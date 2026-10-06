Tyskland har bygget verdens høyeste vindturbin – det 365 meter høye tårnet skal produsere 3,8 MW

Verdens høyeste vindturbin er bygget i Tyskland.

Den er konstruert for å utnytte sterkere og jevnere vind i større høyder.

Under byggingen ble det benyttet en spesiell metode der tårnet ble bygget «innenfra og ut».

En ny milepæl er nådd innen vindkraftteknologi. Det tyske selskapet Gicon har ferdigstilt verdens til nå høyeste vindturbin; den rager hele 365 meter over bakken nær Schipkau i Brandenburg.

Ifølge selskapets offisielle pressemelding (via Interesting Engineering) er konstruksjonen nå den nest høyeste i hele Tyskland, og samtidig verdens høyeste vindturbin. Den offisielle idriftsettelsen av den enorme generatoren er planlagt til november.

Årsaken til den ekstreme høyden er enkel: Jo høyere opp man kommer, desto sterkere og jevnere pleier vinden å være. Eksperter vet imidlertid ennå ikke om den økte strømproduksjonen vil være tilstrekkelig til å rettferdiggjøre de høyere kostnadene og de tekniske utfordringene. Dette vil vi først få svar på når turbinen er i drift.

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Denne rekordstore turbinen har en nominell effekt på 3,8 MW, mens fremtidige modeller forventes å nå 7 MW. Dette er relativt beskjedent sammenlignet med mange andre moderne vindturbiner, men tanken er at den nye konstruksjonen skal oppnå maksimal effekt oftere og over lengre tidsrom.

Gicon forventer at teknologien til slutt vil gi dobbelt så stort energiutbytte som en konvensjonell vindturbin med samme rotordiameter.

En ny metode for bygging av vindturbiner

GICON-Höhenwindturm - YouTube Watch On

«Dette er et stort og betydningsfullt øyeblikk for hele teamet vårt,» sier Jochen Großmann, administrerende direktør i Gicon.

«Det som lenge var en utfordrende idé – og deretter et like krevende byggeprosjekt – står nå her i Schipkau som et anlegg som er unikt i verdenssammenheng. Vi i Gicon er utrolig stolte av dette.»

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Ingeniørteamet benyttet en spesiell metode for å bygge tårnet «innenfra og ut». Ved hjelp av et såkalt «strand-jack»-system ble de øvre seksjonene løftet opp gjennom midten av tårnfoten før de ble festet på plass.

Teknologien har også et annet lovende aspekt. Ifølge Gicon kan eksisterende vindparker oppgraderes med slike høyere konstruksjoner. I teorien betyr dette at det vil være mulig å produsere mer strøm fra etablerte vindparkområder uten at det kreves mer landareal.

Når den rekordstore vindturbinen settes i drift, vil vi få bedre innsikt i hvor effektivt den faktisk utnytter den kraftigere og jevnere vinden som finnes i større høyder. Hvis prosjektet blir vellykket, kan vi godt komme til å se langt flere ekstremt høye vindturbiner i fremtiden.

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