En 100-tums TV med Ambilight ger en enormt uppslukande upplevelse.

Världens största Ambilight-TV någonsin, med möjlighet att utöka belysningen via Ambiscape

4K QLED-panel med fyra HDMI 2.1-portar

Säljs för under 30 000 kronor

Om du, precis som många andra, tycker att smart belysning verkligen kan lyfta hemmabio- eller TV-upplevelsen kan The One vara något för dig. Det här är världens största Ambilight-TV, med en skärmstorlek på hela 100 tum.

The One har tidigare släppts i mindre storlekar på 43, 50, 55, 65, 75 och 85 tum. Den här nya versionen är alltså den största Ambilight-TV:n hittills.

Om du inte känner till Ambilight kan det beskrivas som smart belysning som är integrerad direkt i TV:n. Färgerna på skärmen återskapas av LED-lampor som sitter längs sidorna och ovansidan av ramen, vilket gör att färgerna sträcker sig utanför TV-skärmen och vidare ut på väggarna.

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Ambilight kan få det att kännas som att du har en betydligt större TV än vad du faktiskt har plats (eller råd) med. (Image credit: Future)

Philips The One Ambilight QLED-TV: viktiga funktioner och pris

Det här är inte bara den första 100-tums-TV:n med Ambilight. Den är också utrustad med Philips Ambiscape, som utökar Ambilight-funktionen till andra smarta lampor i rummet – exempelvis från märken som Hue, IKEA och WiZ. TV:n ansluter trådlöst till dessa ljuskällor så att du kan synkronisera dem med TV:ns Ambilight-belysning.

TV:n använder en QLED LCD-panel med direkt LED-bakbelysning och är utrustad med fyra HDMI 2.1-portar, vilket är en fördel för gamers. The One har stöd för Dolby Atmos och DTS:X och använder operativsystemet Titan OS, som har de flesta stora streamingapparna.

Än så länge är 100-tumsversionen av The One endast tillgänglig i Europa. I Europa och andra delar av världen är det TP Vision som står för tillverkningen. Det rekommenderade priset för The One är 39 990 kronor och den säljs hos flera återförsäljare. Hos NetOnNet är priset redan nere på 29 990 kronor.

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