baner

Star Fox Adventures fra Nintendo GameCube lansert for Nintendo Classics

Bilder fra Nintendo Switch 2 The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered vist — kommer 29. september Utvidelsen Songs of the Past ble også vist frem — den kommer i 2027

Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition kommer for Nintendo Switch 2 i 2027

Ny trailer til Fire Emblem: Fortune's Weave vist frem — spillet har fortsatt planlagt lansering 17. september

Professor Layton and the New World of Steam har endelig fått en ny trailer som viser gåteløsning – spillet vil by på flest gåter hittil når det lanseres 10. desember

Det nye spillet Yokai Watch ble avduket — Yokai Watch 2 Haunted Domain er under utvikling

Nintendo Switch 2 Edition-versjon av Pikmin 4 bekreftet — legger til talekommandoer, en ny modus og mer når den kommer ut

Onyx The Dead Grip — Et nytt grøsserspill fra Bloober Team lanseres som Switch 2-eksklusivt neste år, og kan kun spilles i håndholdt modus.

Ny sizzle-reel for Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition

Stage Fright, Et nytt, uhyggelig spill fra utviklerne av Overcooked er blitt vist frem – det kommer til Switch og Switch 2 neste år.

Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea — spillets neste betalte utvidelse med undervannsområder

Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale — et sjarmerende rytmeeventyr som kommer i 2027

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight utgis endelig for Switch 2 den 18. september

New Kirby Air Riders-amiibo lanseres 12. november

Cairn-portering kommer tidlig 2027, demoen er allerede ute

Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 og Resident Evil 4 Gold Edition kommer alle 16. oktober

Trailer for Tomb Raider Legacy of Atlantis Switch 2 vist frem — lanseres 12. februar 2027

Ny trailer for Nintendo Switch Sports Resort viser utforskning av en åpen øy – Switch 2-eksklusiv tittel kommer 22. oktober

Nytt 2D Metroid-spill avduket — Metroid Ravenous, kommer 28. januar 2027

Stor gratisoppdatering med ti nye baner, pluss to nye knockout-ruter, lansert for Mario Kart World

Mega Man: Dual Override gameplay-trailer viser frem Proto Man Nye amiibo-figurer av Mega Man og Proto Man er også avduket.

Ny RPG Eternal Anima vist frem — kommer for Switch 2 den 4. mars 2027

Danganronpa 2x2-portering avduket med ny 'Slayhem'-moduskommer 14. januar 2027 til Switch og Switch 2

Fatal Fury: City of the Wolves-portering kommer i oktober

Metal Slug Ultimate Collection avduket med massevis av spill – kommer til Switch og Switch 2 neste år

Yo-Gi-Oh! Tag Force GX-portering avslørt for Switch og Switch 2 – lanseres 16. februar 2027

Remake av Romance Saga 3: Destinies United for Switch og Switch 2 kommer også 16. februar 2027

007 First Light skal faktisk lanseres en gang i løpet av året, later det til

Far Cry 3 Classic Edition kommer for Switch i 2027

Far Cry Blood Dragon Classic Edition er også underveis

The Crew Motorfest Switch 2-portering vist i sizzle-reel

The Apothecary Diaries: The First Imperial Brother kommer tidlig i 2027

House Flipper 2 kommer 15. oktober

Sonic Pico Park-spin kommer til Switch og Switch 2 den 12. november

Dragon Quest Monsters: The Withered World kommer 3. desember

Torneko's Mystery Dungeon Classic HD er tilgjengelig nå

Hela port launching kommer 1. desember

Criksholm The Stolen Dream kommer for Switch 2 den 3. desember

Stellar Blade Complete Edition vist med Bayonetta crossover-kostyme

The Ascent Complete Edition kommer i desember

It Takes Two kommer 15. oktober for Switch 2

Palia Nintendo Switch 2 Edition kommer i desember

Bluey's Happy Snaps — et kort klipp med nye opptak ble vist

Hot Wheels Infinite Rush slippes i dag

Fading Echo kommer 17. september – du kan allerede sjekke ut demoen

Hell is Us-portering vist, kommer 8. oktober

Marvel Guardians of the Galaxy Encore Edition kommer 5. november – forhåndsbestill i dag

Surprise Persona 4 Revival-trailer med gameplay vist frem

Persona 6-logo vist på skjermen

Den siste kunngjøringen er et nytt Kirby-spill som ser ut til å ha en nesten åpen spillverden – med tittelen Kirby and the World Beyond, og lansering våren 2027.

VOD

Du kan også se sendingen i opptak (VOD) via YouTube nedenfor.

Nintendo Direct 9.9.2026 - YouTube Watch On

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