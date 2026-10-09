Samsung kan äntligen dra nytta av expertisen från Harman, AKG, JBL och B&W i sina första hörlurar på 10 år

Namnet på Samsungs första over-ear-hörlurar på ett decennium har dykt upp

Enligt en läcka och en varumärkesregistrering kan de få namnet Galaxy Studio

De kan också ge Samsung möjlighet att utnyttja expertisen från sina många ljudmärken

I nästan ett decennium har Samsung ägt en imponerande samling klassiska ljudmärken och nu verkar företaget äntligen vara redo att dra nytta av dem. En potentiell konkurrent till AirPods Max 2, som kan få namnet Galaxy Studio, ryktas vara på väg.

Det har tidigare läckt uppgifter om att Samsung arbetar på ett par over-ear-hörlurar, men nu börjar ryktena tas på större allvar eftersom ett faktiskt produktnamn har dykt upp. De senaste uppgifterna kommer från läckaren @evowizz på Twitter, som tidigare också lyckades läcka information om Pixel 11 Pro Fold. Det är samma läckare som nu har avslöjat namnet Galaxy Studio.

Namnet ”Studio” skulle kunna antyda att hörlurarna är avsedda för professionellt bruk. Kanske är de utvecklade för musikmixning eller mer analytisk musiklyssning? Samtidigt pratar vi om Samsung, en teknikjätte som vanligtvis fokuserar på konsumentprodukter som kompletterar företagets ekosystem. Det är därför möjligt att namnet helt enkelt har valts för att ge hörlurarna en mer exklusiv känsla.

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Faktum är att Samsung registrerade namnet som varumärke redan för ett decennium sedan och lämnade in en ny ansökan i mitten av september. Det gör Galaxy Studio till ett allt mer sannolikt namn. Med tanke på att Samsung dessutom nyligen har börjat utforska nya typer av ljudprodukter, inklusive Galaxy Buds On, känns det allt mer troligt att nya over-ear-hörlurar faktiskt är på väg.

Än så länge finns det inga uppgifter om pris, funktioner eller lanseringsdatum. Vissa fans hoppas på en lansering under 2027, vilket skulle kunna innebära att hörlurarna presenteras tillsammans med Galaxy S27, Galaxy Z Fold 9 eller någon annan produktlansering under året. Men i nuläget är det omöjligt att säga säkert.

En ljudfest där alla är inbjudna

(Image credit: Future)

Samsung köpte Harman International i november 2016, vilket innebär att märken som Harman Kardon, JBL och AKG numera ingår i företagets portfölj. Genom ett senare förvärv av Masimos ljudmärken i slutet av 2025 har Samsung dessutom fått Bowers & Wilkins, Denon och Marantz under sitt paraply.

Trots all den kunskap och forskning som finns inom koncernen har Samsung hittills nöjt sig med att lansera in-ear-hörlurar, inklusive Galaxy Buds 4 och Galaxy Buds 4 Pro. Vi har inte sett några nya over-ear-hörlurar från Samsung sedan modeller som Samsung Level On Pro, på den tiden då aktiv brusreducering fortfarande var en spännande nyhet snarare än en självklar funktion i nya trådlösa over-ear-hörlurar.

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Det tråkiga är att vissa av märkena inom Harman International har hamnat lite i skymundan under de senaste åren. JBL och Bowers & Wilkins fortsätter regelbundet att lansera fantastiska over-ear-hörlurar, men Harman Kardon verkar numera främst fungera som ett märke som hjälper andra tillverkare att finjustera ljudet i deras hörlurar. Och när såg vi egentligen senast en större lansering från AKG? Det handlar trots allt om klassiska och välrenommerade ljudmärken vars potential inte verkar utnyttjas fullt ut.

Hi-fi-entusiaster har länge efterfrågat en ordentlig comeback för AKG och Samsung Galaxy Studio kommer sannolikt inte att vara svaret på deras önskningar. Hörlurarna lär knappast utvecklas och finjusteras specifikt för audiofiler på samma sätt som AKG egna hörlurar.

Men om Samsung lyckas kombinera ens en liten del av expertisen från alla sina välkända ljudmärken skulle Galaxy Studio kunna bli en riktigt lyckad blandning. Tills vidare får vi helt enkelt vänta och se …

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