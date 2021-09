Breath of the Wild 2: lanseringsdato, nyheter og trailere til det neste Zelda-spillet

Alt vi så langt vet om Breath of the Wild 2.

Legenden om Zelda: Breath of the Wild 2 (eller BOTW 2, for enkelthetens skyld) har nå fått et lanseringstidspunkt – eller i det minste et lanseringsvindu. Nintendo har bekreftet at den etterlengtede oppfølgeren kommer til Nintendo Switch i 2022.

Under Nintendos E3 2021 Direct fikk vi et mye tydeligere glimt av verdenen i Breath of the Wild 2. Den ser ut til å by på mye av det samme som spillet fra 2017, men med en vesentlig forskjell. Den nye traileren – du kan se den nedenfor – viser nemlig at svevende byer er tilbake, akkurat som det å hoppe gjennom og til og med sveve forbi skyer. Dette virker inspirert av Skyward Sword (som fikk en remaster for Switch i juli).

Som oppfølgeren til Breath of the Wild – som fremdeles hylles som et av de beste Switch-spillene noen sinne – er forventningene ekstremt høye. Dessverre har vi et enda større fjell av ubesvarte spørsmål, særlig om hvordan det vil fungere som et lanseringsspill for Nintendo Switch 2-konsollen, som det lenge har versert rykter om.

Selv om vi har fått litt materiale å kose oss med, finnes det fortsatt ikke mange konkrete detaljer omkring fortellingen i BOWT 2, den fullstendige tittelen eller om vi kan vente oss at spillet lanseres tidlig eller sent i 2022.

Les videre for å få med deg alt vi vet om Breath of the Wild 2 så langt – inkludert alle trailere, teasere, lekkasjer og oppdateringer som vi har snappet opp fra Nintendo de to seneste årene.

Breath of the Wild 2: alt du trenger å vite

Kjappe fakta

Hva er det? Oppfølgeren til Zelda-spillet fra 2017

Oppfølgeren til Zelda-spillet fra 2017 Hva kan jeg spille det på? Nintendo Switch

Nintendo Switch Når kan jeg spille det? I løpet av 2022

Breath of the Wild 2: slippdato

Link benytter hansken for å angripe sine fiender med kuler. (Image credit: Nintendo)

Nintendo hadde ikke delt noe særlig informasjon om Breath of the Wild 2, med unntak av en kunngjøringstrailer og noen spredte kommentarer. E3 2021 har imidlertid gitt oss den beste titten så langt.

Nintendo-presentasjonen viste oss litt mer materiale fra spiller, samtidig som vi fikk et lanseringsvindu for BOTW 2, nemlig en gang i løpet av 2022.

Vi vet ikke om dette betyr tidlig eller sent i 2022, men det er kanskje verdt å ha i minne at den opprinnelige Nintendo Switch ble lansert i 2017. Hvis Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 planlegges som et lanseringsspill for en Nintendo Switch Pro, kunne en dato i mars 2022 bli en flott femårsmarkering.

Breath of the Wild 2: Trailere

Vi fikk endelig et litt fyldigere inntrykk av Breath of the Wild 2 under Nintendo-presentasjonen E3 2021. Der fikk vi se en stor, ekspansiv verden i Hyrule – som er blitt ytterligere utvidet, med navigering oppe i skyene. Dette skilte seg en del fra den første teaser-traileren vi fikk se i 2019, som først og fremst utspilte seg inni grotter og dypt nede under bakken.

Vi får se litt paragliding oppe blant skyene, sammen med en fritt fall-mekanikk som later til å være hentet direkte fra Skyward Sword, samt en ny hanske som i Breath of the Wild 2 ser ut til å overta plassen etter Sheikah-skiven.

Vi får også et glipt av en liten dam … som ser ut til å vende tilbake i tid? Vi er ikke helt sikre på hva dette betyr, men det er tydelig at noen nye mekanikker vil bli introdusert til Zelda-formelen. En av fiendene fra det første spillet (Stone Pebblit) vises med et Bokoblin-fort på ryggen. Det tyder på at BOTW2 vil gi oss et enda mer dynamisk samspill mellom spillets mange fiender.

