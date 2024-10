Passa på - lägsta priset på Xbox Series X under Amazon Prime Deal Days

Amazon Prime Deal Days Höstens första stora reafest, Amazon Prime Deal Days, är i full gång. Det är en kort reafest för alla Prime-medlemmar, som ger fina rabatter och deals på teknikprylar och övriga produkter i Amazons sortiment. Rean är redan i full gång och kommer att pågå mellan den 8-9 oktober. Vi samlar alla de bästa erbjudandena och rabatterna på ett och samma ställe. Klicka här för att bli en Prime-medlem

Amazon Prime Deal Days är i full gång och vi i TechRadar-teamet håller full koll på reafesten och jobbar hårt för att hitta alla de bästa rabatterna. Om du velat köpa en ny spelkonsol och är team Xbox, är vi riktigt goda nyheter. Vi har nämligen hittat en helt suverän deal på Xbox Series X-konsolen, som ger dig det solklart lägsta tillgängliga priset just nu.

Under reafesten kan du klicka hem Xbox Series X för enbart 4 850 kronor. Det är ett av de lägsta priserna någonsin sedan konsolens lansering och det absolut lägsta priset just nu. Ordinarie pris ligger på cirka 5 600 kronor, så du sparar en ganska stor slant om du passar på att beställa hem konsolen under readagarna. Vi rekommenderar dock att du är snabb, då vi är ganska säkra på att detta är en deal som kommer att sälja slut snabbt. Du hittar länk till Xbox-konsolen och Amazons hemsida här nedanför.

Notera dock att denna konsol är en certifierad renoverad produkt, vilket innebär att den inte är sprillans ny. Den har genomgått en noggrann certifieringsprocess och testats för att säkerställa att den fungerar som den ska. Hårdvaran har också inspekterats för att hålla hög kvalitet både när det gäller funktion och utseende. Detta är alltså ett perfekt tillfälle att fynda Xbox Series X till ett oslagbart pris!

Superdeal på Xbox Series X