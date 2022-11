Beste airfryer 2022: Disse modellene er best i test

Included in this guide:

Er du på jakt etter de beste airfryere på markedet? Da har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår oppdaterte toppliste over de beste airfryere akkurat nå. Her samler vi de aller beste modellene fra merker som for eksempel Ninja, Cuisinart, og Instant Pot. Hvilken airfryer som passer best for akkurat deg, avhenger av hva slags bruker du er. Her finner du uansett alternativer tilpasset ulike behov og budsjetter.

Vi har testet alle airfryere i denne topplisten. I våre tester ser vi på faktorer som blant annet kapasitet, størrelse, betjening og naturligvis resultat. Deretter ser vi på prisen og vurderer hvor mye hver av airfryerne gir deg for pengene, før vi eventuelt gir dem en plass på topplisten. Oversikten oppdateres med jevne mellomrom, slik at du får med deg de aller nyeste og beste modellene akkurat nå.

Beste airfryer akkurat nå: Kort oversikt

1. Instant Vortex Plus 6-i-1 Air Fryer med ClearCook & OdourErase Best i test Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1700W Kapasitet: 5,7 liter Tilberedning: Airfry, steke, bake, oppvarming, grilling og dehydrering Grunner til å kjøpe + Sprøtt og jevnt brunet resultat + Du kan følge prosessen gjennom et vindu + Reduserer lukten av matlagingen Grunner til ikke å kjøpe - Sprødningsplaten kan falle ut hvis kurven vippes for høyt - Skjermen får fort fingermerker

Merket som sto bak den ikoniske Instant Pot, lager også airfryere. Og deres toppmodell lager de sprøeste pommes frites og kyllingvinger av alle airfryerne vi har testet. Maten blir sprø utvendig, men myk og luftig innvendig, med massevis av smak.

Instant Vortex Plus 6-in-1 Air Fryer med ClearCook & OdourErase bygger videre på forrige generasjon, og har fått innvendig belysning og et plastvindu i kurven, slik at du kan følge med under tilberedningen. Den har også et filter som reduserer lukt.

Vi har ikke mange innvendinger mot denne airfryeren, som vi opplever som suveren.

2. Cosori Pro LE Air Fryer L501 Beste billige airfryer Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1500 W Kapasitet: 4,7 liter Tilberedning: Airfry Grunner til å kjøpe + Lager sprø pommes frites og kyllingvinger + Elegant og minimalistisk design + 7 forhåndsinnstillinger for ulike retter Grunner til ikke å kjøpe - Sliter med frossenmat - Krever litt eksperimentering for å oppnå gode resultater

Hvis du vil ha en billig airfryer som er like billig som den er effektiv, er det verdt å ta en titt på Cosori Pro LE Air Fryer L501. Til forskjell fra de fleste andre airfryere, har denne modellen en LED-skjerm med kontrollpanel integrert i den minimalistisk utformede toppen.

Denne airfryeren lager sprø pommes frites som er luftige og myke på innsiden og saftige kyllingvinger. Men den sliter litt med å få til en jevn bruning, så vi måtte eksperimentere litt med steketiden. Den håndterer dessuten ikke frosne matvarer så godt.

Denne airfryeren har 7 forhåndsinnstillinger for retter som bacon, sjømat og kake.

3. Ninja Foodi Max Dual Zone Air Fryer AF400 Beste førsteklasses airfryer Spesifikasjoner Type: To kurver Effekt: 2470 W Kapasitet: 9,5 liter Tilberedning: Airfry, steke, bake, oppvarming og dehydrering Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + To soner gjør den til en allsidig enhet + Stor kapasitet + Mange tilberedningsmuligheter Grunner til ikke å kjøpe - Tar stor plass - Mangler varsel om å snu retten

Denne airfryeren har to separate avdelinger, slik at du kan tilberede to ulike retter samtidig. Denne airfryeren jobber raskt og gir god og jevn bruning.

