Toppsäljare hos Amazon under Black Friday - bästa deals & största rabatter

Årets Black Friday är äntligen här och suveräna deals och rabatter forsar in från alla håll och kanter! Vi på TechRadar jobbar hårt med att gå igenom de enorma sortimenten hos olika återförsäljare för att kunna filtrera ut de allra bästa rabatterna och samla dem i våra Black Friday-artiklar. Förhoppningen är att det ska bli lite enklare för dig att hitta rätt i djungeln av deals och rabatter under reafesten.

Här nedanför har vi samlat de hittills bästsäljande produkterna hos Amazon under årets Black Friday, som inkluderar populära produkter så som Sonys flaggskeppshörlurar, soundbars från Bose, robotdammsugare från Dreame och mer. Vi vill också tipsa om att du kollar in Amazons så kallade WOW-deals - detta är deras absolut bästa erbjudanden, men de är bara tillgängliga under en kort period, så här gäller det att hålla lite koll med jämna mellanrum och beställa snabbt när något riktigt bra dyker upp.

Toppsäljare hos Amazon under Black Friday

Samsung G5 monitor | 4 057:- 3 779:- hos Amazon

Få 7% rabatt: Samsungs gamingskärmar i Odyssey-serien är riktigt populära och det är enkelt att förstå varför. Detta är lyxiga skärmar i toppklass, men de har också priser att matcha. Under Black Friday kan du dock klicka hem dem lite billigare med en fin rabatt på 7% på G5-skärmen.

AMD Radeon 16 GB RX 6800XT | 6 510:- 5 490:- hos Amazon

Få 16% rabatt: Dags för ett nytt grafikkort? Då är det utmärkt tillfälle att slå till under Black Friday-rean. En av de bästa rabatterna vi sett på komponenter är den på detta Radeon-kort, som låter dig spara 16%.

Flamingueo Hollywood Spegel | 1 221:- 1 037:- hos Amazon

Få 15% rabatt: Här snackar vi verkligen den ultimata sminkspegeln i klassisk hollywood-stil. Om du beställer hem den under Black Friday får du en riktigt fin rabatt på hela 15%, vilket gör spegeln riktigt överkomlig.

Beurer HD 75 värmefilt | 704:- 554:- hos Amazon

Få 21% rabatt: Det här är den ultimata julklappen till alla nära och kära som alltid är frusna under vintern. Den säljer riktigt bra under Black Friday-rean och är riktigt billigt just nu tack vare en fin rabatt på 21%.

Philips Wake-up Light | 1 099:- 781:- hos Amazon

Få 29% rabatt: Denna lampa fungerar som en försiktig väckarklocka som väcker dig på ett behagligt sätt med ett värmande ljus. Under Black Friday får du 29% rabatt på den.

Sony WH-1000XM4 | 2 790:- 2 290:- hos Amazon

Få 18% rabatt: De tidigare flaggskeppslurarna från Sony är fortfarande riktigt populära trots att de fått en efterföljare nu och det beror delvis på att de sjunkit rejält i pris. Nu under Black Friday kan du klicka hem dem ännu billigare än normalt med en stor rabatt på 18%.

Sony WH- 1000XM5 | 4 296:- 3 989:- hos Amazon

Få 7% rabatt: Sonys senaste premiumhörlurar i absolut toppklass är ständigt populära bland konsumenter, men också riktigt dyra. Men med en bra Black Friday-deal får du 7% rabatt på hörlurarna, vilket låter dig spara ett par hundralappar.

Bose Smart Soundbar 900 | 9 729:- 7 585:- hos Amazon

Få 22% rabatt: Bose och Sony är marknadsledande inom soundbars för sina högt rankade produkter i absolut toppklass. Smart Soundbar 900 från Bose är en av märkets bästa modeller, som du kan klicka hem med en riktigt fin rabatt nu under Black Friday.

Bisell ProHeat X2 Revolution | 3 623:- 2 790:- hos Amazon

Få 23% rabatt: Denna mattrengörare från Bissell har sålt förvånansvärt bra under årets Black Week hos Amazon. Det är en topprankad produkt, så om du varit sugen på att köpa en egen för djuprengöring av dina mattor, bör du slå till på denna Black Friday-deal.

Cosori Airfryer XXL | 1 266:- hos Amazon

Lågt pris: Denna stilrena och prisvärda airfryer från Cosori finns tillgänglig i vitt och rött och håller hög kvalitet. Här får du en kapacitet på 5,5 liter, en digital pekskärm, förinställda program och 1700W.