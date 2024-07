Amazon Prime Day 2024: bästa deals och rabatter på smartklockor

Vi har fått se ett gäng fina rabatter på smartklockor under sommarens Prime Day.

Amazon Prime Day Sommarens stora reafest, Amazon Prime Day, är i full gång. Det är en kort reafest för alla Prime-medlemmar, som ger fina rabatter och deals på teknikprylar och övriga produkter i Amazons sortiment. Rean är redan i full gång och kommer att pågå mellan den 16-17 juli. Vi samlar alla de bästa erbjudandena och rabatterna på ett och samma ställe. Klicka här för att bli en Prime-medlem

Vi är nu inne på dag två av Amazon Prime Day och reafesten är i full gång! Som du hör på namnet, gäller denna korta reafest endast för Prime-medlemmar, som får möjlighet att fynda en mängd fantastiska rabatter på smartklockor och andra teknikprylar. Sommarens Prime Day pågår enbart två dagar, mellan den 16-17 juli, så se till att du hinner få iväg din beställning innan det är för sent.

Vi på TechRadar håller koll på reafesten från början till slut, i jakt på alla de bästa erbjudandena och i år har vi fått se ett helt gäng suveräna deals på smartklockor från stora märken som Garmin och Apple. Här nedanför har vi samlat alla de bästa erbjudandena vi har hittat på smartklockor hittills, från enklare nybörjarklockor till avancerade flaggskeppsmodeller.

Om du vill kolla in alla produkter som fått rabatter i Amazons sortiment, kan du gå in direkt på deras officiella Prime Day-sida här, alternativt kolla in vår stora artikel för Prime Day där vi samlar alla de bästa rabatterna på ett och samma ställe.

Glöm inte att du behöver vara en Prime-medlem för att kunna ta del av erbjudandena - du kan registrera dig här.

Amazon Prime Day - bästa deals på smartklockor

Polar Pacer Pro | 2 580:- 2 051:- hos Amazon

Spara 529 kronor: Prime Day-reafesten ger dig det just nu lägsta priset på den prisvärda träningsklockan Polar Pacer Pro. Den ger utmärkta hälso- och träningsinsikter och är särskilt bra för löpare. Om du beställer hem den nu får du en rabatt på 20%.

Garmin Forerunner 255 Music | 3 507:- 2 959:- hos Amazon Spara 548 kronor: Ännu en schysst deal på en utmärkt träningsklocka från Garmin - under Prime Day kan du klicka hem Forerunner 255 Music med hela 15,6% rabatt.

Apple Watch Series 9 (GPS - Cellular 45 mm) | 7 290:- 6 355:- hos Amazon Spara 935 kronor: Vi har sett förvånansvärt många fina deals på smartklockor under årets Prime Deal Days, bland annat denna fina deal på Apple Watch Series 9, som ger dig närmare 13% rabatt på smartklockan.

Apple Watch SE (2nd gen) | 3 890:- 3 420:- hos Amazon Spara 470 kronor: Även Apples billigare smartklocka har fått en fin rabatt under Amazon Prime Deal Days. Om du klickar hem Apple Watch SE (2nd gen) nu, får du en rabatt på 12,1%.

Huawei Watch GT 3 Active | 2 190:- 1 657:- hos Amazon Spara 533 kronor: Fynda Huaweis stiliga och kraftfulla Watch GT 3 Active under Prime Deal Days och spara 24,3% på ditt köp.

Ticwatch Pro 5 | 3 115:- 2 773:- hos Amazon Spara 342 kronor: TicWatch må vara ett litet mindre märke på smartklockemarknaden nuförtiden, men deras Pro 5-modell är alldeles utmärkt och under Prime Deal Days får du 11% rabatt på den.

Huawei Watch GT 4 | 2 995:- 2 516:- hos Amazon Spara 479 kronor: Den stilrena Huawei Watch GT 4 med ett läderband går att klicka hem till ett lägre pris nu under Prime Deal Days. Spara 16% på denna eleganta klocka.

Garmin Vivoactive 5 | 2 725:- 2 365:- hos Amazon Spara 360 kronor: Garmin Vivoactive 5 är en smartklocka som hittar en utmärkt balans mellan träningsfunktioner och pris. Nu under Prime Deal Days kan du få den riktigt billigt, med en rabatt på över 13%.