De billigste Nintendo Switch-pakkene og -tilbudene

Nintendo Switch-pakker er endelig å få tak i. Salget av Nintendos håndholdte konsoll har skutt fart i høst. Det er glimrende nyheter hvis du planlegger å skaffe deg en Nintendo Switch-pakke i løpet av de neste månedene.

Vi ser at pakker som inkluderer Pikachu og Fortnite er ute på markedet, og også for den enda rimeligere konsollen Nintendo Switch-lite finnes det flere pakker der ute.

Vi håper også at Black Friday vil by på en god del gunstige Nintendo Switch-pakker

Det har dukket opp flere Nintendo Switch-pakker den siste tiden, og nedenfor samler vi de vi finner. Vi fører også opp tilbud på spill og ulike typer tilbehør. Hvis du har lyst til å spille i flerspillermodus og oppnå andre fordeler (som gratis spill), burde du skaffe deg et abonnement på Nintendo Switch Online.

De nyeste Nintendo Switch-pakkene

Vil du vite hvor du får tak i en Nintendo Switch? Sjekk ut våre sammenligningstabeller, ettersom de vil være det første stedet å lete etter de laveste prisene.

Alene koster Nintendo Switch (2019) kr. 3639,- i Norge. Vårt verktøy for prissammenligning vil gi deg de laveste prisene nedenfor, men du kan også rulle videre for å sjekke ut de beste pakkene.

Hvis du er ute etter et rimeligere alternativ, kan du få Nintendo Switch Lite til kr 2269,-. Denne konsollen er helt håndholdt, og kan dermed ikke dokkes. Den har heller ikke en avtagbar Joy-Con.

Nintendo Switch-pakker

Nintendo Switch: Fortnite Special Edition: kr. 3990,- hos Komplett.no

Nintendo Switch: Fortnite Special Edition er en Nintendo Switch-konsoll med eksklusivt Fortnite-design på baksiden. Konsollen leveres med Fortnite intallert og eksklusive Joy-Con-kontrollere i gult (venstre) og blått (høyre). Bestillingsvare.

Se tilbud

Nintendo Switch-pakker: slik oppdager du et godt tilbud

Det er ikke bare det at en Nintendo Switch-pakke er billig som gjør den til et godt kjøp. Mange forhandlere lar billige spill følge med i pakken, uten å sette ned prisen. Slenger man med et spill til 3-400 kroner, får ikke pakken høyere verdi av den grunn.

Men dersom det følger førsteklasses spill med i pakken uten at prisen har store påslag, kan det være verdt å se nærmere på tilbudet. Det er alltid lurt å dobbeltsjekke, også under store salgsbegivenheter som Black Friday.

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite ble lansert i 2019 med en pris på bare kr. 2499,- i Norge. Det er mer enn tusenlappen lavere enn originalkonsollen. Men hvis du også vil ha muligheten til å spille spillene på en TV, burde du heller velge Nintendo Switch, ettersom Lite utelukkende kan spilles håndholdt.

Nintendo Switch Lite leveres i flere fargevarianter. Du får den i turkis, grå, gul eller korallrosa, i tillegg til i Pokemon Zacian & Zamazenta Edition.

Nintendo Switch Lite: Zacian og Zamazenta Edition: kr. 2990,- hos CDON

En begrenset utgave av Nintendo Switch Lite med stilig motiv fra Pokémon Sword og Pokémon Shield.* * Spillene Pokémon Sword eller Pokémon Shield er ikke inkludert.

Vurderer du å skaffe deg en Switch Lite? Da må du ha de beste Switch-spillene

Slik kjøper du riktig Nintendo Switch

Det er enkelt å se forskjell på Nintendo Switch og Nintendo Switch Lite. Førstnevnte er både dyrere og leveres i en større eske, og leveres med røde eller blå Joy-Cons. Men hvis du er ute etter hovedkonsollen, må du se opp for den eldre versjonen av den.

