Beste billige airfryer 2023

Vår liste over beste billige airfryer er for deg som vil ha en airfryer, men synes de mest populære modellene er for dyre. Oversikten inneholder airfryere som gjør jobben uten å tømme lommeboka, så her kan du enten få en flott maskin til eget bruk - eller kanskje gi bort en fin gave?

En fellesnevner blant billige modeller er at man ikke får like mange funksjoner som hos toppmodellene, men når resultatet blir god og smakfull mat er det kanskje ikke så farlig?

Om du i stedet vil ha en airfryer i toppklassen, kan du lese vår kåring av beste airfryer. (Åpnes i ny fane)

Beste billige airfryer akkurat nå: Kort oversikt

TESTVINNER: Xiaomi Mi Smart Airfryer – beste billige airfryer Cosori Pro LE Air Fryer L501 - beste billige airfryer fra Cosori Philips Essential Airfryer - beste billige airfryer fra Philips Tristar FR-6980 - beste billige energisparende airfryer Clas Ohlson-airfryer Julas airfryer

Beste billige airfryer

Xiaomi Mi Smart Air Fryer er en meget god - og billig - airfryer. (Image credit: Petter Mattsson)

Xiaomi Mi Smart Air Fryer den absolutt beste billige airfryeren etter vår mening. Det er en airfryer som har alt du trenger, til en forholdsvis lav pris. Du får temperaturer mellom 40 og 200 grader, som dermed lar deg gjøre alt fra å fritere og grille, til å tørke frukt og grønnsaker. Alt kan overvåkes på en app via wifi. Appen inneholder også mange oppskrifter og gir deg beskjed når maten er klar.

Vi mener Mi Smart Air Fryer er airfryeren som gir mest for pengene. Den er kompakt, enkel å bruke og har en god app. Eneste minuset er kapasiteten, har du behov for mer enn 3,5 liter må du kjøpe en annen modell.

Les vår test av Xiaomi Mi Smart Air Fryer (Åpnes i ny fane) på engelsk

(Image credit: TechRadar)

2. Cosori Pro LE Air Fryer L501 God og billig airfryer Our expert review: Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1500 W Kapasitet: 4,7 liter Tilberedning: Airfry Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lager sprø pommes frites og kyllingvinger + Elegant og minimalistisk design + 7 forhåndsinnstillinger for ulike retter Grunner til ikke å kjøpe - Sliter med frossenmat - Krever litt eksperimentering for å oppnå gode resultater

Hvis du vil ha en airfryer som er like billig som den er effektiv, er det verdt å ta en titt på Cosori Pro LE Air Fryer L501. Til forskjell fra de fleste andre airfryere, har denne modellen en LED-skjerm med kontrollpanel integrert i den minimalistisk utformede toppen.

Denne airfryeren lager sprø pommes frites som er luftige og myke på innsiden og saftige kyllingvinger. Men den sliter litt med å få til en jevn bruning, så vi måtte eksperimentere litt med steketiden. Den håndterer dessuten ikke frosne matvarer så godt.

Denne airfryeren har 7 forhåndsinnstillinger for retter som bacon, sjømat og kake.

Les vår test av Cosori Pro LE Air Fryer L501 (Åpnes i ny fane) på engelsk

Dagens beste priser på Cosori Pro LE Air Fryer L501

Philips Essential Airfryer HD9252/91 er en kompakt og stillegående enhet. (Image credit: TechRadar)

Philips Essential Airfryer er mer kompakt enn de fleste airfryere vi har testet, med en kapasitet på 4,8 liter. Philips mener det skal rekke til tre porsjoner, noe som er ypperlig for mindre husholdninger.

I vår test ga den sprø pommes frites og kyllingvinger, men den krever mye olje ved tilberedning av for eksempel kyllingvinger. Dette gir en redusert helseeffekt.

Airfryerens deler er enkle å rengjøre i oppvaskmaskinen, og den kan også steke, bake og varme opp. Den er også den mest stillegående modellen vi har testet så langt. Ytterskallet holdt seg kjølig mens maten ble tilberedt.

Les vår test av Philips Essential Airfryer (Åpnes i ny fane) på engelsk

Om du helst vil slippe digitale funksjoner, kan Tristar Tristar FR-6980 Mini Crispy Fryer være for deg (Image credit: Tristar)

4. Tristar Crispy Fryer Billig airfryer som drar lite strøm. Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1000 W Kapasitet: 3.5 liter Tilberedning: Airfry, steking og oppvarming Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Bakeren og Kokken NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Energieffektiv + Analog + Lett å bruke Grunner til ikke å kjøpe - Ingen smarte funksjoner - Liten kapasitet

Om digitale display med mange valgmuligheter gjør deg stresset, kan du i stedet går for Tristar FR-6980 Mini Crispy Fryer. Her er det analoge brytere som gjelder, og det gjør alt veldig enkelt.

I tillegg er dette den mest energieffektive airfryeren på listen, noe som er fint nå som strømmen er dyr.

Du får ikke mange funksjoner her, men du får en god airfryer til en god pris - og det er ofte godt nok for de fleste.