Se traileren nedenfor.

Vi fikk vårt første glimt at BOTW 2 under E3 2019, med denne spøkelsesaktige traileren der vi ser Link og Zelda utforske et underjordisk kammer – med noen mystiske runer, glødende hender og en helt ny frisyre som ble en stor snakkis på nettet.

At vi er spent, er en underdrivelse.

Traileren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 er bare 82 sekunder lang. Den rommer ingen dialog, men det finnes likevel noen ledetråder i den.

Vi får se de fakkelbærende Link og Zelda som vandrer gjennom en mørk grotte under Hyrule (ikke så overraskende). Åndeaktige slyngtråder kravler rundt i de tomme gangene de utforsker, og de to hovedpersonene rir på et elefantlignende dyr. Noe skremmer de to, og senere får vi se noe som later til å være gjenoppstandelsen til til en lenge død (og veldig ekkel) kriger. Kan dette være Ganondorfs tilbakekomst?

Videoen klippes deretter over til et panorama over Hyrule Field, med Hyrule Castle i det fjerne. Så begynner bakken å riste og slottet oppslukes av støv … og det er alt.

Traileren avsluttes med meldingen «Oppfølgeren til Legend of Zelda: Breath of the Wild er under utvikling».

Vi hadde vanligvis ikke ventet oss så mye animasjon på et så tidlig utviklingsstadium, men det hjelper nok at Nintendo allerede kan benytte seg av spillmotoren fra Breath of the Wild.

Breath of the Wild 2: nyheter og rykter

Kan Zelda få en større rolle denne gangen?

Rykter om en September Direct – men vi må ikke forvente en Breath of the Wild 2-oppdatering

Fans er ivrige etter rykter om når Nintendo vil holde sin neste Direct-strøm, og de seneste ryktene tyder på at den kan finne sted i slutten av september. Ifølge Nintendo-innsideren Samus Hunter er det «planlagt en Nintendo Direct i september, omtrent rundt lanseringen av WarioWare».

Samus Hunter kunne ikke bidra med en liste over hva som kommer til å dukke opp i akkurat denne direktestrømmen. Men Legend of Zelda-fans kommer til å bli skuffet over at han «tviler» på om det ved denne anledningen kommer noen flere nyheter om spillet, annet enn «en kort melding om at vi får se det om noen måneder».

Nintendo har naturligvis ikke avslørt noen planer om Nintendo Direct ennå, og alt som kommer fra uoffisielle kilder må man som vanlig ta med en klype salt.

If plans for Splatoon 3 don't change, marketing for the title should begin around that time.I doubt in news about the Zelda BotW sequel, other than a small notice that we'll see it in a few months.As new announcements a Kirby project is very likely.July 27, 2021 See more

En Nintendo Switch Pro kan fortsatt være underveis

Kunngjøringen av Nintendo Switch OLED dempet ryktene om en kraftig Nintendo Switch Pro, som man tidligere antok ville bil lansert sammen med Breath of the Wild 2. Ifølge den Tokyo-baserte analytikeren Serkan Toto kan likevel en Nintendo Switch Pro dukke opp. Toto har antydet at Switch OLED kan være en «dummy-oppgradering» i forkant av den egentlige oppgraderingen til neste år.

Toto snakket med Bloomberg og sa: «For meg ser denne nye Switch-modellen mer ut som en midlertidig modell enn enn ordentlig oppgradering». Han sa videre at «Det kan bare være en dummy-oppgradering inntil Breath Of The Wild 2 er klart og komponentmangelen er over til neste år.»

Skyward Sword HD – i mellomtiden

Vi må fortsatt vente en god stund på Breath of the Wild 2, men Nintendo har kommet med en HD-remaster av Skyward Sword som tilhengerskaren kan kose seg med i mellomtiden – vi mener absolutt det er verdt å slå i hjel ventetiden med. Basert på alt fra mekanikken og karakterene til stedene og fortellingen, aner det oss at Skyward Sword og Breath of the Wild 2 kommer til å dele en overraskende mengde detaljer med hverandre, og vi har forklart årsaken til at du burde overveie å vie Skyward Sword HD litt oppmerksomhet frem til lanseringen av Breath of the Wild 2.

