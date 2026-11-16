Den første 100-tommers TV-en med Ambilight er her – blir dette den mest oppslukende hjemmekinoopplevelsen man kan få uten å bruke projektor?
Philips har lansert The One, en 100-tommers QLED-TV som er den største Ambilight-TV-en noensinne.
- Verdens største Ambilight-TV noensinne, med utvidelsesmuligheter via Ambiscape
- 4K QLED-panel med 4 x HDMI 2.1
- Selges for under 40 000 kroner
Hvis du, i likhet med meg, mener at smart belysning virkelig kan løfte hjemmekino- eller TV-opplevelsen, kan «The One» være noe for deg. Dette er verdens største Ambilight-TV, med en skjermstørrelse på hele 100 tommer.
«The One» har allerede vært tilgjengelig i mindre størrelser: 43, 50, 55, 65, 75 og 85 tommer. Denne nye utgaven er den største Ambilight-TV-en hittil.
Hvis du ikke er kjent med Ambilight, kan det beskrives som smartbelysning integrert i selve TV-en: Fargene på skjermen gjenskapes av LED-lys plassert langs sidene og på toppen av rammen, slik at fargene strekker seg utover TV-skjermen og inn på veggene dine.
Philips The One Ambilight QLED-TV: nøkkelfunksjoner og pris
Dette er ikke bare den første 100-tommers Ambilight-TV-en. Den er også utrustet med Philips' «Ambiscape», som utvider Ambilight-funksjonaliteten til andre smarte lys i rommet – for eksempel fra merker som Hue, IKEA og Wiz. TV-en kobles trådløst til disse lyskildene, slik at du kan synkronisere dem med TV-ens Ambilight-belysning.
TV-en benytter et QLED LCD-panel med direkte LED-bakbelysning og er utstyrt med fire HDMI 2.1-porter, noe som er gunstig for gamere. «The One» støtter Dolby Atmos og DTS:X, og kjører operativsystemet Titan OS, som inkluderer de vanligste store strømmeappene.
Foreløpig er 100-tommersversjonen av «The One» kun tilgjengelig i Europa. I Europa og andre deler av verden er det TP Vision som står for produksjonen, noe som betyr at modellutvalget i Nord-Amerika er annerledes.
Veiledende pris for «The One» er på 39 990 kroner, og den selges hos flere forhandlere. Hos NetOnNet er den allerede nede i 29 990 kroner.
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Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.