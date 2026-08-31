Månadens bästa teknik: de bästa nya prylarna vi testade i augusti 2026

TechRadars testare tar minsann inte ledigt över sommaren. Tvärtom har de haft fullt upp som vanligt med att testa prylar i alla möjliga former och storlekar för att kunna ge dig våra bästa rekommendationer om produkterna som är värda att köpa – och de du bör undvika. I månadens Reviews Recap har vi samlat den högst betygsatta tekniken från de senaste fyra veckorna. Det här är produkterna som tog sig igenom våra tuffa tester och belönades med betyget 4,5 eller högre.

Bland produkterna som fick full pott hittar vi två riktiga höjdare för innehållsskapare. Insta360 X6 imponerade på oss med sin robusta konstruktion, långa batteritid och förmåga att ta knivskarpa bilder i alla typer av ljusförhållanden. Vår testare kallade den ”den mest kompetenta lilla 360-kameran han har testat hittills” och ”den bästa allroundmodellen i sin klass”.

DJI fortsätter också sin segersvit med Mic Mini 2S. Den här kompakta trådlösa mikrofonen erbjuder många av de mest attraktiva funktionerna från flaggskeppsmodellen Mic 3 – från intern inspelning till AI-baserad brusreducering – men kostar ungefär hälften så mycket. Det är nästan orimligt, men vi klagar inte.

På annat håll imponerades vi av Samsungs nya vikbara mobiler, där både Galaxy Z Fold 8 och Galaxy Z Fold 8 Ultra fick nästan full pott med 4,5 stjärnor. Vi beskrev den förstnämnda som ”en välbehövlig vitamininjektion för marknaden för vikbara mobiler”, medan vår skribent ansåg att den sistnämnda var ”näst intill oslagbar” jämfört med andra flaggskepp.

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5-stjärniga produkter

4,5-stjärniga produkter