Vi testkör Philips Combi 7000 XXL - marknadens bästa för dig som vill använda airfryern till allt

Vi på TechRadar har fått möjligheten att testa Philips senaste toppmodell inom airfryer-kategorin, i form av Philips Airfryer Combi 7000 XXL. Det är ett riktigt långt namn, vi vet, men listan över funktioner och möjligheter du får med denna airfryer går att göra minst lika lång. Detta är en maffig airfryer i premiumklass och ett pris att matcha. För dig som planerar att använda din airfryer till i princip allt och vill göra matlagningen så snabb och enkel som möjligt, är den värd varenda krona.

Design och installation

Nyckelfakta (Image credit: Philips) Pris: 5 499 kronor

Vikt: 5,55 kilo

Kapacitet: 2 kg (8,3 liter)

Teknologi: Rapid Airflow, Smart Sensing

Funktioner: Varmhållning, snabbrengöring, skakpåminnelser, ljud- & textnotifikationer mm.

Tillbehör: Grillgaller, termometer, bakformar mm.

Om du haft en airfryer från Philips tidigare, kommer Combi 7000 XXL att ha en bekant design. På framsidan av airfryern hittar du en pekskärm som är både stor och tydlig, och det är enkelt att navigera runt bland menyerna med hjälp av hjulet till höger eller med pekgester. Förutom att kunna välja mellan förinställda program eller manuell matlagning, är det även här du ansluter airfryern till Wi-Fi och justerar övriga inställningar. Till vänster på skärmen hittar du även porten där du ansluter den smarta termometern.

Airfryern har en vikt på 5,5 kilo och själva behållaren har en kapacitet på 2 kilo (8,3 liter), så det här är verkligen en maffig sak och chansen finns att du blir lite paff när du först packar upp den. Det här är alltså en airfryer som passar bäst för stora kök och stora familjer, då den kommer att ta upp ganska rejält med plats på köksbänken. Kapaciteten gör det dessutom möjligt att laga stora mängder mat åt gången, även om man bara kan tillaga en typ av mat samtidigt eftersom Philips’ airfryers inte har den klassiska ugnsdesignen som vissa andra airfryers har. Här får du helt enkelt en stor behållare som tillagar allt i en och samma korg. Det finns dock ett par användbara tillbehör som exempelvis cupcake-formar och grillgaller. Själva behållaren är för övrigt diskmaskinsäker och är enkel att göra rent.

Det är enkelt att skrolla runt bland menyerna på den stora skärmen. (Image credit: Amanda Westberg)

Installationen av Combi 7000 XXL går snabbt och smidigt. Allt du behöver göra är egentligen att koppla in airfryern i ett vägguttag, så kan du köra igång. Vi rekommenderar dock att du ägnar några minuter åt att ansluta airfryern till NutriU-appen. Detta är en simpel process - ladda ned appen på mobilen, så kommer du att få steg-för-steg-instruktioner på mobilen och airfryern att följa. Det hela är klart på cirka tre minuter. I NutriU-appen får du tillgång till ett stort bibliotek med inspirerande, enkla och goda recept som du kan tillaga med din airfryer. Så om du är ny inom airfryer-matlagning eller helt enkelt vill ha lite inspiration, kommer du att hitta gott om alternativ här. Här kan du även spara dina favoritrecept, få aviseringar från din airfryer och mer.

En airfryer som klarar av allt

Själva matlagningsprocessen är enkel med Combi 7000 XXL och under vår testperiod fick vi resultat i toppklass varje gång tack vare den suveräna Rapid Airflow-teknologin som airfryern använder. Det spelade ingen roll om vi testade att tillaga bröd, ägg, klyftpotatis, kött eller något annat. Om du alltid känt dig osäker med att tillaga kött och dina köttbitar har en tendens att bli som torra skosulor, kommer denna airfryer från Philips att lösa alla dina problem. Det smarta köttermometer-tillbehöret mäter exakt temperaturen inne i köttet och du får även ställa in saker som tjocklek på köttet och hur väl tillagat du vill ha det. Du kommer att få perfekta resultat varje gång.

Ett litet tips dock - airfryern kommer att tillaga köttet alldeles perfekt, men du kommer inte att få samma stekyta som du får i vanlig stekpanna eller på grill, så det kan vara smart att tillaga köttet lite kortare än vanligt och sedan steka på det sista i stekpanna för att få lite mer färg och en härligt krispig stekyta på köttet.