(Image credit: Clas Ohlson)

5. Clas Ohlson airfryer Billig og gjør jobben Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1300 W Kapasitet: 3 liter Tilberedning: Airfry, steking og oppvarming Grunner til å kjøpe + Billig + Slår seg av når du tar ut kurven Grunner til ikke å kjøpe - Få funksjoner - Liten kapasitet

Clas Ohlson selger sin egen airfryer. Den er av den enkle, rimelige typen, har en liten frityrkurv på 3 liter og ikke så mye fancy funksjonalitet. Men gjør den jobben den skal og tømmer i lommeboka for penger. Du finner den til under tusenlappen.



Her finner du Clas Ohlson sin airfryer

(Image credit: Jula)

6. Jula airfryer Billigste alternativet Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1400 W Kapasitet: 3.2 liter Tilberedning: Airfry, steking og oppvarming Grunner til å kjøpe + Billig + Berøringsskjerm Grunner til ikke å kjøpe - Få funksjoner - Liten kapasitet

Også Jula selger airfryere til under tusen kroner. Denne airfryeren er også av den enkle typen med tidsinnstilling og temperaturkontroll, men ikke så mye mer. Så her må du følge med på maten underveis - litt mer manuell jobb å få frityrskorpen perfekt, med andre ord. Den har en kurv på 3,2 liter.

Her finner du en av Julas rimelige airfryere

Vanlige spørsmål om airfryere

Hvordan testes en airfryer? For å sammenligne de forskjellige airfryer-modellene, har vi laget porsjon etter porsjon med pommes frites og kyllingvinger. Vi har sett på hvor sprø og jevnt brunet pommes frites blir, og hvor mørt og saftig kjøttet ble, og vi har dessuten vurdert brukervennligheten. Vi har sett på hvor mange tilberedningsmuligheter hver modell gir, hvor holdbare de er, og hvor enkelt det er å rengjøre dem. Vi har vurdert brukervennligheten og terskelen for bruk, og om de aktuelle modellene ble levert med praktisk tilbehør eller inspirerende oppskrifter.

(Image credit: TechRadar)

Hva må du tenke på når du skal kjøpe en airfryer? Det er mye man må tenke på når man skal kjøpe en airfryer. Først er det lurt å tenke på hvilken type modell du ønsker deg. Airfryer-modeller med kurv lager generelt sunnere mat, ettersom de siler bort overflødig fett. Med disse modellene er det ofte vanskelig å overvåke matlagingen underveis i prosessen. Modeller der du legger maten i en bolle har lokk i glass, slik at det er enklere å følge med underveis. Slike modeller siler imidlertid ikke bort overflødig fett og væske. Dermed er helsegevinsten svakere. Det er også lurt å sjekke kapasiteten til den aktuelle airfryer-modellen. Hvis du har fire eller flere munner å mette, er det lurt å se på større modeller som kan ta minimum 6 liter. For par er det ofte tilstrekkelig med en kapasitet på 2,5 liter. Noen av de beste airfryer-modellene har ofte flere enn én avdeling å tilberede maten i, slik at du kan lage ulike typer mat samtidig. Som nevnt, er det lurt å se etter mer kompakte modeller hvis det er trangt om plassen på kjøkkenet. Tenk også over om du vil ha en airfryer med smartfunksjoner, slik at du kan styre den fra mobiltelefonen.

Blir maten sunnere med airfryer? Det er ingen tvil om at airfryere bruker betydelig mindre olje enn frityrsteking, men hvor sunne er de? Noen matvarer, hvorav de fleste er frosne eller har naturlig fett, som kyllingvinger, er egnet for luftsteking uten olje i det hele tatt. Pommes frites, stekte poteter og annen tradisjonell sprø mat trenger litt olje, men hvor mye varierer mellom de ulike modellene. Sjekk gjerne hvor mye olje hver modell trenger for å fungere optimalt, hvis fettinnholdet i maten er spesielt viktig for deg.

Hva slags mat kan du lage i en airfryer? Pommes frites, stekte poteter, kyllingvinger og andre frityrstekte favoritter er opplagte retter å tilberede i en airfryer, men det er ikke alt du kan diske opp i en av disse praktiske kjøkkendingsene. Du kan lage alt du kan tilberede i en tradisjonell varmluftsovn, hvis plassen tillater det, fordi de fungerer på samme måte. Så enten det dreier seg om frossen mat, minipizza eller til og med gnocchi og ravioli – alt dette kan tilberedes i en luftfrityrkoker. Du kan til og med lage fyldige brownies i en airfryer, og det på kortere tid enn det tar i en ovn.

Hva kan du ikke tilberede i en airfryer? Selv om det er rikelig med mat som kan tilberedes i en airfryer, er det noen ting du bør unngå å sette i dette apparatet. Det gjelder matvarer dyppet i saus, ettersom væsken ganske enkelt vil renne av og lage et salig rot. Alt som er veier lite, som en enkelt brødskive eller grønn salat, vil sannsynligvis blåses rundt i kokekammeret. Det er usannsynlig at det blir jevnt brunt og sprøtt. Store kjøttstykker, som for eksempel en hel kylling, vil fylle kammeret og gjøre at den varme luften ikke kan sirkulere, slik at maten heller ikke blir jevnt sprø og brunet. Skal du tilberede rødt kjøtt perfekt, anbefaler vi deg å ikke prøve dette med en airfryer. Da vil det innvendige bli ferdig lenge før utsiden er brun.