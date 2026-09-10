Alt som ble kunngjort under Nintendo Direct – fra et nytt 2D-Metroid-spill til en overraskende oppdatering til Mario Kart World og en stor Kirby-avsløring
Få med deg alle de store kunngjøringene her
Den seneste Nintendo Direct-sendingen er over, og for et fantastisk show det var!
Det ble presentert en mengde titler som innehavere av Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 kan se frem til, inkludert store nye spill i kjente serier som Kirby og Metroid.
Det ble også vist frem mange spennende porteringer, som tre nye Resident Evil-titler, to Far Cry-spill og mer. Mange eksisterende spill fikk dessuten store oppgraderinger i form av nye Switch 2-utgaver eller gratis oppdateringer.
Blant annet kom det flere baner til Mario Kart World, og Pikmin 4 får en omfattende Switch 2-oppgradering.
Hvis du ikke fikk med deg sendingen, kan du se en punktliste over alle kunngjøringene, i den rekkefølgen de ble presentert, nedenfor.
Alt som ble kunngjort på Nintendo Direct
- Monster Hunter Wilds 2 vist frem – inkluderer alle oppdateringer og lanseres 4. desember
- Utvidelsen «Ascendance» kommer også i 2027
- Trailer til Final Fantasy 7 Revelation vist — lanseres 8. april, med forhåndsbestilling fra og med 9. september
- Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion lansert for Nintendo Switch 2
- Hyrule Warriors Age of Calamity Definitive Edition kommer til Nintendo Switch 2 med visuelle oppgraderinger og nye moduser – slippes 25. februar
- Den virale suksessen Meccha Chamelon lansert for Nintendo Switch
- Pokémon Pokopia Expansion Pass DLC kommer med nytt og yndig tilbehør senere i år
- Star Fox får en gratis oppdatering med støtte for fire spillere på delt skjerm i kampmodus, samt tre nye baner
- Star Fox Adventures fra Nintendo GameCube lansert for Nintendo Classics
- Bilder fra Nintendo Switch 2 The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered vist — kommer 29. september
- Utvidelsen Songs of the Past ble også vist frem — den kommer i 2027
- Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition kommer for Nintendo Switch 2 i 2027
- Ny trailer til Fire Emblem: Fortune's Weave vist frem — spillet har fortsatt planlagt lansering 17. september
- Professor Layton and the New World of Steam har endelig fått en ny trailer som viser gåteløsning – spillet vil by på flest gåter hittil når det lanseres 10. desember
- Det nye spillet Yokai Watch ble avduket — Yokai Watch 2 Haunted Domain er under utvikling
- Nintendo Switch 2 Edition-versjon av Pikmin 4 bekreftet — legger til talekommandoer, en ny modus og mer når den kommer ut
- Onyx The Dead Grip — Et nytt grøsserspill fra Bloober Team lanseres som Switch 2-eksklusivt neste år, og kan kun spilles i håndholdt modus.
- Ny sizzle-reel for Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch 2 Edition
- Stage Fright, Et nytt, uhyggelig spill fra utviklerne av Overcooked er blitt vist frem – det kommer til Switch og Switch 2 neste år.
- Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea — spillets neste betalte utvidelse med undervannsområder
- Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale — et sjarmerende rytmeeventyr som kommer i 2027
- Lego Batman: Legacy of the Dark Knight utgis endelig for Switch 2 den 18. september
- New Kirby Air Riders-amiibo lanseres 12. november
- Cairn-portering kommer tidlig 2027, demoen er allerede ute
- Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 og Resident Evil 4 Gold Edition kommer alle 16. oktober
- Trailer for Tomb Raider Legacy of Atlantis Switch 2 vist frem — lanseres 12. februar 2027
- Ny trailer for Nintendo Switch Sports Resort viser utforskning av en åpen øy – Switch 2-eksklusiv tittel kommer 22. oktober
- Nytt 2D Metroid-spill avduket — Metroid Ravenous, kommer 28. januar 2027
- Stor gratisoppdatering med ti nye baner, pluss to nye knockout-ruter, lansert for Mario Kart World
- Mega Man: Dual Override gameplay-trailer viser frem Proto Man
- Nye amiibo-figurer av Mega Man og Proto Man er også avduket.
- Ny RPG Eternal Anima vist frem — kommer for Switch 2 den 4. mars 2027
- Danganronpa 2x2-portering avduket med ny 'Slayhem'-moduskommer 14. januar 2027 til Switch og Switch 2
- Fatal Fury: City of the Wolves-portering kommer i oktober
- Metal Slug Ultimate Collection avduket med massevis av spill – kommer til Switch og Switch 2 neste år
- Yo-Gi-Oh! Tag Force GX-portering avslørt for Switch og Switch 2 – lanseres 16. februar 2027
- Remake av Romance Saga 3: Destinies United for Switch og Switch 2 kommer også 16. februar 2027
- 007 First Light skal faktisk lanseres en gang i løpet av året, later det til
- Far Cry 3 Classic Edition kommer for Switch i 2027
- Far Cry Blood Dragon Classic Edition er også underveis
- The Crew Motorfest Switch 2-portering vist i sizzle-reel
- The Apothecary Diaries: The First Imperial Brother kommer tidlig i 2027
- House Flipper 2 kommer 15. oktober
- Sonic Pico Park-spin kommer til Switch og Switch 2 den 12. november
- Dragon Quest Monsters: The Withered World kommer 3. desember
- Torneko's Mystery Dungeon Classic HD er tilgjengelig nå
- Hela port launching kommer 1. desember
- Criksholm The Stolen Dream kommer for Switch 2 den 3. desember
- Stellar Blade Complete Edition vist med Bayonetta crossover-kostyme
- The Ascent Complete Edition kommer i desember
- It Takes Two kommer 15. oktober for Switch 2
- Palia Nintendo Switch 2 Edition kommer i desember
- Bluey's Happy Snaps — et kort klipp med nye opptak ble vist
- Hot Wheels Infinite Rush slippes i dag
- Fading Echo kommer 17. september – du kan allerede sjekke ut demoen
- Hell is Us-portering vist, kommer 8. oktober
- Marvel Guardians of the Galaxy Encore Edition kommer 5. november – forhåndsbestill i dag
- Surprise Persona 4 Revival-trailer med gameplay vist frem
- Persona 6-logo vist på skjermen
- Den siste kunngjøringen er et nytt Kirby-spill som ser ut til å ha en nesten åpen spillverden – med tittelen Kirby and the World Beyond, og lansering våren 2027.
VOD
Du kan også se sendingen i opptak (VOD) via YouTube nedenfor.
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Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.
- Dashiell Wood Gaming Editor