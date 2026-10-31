Dröm-TV för hemmabion? En OLED-TV på 111 tum kan vara på väg från LG – men hur bra blir bildkvaliteten?

LG Display satsar stort på OLED-produktion i storlekar upp till 111 tum

LG:s största OLED-TV i dag är på 97 tum

Dagens 97-tumspanel bygger på betydligt äldre teknik än de mindre panelerna

Om du letar efter en OLED-TV i riktig hemmabiostorlek stöter du snabbt på två stora begränsningar: tillgänglighet och pris. I dagsläget går det inte att köpa en OLED-TV som är större än 97 tum, helt enkelt eftersom ingen tillverkar sådana.

Du har förmodligen inte heller råd med en OLED-TV på 97 tum, eftersom de är skrämmande dyra. LG listar just nu sin 97-tums OLED för 19 999 dollar (cirka 196 500 kronor), sänkt från 24 999 dollar (cirka 245 600 kronor). Vad vi vet går den inte ens att få tag på i Sverige. Men det ser ut som att både tillgängligheten och priserna snart kan förändras.

LG Display uppges nämligen satsa stora pengar på stora OLED-paneler. Företaget och dess partner Guangzhou Development Zone Holding Group planerar enligt uppgifter att investera ytterligare en miljard yuan för att uppgradera produktionsanläggningarna för enorma OLED-skärmar.

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Som FlatpanelsHD rapporterar uppger marknadsanalysföretaget TrendForce att de tillkännagivna uppgraderingarna främst är inriktade på ”tillverkning av stora OLED-moduler, med produkter i storlekarna 77, 83, 97 och 111 tum”. Möjligheten att lansera en panel på 111 tum beskrivs som ”en av projektets största höjdpunkter”.

Större och potentiellt mer prisvärda TV-apparater är alltid välkomna. Men vi har några funderingar.

Hisenses enorma mini-LED-TV-apparater är spektakulära, och 98-tummaren kostar en bråkdel av vad du skulle betala för en OLED i samma storlek. (Image credit: Future)

Vilken panel tänker LG använda?

Den stora frågan för oss är om investeringen också kommer att innebära förbättringar av tekniken i den befintliga 97-tumspanelen.

I 2026-versionen av LG OLED-TV på 97 tum sitter en 4K-panel med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Men även om modellen heter LG G6 använder den inte samma panel som sina mindre syskon. De mindre modellerna har alla LG Primary RGB Tandem 2.0-panel, medan 97-tummaren använder en äldre panel utan Tandem-teknik. Faktum är att panelen härstammar från LG G2 från 2022, vilket innebär att den ligger flera generationer efter. Det betyder att den inte är lika ljusstark och inte heller erbjuder samma färgprecision som de andra modellerna.

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Den skillnaden är viktig eftersom dessa stora OLED-TV-apparater konkurrerar med några av de bästa mini-LED-modellerna och i allt större utsträckning även med RGB mini-LED-TV. De här TV-apparaterna erbjuder exceptionellt hög ljusstyrka och färgprecision samtidigt som de blir allt mer prisvärda. I Sverige går det exempelvis att hitta Hisense E7Q, en 98-tums QLED-TV, för priser från cirka 17 400 kronor. Det är visserligen mycket pengar för en TV, men inte särskilt mycket för en modell på 98 tum – och bara en bråkdel av priset för LG OLED på 97 tum.

Vi håller tummarna. Om LG Display lyckas spränga storleksgränsen och tillverka enorma OLED-TV-apparater med Tandem RGB-teknik som dessutom är billigare att producera vore det fantastiskt. I värsta fall får vi samma typ av panel som redan sitter i 97-tummaren, fast i ett något större format. Men eftersom även produktion av mindre storlekar nämns som ett mål verkar ambitionen vara att uppgradera själva tekniken.

Det kan dessutom visa sig vara projektets största fördel för de flesta av oss. Om satsningen lyckas göra det ekonomiskt hållbart att tillverka OLED-paneler på 111 tum och samtidigt förbättrar produktionsprocessen och sänker kostnaderna för modeller på 77 och 83 tum, är det förmodligen där den verkliga vinsten finns.

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