Den første 100-tommers TV-en med Ambilight er her – blir dette den mest oppslukende hjemmekinoopplevelsen man kan få uten å bruke projektor?

En 100-tommers TV med Ambilight gir en utrolig oppslukende opplevelse

Verdens største Ambilight-TV noensinne, med utvidelsesmuligheter via Ambiscape

4K QLED-panel med 4 x HDMI 2.1

Selges for under 40 000 kroner

Hvis du, i likhet med meg, mener at smart belysning virkelig kan løfte hjemmekino- eller TV-opplevelsen, kan «The One» være noe for deg. Dette er verdens største Ambilight-TV, med en skjermstørrelse på hele 100 tommer.

«The One» har allerede vært tilgjengelig i mindre størrelser: 43, 50, 55, 65, 75 og 85 tommer. Denne nye utgaven er den største Ambilight-TV-en hittil.

Hvis du ikke er kjent med Ambilight, kan det beskrives som smartbelysning integrert i selve TV-en: Fargene på skjermen gjenskapes av LED-lys plassert langs sidene og på toppen av rammen, slik at fargene strekker seg utover TV-skjermen og inn på veggene dine.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Ambilight kan få det til å føles som om du har en mye større TV enn det du faktisk har plass til (eller råd til). (Image credit: Future)

Philips The One Ambilight QLED-TV: nøkkelfunksjoner og pris

Dette er ikke bare den første 100-tommers Ambilight-TV-en. Den er også utrustet med Philips' «Ambiscape», som utvider Ambilight-funksjonaliteten til andre smarte lys i rommet – for eksempel fra merker som Hue, IKEA og Wiz. TV-en kobles trådløst til disse lyskildene, slik at du kan synkronisere dem med TV-ens Ambilight-belysning.

TV-en benytter et QLED LCD-panel med direkte LED-bakbelysning og er utstyrt med fire HDMI 2.1-porter, noe som er gunstig for gamere. «The One» støtter Dolby Atmos og DTS:X, og kjører operativsystemet Titan OS, som inkluderer de vanligste store strømmeappene.

Foreløpig er 100-tommersversjonen av «The One» kun tilgjengelig i Europa. I Europa og andre deler av verden er det TP Vision som står for produksjonen, noe som betyr at modellutvalget i Nord-Amerika er annerledes.

Veiledende pris for «The One» er på 39 990 kroner, og den selges hos flere forhandlere. Hos NetOnNet er den allerede nede i 29 990 kroner.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Vurderer du å kjøpe ny TV?

Prøv vår veiviser for TV-størrelse og -modell! Du oppgir hvor langt unna TV-en du sitter, så forteller vi deg hvilken størrelse du bør velge – basert på råd om synsvinkel fra eksperter på bildekvalitet. Vi anbefaler også våre tre beste TV-er i den aktuelle størrelsen, i ulike prisklasser.

Følg TechRadar på Google News og legg oss til som en foretrukket kilde for å få våre ekspertnyheter, tester og analyser direkte i feeden din.