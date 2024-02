Vi testkör Panasonic NF-CC500SXE - märkets första kliv in på airfryer-marknaden

Panasonic NF-CC500SXE - nyckelfakta Mått: 265 x 360 x 328 mm

Vikt: 4,8 kilo

Kapacitet: 5 liter

Effekt: 1450W

Temperatur: 80-200 grader

Funktioner: 12 förinställda program, vattenbehållare, glaslucka

Pris: 1 995 kronor

Pansonic är ett väletablerat och känt märke inom teknikvärlden, kanske främst inom TV-apparater, men nu tar märket klivet in på en helt ny marknad - nämligen airfryers. Panasonic har släppt sin allra första airfryer-modell i form av Panasonic NF-CC500SXE. Vi på TechRadar har fått möjlighet att testa airfryern och den lyser riktigt starkt på vissa områden, men saknar en del inom andra. Här är vad vi tyckte om Panasonic NF-CC500SXE.

Pris & tillgänglighet

Exakt pris och lanseringsdatum för Panasonic NF-CC500SXE är inte helt klart ännu. Vad vi vet i nuläget är att airfryern kommer att kosta runt 1 995 kronor och kommer att lanseras någon gång under våren. Den kommer även att få sällskap av en CC600-modell som kommer att kosta runt 2 495 kronor.

Design

Stilren design som passar in i alla kök

Lagom storlek och kapacitet

Tydlig pekpanel i färg

Panasonic NF-CC500SXE är en airfryer i mellanstorlek med dimensioner på 265 x 360 x 328 mm, en vikt på 4,8 kilo och en kapacitet på 5 liter. Det är tillräckligt för att laga mat till 2-4 personer, lite beroende på vad för typ av mat man tillagar. Det är en stilren airfryer med en design som skiftar i svart och grått, och en glaslucka längst fram som låter en se maten medan den tillagas och en vattenbehållare på baksidan (mer om det längre ner). På ovansidan av airfryern finns en pekpanel i färg med ikoner för olika maträtter som exempelvis pommes frites, skaldjur, grönsaker, köttbullar, pizza och mer. Pekpanelen är väldigt tydlig och snygg sett till design, med fint tecknade ikoner med mättade färger. Via pekpanelen kan man också ställa in temperatur och tid, samt klicka i om man tillagar maten med vatten eller inte.

Användning

Begränsat med förinställda alternativ

Saknar vissa grundläggande funktioner

Krävs en inlärningskurva

Via pekpanelen finns som tidigare nämnt ett antal förinställda program, men du är begränsad till just dessa alternativ och det finns tyvärr ingen mer djupgående meny som låter en välja exempelvis olika typer av skaldjur, typ av kaka, olika mängd på maten och så vidare. Man är alltså begränsad till de få förinställda alternativen som finns tillgängliga via pekpanelen och som man snabbt inser är väldigt breda. Om du exempelvis väljer alternativet kyckling är det ju stor skillnad om man tillagar filéer, nuggets eller en hel kyckling. Man kan såklart justera temperatur och tid manuellt efter man huvudkategori på maten, men vi hade gärna sett att de förinställda programmen och inställningarna var lite mer djupgående (som man ser på många andra airfryers från sådana som Philips).

Dags för nybakade scones! (Image credit: Future)

Det verkar inte heller finnas någon tillhörande app för airfryern, vilket är synd. Det finns en QR-kod som skickar en till en ganska grundläggande hemsida med förslag på recept och tillagningstid, men den känns inte särskilt välgjord eller som något man orkar använda i längden. Vi hade gärna sett en dedikerad app i likhet med NutriU och liknande alternativ. Sett till funktioner är airfryern ganska grundläggande överlag, då den även saknar funktioner som tining, förvärme, värmehållning och påminnelser om att skaka maten.