De to avdelingene har sprødningsplater på innsiden, og den samlede kapasiteten er på 9,5 liter. Det er nok til 1,4 kg pommes frites eller 2 kg kyllingvinger i hver beholder. Ninja Foodi Dual Zone Air Fryer AF300 er en modell med litt mindre kapasitet.

Denne nyttige og allsidige dingsten kan steke, dehydrere, bake og varme opp maten, i tillegg til vanlig airfry. Oppvarmingsfunksjonen er ennå ikke like god som med en mikrobølgeovn. Men vil ble imponert av de forskjellige tilberedningsmodiene og ikke minst over synkroniseringen, som sikrer at maten i de to kamrene blir ferdig samtidig.

Dette er en av de mest omfangsrike airfryerne vi har testet. Den tar stor plass på kjøkkenbenken. Men den ser i det minste flott ut.

4. Cuisinart TOA-60 Air Fryer Toaster Oven Den beste airfryer-baserte mini-ovnen Spesifikasjoner Type: Stekeovn Effekt: 1800 W Kapasitet: 17 liter Tilberedning: Airfry, konveksjon, baking, grilling, oppvarming, toasting Grunner til å kjøpe + 7 modi + Stillegående og diskret + God plass Grunner til ikke å kjøpe - Døren kan dugge - Tar mye plass på benken - Dyr

De fleste airfryer-modellene i denne oversikten er kurvbaserte, men denne modellen fra Cuisinart er en miniovn eller toaster. Cuisinart TOA-60 Air Fryer Mini er litt dyrere enn de fleste andre modellene, men du får likevel mye for pengene, ettersom den byr på mange ulike tilberedningsmetoder.

I tillegg til å kjøre airfry, baking og oppvarming, er den også en konveksjonsovn til baking, grilling og toasting. Alle de 7 funksjonene fungerte godt i vår test. Men det må eksperimenteres litt for å treffe med tilberedningstid og temperaturer.

Denne maskinen har god plass innvendig, men airfry-modusen utnytter den ikke fullt ut. Men ettersom den byr på så mange muligheter, kan den erstatte flere enheter.

5. Ninja Foodi Smart XL 6-i-1 Indoor Grill & Air Fryer Beste airfryer med smart-termometer Spesifikasjoner Type: Grill Effekt: 1760 W Kapasitet: 9,4 liter Tilberedning: Grill, luftsprødning, baking, dehydrering Grunner til å kjøpe + Varsler når du må vende maten + Kan tilberede store mengder mat på én gang + Med Smart Cook System kan du finjustere «ferdignivået» Grunner til ikke å kjøpe - Passer ikke alle kjøkkenbenker - Kan ikke bruke olivenolje i enkelte modi - Kan ikke tilberede mat på ulike temperaturer samtidig

Ninja Foodi Smart XL 6-i-1 Indoor Grill & Air Fryer er noe for seg selv med sitt innebygde termometer. Navnet er også noe for seg selv, så vi kaller den bare Ninja DG551.

I vår test opplevde vi at denne airfryeren tilbereder ulike typer kjøtt perfekt. Her har du mange smarte og avanserte valgmuligheter. Den innvendige temperaturen overvåkes av termometeret og avgjør når kjøttet er ferdig i henhold til dine innstillinger.

Du får ikke tilberedt ulike matvarer ved ulike temperaturer samtidig, men her får du flott grillskorpe og sprø matvarer fra airfryeren. Den kan også tilberede kjøtt og fisk fra frossen tilstand. Den gjør alt sammen bedre enn sin forgjenger.

6. Instant Vortex Plus Dual Basket Air Fryer En airfryer som lar deg holde øye med maten Spesifikasjoner Type: Airfryer med to kurver Effekt: 1700 W Kapasitet: 7,6 liter Tilberedning: Airfry, grilling, baking, oppvarming, dehydrering Grunner til å kjøpe + Sprøtt og jevnt brunet resultat + Kan tilberede to typer mat samtidig + Du kan følge med på maten gjennom et vindu Grunner til ikke å kjøpe - Kurvene har liten kapasitet - En av de dyreste modellene på markedet

Vil du holde høye med tilberedningen av maten uten å måtte åpne luken? Da kan du ta en titt på denne modellen.