BOWT 2 og sammenligningen med Majora's Mask

Nintendos Treehouse er alltid et fint sted for å finne nye opplysninger om kommende Nintendo-spill, og Breath of the Wild 2 er intet unntak. Bill Trinen, Senior Product Marketing Manager for Nintendo of America snakket nylig om BOTW 2 i et intervju med IGN, og den utbredte sammenligningen mellom Ocarina of Time fra N64 og dens oppfølger, Majora's Mask.

«Jeg vil si et det er en enkel sammenligning å ty til på dette tidspunktet, bare med tanke på hva som er blitt vist så langt og med tanke på at det er en direkte oppfølger. Så jeg forstår spillere som trekker den konklusjonene, men samtidig vil jeg ikke utdype dette så mye, men dette er et selvstendig spill.»

Men Majora's Mask gjenbrukte en mengde ressurser, ville Trinen understreke at dette virkelig er en ekte oppfølger. «Jeg tror nok at vi vil begynne å vise litt mer av spillet de kommende månedene frem til neste år. Da blir det litt tydeligere hvordan dette spillet står på egne ben og hva som gjør det unikt.»

«Måten BOTW 2 bygger på Breath of the Wild på, som allerede var et utrolig omfattende spill med mange lag av Links evner og lagdeling i spillet – jeg tror at dette spillet vil gå enda dypere enn det.»

Ganondorf fan-teori for BOTW 2

En ny fan-teori omkring Breath of the Wild 2 antyder at Ganondorf kan være en spillbar karakter i deler av spillet. Barrett Courtney fra Kinda Funny (via GameSpot) har antydet at den Link vi fikk et glimt av i den nye traileren under E3 2021 faktisk er Ganondorf, og at en del av spillet vil la spillerne utforske Ganondorfs fall.

«I dette spillet vil spillerne bli bedre kjent med mennesket Ganondorf og hans fall, og deretter redde ham fra det onde som har hersket over ham i generasjoner. Og gjennom å gjøre dette, vil vi bryte den onde sirkelen som begynte med Demise.»

Etter dette har Courtney antydet at det fullstendige navnet til BOTW 2 (som ennå ikke er offentliggjort av Nintendo) kan bli noe slikt som «Demise of the Wild», med henvisning til Breath of the Wild forfallet som ble forårsaket av Demise.

Demise er ellers en av de fremste antagonistene i Skyward Sword, som ble sluppet i fornyet utgave på Switch i sommer. Cortney anslår at en Skyward Sword-port var et bevisst valg: «Fujibayashi vil koble sammen alle sine tre store spill, og det at vi fikk Skyward til Switch vil gi nye spillere den historien de trenger før BOTW2 kommer».

Det finnes naturligvis også beviser som går imot denne teorien, og inntil Nintendo avslører mer om spillet, kan vi ikke være sikre på hvilken historie Breath of the Wild 2 vil ha å fortelle oss.

Den virkelige tittelen holdes hemmelig

Nintendo avslørte for IGN at de venter med å avsløre den offisielle tittelen til The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ettersom den kan avsløre en del av det som skal skje i spillet.

«Angående årsaken til at vi holder tilbake navnet, får dere rett og slett være tålmodige. Zelda-navn er jo tross alt ganske viktige», forklarte Bill Trinen fra Nintendo Treehouse. «Disse undertitlene gir jo faktisk noen hint om det som kommer til å skje.»

Trinen oppga ikke når Nintendo planlegger å avsløre hele tittelen, men trolig vil ikke det skje før vi er svært nær spillets lansering.

Mer informasjon kommer i løpet av 2021

Nintendos Direct-presentasjon i februar 2021 ga oss ingen flere detaljer om Breath of the Wild 2, men spillet var likevel ikke helt fraværende. Zelda-seriens produsent Eiji Aonuma delte en liten oppdatering under presentasjonen (via NintendoLife) og bemerket at utviklingen «går jevnt fremover», og at det vil komme flere opplysninger om spillet senere i år.

