Bästa airfryer (december 2022): Topp 11 varmluftsfritöser som är bäst i test

Är du på jakt efter en ny airfryer? Här är våra favoriter just nu.

Är du på jakt efter den bästa airfryern på marknaden? Då har du kommit till precis rätt ställe. Här hittar du nämligen vår uppdaterade topplista över de bästa airfryer-modellerna som är bäst i test just nu. Du hittar toppmodeller från märken som Ninja, Cosori, Philips och fler. Exakt vilken airfryer som passar just dig bäst, beror lite på vad du är för typ av användare, men oavsett behov och budget bör du hitta något som passar i denna topplista.

TechRadar-teamet har testat samtliga airfryers i denna topplista och i våra tester kollar vi på faktorer som bland annat kapacitet, storlek, funktioner, temperatur och såklart resultat. Därefter jämför vi detta med priset för att se hur prisvärd varje airfryer är och ger dem slutligen en placering i vår topplista över bästa airfryers. Topplistan uppdateras med jämna mellanrum för att alltid inkludera det allra senaste och bästa.

Bästa airfryer 2022 - topplistan just nu

TESTVINNARE: Instant Vortex Plus Dual – bäst i test Xiaomi Mi Smart Airfryer – bästa billiga airfryer Tristar Cripsy Fryer – bästa strömsnåla airfryer Tristar Multi Crispy – bästa stora airfryer Ninja Foodi Max – bästa lyxiga airfryer Cuisinart TOA-60 Toaster Oven – bästa airfryer-miniugn Ninja Foodi Smart XL – bästa smarta airfryer Ninja Air Fryer Max – bästa airfryer för frusen mat Philips Airfryer XXL – bästa airfryer från Philips Philips Essential Airfryer – bästa kompakta airfryer Instant Vortex Mini – bästa airfryer för en person

Bästa airfryer 2022 - bäst i test just nu

Instant Vortex Plus Dual är vår solklara testvinnare i topplistan över bästa airfryers just nu. (Image credit: TechRadar)

1. Instant Vortex Plus Dual - bäst i test Vår solklara testvinnare just nu. Specifikationer Typ: Airfryer med två separata behållare Effekt: 1700 W Kapacitet: 7,6 liter Tillagning: Airfry, grillning, bakning, tining, torkning Anledningar att köpa + Sprött och jämnt brynt resultat + Kan tillaga två typer av mat samtidigt + Du kan hålla koll på maten genom ett fönster Anledningar att låta bli - Behållarna har liten kapacitet - En av de dyraste modellerna på marknaden

Instant Vortex Plus Dual Air Fryer (Öppnas i ny flik) är vår testvinnare just nu. Den är perfekt om du vill hålla lite koll på maten utan att behöva öppna luckorna, då den har två separata behållare med glaspaneler. Den är dessutom upplyst inifrån, så det är enkelt att titta in. Två separata behållare innebär också att du kan tillaga två olika sorters mat samtidigt.

Vi blev riktigt imponerade av denna airfryer under våra tester. Vi fick krispiga, spröda och jämnt brynta pommes och kycklingvingar varje gång. Detta är dock en av de dyraste modellerna på marknaden och du behöver experimentera lite för att få de bästa resultaten. Denna airfryer har en större kapacitet än de flesta andra fritöser, men den är uppdelad i två korgar. Därför kanske den inte är särskilt lämpligt för stora hushåll.

(Öppnas i ny flik) Instant Vortex Plus Dual | 2 754 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Om du vill köpa denna airfryer finns den att köpa hos återförsäljare som bland annat Amazon för cirka 2 700 kronor, vilket är riktigt prisvärt.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer är en suverän och billig airfryer. (Image credit: Xiaomi)

2. Xiaomi Mi Smart Air Fryer - bästa billiga airfryer Det absolut bästa om du vill ha en billig airfryer. Specifikationer Kapacitet: 3,5 l Maxtemperatur: 200 °C Anledningar att köpa + Hög kvalitet i förhållande till pris + Smarta funktioner + Få meddelande i mobilen när maten är klar Anledningar att låta bli - Finns inte med större kapacitet än 3,5 liter

Xiaomi Mi Smart Air Fryer (Öppnas i ny flik) den absolut bästa billiga airfryer du kan köpa enligt oss. Det är en airfryer under tusenlappen som har allt det viktiga. Här får du en smidig maskin med ett temperaturspann på mellan 40 och 200 grader, som kan göra allt från att fritera och grilla till att torka frukt och grönsaker – allt tätt synkat med en app via WiFi. Appen innehåller även en stor receptsamling och kan meddela dig när det du tillagar i fritösen är klart.

