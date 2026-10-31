Samsungs OLED-TV från 2025 är fortfarande ett riktigt bra val för gaming

Det är lätt att lockas av de allra senaste TV-modellerna, men för den som framför allt spelar spel behöver fjolårets teknik inte vara föråldrad. Samsung S90F lanserades under 2025 och erbjuder fortfarande en imponerande kombination av OLED-bildkvalitet och gamingfunktioner. Framför allt sticker de fyra HDMI 2.1-portarna ut, eftersom samtliga har stöd för 4K i upp till 144 Hz.

Det innebär att du kan ha exempelvis en PS5, Xbox Series X och gaming-PC anslutna samtidigt utan att behöva byta kablar. TV har dessutom stöd för VRR, ALLM och FreeSync Premium Pro, medan OLED-panelens snabba pixelrespons ger skarpa rörelser och låg fördröjning. Den 65-tumsmodell med QD-OLED som vi testade imponerade också med djup svärta, kraftfulla färger och förbättrad HDR-ljusstyrka jämfört med föregångaren S90D.

Det finns förstås begränsningar, bland annat avsaknaden av Dolby Vision och att paneltekniken kan variera mellan olika storlekar och marknader. Men för gamers som vill ha en mångsidig OLED-TV är S90F fortfarande högintressant. Vi har testat Samsung S90F för att se hur väl den står sig under 2026 – läs hela testet av Samsung S90F för att se vad vi tyckte.