«Jeg er sikker på at mange av dere så meg og trodde at det skulle komme nyheter om oppfølgeren til spillet Breath of the Wild.» Anouma sa at «Dessverre har vi ingenting å meddele dere akkurat nå. Utviklingen går jevnt fremover og vi burde kunne gi dere litt mer informasjon senere i år. Men for øyeblikket må vi nok be dere om å vente litt til».

Vi har etter dette fått lanseringstidspunktet 2022, men det betyr ikke at vi ikke vil få høre enda mer før 2021 er omme.

Paragliding ser ut til å inngå i det nye spillet. (Image credit: Nintendo)

Hyrule Warriors og en lengre ventetid på nyheter

Nintendo og Koei Tecmo Games har sluppet en prequel til det opprinnelige Legend of Zelda Breath of the Wild-spillet, med tittelen Hyrule Warriors: Age of Calamity. Det utspiller seg 100 år før det opprinnelige spillet. Der får vi se Link, Zelda og venner (inkludert de fire Champions som kommer til å være spillbare for første gang) kjempe mot horder av fiender i Hyrule før det ble ødelagt i den store katastrofen.

Selv om det var spennende å få muligheten til å vende tilbake til Hyrule i 2020, antyder slippet av denne prequel-en at det kan drøye en god stund til før vi får høre mer om en oppfølger.

Under offentliggjøringen av Age of Calamity tok serieprodusenten Eiji Aonuma opp mangelen på nyheter om Breath of the Wild 2 og sa:

«For å gjør den store verdenen spillerne likte så godt i originalspillet enda mer imponerende, jobber teamet vårt hardt med utviklingen, så dere må vente en stund til før vi kan gi dere flere oppdateringer.»

Breath of the Wild 2 fører spillerne ned i dype grotter og høyt opp blant skyene i det Hyrule vil alle kjenner og elsker. Vil spillet foregå over to forskjellige kart, eller et veldig stort et? (Image credit: Nintendo)

Kan ryktene om Switch Pro gi ledetråder om Breath of the Wild 2?

Det har dukket opp mange meldinger om at en Nintendo Switch Pro er på vei, med en lansering omkring 2022. Meldinger om den nye konsollen stammer fra Economic Daily News og Bloomberg, som begge ymter om at en kraftigere Nintendo Switch-konsoll med oppgradert interaktivitet og forbedret skjermkvalitet kan komme snart.Sammen med disse maskinvareoppgraderingene antyder Bloomberg også at Nintendo jobber med en mengde nye spill, og at disse vil bli lansert i sammenheng med konsollen.

Med tanke på at det opprinnelige Breath of the Wild ble lansert sammen med den opprinnelige Nintendo Switch i 2017, hadde lanseringen av Breath of the Wild 2 sammen med en mer avansert utgave av konsollen vært en ypperlig kombinasjon.

Som kjent skal Nintendo Switch OLED komme i oktober 2021. Den får en forbedret skjerm, men ikke imponerende kraft. Dette slår til dels hull på disse ryktene. Men en annen analytiker har antydet at det likevel kan være en annen konsoll på vei.

Misforståelse etter intervju

Som et tegn på i hvor stor grad fansen er på jakt etter nyheter om Breath of the Wild 2, forårsaket et intervju på den spanske podkasten A Coffee with Nintendo med stemmeskuepillerne bak de spanske dubbingene av Zelda og Revali en del kontroverser (via IGN).

I intervjuet lot det til at stemmeskuespillerne hadde avsluttet sitt arbeid med oppfølgeren, noe som fikk fans til å tro at spillet var kommet lengre i utviklingen enn man egentlig trodde. Dette viste seg imidlertid å være feilaktig. Det ble senere brakt på det rene at stemmeskuespillerne fleipet og at konteksten gikk tapt på grunn av oversetterfeil. Det er faktisk ikke engang bekreftet at de jobber med oppfølgeren.