Instant Vortex Plus Dual Air Fryer har to kurver, slik at du kan tilberede to typer mat samtidig. Foran hvert av kammerne er det et vindu i plast, i tillegg til at kammerne er belyst innvendig, slik at du enkelt kan holde et øye med tilberedningen.

I vår test lot vi oss imponere av resultatene fra airfryeren. Her fikk vi knasende sprø og jevnt brunede pommes frites og kyllingvinger hver gang. Dette er imidlertid en av de dyreste modellene på markedet, og du må eksperimentere for å få gode resultater.

Denne maskinen har større kapasitet enn de fleste andre airfryere, men den er fordelt på to kurver. Dermed passer den kanskje ikke så godt for store husholdninger.

7. Ninja Air Fryer Max AF160 Beste airfryer til frossen mat Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1750W Capacity: 5.5 quart / 5.2-liter Cooking modes: Air-fry, roast, bake, reheat and dehydrate Grunner til å kjøpe + Sprøtt og jevnt brunet resultat + Glimrende til frossenmat + Stillegående Grunner til ikke å kjøpe - Varsler ikke om at maten må vendes - Ingen modus for forvarming

Ninja Air Fryer Max har en egen innstilling kalt Max Crisp for frosne matvarer og massevis av veiledende diagrammer for tilberedning. Her fikk vi sprø, hjemmelagde pommes frites og kyllingvinger, og den er veldig stillegående.

I vår test merket vi at man ikke får noe varsel om at maten må vendes eller ristes, en funksjon man får med mange konkurrerende modeller. Den har ikke automatisk forvarming, og oppvarmingsfunksjonen kan ikke erstatte en mikrobølgeovn.

Men hvis du for det meste tar i bruk frosne matvarer, er dette en ideell airfryer. Den finnes også i den mindre utgaven Ninja Air Fryer.

8. Philips Airfryer XXL HD9650/99 Airfryer med stor kapasitet Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 2225 W Kapasitet: 7 liter Tilberedning: Airfry, baking, grilling og oppvarming Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende sprøhet + Stor kapasitet + Teknologi for fettfjerning Grunner til ikke å kjøpe - Omfangsrik - Bruker mer olje enn de fleste konkurrentene

Philips Airfryer XXL HD9650/99 er en ypperlig airfryer for deg som har mange munner å mette, med en kapasitet på 7 liter. I vår test opplevde vi at alt vi tilberedte i den, som pommes frites og kyllingvinger, ble deilig sprø.

Den har en ekstra «fettfelle» for å fjerne overflødig fett som pipler ut av matvarene under tilberedning. Dette er nyttig, ettersom denne maskinen forbruker mer olje enn de fleste konkurrentene. Dermed blir kanskje ikke maten like sunn som du hadde tenkt, og da er det lurt å få fjernet litt av dette fettet igjen.

Denne modellen tar stor plass på benken, så hvis du har liten plass, må du kanskje trykke den inn i et skap.

9. Instant Vortex Air Fryer Perfekt for deg som liker det enkelt Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1700 W Kapasitet: 5,7 liter Tiberedning: Airfry, steking, baking og oppvarming Dagens beste tilbud Les mer hos Tretti.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Skousen (Åpnes i ny fane) Les mer hos WhiteAway NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Sprøe og jevnt brune matvarer + Brukervennlig + Praktiske forhåndsinnstillinger Grunner til ikke å kjøpe - Omfangsrik - Færre modi enn flere av konkurrentene

Instant Vortex er et godt valg hvis du er ute etter en enkel og brukervennlig airfryer. Den gir de samme saftige og sprø kyllingvingene som sitt dyrere søsken, uten at du trenger å navigere deg gjennom massevis av innstillinger.