Krispiga på utsidan och mjuka inuti. (Image credit: Future)

I och med att denna airfryer har ett så pass begränsat urval av förinställda program och funktioner, krävs det att man är lite erfaren med airfryers sedan tidigare eller är okej med det faktum att det krävs en liten inlärningskurva med denna airfryer. De flesta maträtter du tillagar kommer du behöva att googla på vilken tid och temperatur som krävs. Men efter ett tag lär man sig såklart hur man bäst tillagar de maträtter och råvaror man använder oftast.

Höjdpunkterna

Två stora plus för oss och två saker som får airfryern att sticka ut från en stor del av konkurrensen, är dess glaslucka längst fram och dess lilla vattenbehållare på baksidan. Det är ganska givet varför glasluckan är bra att ha (och överraskande nog något vi saknar på många andra toppmodeller från märken som exempelvis Philips), med den är det enkelt att hålla koll på maten under tiden den tillagas. Om man tillagar något nytt och känner sig lite osäker och vill säkerställa att det inte blir bränt, behöver man alltså inte dra ut behållaren och släppa ut värmen. Airfryern har dessutom en liten lampa som gör det enkelt att se maten inne i behållaren. Den tänds via en knapp på pekpanelen och stängs av automatiskt efter en stund.

Pekskärmen på Panasonic NF-CC500SXE är riktigt tydlig. (Image credit: Future)

Sedan till det andra - vattenbehållaren. Nu kanske du funderar på varför man vill ha en vattenbehållare på en airfryer. De är ju till för att göra maten krispig? Ja, det stämmer. Panasonics airfryer ger konsekvent spröda, härligt krispiga resultat när man tillagar saker som torskpanetter, pommes frites och liknande. Men om du exempelvis tillagar kycklingfiléer vill du helst att de ska vara lite saftiga, eller hur? Det är här vattenbehållaren kommer in i bilden. Den skapar lite fuktighet inne i airfryern, så att maten tillagas jämnt men ändå blir saftig. Detta är exempelvis användbart när du tillagar saker som kyckling, dumplings och grönsaker. Denna detalj med en vattenbehållare är något vi inte ser på särskilt många andra airfryer-modeller och är därför något som får Panasonic NF-CC500SXE att omedelbart sticka ut. Det gör airfryern mycket mer mångsidig och helt plötsligt användbar för maträtter som tidigare inte lämpade sig särskilt bra för en airfryer.

Vattenbehållaren sitter högst upp på baksidan av airfryern. (Image credit: Future)

Omdöme & konkurrens

Vi är överlag imponerade och positivt överraskade över Panasonics första kliv in på airfryer-marknaden. Både design och formfaktor är suveräna, och här har märket verkligen gjort allt rätt - från den stilrena designen som skiftar i svart och grått, den tydliga pekpanelen i färg, detaljen med vattenbehållaren, glasluckan och lampan och den lagom stora kapaciteten. Här får de verkligen fem av fem stjärnor.

Det vi gärna vill se förbättrat för märkets kommande airfryer-modeller är deras funktioner och tillhörande mjukvara. Vi vill ha fler och mer djupgående alternativ på förinställda program för att göra matlagningen så enkel som möjligt för fler användare, samt en dedikerad och välgjord app som är enkel att navigera och som bjuder på ett stort bibliotek av maträtter och inspiration.

Lampan gör det riktigt enkelt att hålla koll på maten under tillagning. (Image credit: Future)

Panasonic NF-CC500SXE ligger i ungefär samma prisklass som de mest prisvärda airfryer-modellerna från Philips. Vilken som är det bästa valet beror lite på dina personliga preferenser. Philips erbjuder mer när det kommer till funktioner, förinställda program och sin tillhörande app, men Panasonics alternativ erbjuder en mer mångsidig användning tack vare sin vattenbehållare samtidigt som du får klara dig utan den smidiga glasluckan om du skulle välja att köra på någon av Philips modeller.

Andra alternativ

Om du är på jakt efter en billig airfryer kan vi även tipsa om dessa alternativ från kända märken som Xiaomi och Philips. Dessa är hämtade från vår topplista över bästa billiga airfryer, där Panasonics modell mycket väl kan få en placering framöver. Du kan även kolla in vår topplista över bästa airfryers överlag för fler alternativ.