Vi tycker att Mi Smart Air Fryer är det mest prisvärda valet för mindre hushåll – den är kompakt, enkel att använda, ser bra ut på köksbänken och app-integrationen ger extra bekvämlighet. Behöver du större kapacitet än de 3,5 liter du får här, bör du dock leta vidare.

Slipper du helst digitala funktioner är Tristar Crispy Fryer för dig – dessutom är den väldigt energisnål. (Image credit: Tristar)

3. Tristar Crispy Fryer - bästa strömsnåla airfryer En suverän billig airfryer som drar lite ström. Specifikationer Kapacitet: 3,5 l Maxtemperatur: 200 °C Anledningar att köpa + Energieffektiv + Analog + Lättanvänd Anledningar att låta bli - Inga smarta funktioner

Bryter du ihop så fort du ser en digital display med valmöjligheter är Zeegma Crisper airfryer det rätta valet för dig. Här är det analogt för hela slanten – vrid bara på rattarna så är du i gång. Denna simpla airfryer ligger dessutom helt rätt i en tid då det är dyrt med el, då den har energieffektivitetsklass A+.

Eftersom detta är en billig airfryer som fokuserar på att hålla saker och ting så simpla som möjligt, får du räkna med att klara dig utan smarta funktioner som du får på de flesta andra alternativ i den här topplistan. Men för dem som vill ha något simpelt och framför allt strömsnålt, är detta ett perfekt alternativ.

(Öppnas i ny flik) Tristar Crispy Fryer | 798 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Om du tycker att denna airfryer låter som något för dig, kan du beställa hem den från bland annat Amazon. Den finns tillgänglig i ett gäng olika storlekar.

Multi Crispy Fryer Oven har stor kapacitet och 10 förinställda program. (Image credit: Tristar)

4. Tristar Multi Crispy Fryer - bästa stora airfryer En suverän luftfritös-ugn med stor kapacitet. Specifikationer Kapacitet: 10 l Maxtemperatur: 200 °C Anledningar att köpa + Stor kapacitet + Prisvärd + 10 förinställda program Anledningar att låta bli - Tar mer plats än en vanlig airfryer

Multi Crispy Fryer Oven värmer upp snabbt och kräver i princip inget fett för att fixa måltiderna. Den har en ovanligt stor kapacitet på 10 liter, samt 10 förinställda program att välja mellan, vilket innebär att det krävs minimalt med ansträngning för att laga mat till hela familjen.

Denna suveräna och billiga luftfritös-ugn har ett pris på strax över 1 000 kronor och är värd att överväga framför en vanlig airfryer, speciellt för dem som vill kunna laga större måltider. Var bara beredd på att den tar lite större plats än en vanlig airfryer.

(Öppnas i ny flik) Tristar Multi Crispy Fryer | 1 240 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Denna airfryer med stor kapacitet finns tillgänglig att köpa hos svenska återförsäljare som bland annat Amazon. Den kostar cirka 1 240 kronor.

Här får du en riktigt lyxig airfryer-upplevelse. (Image credit: tECHrADAR)

5. Ninja Foodi Max - bästa lyxiga airfryer En exklusiv airfryer i absolut toppklass. Specifikationer Typ: Två separata behållare Effekt: 2470 W Kapacitet: 9 liter Tillagning: Airfry, grillning, bakning, tining och torkning Anledningar att köpa + Två separata behållare gör den mångsidig + Stor kapacitet + Många tillagningsalternativ Anledningar att låta bli - Tar mycket plats - Inga påminnelser om att vända på maten

Ninja Foodi Max Dual Zone (Öppnas i ny flik) har två separata fack, så att du kan tillaga två olika rätter samtidigt. Den tillagar dessutom maten snabbt och ger en bra och jämn brynning. Det kommer en varsin ugnsplåt med till de två facken och den totala kapaciteten är 9 liter. Det räcker till nästan 1,4 kilo pommes eller 2 kilo kycklingvingar i varje behållare.

