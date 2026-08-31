Samsungs bästa OLED-TV får en dramatisk specialversion som döljer dess största designmiss med snygg skandinavisk design – och lägger samtidigt till ett enormt HiFi-system

Samsungs flaggskepp kombineras nu med Canvas soundbars i audiofilklass

1 000 till 1 500 W Class D-förstärkning

Priserna börjar på 7 999 dollar – svenskt pris är ännu inte bekräftat

Samsungs OLED-flaggskepp S99H är en fenomenal TV med en design som lär dela åsikterna. Som vi skrev i vårt test av Samsung S99H: ”En ny silverfärgad ram runt TV:n, kallad FloatLayer Design, har lagts till och vi upplevde ramen som distraherande. Även om TV:n är tänkt att monteras på väggen kan den extra bredden skapa utrymmesproblem för vissa och föregångarens stilrena centrala stativ har ersatts av två plastfötter.”

Den goda nyheten är att Samsung nu har gjort sitt OLED-flaggskepp betydligt snyggare genom ett samarbete med det danska HiFi-företaget Canvas. Resultatet är Samsung HiFi S99H, som kombinerar en mer stilren design med ett enormt kraftfullt ljudsystem.

Den dåliga nyheten? Priserna börjar på 7 999 dollar. Något svenskt pris har ännu inte bekräftats.

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(Image credit: Samsung)

Rejält med tryck: HiFi S99H har ett riktigt kraftfullt ljudsystem

Samsung HiFi S99H kommer att visas upp på IFA 2026 i Berlin den här veckan och lanseras i storlekarna 55, 65, 77 och 83 tum. Ett fast golvstativ eller väggfäste ingår som standard och det finns även ett roterbart golvstativ i aluminium eller svart som tillval.

Som du kan se är det en riktigt snygg TV, men bakom den skandinaviska designen finns också rejält med ljudkraft. Du kan välja mellan två versioner av Canvas soundbar: vanliga Canvas eller den större och ännu kraftfullare Canvas L. Med 1 000 respektive 1 500 W Class D-förstärkning lär båda versionerna göra dig väldigt populär bland grannarna.

Canvas beskriver sin soundbar som världens första soundbar i audiofilklass. Andra tillverkare kanske skulle ifrågasätta det påståendet, men det råder ingen tvekan om att båda Canvas-modellerna är seriösa ljudsystem. Vi blev väldigt imponerade när vi fick höra Canvas i action. Det är dock värt att notera att även om Canvas nyligen presenterade ett komplett Dolby Atmos-system, är de två modellerna som används tillsammans med HiFi S99H stereosystem snarare än surroundsystem. De har däremot Baachs 3D-ljudbehandling för att skapa en mer omslutande upplevelse än vanlig stereo.

Enligt Samsung är målet ”mer än att bara kombinera en TV och ett ljudsystem. Ambitionen är att skapa en ny kategori där äkta HiFi, bildkvalitet och möbeldesign utvecklas som en enda integrerad lösning – för konsumenter som inte vill behöva välja mellan prestanda och inredningsdesign.”

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HiFi S99H presenteras den 4 september 2026 under IFA i Berlin och ska enligt Samsung bli tillgänglig i utvalda Canvas-showrooms från oktober 2026. Canvas L-versionen följer senare under året. Exakt lanseringsdatum och tillgänglighet för den svenska marknaden har dock ännu inte bekräftats.