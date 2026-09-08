Jag har använt Sony WH-1000XM6 varje dag sedan de lanserades för ett år sedan – här är varför de fortfarande är mina favorithörlurar, före Bose, AirPods och Sonys lyxigare Collexion-modell

När Sony WH-1000XM6 släpptes förra året hade de stora förväntningar att leva upp till.

De efterträdde ett par hörlurar som visade sig vara något splittrande: Sony WH-1000XM5. Den modellen lämnade vissa användare kluvna tack vare avsaknaden av vikbar design, relativt få nya funktioner och mindre drivrutiner på 30 mm, trots att de bjöd på ett snyggare utseende och fortfarande levererade mycket bra ljud.

För mig kändes XM5 aldrig riktigt som det uttalande som legendariska Sony WH-1000XM4 var – och enligt min mening var den verkliga utmaningen för XM6 att leva upp till just den modellens briljans. Och tro det eller ej, Sony lyckades faktiskt. Företaget levererade till slut ett par hörlurar som överträffade XM4.

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XM6 kombinerade det bästa från XM5:s design med den praktiska konstruktionen från XM4, samtidigt som de levererade betydligt bättre ljud, kraftfullare brusreducering och ett mer komplett funktionspaket. Och även om det nu har gått ett år är XM6 fortfarande de hörlurar jag sträcker mig efter först, även efter att ha testat andra flaggskeppsmodeller som Bose QuietComfort Ultra (2 Gen), Apple AirPods Max 2 och till och med Sonys egna 1000X The Collexion.

Men varför fortsätter jag att välja XM6? Och vad är det egentligen som skiljer dem från konkurrenterna? Det ska jag gå igenom nu när vi tittar tillbaka på mitt år tillsammans med XM6.

Vad är det som gör XM6 så speciella?

(Image credit: Future)

För dig som inte är bekant med Sony WH-1000XM6 kommer här en snabb genomgång. Det här är Sonys bästa brusreducerande hörlurar hittills och även på flygplan kan de utan problem stänga ute lågfrekvent motorbuller, högfrekventa ljud och plötsliga störningar som dörrar som slår igen. Om du sitter på kontoret kommer ljud som kollegor som pratar, tangentbordsknatter och trafik utanför fönstret också att dämpas kraftigt – om de ens hörs alls.

Det är tack vare Sonys brusreduceringsprocessor QN3, som använder ett system med tolv mikrofoner för att leverera en av marknadens bästa ANC-lösningar just nu.

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QN3-processorn innehåller också en så kallad noise shaper som förutser plötsliga förändringar i omgivningsljudet, vilket resulterar i en mer kontrollerad lyssningsupplevelse. Kombinera det med stöd för LDAC för högupplöst Bluetooth-ljud samt en mer balanserad ljudprofil än både XM5 och XM4 erbjöd – delvis tack vare Sonys samarbete med ledande masteringtekniker – och du får ett fantastiskt ljud från XM6.

Som väntat handlar det inte om neutralitet eller precision på studionivå, men de låter betydligt mer kontrollerat över hela frekvensområdet. Basen är fortfarande fenomenalt dynamisk och slagkraftig, diskanten är livlig och detaljerad och det finns gott om energi i ljudbilden. Mellanregistret är dessutom fylligt och välbalanserat och XM6 erbjuder en bredare ljudbild än föregångaren, samtidigt som ljudet känns sammanhållet och fokuserat.

Andra stora nyheter med XM6 inkluderar ett nytt och bekvämare huvudband, den efterlängtade återkomsten av vikbar design och förbättrad samtalskvalitet. XM6 har sex beamforming-mikrofoner och jag har ännu inte testat några hörlurar som överträffar dem när det gäller tydlighet och precision under samtal.

Du får också alla funktioner som gjorde föregångarna så populära, inklusive DSEE Extreme-uppskalning (som förbättrar kvaliteten på ljudfiler med lägre upplösning), scenbaserad lyssning, transparensläge och några av marknadens mest responsiva och träffsäkra pekkontroller.

Hur står de sig mot konkurrenterna?

Här håller jag upp Sony WH-1000XM6 och ett par Bose QuietComfort Ultra-hörlurar. (Image credit: Future)

XM6 låter ganska imponerande hittills, eller hur? Men du kanske undrar hur de står sig mot konkurrenterna. Låt oss därför jämföra dem med några av deras främsta rivaler: Bose QuietComfort Ultra (2 Gen), AirPods Max 2 och Sonys egna The Collexion-hörlurar.

Vi börjar med QC Ultra, som enligt mig är den främsta konkurrenten till XM6. De ligger i ungefär samma prisklass och båda modellerna har ett starkt fokus på brusreducering. Intressant nog tycker jag att det här är en relativt enkel jämförelse.

När det gäller ANC ligger modellerna mycket nära varandra. Jag skulle möjligen hävda att QC Ultra är marginellt bättre på att hantera högfrekventa ljud, men då pratar vi om mycket små skillnader. Samtidigt tycker jag att XM6 har ett litet övertag när det gäller djupare och mörkare ljud, som exempelvis motorbuller.