Denne Vortex-maskinen kan airfry, steke, bake og varme opp, men her kan ikke maten dehydreres eller varmes opp. Vi opplevde at airfry er denne enhetens absolutt sterkeste side, for kanelboller i bakemodus ble altfor sprø.

Den kan romme en kylling på 1,8 kg eller 1 kg pommes frites, akkurat som Instant Vortex Plus, og den tar dermed like stor plass på benken.

10. Philips Essential Airfryer HD9252/91 En kompakt airfryer Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1400 W kapasitet: 4,8 liter Tilberedning: Airfry, steking, baking og oppvarming Grunner til å kjøpe + Flott sprøhet + Kompakt + Stillegående Grunner til ikke å kjøpe - Bruker mye olje - Dyr sammenlignet med konkurrentene

Philips Essential Airfryer HD9252/91 er mer kompakt enn de fleste airfryere vi har testet, med en kapasitet på 4,8 liter. Philips mener det skal rekke til tre porsjoner, noe som er ypperlig for mindre husholdninger.

I vår test ga den sprø pommes frites og kyllingvinger, men den krever mye olje ved tilberedning av for eksempel kyllingvinger. Dette gir en redusert helseeffekt.

Airfryerens deler er enkle å rengjøre i oppvaskmaskinen, og den kan også steke, bake og varme opp. Den er også den mest stillegående modellen vi har testet så langt. Ytterskallet holdt seg kjølig mens maten ble tilberedt.

11. Instant Vortex Mini air fryer Beste airfryer for singelhusholdninger Spesifikasjoner Type: Kurv Effekt: 1300 W Kapasitet: 2 liter Tilberedning: Airfry, steking, baking og oppvarming Grunner til å kjøpe + Ekstremt kompakt + Sprø og jevnt brunet mat + Enkelt å rengjøre Grunner til ikke å kjøpe - Kurven kan ikke settes i oppvaskmaskinen - Svak oppvarmingsfunksjon

Hvis du bor alene, eller i et parforhold der begge spiser lite, er en airfryer med liten kapasitet et velegnet valg. Dette er en mer kompakt utgave av Instant Vortex, som ga oss sprø og jevnt brunede pommes frites og en saftig kylling i vår test.

Vortex Mini kan også steke, bake og varme opp, og den er også enkel å rengjøre. Sprødningsfatet går i oppvaskmaskinen, men det samme gjelder ikke selve kurven. På grunn av den beskjedne kapasiteten, kreves det litt eksperimentering for å få den perfekte sprøheten i overflatene. Oppvarmingsfunksjonen er ikke på nivå med en mikrobølgeovn, men med tanke på den kompakte størrelsen og den lave prisen, er likevel dette et godt kjøp.

Vanlige spørsmål om airfryere

Hvordan testes en airfryer? For å sammenligne de forskjellige airfryer-modellene, har vi laget porsjon etter porsjon med pommes frites og kyllingvinger. Vi har sett på hvor sprø og jevnt brunet pommes frites blir, og hvor mørt og saftig kjøttet ble, og vi har dessuten vurdert brukervennligheten. Vi har sett på hvor mange tilberedningsmuligheter hver modell gir, hvor holdbare de er, og hvor enkelt det er å rengjøre dem. Vi har vurdert brukervennligheten og terskelen for bruk, og om de aktuelle modellene ble levert med praktisk tilbehør eller inspirerende oppskrifter.

