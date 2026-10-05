Tyskland har byggt världens högsta vindkraftverk – det 365 meter höga tornet ska generera 3,8 MW

Världens högsta vindkraftverk har byggts i Tyskland

Det är konstruerat för att fånga starkare och mer konstanta vindar på högre höjd

En speciell byggmetod där tornet byggdes ”inifrån och ut” användes under konstruktionen

En ny milstolpe har nåtts inom vindkraftsteknik. Det tyska företaget Gicon har färdigställt världens hittills högsta vindkraftverk, som reser sig hela 365 meter över marken i närheten av Schipkau i Brandenburg.

Enligt företagets officiella pressmeddelande (via Interesting Engineering) är konstruktionen nu den näst högsta i hela Tyskland och samtidigt världens högsta vindkraftverk. Den officiella driftsättningen av den enorma elgeneratorn är planerad till november.

Anledningen till den extrema höjden är enkel: ju högre upp man kommer, desto starkare och mer tillförlitliga tenderar vindarna att vara. Däremot vet experterna ännu inte om den extra elproduktionen kommer att vara tillräckligt stor för att motivera de högre kostnaderna och tekniska utmaningarna. Det får vi veta först när vindkraftverket har tagits i drift.

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Det första rekordhöga vindkraftverket får en nominell effekt på 3,8 MW, medan framtida konstruktioner väntas kunna nå 7 MW. Det är relativt blygsamt jämfört med många andra moderna vindkraftverk, men tanken är att den nya konstruktionen ska kunna nå sin maximala kapacitet oftare och under längre perioder.

I slutändan räknar Gicon med att tekniken ska kunna ge dubbelt så stort energiutbyte som ett konventionellt vindkraftverk med samma rotordiameter.

En ny metod för att bygga vindkraftverk

GICON-Höhenwindturm - YouTube Watch On

”Det här är ett överväldigande ögonblick för hela vårt team”, säger Gicons vd professor Jochen Großmann, enligt en maskinöversättning.

”Det som länge var en utmanande idé och därefter ett lika utmanande byggprojekt står nu här som en globalt unik anläggning i Schipkau. Vi på Gicon är oerhört stolta över detta.”

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Ingenjörsteamet använde en särskild metod för att bygga tornet ”inifrån och ut”. Med hjälp av ett så kallat strand jack-system lyftes de högre sektionerna upp genom mitten av tornets bas innan de fixerades på plats.

Det finns dessutom ytterligare en lovande aspekt av tekniken. Enligt Gicon ska befintliga vindkraftsparker kunna uppgraderas med de högre konstruktionerna. I teorin innebär det att det skulle gå att generera mer elektricitet från redan etablerade vindkraftsområden, utan att behöva ta ytterligare mark i anspråk.

När det rekordhöga vindkraftverket tas i drift får vi en bättre uppfattning om hur effektivt det faktiskt är på att utnyttja de snabbare och jämnare vindarna på högre höjd. Om satsningen blir framgångsrik kan vi mycket väl få se betydligt fler extremt höga vindkraftverk framöver.

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