Jag testade Samsung S85H sida vid sida med LG B6E för att se vilken som är den bästa billiga OLED-TV:n – här är modellen jag själv skulle köpa på Black Friday

Tidigare i år testade jag LG B6 – märkets OLED-instegsmodell för 2026 – och även om jag fortfarande var imponerad av dess prestanda var den inte riktigt den uppgradering jag hade hoppats på jämfört med förra årets modell.

Den mer avancerade LG C6 var ett enormt steg framåt jämfört med sin föregångare, så jag hade hoppats att detsamma skulle gälla B6. Men även om den inte var den stora uppgraderingen från B5 som jag hade förväntat mig är det fortfarande en riktigt bra TV.

Samsung har sin egen serie med OLED-instegsmodeller, S85-serien, och årets modell, S85H, har precis anlänt till vårt testlabb. Därför bestämde jag mig för att jämföra dem sida vid sida.

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Det är värt att notera att jag använder LG B6E, som i princip är samma TV som LG B6, bortsett från ett par AI-funktioner och en annan design på bakpanelen. Den grundläggande bildbehandlingen och panelen är dock desamma.

Så kan Samsung S85H peta ner LG B6 från tronen som den bästa billiga OLED-TV:n? Och vilken av dessa TV-apparater är det bästa köpet under Black Friday?

Färger och detaljer

Båda TV-apparaterna har fantastiska färger, men B6E (till höger) har mer livfulla och kraftfulla färger än S85H (till vänster) i de flesta scener. (Image credit: Nintendo / Universal Pictures / Future)

Färgåtergivningen är utmärkt på båda TV-apparaterna i Filmmaker Mode och de presterar betydligt mer likvärdigt än jag hade förväntat mig. Samsungs TV-apparater har traditionellt haft starkare och ljusare färger, men jag tyckte faktiskt att B6E såg mer färgstark ut i de scener jag testade.

När jag tittade på The Super Mario Galaxy Movie var de röda färgerna i filmen, exempelvis Marios hängselbyxor och de röda prickarna på Toads svamphatt, mer intensiva på B6E än på S85H. När Lumas syntes på skärmen var deras kroppar ljusare på S85H, men det gav dem ett blekare utseende. På B6E var färgerna i stället mer mättade och såg fylligare ut.

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För det mesta var färgerna dock fantastiska på båda TV-apparaterna och båda gjorde ett utmärkt jobb med att återge filmens färgsprakande, tecknade värld.

När jag tittade på en vanlig spelfilm hade B6E (till höger) fortfarande mer livfulla färger, men S85H färgåtergivning såg också utmärkt ut. (Image credit: Disney / Future)

När jag bytte till en vanlig spelfilm i form av The Sound of Music var det ungefär samma historia igen. B6E hade något kraftfullare färger, vilket syntes under Do-Re-Mi-scenen där de gröna fälten såg mer levande ut.

Detsamma gällde frukterna i marknadsscenen, där de röda, orangea och gula färgerna såg mer dynamiska ut på B6E. Hudtonerna hade också mer färg och liv på B6E, vilket gjorde att bilden kändes mer realistisk.

I The Sound of Music lade jag däremot märke till att S85H hade skarpare texturer, vilket gav bilden mer djup och fick människor och föremål att se mer tredimensionella ut. Detaljerna såg också något mer förfinade ut på S85H, både när det gällde föremålens övergripande form och definition, exempelvis vecken i människornas kläder och strukturen på berget i bakgrunden.

Ljusstyrka

Trots mycket likvärdiga ljusstyrkemätningar återger B6E (till höger) den här scenen från Lawrence of Arabia med högre upplevd ljusstyrka. (Image credit: Sony Pictures / Future)

När det gäller ljusstyrkan levererade både S85H och B6E mycket liknande testresultat. S85H uppnådde en maximal HDR-ljusstyrka på 833 nits i ett fönster som täckte 10 procent av skärmen i Filmmaker Mode, medan B6E nådde 808 nits i motsvarande test med sitt eget Filmmaker Mode.

Ljusstyrkan vid HDR-visning över hela skärmen (100 procent) var också likvärdig, där S85H nådde 158 nits jämfört med B6E 143 nits. Även dessa mätningar gjordes i Filmmaker Mode.

På papperet är S85H alltså aningen ljusstarkare än B6E. I praktiken var det däremot inte fallet när jag använde en ökenscen från Lawrence of Arabia. Den vita ökensanden såg ljusare och vitare ut på B6E jämfört med S85H. Detsamma gällde den blå himlen, som såg ljusare ut på B6E trots att S85H uppnådde högre ljusstyrka över hela skärmen i våra mätningar. Jag misstänker att det har med B6E processor att göra.

