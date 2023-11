Black Friday 2023 - superdeal: Halva priset på denna stora airfryer från Strandby

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Du har väl inte missat att det är dags för årets Black Friday? Om du vill fynda en TV eller några andra teknikprylar under reafesten, kan du kolla in vår stora Black Friday-artikel, där vi samlar alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets största reafest.

Black Friday 2023: Alla de bästa erbjudandena

Airfryers är en smidig och omtyckt köksapparat för många och är dessutom en riktigt bra julklapp. Ett av årets bästa tillfällen att klicka hem en billigt är under Black Friday, eftersom det brukar dyka upp ett gäng fina deals och rabatter på airfryers från olika märken och i olika prisklasser under reafesten. Det ser ut som att det blir samma visa i år, då vi redan fått se ett gäng fina deals dyka upp på airfryers under Black Week.

Ett av de bästa erbjudandena vi har hittat hittills är denna deal på en airfryer från Strandby med en kapacitet på 8L hos CDON. Det är en topprankad airfryer med två separata behållare, så du kan tillaga två olika typer av mat samtidigt, och den är vanligtvis ganska dyr med ett pris som ligger närmare 3 000 kronor. Men en otroligt bra Black Friday-rabatt låter dig klicka hem airfryern för halva priset, alltså endast 1 399 kronor!

Black Friday: Halva priset på Strandby Airfryer