Hva må du tenke på når du skal kjøpe en airfryer? Det er mye man må tenke på når man skal kjøpe en airfryer. Først er det lurt å tenke på hvilken type modell du ønsker deg. Airfryer-modeller med kurv lager generelt sunnere mat, ettersom de siler bort overflødig fett. Med disse modellene er det ofte vanskelig å overvåke matlagingen underveis i prosessen. Modeller der du legger maten i en bolle har lokk i glass, slik at det er enklere å følge med underveis. Slike modeller siler imidlertid ikke bort overflødig fett og væske. Dermed er helsegevinsten svakere. Det er også lurt å sjekke kapasiteten til den aktuelle airfryer-modellen. Hvis du har fire eller flere munner å mette, er det lurt å se på større modeller som kan ta minimum 6 liter. For par er det ofte tilstrekkelig med en kapasitet på 2,5 liter. Noen av de beste airfryer-modellene har ofte flere enn én avdeling å tilberede maten i, slik at du kan lage ulike typer mat samtidig. Som nevnt, er det lurt å se etter mer kompakte modeller hvis det er trangt om plassen på kjøkkenet. Tenk også over om du vil ha en airfryer med smartfunksjoner, slik at du kan styre den fra mobiltelefonen.

Hvordan velger du den beste airfryer-modellen til din bruk? Forvarming tar kort tid når du bruker airfryer. Disse enhetene bruker dessuten mindre strøm enn en tradisjonell ovn. De fleste moderne airfryer-modeller har en skuff som kan treffes ut med et tilhørende sprødningsbrett som minner om de perforerte stekeplatene i en vanlig ovn. Det gjør at overflødig fett og væske kan renne av og matrettens fettinnhold reduseres. Håndtaket til skuffen er nyttig når man skal riste litt i matvarene underveis i prosessen, slik at man får en jevnere fordeling av sprøheten. Noen større airfryer-modeller har to soner, slik at du kan ha ulike innstillinger for de forskjellige matvarene som tilberedes samtidig. Med de beste airfryer-modellene, følger et enkelt renhold, selv ved tilberedning av fettrike matvarer som pølser. Delene til flere av modellene kan settes i oppvaskmaskinen og rengjøres enkelt. Men finnes det noen ulemper ved å kjøpe en airfryer? De kan ta stor plass, og lett komme i veien. For enkelte kan det være lurt å se på mer kompakt eller mer allsidig kjøkkenutrustning.

Blir maten sunnere med airfryer? Det er ingen tvil om at airfryere bruker betydelig mindre olje enn frityrsteking, men hvor sunne er de? Noen matvarer, hvorav de fleste er frosne eller har naturlig fett, som kyllingvinger, er egnet for luftsteking uten olje i det hele tatt. Pommes frites, stekte poteter og annen tradisjonell sprø mat trenger litt olje, men hvor mye varierer mellom de ulike modellene. Sjekk gjerne hvor mye olje hver modell trenger for å fungere optimalt, hvis fettinnholdet i maten er spesielt viktig for deg.

Hva slags mat kan du lage i en airfryer? Pommes frites, stekte poteter, kyllingvinger og andre frityrstekte favoritter er opplagte retter å tilberede i en airfryer, men det er ikke alt du kan diske opp i en av disse praktiske kjøkkendingsene. Du kan lage alt du kan tilberede i en tradisjonell varmluftsovn, hvis plassen tillater det, fordi de fungerer på samme måte. Så enten det dreier seg om frossen mat, minipizza eller til og med gnocchi og ravioli – alt dette kan tilberedes i en luftfrityrkoker. Du kan til og med lage fyldige brownies i en airfryer, og det på kortere tid enn det tar i en ovn.

Hva kan du ikke tilberede i en airfryer? Selv om det er rikelig med mat som kan tilberedes i en airfryer, er det noen ting du bør unngå å sette i dette apparatet. Det gjelder matvarer dyppet i saus, ettersom væsken ganske enkelt vil renne av og lage et salig rot. Alt som er veier lite, som en enkelt brødskive eller grønn salat, vil sannsynligvis blåses rundt i kokekammeret. Det er usannsynlig at det blir jevnt brunt og sprøtt. Store kjøttstykker, som for eksempel en hel kylling, vil fylle kammeret og gjøre at den varme luften ikke kan sirkulere, slik at maten heller ikke blir jevnt sprø og brunet. Skal du tilberede rødt kjøtt perfekt, anbefaler vi deg å ikke prøve dette med en airfryer. Da vil det innvendige bli ferdig lenge før utsiden er brun.