Cupcake-formar, grillgaller och termometer till Philips Combi 7000 XXL. (Image credit: Amanda Westberg)

Som vi tidigare varit inne på kan den här airfryern verkligen tillaga allt. Det finns förinställda program för olika typer av bröd, frysta eller färska grönsaker, alla möjliga typer av snacks, frukt och nötter, ugnsrätter som lasagne - till och med yoghurt! Du kommer ganska långt med att bara använda dig av de förinställda programmen som finns tillgängliga på airfryern, men om du vill tillaga något som inte finns med i listan, kan du kolla i NutriU-appen om det finns där. Alternativt kan du googla för instruktioner på hur du tillagar just den maträtten eller livsmedlet. Inställningar för olika airfryers kan såklart skilja sig en del, men vi fick överlag bra resultat från våra Google-sökningar.

Bäst på marknaden - men bara för vissa

Efter några veckors test med Combi 7000 XXL står det klart att Philips återigen imponerar med en airfryer i absolut toppklass. Märket har länge varit marknadsledande inom kategorin airfryers och det är lätt att förstå varför. Med Combi 7000 XXL får du allt man förväntar sig från en airfryer och den placerar sig bland marknadens bästa, men den passar absolut inte för alla. Låt oss förklara.

För det första är det här en stor airfryer, så om du behöver en airfryer till en eller två personer eller helt enkelt bor litet, är det här ingen airfryer för dig. Det här är en stor sak som kommer att ta upp rejält med plats på köksbänken, så du behöver ha en hel del utrymme tillgängligt - om du helt enkelt inte placerar den på spisen och använder den istället för spisen, vilket helt klart är en möjlighet.

För det andra är den riktigt dyr, en av de dyrare airfryers vi testat faktiskt. För all denna vardagslyx är du tvungen att betala 5 499 kronor, plus extra kostnader för eventuella tillbehör du vill köpa till. Visst, i det långa loppet sparar du in en del på elkostnader då den är väldigt strömsnål, men det är en stor summa att lägga ut på en enda kökspryl.

Bör du köpa den?

Så vilka passar Combi 7000 XXL för? För oss är svaret ganska enkelt - antingen stora familjer som har en budget som klarar av den höga prislappen eller personer som planerar att använda sin airfryer till princip allt. För övriga konsumenter finns det betydligt mindre och billigare alternativ på airfryers som kommer att passa bättre.

Philips Combi 7000 XXL | 4 495:- hos Amazon

Du kan bland annat köpa denna airfryer från återförsäljare som Amazon, som har ett riktigt bra pris på den dessutom. Du kan klicka hem den för 4 995 kronor.

Finns det några svagheter?

Som du läst i vårt test tycker vi att detta är en fantastisk airfryer, men det finns ändå ett par saker vi saknar eller önskar att få se i framtida modeller från Philips. Det har främst att göra med själva designen på airfryern. Philips kör vidare på sin klassiska airfryer-design med en boxformad kropp och en utdragbar behållare, men vi föredrar airfryers med en liten glaslucka längst fram, så man kan kika in och kolla hur maten ser ut under tillagningen, utan att behöva dra ut behållaren och släppa ut värmen. Med airfryers från Philips känns det lite som att man tillagar maten i blindo ibland, speciellt när man testar att tillaga något nytt. En glaslucka längst fram på behållaren hade löst detta problem.

Behållaren i Combi 7000 XXL och andra airfryers från Philips är dessutom en enda stor skål. Vi hade gärna sett möjligheten att sätta in galler på olika nivåer, för att kunna tillaga olika typer av mat samtidigt. Detta är något som finns tillgängligt på andra typer av airfryers, men om detta är något du saknar eller inte beror såklart på personlig smak och behov.

Slutligen hade vi lite svårt att få en härligt krispig stekyta på kött vi tillagade i airfryern under vår testperiod och vi var tvungna att steka på det lite i stekpanna efteråt, vilket tar bort syftet lite med att använda airfryern. Det kan dock hända att vi var lite för snåla med fett. Ett tips är att spraya på ett tunt lager med smör/olja på köttet innan du börjar tillaga det och sedan spraya ytterligare ett lager ungefär halvvägs genom tillagningen, då blev resultatet lite bättre.

