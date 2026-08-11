«Alle som kjøpte dette spillet burde ha rett til full refusjon»: Et digitalt Nintendo Switch-spill har blitt uspillbart for alle som betalte for det – noe som viser nøyaktig hvorfor spillere motsetter seg Sonys diskløse PlayStation-planer

Aliens: Fireteam Elite er lagt ned på Nintendo Switch.

Spillet ble tilbudt som en skyversjon på plattformen, noe som betyr at det ble strømmet fra en server over internett.

De som betalte for spillet ser ikke ut til å ha mottatt noen refusjon.

Nintendo Switch-versjonen av Aliens: Fireteam Elite er lagt ned, noe som betyr at spillet ikke lenger kan spilles av de som kjøpte det.

Spillet ble lansert for Nintendo Switch 26. april 2023, og i motsetning til versjonene på andre plattformer var dette en skyversjon. Dette betydde at spillet ble strømmet fra en server via en internettforbindelse. En kort demoversjon var tilgjengelig gratis, mens tilgang til hele spillet kostet 29,99 dollar.

Det fantes til og med en Ultimate Edition for 59,99 dollar, som inkluderte en rekke DLC-pakker. Dette betyr at noen spillere kan ha betalt 60 dollar for noe de ikke lenger har tilgang til i det hele tatt.

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Utvikleren Cold Iron Studios kunngjorde relativt diskret i mars i år at spillet ville bli lagt ned. I en uttalelse takket studioet spillerne for støtten og bekreftet at spillet ville «være tilgjengelig til 5. august 2026», hvoretter kjøpere «ikke lenger vil kunne få tilgang til spillet».

Studioet fortsatte: «Vi beklager til våre lojale kunder eventuelle ulemper dette måtte medføre, og setter pris på deres forståelse. Vi håper dere fortsetter å like de andre titlene våre.»

Påfallende nok manglet det informasjon om noen form for refusjon for de som hadde investert i spillet, og det ser ikke ut til at noen berørte spillere har mottatt noen.

Nyheten har fått mye oppmerksomhet på r/gaming på Reddit, der brukere kritiserer skybasert spilling, samtidig som de viser til bekymringer over den nylige bekreftelsen på at Sony vil slutte å produsere fysiske spillplater i 2028 – noe som i økende grad vil styre spillere mot digitale formater.

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«Alle som kjøpte dette spillet burde ha rett til full refusjon», sto det i den topprangerte kommentaren.

«Det er derfor du ikke kjøper en 'skyversjon' av et spill», la en annen bruker til. «Det er en tikkende bombe.»

En annen skrev: «Dette kommer til å skje mer og mer etter hvert som en fullstendig digital fremtid blir normen ... Du eier ingenting, du betaler bare for lisensen til å spille noe til det blir tatt fra deg.»

En oppfølger, Aliens: Fireteam Elite 2, skal etter planen lanseres på PC, PlayStation 5, Xbox Series X og Xbox Series S 25. august i år. Spillet forventes også å komme til Nintendo Switch 2 på et senere tidspunkt. Viktigst av alt, det vil ikke være en skyversjon, noe som sannsynligvis vil være en lettelse for potensielle kjøpere.

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