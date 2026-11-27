Hur mycket jag och mina kollegor än försöker vara objektiva när vi testar och rekommenderar de bästa hörlurarna kvarstår faktumet att om du älskar hur ett visst par hörlurar låter, känns och passar in i ditt liv, så är det rätt hörlurar för dig. Jag är själv ett utmärkt exempel på det.

När Sonos gjorde sin efterlängtade debut på marknaden för trådlösa hörlurar med Sonos Ace under 2024 kan man lugnt säga att mina kollegor inte blev helt övertygade. Du kan läsa vårt test av Sonos Ace för att ta del av deras fullständiga omdöme, men de medgav åtminstone att hörlurarna var fantastiska för filmtittande.

Jag däremot föll pladask för dem väldigt snabbt. Så pass mycket att jag bara fyra månader efter lanseringen skrev om hur det inte hade gått en enda dag utan att jag använt Sonos Ace. Trots att jag under åren som gått har haft möjlighet att testa mängder av andra trådlösa premiumhörlurar från märken som Sony, Bose och Sennheiser har jag alltid återvänt till Sonos.

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Fram tills nu, vill säga. Sonos Ace har till slut blivit nedpetade från tronen som mina absoluta favorithörlurar ... även om Sonos inte behöver oroa sig alltför mycket, eftersom det är företagets egna Ace Ultra som har tagit deras plats.

Redan när Sonos Ace Ultra presenterades hade jag på känn att jag skulle älska dem och den känslan blev bara starkare efter att min hörlursbesatta kollega Harry Padoan publicerade TechRadars test av Sonos Ace Ultra.

Nu när jag äntligen har fått tag på ett eget par kan jag med säkerhet säga att mina förväntningar inte bara infriades – de överträffades. Det betyder däremot inte att jag har förpassat originalmodellen till skrothögen. Långt därifrån, faktiskt. Även om jag är förtjust i det förbättrade ljudet och de välkomna nya funktionerna hos företagets senaste hörlurar finns det fortfarande gott om anledningar till varför jag skulle rekommendera originalmodellen, framför allt om du kan hitta den till ett rejält rabatterat pris.

Varför ändra på ett vinnande koncept?

(Image credit: Future / Max Langridge)

Av allt jag älskade med ursprungliga Sonos Ace var det i slutändan komforten som fick mig att ständigt återvända till dem. Ljudkvaliteten är förstås oerhört viktig när man väljer ett par hörlurar, men den betyder inte särskilt mycket om man känner att man vill ta av sig dem efter bara någon timme.

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Jag har länge hävdat att Sonos Ace är de bekvämaste over-ear-hörlurar jag någonsin har haft på mig och jag är glad att kunna säga att Ace Ultra nu kan göra anspråk på den titeln.

Sonos har motstått frestelsen att göra om designen på sina första hörlurar i grunden och det är jag helt för. De mjuka öronkuddarna, den bekväma huvudbygeln och det diskreta formspråket finns kvar och det är fortfarande något härligt exklusivt över hur hörlurarna ser ut och känns.

Det finns visserligen några mindre kosmetiska förändringar, där den mest märkbara är Sonos-logon på höger öronkåpa, som nu har en blank kromfinish. Det är en liten detalj, men personligen föredrar jag det mer nedtonade utseendet hos logon på ursprungliga Ace, som jag tycker passar bättre ihop med hörlurarnas i övrigt diskreta design. Det är dock knappast något som skulle avskräcka mig från ett köp.

Om man bortser från den lilla kosmetiska invändningen är det numera inte ovanligt att ett par trådlösa premiumhörlurar kostar omkring 5 000 kronor – Sony, Sennheiser, Apple och Bowers & Wilkins befinner sig alla i det här prissegmentet. Jag skulle dock hävda att inte alla deras hörlurar ser ut och känns så exklusiva som prislappen antyder. Sonos Ace Ultra gör definitivt det.

Jag är också glad över att Sonos har behållit de fysiska kontrollerna. Hur mycket vissa tillverkare än verkar vilja övertyga oss om att touchkänsliga ytor är framtiden för hörlurskontroller, väljer jag en fysisk knapp alla dagar i veckan.