Denna användbara och mångsidiga airfryer kan grilla, torka, baka och värma mat, förutom vanlig airfrying. Uppvärmningsfunktionen är inte lika bra som på en mikrovågsugn. Men du kommer att imponeras av de olika tillagningslägena och inte minst av synkroniseringen som ser till att maten i de två behållarna blir färdig samtidigt. Denna airfryer tar upp mycket plats på köksbänken, men den ser åtminstone bra ut.

(Öppnas i ny flik) Ninja Foodi Max Dual Zone | 3 167 kronor hos Lomax (Öppnas i ny flik)

Denna airfryer finns inte inne hos jättemånga svenska återförsäljare och kan vara lite svår att få tag på. Men du hittar den bland annat hos Lomax för cirka 3 100 kronor.

Här får du en airfryer och ugn i miniformat! (Image credit: Future)

6. Cuisinart TOA-60 Toaster Oven - bästa airfryer-miniugn Den bästa airfryer-baserade miniugnen. Specifikationer Typ: Stekugn Effekt: 1800 W Kapacitet: 17 liter Tillagning: Airfry, varmluft, bakning, grillning, tining, rostning Anledningar att köpa + 7 lägen + Tyst och diskret + Gott om utrymme Anledningar att låta bli - Dörren kan imma igen - Tar mycket plats på bänken - Dyr

Cuisinart TOA-60 Air Fryer Mini Oven (Öppnas i ny flik) är till skillnad från de flesta andra fackbaserade airfryer-modeller i denna topplista istället en miniugn eller toaster. Cuisinart TOA-60 Air Fryer Mini är lite dyrare än de flesta andra modeller, men du får fortfarande mycket för pengarna, eftersom den erbjuder ett gäng olika tillagningsmetoder.

Förutom airfrying, bakning och tining, fungerar den också som en varmluftsugn för bakning, grillning och rostning. Alla 7 lägen fungerade bra i våra tester. Men man måste experimentera lite för att hitta rätt tillagningstid och temperatur. Denna köksapparat har gott om plats inuti, men airfry-läget utnyttjar det inte fullt ut. Men eftersom den är så mångsidig, kan den ersätta flera enheter.

(Öppnas i ny flik) Cusiniart TOA-60 Air Fryer | 3 841 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Denna airfryer är ganska dyr, men om du är sugen på att köpa den, går den bland annat att beställa från svenska återförsäljare som Amazon för cirka 3 800 kronor.

Detta är en airfryer med många smarta funktioner. (Image credit: Future)

7. Ninja Foodi Smart XL - bästa smarta airfryer En suverän airfryer med funktioner som en smart-termometer. Specifikationer Typ: Grill Effekt: 1760 W Kapacitet: 9,4 liter Tillagning: Grill, luftsprödning, bakning, torkning Anledningar att köpa + Meddelar när du bör vända maten + Kan tillaga stora mängder mat på en gång + Med Smart Cook System kan du välja hur tillagat du vill ha kött Anledningar att låta bli - Inte lämplig för alla köksbänkar - Går inte att använda olivolja i vissa lägen - Det går inte att laga mat vid olika temperaturer samtidigt

Ninja Foodi Smart XL (Öppnas i ny flik) är ganska unik då den har en egen inbyggd smart-termometer. I vårt test fann vi att denna fritös tillagar olika typer av kött perfekt. Här har du många smarta och avancerade alternativ. Innertemperaturen övervakas av termometern och bestämmer när köttet är klart enligt dina egna inställningar och preferenser.

Du kan tyvärr inte tillaga olika maträtter vid olika temperaturer samtidigt, men här får du en härlig grillyta och krispig mat från fritösen. Det kan också förbereda kött och fisk direkt från frysen. Den gör allt bättre än sin föregångare.

(Öppnas i ny flik) Ninja Foodi Smart XL | 3 864 kronor hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Om du har råd med denna lyxiga airfryer kan du beställa hem den från bland annat Amazon. Men var beredd på att behöva betala närmare 4 000 kronor för den.

