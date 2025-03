Amazon Spring Deal Days är igång — fynda billig teknik mellan den 25-31 mars

Amazon Spring Deal Days har dragit igång

Pågår mellan den 25-31 mars

Erbjudanden för samtliga produktkategorier

Nu har äntligen Amazon Spring Deal Days dragit igång. Detta är en av vårens största reafester och pågår hos Amazon mellan den 25 och 31 mars, vilket innebär att du har gott om tid att fynda billiga teknikprylar och annat skoj.

Vi säger annat skoj eftersom reafesten inte bara gäller för teknikprylar, utan hela Amazon-sortimentet. Vi kan bland annat tipsa om att kika efter bra erbjudanden på produkter i storpack, som exempelvis toapapper, djurfoder och liknande. Amazon brukar ha riktigt schyssta deals på sådant. Men här på TechRadar kommer vi givetvis att fokusera på teknikprylarna som dyker upp på rean!

Vi kommer att hålla koll på reafesten från början till slut och handplocka några av de bästa erbjudandena vi hittar och tipsa er läsare om dem. Under tidigare reor hos Amazon har vi fått se några riktigt låga priser på bland annat airfryers, robotdammsugare, laddare & tillbehör, datorskärmar, earbuds och mer.

Om du varit på jakt efter något speciellt kan det vara värt att gå in och kika bland Amazons erbjudanden under Spring Deal Days, annars kan du hålla koll här på TechRadar för några av de bästa erbjudandena som dyker upp under rean.