Rent visuellt är det kanske inte den mest spännande uppgraderingen, men jag föredrar alla gånger att ett företag inser när det har gjort något rätt, snarare än att göra förändringar enbart för att skilja en ny produkt från dess föregångare.

Mer musikaliska och roligare att lyssna på

(Image credit: Future / Max Langridge)

Även om förändringarna på utsidan av Sonos Ace Ultra är subtila ser det annorlunda ut under huven. Sonos har utvecklat ett helt nytt högtalarelement på 40 mm med en omarbetad motorstruktur, som utlovar djupare bas och ett mer detaljrikt ljud. Resultatet av företagets arbete märks omedelbart.

Jag hade aldrig några större invändningar mot hur ursprungliga Sonos Ace lät, men efter att ha tillbringat tid med Ace Ultra har det blivit uppenbart att det fanns ytterligare ljudprestanda att plocka fram.

De nyare hörlurarna presenterar musiken på ett rymligare och mer engagerande sätt. Det finns en större känsla av rymd i inspelningarna och musiken känns mindre begränsad till området direkt runt mina öron. Det är en ljudbild som lyckas bättre med att få mig att leva mig in i det jag lyssnar på.

Det är inte heller nödvändigtvis en skillnad som kräver att du sätter dig ner och analyserar ett musikstycke kritiskt för att kunna uppskatta den. Ace Ultra är helt enkelt ett par hörlurar som är roligare att lyssna på och det är utan tvekan den främsta anledningen till att jag skulle välja den nyare modellen framför föregångaren.

Jag är också glad över att Sonos ger användarna större kontroll över hörlurarnas ljud med mer omfattande EQ-inställningar. De begränsade EQ-inställningarna som ägarna av ursprungliga Ace hade tillgång till kändes alltid som något av en miss från Sonos sida, framför allt med tanke på hörlurarnas höga pris.

Jag skulle gärna se att samma inställningsmöjligheter rullades ut till första generationens Ace via en mjukvaruuppdatering, även om jag samtidigt kan förstå varför Sonos vill behålla dem som en funktion som särskiljer företagets mer påkostade hörlurar.

Nya funktioner, men det är en gammal favorit som sticker ut mest

(Image credit: Future / Max Langridge)

Det kanske största tillskottet hos Sonos Ace Ultra är möjligheten att flytta musikuppspelningen från hörlurarna till kompatibla Sonos-högtalare, vilket möjliggörs av stödet för Wi-Fi. Det var en funktion som många tyckte saknades hos den första generationens hörlurar, så det är förstås positivt att se att Sonos har lyssnat på användarnas feedback.

Som någon som har investerat ganska mycket i Sonos ekosystem hemma tillhör jag förmodligen målgruppen för en sådan funktion. Trots det har jag i skrivande stund faktiskt inte använt den. Jag är inte ens helt säker på att jag någonsin kommer att göra det.

Det är varken kritik mot hur funktionen har implementerats eller ett tecken på att jag tycker att den är onödig. Jag är övertygad om att det finns gott om Sonos-ägare som kommer att uppskatta möjligheten att sömlöst gå från att lyssna på musik i hörlurarna när de kommer hem till att låta musiken fylla ett helt rum. Det passar bara inte riktigt in i hur jag lyssnar på musik hemma.

Det viktiga är dock att jag inte skulle låta det avskräcka mig från att köpa Ace Ultra. Jag behöver inte använda varenda funktion som en produkt erbjuder för att tycka att den är värd pengarna och här finns det mer än tillräckligt att uppskatta även bortsett från integrationen med Sonos övriga ekosystem.

Det finns däremot en ekosystemspecifik funktion som jag är särskilt glad över att Sonos har fört vidare från ursprungliga Ace: Flytta tv-ljudet (TV Audio Swap).

Det är en funktion som jag fortfarande tycker är genuint användbar. Om min partner arbetar och jag vill titta på en film eller ägna några timmar åt att spela är det otroligt smidigt att kunna flytta ljudet från min Sonos Arc Ultra-soundbar till hörlurarna utan att behöva krångla med tv:ns Bluetooth-inställningar.

