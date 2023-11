Black Friday-deals: Två nya Samsung 4K QLED TV får sina lägsta priser någonsin - spara 10 000 kronor

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Om du vill kolla in alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets Black Friday, kan du kolla in vår huvudartikel för reafesten.

Vi har fått se ett gäng helt otroliga rabatter på TV-apparater från populära märken, både överkomliga budgetmodeller och de allra senaste toppmodellerna från året. Vi samlar ihop alla de bästa rabatterna vi hittar på TV-apparater i vår stora Black Friday-artikel, men alla erbjudanden som är särskilt bra väljer vi att lyfta fram lite extra.

De två Black Friday-deals som du hittar här nedanför är just sådana erbjudanden. Dessa deals gäller för två nya TV-apparater från Samsung som inte dykt under rean hittills och gäller modellerna Samsung Q70 QLED 4K från 2023 och en Samsung 4K QLED TV från 2022. Här kan du spara ända upp till 16 000 kronor, beroende på vilken modell och storlek du väljer. Rabatterna på storlekarna vi har lagt in här nedanför ger dig de lägsta priserna någonsin på de två TV-apparaterna.

Black Friday-deals: Stora rabatter på Samsung TV

Nytt lägsta pris Samsung 65" Q70 QLED 4K TV | 14 990:- 9 990:- hos Komplett

Spara 5 000 kronor: Denna utmärkta QLED 4K TV på 65 tum från Samsung har verklighetstrogen bild och specifikationer som gör att den lämpar sig bra även som gaming TV, med 120 Hz uppdateringfrekvens och HDMI 2.1. Under Black Friday kan du klicka hem den med en suverän rabatt som låter dig spara 5 000 kronor, vilket ger det lägsta priset någonsin på TV:n. Den finns även tillgänglig i storlekarna 55, 75 och 85 tum, som fått liknande rabatter.