På de flesta andra områden tycker jag dock att Sony XM6 är det bättre köpet. För mig låter Bose mindre avslöjande och saknar den förfining och detaljrikedom som Sony lyckas leverera. Sony erbjuder dessutom bättre balans över hela frekvensområdet samt fler möjligheter att anpassa ljudet, vilket gör dem till min tydliga favorit rent ljudmässigt.

Jag tycker också att XM6 har ett mer sammanhållet, elegant och sofistikerat utseende. Dessutom föredrar jag det magnetförslutna fodralet som Sony skickar med. I övrigt är modellerna dock ganska jämna och erbjuder vikbar design, hög komfort, stabil passform och 30 timmars batteritid – vilket i princip har blivit standard i den här prisklassen.

Sony WH-1000XM6 bredvid Apple AirPods Max 2. (Image credit: Future)

När vi går vidare till AirPods Max 2 blir det genast mer intressant. De här hörlurarna har förstås vissa funktioner som är exklusiva för Apple-enheter, som Spatial Audio och omedelbar parkoppling, vilket gör att Apple-användare sannolikt uppskattar dem mer. Men som Android-användare är det inte något som lockar mig särskilt mycket.

Jag skulle också hävda att XM6 är bättre allround-hörlurar överlag än AirPods Max 2. Exempelvis erbjuder Apples flaggskeppsmodell bara 20 timmars batteritid med ANC aktiverat, något som verkligen borde ha förbättrats jämfört med första generationens AirPods Max.

Jag tycker dessutom att XM6:s precisa pekkontroller är mer intuitiva och användarvänliga och det lägre priset är en obestridlig fördel. AirPods Max 2 kostar 6 490 kronor, vilket är en märkbar ökning jämfört med de 3 990 kronor som XM6 kostar.

AirPods Max 2 imponerade dock fortfarande på mig. De erbjuder en kraftigt förbättrad ANC som stänger ute omgivningsljud på ungefär samma nivå som XM6 och de presterade också mycket bra ljudmässigt. De har en luftigare och mer expansiv ljudbild än XM6 och basen känns fyllig och mycket välkontrollerad. Även om XM6 låter ganska balanserade har de fortfarande en viss dragning åt bas och diskant som tidigare generationer också hade, men personligen föredrar jag deras stramare och mer slagkraftiga återgivning i de lägre frekvenserna.

Sony 1000X The Collexion bredvid Sony WH-1000XM6. (Image credit: Future)

Det är en väldigt liknande historia när det gäller Sonys egna 1000X The Collexion-hörlurar, som tydligt riktar in sig på samma segment som AirPods Max med en extremt bred, nästan tredimensionell ljudbild som skapar en mycket uppslukande lyssningsupplevelse.

The Collexion erbjuder utan tvekan fantastisk detaljrikedom och imponerande separation mellan instrument, men även här återvänder jag alltid till XM6. Jag tycker att deras dynamik och slagkraft ger musiken mer energi, vilket gör att funkiga låtar eller kraftfulla anthem-spår får mer bett.

Dessutom erbjuder The Collexion väldigt få funktioner som XM6 inte redan har. Visst finns det fler 360 Upmix-lägen, men jag tycker ändå att de låter ganska dåligt. De har också svagare ANC och kortare batteritid, mycket på grund av den tunnare konstruktionen och de större öronkåporna.

Missförstå mig inte, The Collexion ser fantastiska ut och de metalliska detaljerna kontrasterar snyggt mot konstlädret, men för mig är XM6 det starkare paketet totalt sett.

Ett år senare: mitt omdöme

XM6 har ett riktigt välgjort fodral. (Image credit: Future)

Så även efter att ha testat flera av XM6:s främsta konkurrenter är det fortfarande dem jag sträcker mig efter varje gång. Kombinationen av marknadsledande ANC, utmärkta funktioner samt ett dynamiskt, slagkraftigt men samtidigt välbalanserat ljud gör att de gång på gång förblir mitt förstahandsval.

Det är också värt att påpeka att hörlurarna har hållit förvånansvärt bra efter ett helt års användning. Jag kan räkna antalet fel eller buggar jag har upplevt på exakt noll. De har inte en enda repa, trots att de har vikts ihop och kastats ner i väskan otaliga gånger och öronkåporna känns fortfarande lika bekväma som när de var nya, utan några tecken på slitage.

Dessutom har jag av misstag haft dem på mig under regniga dagar vid flera tillfällen och trots att de saknar IP-klassning verkar de ha klarat det utan problem. Skulle jag rekommendera att använda dem i riktigt dåligt väder? Nej. Men det faktum att de har överlevt några sådana situationer understryker bara deras hållbarhet och höga byggkvalitet.

Jag tänker inte låtsas som att XM6 är billiga. Men de förtjänar verkligen sitt pris på alla tänkbara sätt. Och eftersom de ganska ofta säljs till rabatterat pris skulle jag starkt rekommendera att slå till om du hittar dem billigare. Du kommer att belönas med riktigt bra ljud.