Till skillnad från när jag bara ansluter ett vanligt par Bluetooth-hörlurar till min tv kan jag dessutom fortfarande njuta av en uppslukande upplevelse med rumsligt ljud utan att störa någon annan i rummet.

Det är en sådan funktion som löser ett verkligt problem i mitt hushåll, snarare än en funktion som kräver att jag anpassar mina vanor för att kunna dra nytta av den.

Förbättrad brusreducering, men ingen dramatisk skillnad

(Image credit: Future / Max Langridge)

Ett område där det tog lite längre tid för mig att uppskatta förbättringarna hos Sonos Ace Ultra var den aktiva brusreduceringen (ANC).

I vårt test konstaterade vi att brusreduceringen hos Ultra var bättre än hos föregångaren, även om mina första erfarenheter fick mig att ifrågasätta om det verkligen stämde. Under mina första tågresor med de nya hörlurarna tyckte jag exempelvis att rösten från högtalarutropen ombord hördes tydligare än när jag använde ursprungliga Ace.

En möjlig förklaring är att även om jag tycker att Ace Ultra är precis lika bekväma som sina föregångare, har öronkuddarna på mitt ursprungliga par haft ett par år på sig att mjukna och forma sig efter mitt huvud, vilket potentiellt har skapat en effektivare akustisk tätning.

Efter att ha ägnat mer tid åt att jämföra de två hörlursparen sida vid sida är jag dock benägen att hålla med min kollega. Ace Ultra gör ett något bättre jobb med att stänga ute omvärlden, även om jag skulle hävda att förbättringen inte är i närheten av lika märkbar som lyftet i ljudkvalitet.

Det är kanske ett bevis på hur effektiv brusreduceringen hos ursprungliga Ace redan var, vilket innebär att eventuella förbättringar på det här området sannolikt skulle vara svåra att upptäcka.

Om du redan äger ett par Sonos Ace och funderar på att uppgradera enbart för att få bättre brusreducering skulle jag däremot inte rekommendera att du låter det vara ditt främsta skäl till ett köp. För mig är åtminstone förbättringarna av ljudkvaliteten ett betydligt mer övertygande argument.

Räkna inte bort ursprungliga Sonos Ace

(Image credit: Future / Max Langridge)

Hur mycket jag än har uppskattat min tid med Sonos Ace Ultra tänker jag inte sluta rekommendera ursprungliga Sonos Ace.

Med tanke på hur ofta jag har sett dem säljas till rabatterade priser sedan lanseringen skulle jag faktiskt hävda att de har blivit ett alltmer lockande köp.

Du får fortfarande exceptionellt bekväma hörlurar, ett riktigt njutbart ljud, en exklusiv design och, om du precis som jag äger en soundbar från Sonos, den utmärkta funktionen för att flytta tv-ljudet till hörlurarna.

Även om jag verkligen kan uppskatta ljudförbättringarna hos Ultra innebär lanseringen av ett bättre par hörlurar inte att originalmodellen plötsligt har blivit sämre.

Om du redan äger första generationens Sonos Ace och är helt nöjd med dem tycker jag faktiskt inte att det finns någon anledning att uppgradera direkt, såvida du inte har blivit förälskad i de nya färgerna Agave eller Sand. Om du kan få tag på ett par av originalmodellen för betydligt mindre än vad Ultra kostar finns det goda chanser att du kommer att bli precis lika förtjust i dem som jag blev när de först lanserades.

Om du däremot är på jakt efter ett nytt par trådlösa premiumhörlurar och din budget räcker till Sonos Ace Ultra tvekar jag inte att rekommendera dem.

Sonos har tagit ett par hörlurar som jag redan älskade, behållit i stort sett allt som fick mig att älska dem och förbättrat det som förmodligen är deras allra viktigaste egenskap – hur de låter.

Jag misstänker att det kommer att dröja ganska länge innan ett annat par hörlurar lyckas få mig att lägga undan dem.