En ny hanske kan erstatte Sheikah-skiven. (Image credit: Nintendo)

Alle DLC-er som aldri kom

I et intervju med Kotaku sa Zelda-produsenten Eiji Aonuma at det opprinnelig fantes planer om mer innhold til BOTW etter tilleggene Champion's Ballad og Master Trials som kom i 2017.

«Opprinnelig tenkte vi bare på DLC-ideer», sa Anouma. «Men etter hvert fikk vi så mange ideer at vi sa at 'dette er for mange ideer, la oss heller bare lage ett nytt spill fra bunnen av'.»

En mørkere vending for serien

Som tidligere nevnt, vet vi veldig lite om spillet for øyeblikket. Men det finnes likevel en rekke spekulasjoner og rykter rundt det neste Zelda-spillet. Dette har fått enda mer vind i seilene etter den uventede traileren.

Vi har hørt fra Zelda-seriens produsent Eiji Aonuma at spillet vil få en mørkere tone enn tone enn Breath of the Wild, og at den til og med vil bli «litt mørkere» enn Majora's Mask (via IGN).

Traileren ser virkelig ut til å støtte disse påstandene, ettersom det later til at Ganondorfs lik gjenoppvekkes av en amputert hånd. Vi så bilder som kan være fra Twilight Princess fra 2006, der Hyrule ble forvandlet til et dystert skyggerike.

Det blir likevel ikke bare mørkt og dystert, i hvert fall ikke visuelt. E3 2021-traileren har vist oss at vi skal opp i skyene.

Et Gerudo-lik, muligens Ganon, gripes av en mystisk kraft (Bilde: Nintendo)

Twilight-riket

Den glødende blå hånden i traileren er den viktigste ledetråden til at vi vil få se mer til Twili – skyggefolket som nedstammer fra hylianere og som prøvde å ta over kraften i Triforce. Hånden er dekket av snirklete former som minner om Twilight-stilen, mens den virvlende magien kan minne om noen av portalene som gjør det mulig for Twili å invadere Hyrule i spillet fra 2006.

Vi vet at utviklerne til BOTW opprinnelig lekte med tanken på en utenomjordisk invasjon, så det kan godt hende vi vil oppleve at skyggeskapninger teleporterer inn i verdenen i forbindelse med en invasjon.

Lydmessige ledetråder

Enkelte fans går virkelig langt i sine spekulasjoner omkring spillet. Reddit-brukeren u/ReroFunk (via Inverse) sammenfattet en ganske overbevisende teori om Twilight Princess-skurken Zant, en Twili som tjente Ganondorf i spillet. Hvis du hører på lyden i traileren, er det enkelte toner som later til å gjenoppta musikken som spiltes under det siste møtet med Zant – som til tross for at han ble beseiret, er fast bestemt på å vende tilbake gjennom kraften fra sin «gud».

u/ReroFunk antyder også at vi kan få se demonkongen Demise vende tilbake i neste Zelda-spill. Demis var den siste bossen i Skyward Sword, og han viste seg å være Ganondorfs opprinnelig form. Bildet nedenfor fra Zalda-traileren er faktisk veldig lik Demise – når du tenker på det.

Ganon, Demise, eller noe helt annet? (Bilde: Nintendo)

Massevis av dungeons (og et større kart)

Ryktene om Breath of the Wild-oppfølgeren antyder at vi eventuelt kommer til å få et nytt kart som ikke ligner noe annet vi har sett fra Zelda tidligere. Dessuten tyder et par nye jobbannonser på at Nintendo søker folk som skal designe noen dungeons og skjulte bosser i spillet. Det er spennende saker!

Zeldas tur i rampelyset?

En av de mest populære teoriene som sirkulerer blant fansen for tiden er knyttet til Hyrule-prinsessen. Hun vises i traileren med en kort og praktisk frisyre og hun er antrukket på en måte som ligner Links egen eventyrutrustning. Det får flere til å mene at hun vil bli en spillbar karakter.

Zeldas utviklere har virket ganske avvisende overfor tanken på en kvinnelig Link i fortiden – dessverre. Men kanskje vi i dette spillet vil kunne spille enkelte sekvenser som Zelda, eller at hun i det minste kommer til å få en mer aktiv rolle i fortellingen.