Nintendo advarer nå kundene om kommende prisøkninger på Switch 2 i butikkene – en påminnelse om å kjøpe umiddelbart hvis du vil ha en

Nintendo advarer kunder om en kommende prisøkning på Switch 2 via kiosker i butikkene.

Nintendo Switch 2 vil selges for 499,99 dollar fra 1. september 2026.

Forbrukerne roser Nintendo for å ha gitt god tid til å kjøpe før prisøkningen.

Prisøkningene på PC-er og spillkonsoller er voldsomme på grunn av RAM-krisen, og ett tilfelle krever umiddelbar handling fra interesserte kunder.

Som meldt av Notebookcheck, advarer Nintendo nå kunder om prisøkningen på Switch 2 i kiosker i butikker. Den amerikanske utsalgsprisen for Nintendo Switch 2 vil øke fra $449,99, fra 1. september 2026. I Norge var lanseringsprisen 6 695 kroner, men året etter lanseringen har prisen jevnt over ligget rundt tusen kroner lavere. Så spørs det hvor stor prisøkningen vi bli her til lands.

Den kommende prisøkningen ble fremhevet på Reddit, der brukere roser Nintendos generøsitet med å informere kunder lenge før prisendringer trer i kraft – et trekk som ikke alle PC- eller spillkonsollprodusenter har gjentatt.

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Ikke overraskende er dette et direkte resultat av RAM-krisen, der DRAM-mangel påvirker nesten alle maskinvareprodusenter. Nintendo klarte tilsynelatende å unngå prisøkninger etter lanseringen av Switch 2, men manglen har vedvart.

Fortjener Nintendo ros?

(Image credit: Future)

Prisøkningen i seg selv er ikke akkurat så stor, i hvert fall ikke sammenlignet med prisøkningene på PlayStation-konsollene (økning på 90 dollar) og Xbox-konsollene (økning på 150 dollar). Det er også verdt å merke seg at Nintendo Switch ble utsatt for en prisøkning i august 2025.

Så det er rimelig å si at skriften har vært på veggen for en eventuell prisøkning på Switch 2, og Nintendo har gitt kundene god tid til å få tak i den håndholdte spillenheten.

Helt ærlig, Nintendo, Microsoft og Sony har ikke skylden for prisøkningene, ettersom det er rapportert at minnemangel direkte påvirker produksjonskostnadene, og det har vært tilfelle mesteparten av 2026.

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Krisen forventes bare å bli verre, ettersom Samsung, en av de tre store RAM-produsentene, forventer enda større mangel i 2027, 2028 og utover.

Forbrukerne vil imidlertid bare håpe at gode tiltak som Nintendos (som gir forbrukerne tid til å unngå å betale mer) kan bli en ny normal i spill- og teknologibransjen. Vil det skje? Trolig ikke.

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