Black Friday 2023 – Airfryere: beste priser og tilbud

Vil du finne en billig airfryer? Her er de beste rabattene og tilbudene på airfryere under Black Friday.

Vil du finne en airfryer billig under årets Black Friday? Da har du kommet til rett sted. Her samler vi alle de beste tilbudene og rabattene på airfryere under hele salgsfesten, som starter med Black Week en uke før selve Black Friday.

Her finner du en oversikt over noen av de beste airfryerne tilgjengelig for kjøp sammen med dagens beste priser på hver modell hos alle de store norske forhandlerne. Du kan også lese litt om våre forventninger til årets Black Friday, samt sjekke ut noen vanlige spørsmål om airfryere og Black Friday nederst i artikkelen. Hvis du ser etter flere tilbud på forbrukerteknologi under salget, sjekk ut vår hovedartikkel om Black Friday 2023, der vi samler alle de beste prisene og rabattene på teknologi.

Airfryere – Black Friday 2023: De beste tilbudene

Airfryer har blitt veldig populære, og det er den perfekte muligheten til å kjøpe en billig nå under Black Friday. (Image credit: Hans Christian Haraldsen Moen)

Nedenfor samler vi alle de beste prisene og tilbudene som dukker opp på airfryere under årets Black Friday. IVi viser kjøpslenker for noen av de nyeste og mest populære modellene akkurat nå. De små boksene viser dagens beste priser på hvert produkt hos forskjellige forhandlere.

Airfryers – Black Friday 2023

Airfryers – Black Friday 2023: Vanlige spørsmål

Hvilken airfryer er best? Xiaomi Mi Smart Air Fryer er vår favoritt blant billige airfryere, da den kombinerer lav pris, design, kvalitet og smarte funksjoner på en god måte. Trenger du større kapasitet anbefaler vi heller Philips Essential Airfryer, som imidlertid er litt dyrere.

Hvor stor airfryer trenger jeg? En airfryer med en kapasitet på 3,5 liter er nok til 1-3 personer. Hvis du planlegger å bruke airfryeren til å lage mat til en stor gruppe eller familie, bør du velge en modell med en kapasitet på 5,5 liter og over.

Hva kan du gjøre med en airfryer? En airfryer forbindes ofte med å lage fritert mat, og da som et fettbesparende og mer brukervennlig alternativ til en frityrkoker. Airfryeren er unektelig god til å få den riktige sprøheten til pommes frites, kyllingvinger og lignende, men kan også brukes til andre typer matlaging som du vanligvis ville brukt ovnen til.

Hva er forskjellen mellom en airfryer og en varmluftsovn? Steketiden er vanligvis kortere i en airfryer, da luften sirkulerer raskere enn i en vanlig ovn. Det er også dette som bidrar til å gi maten den rette sprøheten når den tilberedes i en airfryer, uten at du trenger å bruke mye olje.