Den oppgraderte versjonen av Nintendo Switch (2019) er den eneste du vil finne hos de fleste forhandlerne. Det forbedrede batteriet er den eneste forskjellen, i tillegg til at pakken er litt annerledes. På den eldre utgaven er det en hånd som plukker opp konsollen.

Billige spill for Nintendo Switch

Er du ute etter noe du kan spille? Nintendo Switch-pakkene inneholder kanskje ikke akkurat det spillet du har mest lyst til å begynne med. Dermed kan du benytte prissammenligningstabellen nedenfor og finne de billigste Switch-spillene.

Ekstra Joy-Con-tilbud

Hvis du er ute etter flere flerspillermuligheter, må du se på de seneste Joy-Con-tilbudene. Disse kontrollene er en del dyrere enn Pro Controller (se nedenfor), men da får du to separate kontroller og langt flere muligheter. Disse kontrollene følger sjelden med i Nintendo Switch-pakkene, så det er ikke sikkert du gidder å vente på et slikt tilbud.

Eller kanskje du rett og slett ønsker deg noen spesielle farger. Pakken med Neon Red / Blue Joy-Con gir deg omvendte farger av det konsollen leveres med (rød venstre og blå høyre). Du finner oppdaterte priser nedenfor.

Nintendo Switch Pro – tilbud på kontroller

Det er ikke slik at du trenger en Nintendo Switch Pro-kontroll for å spille noen av spillene, så du trenger ikke å føle deg presset til å kjøpe en. Nintendo Switch Pro-kontrollen er en mer tradisjonell type kontroll, og ble lansert sammen med Nintendo Switch. Denne kontrollen er imidlertid ikke billig. Det dukker av og til opp Nintendo Switch-pakker med Pro Controller, men det skjer ikke ofte. Vi vil ikke nødvendigvis anbefale at du sitter og venter.

Trenger jeg å kjøpe ekstra kontroller for å kunne ha med flere spillere på Nintendo Switch?

Kanskje ikke? Husk hvordan Joy-Con-kontrollen kan deles i to. Legger du den sidelengs, får du to helt enkle kontroller, hver av dem med egen analog styrespak og knapper. Vi har sett at NBA series, Snipper Clips, FIFA 19 og Mario Kart er blitt spilt på denne måten, for å gi en lokal flerspillermulighet i både dokket og frakoblet modus. Dermed får du en flerspillermodus rett fra levering, uten å måtte kjøpe ekstrautstyr.

Men hvis du vil spille i firespillermodus, er du nødt til å investere i et ekstra par Joy-Con-kontroller eller noen Pro-kontroller. Vi ville kjøpt Joy-Cons som par (se preissammenligningen over), ettersom du sparer litt i forhold til å kjøpe dem enkeltvis. Og hvis vennene dine også har en Switch, kan du be dem ta med seg sine egne kontroller.

Nintendo Switch-pakker rommer sjelden ekstra kontroller når de selges til vanlig pris. Det hender imidlertid at forhandlerne med et lite prispåslag lar det følge med en Pro-kontroll til en Nintendo Switch.

Når skal du se etter salg på Nintendo Switch?

Nintendo Switch-salg forekommer oftest rundt juletider. Ofte lanseres årets største spillutgivelser mellom oktober og desember, og det gir pakkene en langt høyere verdi når slike spill inkluderes.

Nintendo Switch – tilbud på Micro SD-kort

Med bare 32 GB lagringsplass, vil du gjerne sikre deg et billig minnekort eller to, sli at din Nintendo Switch gir deg større spillerom, bokstavelig talt. Disse er ofte gledelig billige.

Men hva slags minnekort trenger en Nintendo Switch? Dette er Micro SD-kort, som (avhengig av størrelsen) også er kjent som MicroSDHC (opp til 32 GB) eller MicroSDXC (snart opp til solide 2 TB). Nintendo produserer egne kort, men dem betaler du mer for. Dermed tar vi heller en titt på disse billige MicroSDXC-kortene, som også er Nintendo Switch-vennlige.