Samsung er på vej med sine første over-ear-hovedtelefoner i 10 år

Navnet på Samsungs første over-ear-hovedtelefoner i et årti er dukket op

Ifølge et læk og en varemærkeregistrering kan de komme til at hedde Galaxy Studio

De kan også give Samsung mulighed for at udnytte ekspertisen fra sine mange lydmærker

I næsten et årti har Samsung ejet en imponerende samling af klassiske lydmærker, og nu ser det endelig ud til, at virksomheden er klar til at udnytte dem. En potentiel konkurrent til AirPods Max 2, der muligvis får navnet Galaxy Studio, rygtes at være på vej.

Der har tidligere været lækket oplysninger om, at Samsung arbejder på et par over-ear-hovedtelefoner, men nu begynder rygterne at blive taget mere alvorligt, da et konkret produktnavn er dukket op. De seneste oplysninger kommer fra kilden @evowizz på X, der tidligere også har lækket oplysninger om Pixel 11 Pro Fold.

Navnet »Studio« kunne tyde på, at hovedtelefonerne er beregnet til professionelt brug. Måske er de udviklet til musikmixing eller mere analytisk musiklytning? Samtidig taler vi om Samsung, en teknologigigant, som normalt fokuserer på forbrugerprodukter, der supplerer virksomhedens økosystem. Det er altså muligt, at navnet ganske enkelt er valgt for at give hovedtelefonerne et mere eksklusivt præg.

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Samsung registrerede navnet som varemærke allerede for et årti siden og indsendte en ny ansøgning i midten af september. Det gør Galaxy Studio til et oplagt bud på navnet. Samsung er desuden for nylig begyndt at udforske nye typer lydprodukter, herunder Galaxy Buds On, så meget tyder på, at nye over-ear-hovedtelefoner faktisk er på vej.

Indtil videre er der ingen oplysninger om pris, funktioner eller lanceringsdato. Nogle fans håber på en lancering i 2027, så hovedtelefonerne kan blive præsenteret sammen med Galaxy S27, Galaxy Z Fold 9 eller et andet af årets produkter. Men det er endnu umuligt at sige med sikkerhed.

En lydfest, hvor alle er velkomne

(Image credit: Peter Hoffmann)

Samsung købte Harman International i november 2016, hvilket betyder, at mærker som Harman Kardon, JBL og AKG nu indgår i virksomhedens portefølje. Gennem en senere overtagelse af Masimos lydmærker i slutningen af 2025 har Samsung desuden fået Bowers & Wilkins, Denon og Marantz under sine vinger.

På trods af al den viden og forskning, der findes inden for koncernen, har Samsung indtil videre nøjedes med at lancere in-ear-hovedtelefoner, herunder Galaxy Buds 4 og Galaxy Buds 4 Pro. Vi har ikke set nogen nye over-ear-hovedtelefoner fra Samsung siden modeller som Samsung Level On Pro, dengang aktiv støjreduktion stadig var en spændende nyhed snarere end en selvfølgelighed i nye trådløse over-ear-hovedtelefoner.

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Det kedelige er, at nogle af mærkerne inden for Harman International er kommet lidt i skyggen de seneste år. JBL og Bowers & Wilkins lancerer fortsat regelmæssigt fantastiske over-ear-hovedtelefoner, men Harman Kardon synes i dag primært at fungere som et mærke, der hjælper andre producenter med at finjustere lyden i deres hovedtelefoner. Og hvornår så vi egentlig sidst en større lancering fra AKG? Der er trods alt tale om klassiske og velrenommerede lydmærker, hvis potentiale ikke synes at blive udnyttet fuldt ud.

Hi-fi-entusiaster har længe efterspurgt et ordentligt comeback for AKG, men Samsung Galaxy Studio bliver nok ikke udviklet og finjusteret specifikt til audiofile på samme måde som AKGs egne hovedtelefoner.

Men hvis Samsung formår at kombinere blot en lille del af ekspertisen fra alle sine velkendte lydmærker, kunne Galaxy Studio blive en rigtig vellykket blanding. Vi må bare vente og se …