Ninja Air Fryer Max gör ett suveränt jobb med frusen mat. (Image credit: TechRadar)

8. Ninja Air Fryer Max - bästa airfryer för frusen mat Det bästa alternativet om du vill tillaga maten direkt från frysen. Specifikationer Typ: Behållare Effekt: 1750W Kapacitet: 5,2 liter Tillagning: Airfry, rostning, bakning, tining och torkning Anledningar att köpa + Sprött och jämnt brynt resultat + Utmärkt för fryst mat + Tystgående Anledningar att låta bli - Säger inte till när maten behöver vändas - Inget förvärmningsläge

Ninja Air Fryer Max (Öppnas i ny flik) har en inställning som heter Max Crisp som är gjord specifikt för fryst mat och du får även massor av väglegande guider att följa för tillagning. Denna airfryer ger dig härligt krispiga, hemgjorda pommes frites och kycklingvingar, och gör det dessutom väldigt tyst.

Under vårt test upptäckte vi att man inte får någon notifikation om att maten behöver vändas eller skakas om, vilket är en funktion man får med många konkurrerande modeller. Den har inte heller någon automatisk förvärmning och uppvärmningsfunktionen kan inte ersätta en mikrovågsugn. Men om du mest använder fryst mat är detta en perfekt airfryer. Den finns även i den mindre versionen Ninja Air Fryer.

(Öppnas i ny flik) Ninja Air Fryer Max | 1 925 kronor hos KitchenTime (Öppnas i ny flik)

Du kan beställa hem denna airfryer från bland annat KitchenTime. Den kostar bara runt 1 900 kronor, så den är lite billigare än många andra modeller i denna topplista.

Philips Airfryer XXL är den bästa airfryer du kan köpa från det populära märket Philips. (Image credit: TechRadar)

9. Philips Airfryer XXL - bästa airfryer från Philips En utmärkt airfryer från det populära airfryer-märket Philips. Specifikationer Typ: Behållare Effekt: 2225 W Kapacitet: 7 liter Tillagning: Airfryer, bakning, grillning och tining Anledningar att köpa + Suverän sprödhet + Stor kapacitet + Teknik för borttagning av fett Anledningar att låta bli - Ganska stor och klumpig - Behöver mer olja än de flesta konkurrenter

Philips Airfryer XXL (Öppnas i ny flik) är den bästa modellen från det populära airfryer-märket just nu. Det är en utmärkt airfryer för dem som har många munnar att mätta, med en stor kapacitet på 7 liter. I vårt test fann vi att allt vi lagade i den, som pommes frites och kycklingvingar, blev ljuvligt krispiga.

Den har en extra "fettfälla" för att ta bort överflödigt fett som droppar ned från maten under tillagningen. Detta är speciellt användbart med tanke på att denna airfryer förbrukar mer olja än de flesta av sina konkurrenter. Det gör att maten kanske inte blir så hälsosam som du hade trott och då är det åtminstone skönt att se att en del av fettet försvinner under tillagningen. Den här modellen tar dessutom upp mycket utrymme på köksbänken, så om du har ont om plats kan du behöva klämma in den i ett skåp.

Philips Essential är en kompakt och effektiv airfryer. (Image credit: TechRadar)

10. Philips Essential Airfryer - bästa kompakta airfryer Ett kompakt och billigt alternativ från de populära Philips. Specifikationer Kapacitet: 4,1 l eller 6,2 l Maxtemperatur: 200 °C Anledningar att köpa + Rapid Air-teknik ger ett jämt och frasigt resultat + Mångsidig + Finns i olika storlekar Anledningar att låta bli - Dyrare än konkurrenterna

Philips Essential Airfryer (Öppnas i ny flik) är företagets mest prisvärda alternativ. Den finns i två versioner med kapacitet på 4,1 eller 6,2 liter. Den har en pekskärm och 7 förinställningar så att du enkelt kan komma i gång och fritera eller grilla pommes, kött och grönsaker. Den så kallade Rapid Air-tekniken ser till att maten tillagas jämt och får rätt knaprighet. Den kan även användas för att tina livsmedel eller baka bröd och om du behöver lite inspiration på recept, finns alltid NutriU-app redo att hjälpa dig.

Detta är kort och gott ett tryggt och säkert val för dig som inte vill chansa, utan behöver en airfryer i toppklass med ett överkomligt pris. Med det sagt är dock Philips Essential fortfarande några hundralappar dyrare än flera konkurrenter.