Som jag nämnde tidigare i avsnittet om färger såg vissa färger ibland ljusare ut på S85H, vilket gav intrycket av högre ljusstyrka. Även detta verkar bero på hur S85H behandlar vissa scener.

En sak som dessa TV-apparater däremot har gemensamt är att båda har reflekterande skärmar, vilket gjorde det svårare att titta på mörka scener. Ingen av dem kunde mäta sig med exempelvis Samsung S90H OLED i mellanklassen, som har en effektiv antireflexbehandlad skärm som passar perfekt i ljusa rum. Om du väljer någon av dessa TV-apparater behöver du därför tänka på hur ljust rummet är där den ska stå.

Kontrast och mörka scener

Båda TV-apparaterna levererar stark kontrast med djupa svärtor, men S85H (till vänster) har djupare svarta toner. B6E (till höger) har däremot en mer balanserad kontrast. (Image credit: Future)

Båda TV-apparaterna levererar mycket likvärdig kontrast. När jag tittade på The Batman fanns det gott om scener med hög kontrast som visade att både S85H och B6E är kompetenta OLED-TV-apparater. B6E har möjligen en starkare upplevd kontrast tack vare sina mer intensiva HDR-högdagrar.

När Batman undersöker brottsplatsen i borgmästare Mitchells hus framträder ficklampor, lampor och kamerablixtar tydligare på B6E, vilket skapar en starkare kontrast mot omgivningens mörka toner. S85H ser dock fortfarande riktigt bra ut.

Skuggdetaljerna är också utmärkta på båda TV-apparaterna och båda lyckas bevara detaljer som strukturen i Batmans rustning under tunnelbanescenen eller ytfinishen på möblerna i Batcave och borgmästare Mitchells hus.

När jag tittade på Project Hail Mary levererade båda TV-apparaterna återigen kraftfull kontrast, där B6E hade ett litet övertag. Även här berodde det på HDR-högdagrarna, där exempelvis ljusen från rymdskeppets kontrollpanel och stjärnornas sken i rymden framträdde tydligare på B6E.

När jag tittade i ett nedsläckt rum levererade S85H däremot faktiskt djupare, mer kolsvarta toner, vilket passade de många rymdscenerna bra. Återigen visade S85H upp skarpare texturer, vilket gav filmen ett mer verklighetstroget utseende.

Vilken är det bästa köpet under Black Friday?

Båda TV-apparaterna är utmärkta OLED-alternativ i den billigare prisklassen, men B6E är det bättre Black Friday-köpet – åtminstone just nu. (Image credit: Future)

Båda TV-apparaterna levererar fantastisk bildkvalitet och har sina respektive fördelar gentemot varandra (S85H texturer och svärta jämfört med B6E ljusstyrka och kontrast). De har också mycket liknande funktioner, särskilt för gaming. Båda har fyra HDMI 2.1-portar med stöd för 4K i 120 Hz, fullt stöd för variabel uppdateringsfrekvens (VRR) och extremt låg input lag, vilket innebär att de kan konkurrera med marknadens bästa gaming-TV-apparater.

När det gäller priset ligger 55-tumsmodellerna relativt nära varandra, även om det finns vissa skillnader mellan återförsäljare och marknader. I Sverige finns LG B6E i 55 tum för omkring 13 990 kronor, medan Samsungs S85H också konkurrerar i den billigare delen av OLED-segmentet. Priserna kan dock förändras snabbt inför Black Friday, så det är värt att jämföra aktuella erbjudanden.

Black Friday har redan smygstartat lite och vi håller tummarna för att få se riktigt bra rabatter på både LG B6E och Samsung S85H hos svenska återförsäljare. Förhoppningsvis kommer priserna att pressas ner ytterligare, särskilt på de större skärmstorlekarna, vilket skulle göra båda modellerna till ännu mer lockande köp.

Det är faktiskt väldigt liten skillnad mellan dessa TV-apparater sett till bildkvaliteten, så mitt val skulle vara den modell som har det bästa erbjudandet. Just nu lutar jag åt B6/B6E, särskilt i 48-tumsstorleken. Jag förväntar mig att priserna på S85H kommer att sjunka och börja närma sig B6 i andra storlekar på flera marknader, men i nuläget är B6/B6E mitt förstahandsval inför Black Friday.

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