Instant Vortex Mini är en perfekt liten airfryer för en person. (Image credit: TechRadar)

11. Instant Vortex Mini - bästa airfryer för en person Bästa airfryer för singelhushåll. Specifikationer Typ: Behållare Effekt: 1300 W Kapacitet: 2 liter Tillagning: Airfryer, stekning, bakning och tining Anledningar att köpa + Extremt kompakt + Spröd och jämnt brynt mat + Enkel att göra ren Anledningar att låta bli - Behållaren tål inte maskindisk - Svag uppvärmningsfunktion

Instant Vortex Mini (Öppnas i ny flik) är ett perfekt val om du bor ensam eller är i ett förhållande där båda äter lite, då det är en airfryer med liten kapacitet. Detta är en mer kompakt version av Instant Vortex, som gav oss krispiga och jämnt brynta pommes frites och saftig kyckling i våra tester.

Vortex Mini kan även steka, baka och tina, och den är dessutom enkel att göra rent. Själva plåten går att lägga i diskmaskin, men det gäller tyvärr inte för behållaren. På grund av den blygsamma kapaciteten behöver du prova dig fram lite för att få till den perfekta krispen. Uppvärmningsfunktionen är inte i nivå med en mikrovågsugn, men med tanke på den kompakta storleken och det låga priset är detta ändå ett bra köp.

Bästa airfryers: Köpråd och vanliga frågor

Hur stor airfryer behöver jag? En airfryer med kapacitet på 3,5 liter räcker till 1-3 personer. Om du planerar att använda din airfryer för att laga mat till större sällskap eller familjen bör du välja en modell med kapacitet på 5,5 liter och uppåt.

Vad kan man göra med en airfryer? En airfryer förknippas ofta med tillagning av friterad mat och då som ett fettsnålare och mer lättanvänt alternativ till en fritös. Airfryern är onekligen bra på att få till rätt krispighet för pommes frites, kycklingvingar och dylikt, men kan också användas för annan typ av mat som du normalt skulle använda ugnen till.

Hur testar TechRadar airfryers? För att jämföra de olika airfryer-modellerna har vi förberett portion efter portion av pommes frites och kycklingvingar. Vi har tittat på hur krispiga och jämnt brynta pommes fritesen blir samt hur mör och saftig kycklingen blir. Vi har tittat på hur många matlagningsmöjligheter varje modell erbjuder, hur hållbara de är och hur enkelt det är att göra rent dem. Vi har också bedömt användarvänligheten och om de aktuella modellerna levererats med praktiska tillbehör eller inspirerande recept.

Blir maten nyttigare med en airfryer? Det råder ingen tvekan om att en airfryer använder betydligt mindre olja än normal fritering, men hur hälsosamma är de egentligen? Vissa livsmedel, varav de flesta som är frysta eller har naturligt fett (som exempelvis kycklingvingar), är lämpliga för airfrying utan någon olja alls. Pommes frites, stekt potatis och någon annan typisk krispig mat behöver lite olja, men hur mycket varierar mellan de olika modellerna. Det kan därför vara en bra idé att kolla hur mycket olja varje modell behöver för att fungera optimalt, speciellt om fetthalten i maten är extra viktig för dig.

Vad kan man inte göra i en airfryer? Även om det finns gott om mat som kan tillagas i en fritös, finns det några saker du bör undvika att lägga i den här apparaten. Detta gäller mat som doppats i sås, eftersom vätskan helt enkelt rinner av och skapar en salig röra. Allt som väger väldigt lite, som en ensam skiva bröd eller grönsallad, kommer sannolikt att blåsas omkring inuti din airfryer och då är det osannolikt att det blir jämnt brynt och krispigt. Stora köttbitar, som en hel kyckling, kommer att fylla kammaren och hindra den varma luften från att cirkulera, vilket också innebär att maten inte blir knaprig och jämnt tillagad. Vi rekommenderar inte heller att man tillagar rött kött i en airfryer, då det ofta är svårt att hitta rätt temperatur för en perfekt tillagad insida och en härligt brynt yta.

Vad är skillnaden mellan en airfryer och en varmluftsugn? Tillagningstiden är i regel kortare i en airfryer, då luften cirkulerar snabbare än i en vanlig ugn. Det är också detta som bidrar till att maten får rätt krispighet när den tillagas i en airfryer, utan att du behöver använda mycket olja.