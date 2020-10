Guide til de bedste hovedtelefoner: Velkommen til TechRadars oversigt over de bedste hovedtelefoner i 2020. Uanset størrelsen på dit budget vil du kunne finde noget her.

Fordelene ved et par gode hovedtelefoner bliver tydelige fra det øjeblik, hvor du afspiller din yndlings sang: Lyden står klarere, bassen lyder strammere og mere veldefineret. En højere grad af detaljerigdom i musikken er bare en af fordelene ved at spendere lidt mere.

Grav en smule dybere, og du vil kunne få avanceret funktionalitet såsom reduktion af baggrundsstøj og trådløs styring, og dette endda uden at tømme din bankkonto undervejs. Det er i sandhed en helt ny verden af lyd derude.

For at hjælpe dig til bedst at kunne navigere rundt i de forskellige hovedtelefoner har vi valgt de bedste hovedtelefoner inden for hver enkelt form, og vi har endda udvalgt en billigere model ud for hver form, for at du kan finde et godt par hovedtelefoner uanset størrelse på dit budget.

Hvis du ikke kan finde det, du kigger efter på denne liste, så husk, at vi også har en formfaktor guide til de bedste in-ear høretelefoner, de bedste on-ear hovedtelefoner og de bedste over-ear hovedtelefoner ud over vores guide til de bedste støjreducerende hovedtelefoner og bedste trådløse høretelefoner.

Her er vores bud på de bedste hovedtelefoner netop nu:

De bedste hovedtelefoner i 2020: Sony WH-1000XM4 Den nye nummer ét bland de bedste hovedtelefoner Akustisk princip: Lukket | Akustisk princip: 255 gram | Kabellængde: 150cm | Frekvensområde: 4Hz til 40kHz | Drivere: 1.57 tommer | Drivertype: Dome-type | Følsomhed: 104.5 dB | Impedans: 47 ohm | Batterilevetid: 30 timer | Trådløs rækkevidde: 30 meter | NFC: Ja 2.790 kr. Læs mere hos Hifiklubben DK Forbedret støjdæmpning DSEE Extreme audio-opskalering Multipoint parring Ikke vandafvisende

Sony WH-1000XM4 leverer fremragende støjdæmpning og en overraskende god lydkvalitet - alt sammen i et let og behageligt design.

Selvom de ikke ser markant anderledes ud end deres forgængere, Sony WH-1000XM3, er der tilføjet en række nye funktioner inklusive multipoint-parring, DSEE Ekstrem opskalering, samtalebevidsthed og autospil / pause ved hjælp af en indbygget sensor. Alle disse er med til at skyde WH-1000XM4 direkte ind på vores førsteplads over de bedste hovedtelefoner med ANC i 2020.

På alle tænkelige måder er Sony WH-1000XM4 et vidunderligt sæt trådløse støjdæmpende hovedtelefoner. De leverer nøjagtigt det, som de lover, og sågar mere takket være deres ekstraordinære støjdæmpning og banebrydende codec-understøttelse.

Udover ovennævnte tilføjelser, understøtter Sony WH-1000XM4 Sonys 360 Reality Audio-format, der muliggør rummelig lyd på stereohovedtelefoner plus LDAC-codec, der kan sende en bitrate på op til 990 kbps. Desværre understøtter de ikke længere aptX eller aptX HD, så du får måske ikke så meget Hi-Res Audio ud af dem.

Læs hele anmeldelsen: Sony WH-1000XM4 Wireless Headphones

De bedste in-ear høretelefoner: 1More Triple Driver In-Ear Headphone Din søgen efter vellydende høretelefoner til fornuftige penge slutter her Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: N/A | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20-40,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 99 dB/mW | Impedans: 32 ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløs distance: N/A | NFC: N/A Low Stock 649 kr. Læs mere hos Proshop.dk Lækker lydkvalitet velbygget og flot designet umatched på prisen Plastikfjernbetjeningen føles lidt legetøjsagtig

Efter at have testet både 1MORE Triple Driver in-ear og 1MORE Quad Driver in-ear høretelefonerne blev vi særdeles imponerede over, hvor meget man faktisk får for pengene inden for deres respektive prislejer.

For kun 100$ (ca. 600kr.) er det svært at komme i tanke om et sæt hovedtelefoner med en bedre lydkvalitet end 1MORE Triple Driver. Hvis du gerne vil have en lille smule mere raffinement, og materialer der føles lidt mere luksusagtige, så er 1MORE Quad Driver stadig et fund, selvom de koster det dobbelte af 1MORE Triple Driver

Der er næsten umuligt at sætte en finger på noget ved Triple Driver hovedtelefonerne; gummikablerne er småirriterende og plastikfjernbetjeningen føles lidt legetøjsagtig, men det er altså petitesser, for til den pris er det umuligt at gøre det meget bedre end 1MORE Triple Driver høretelefonerne

Læs den fulde anmeldelse: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

De bedste lavpris in-ear høretelefoner: RHA S500u Vellydende og utroligt billige in-ear høretelefoner Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 14 gram | Kabellængde: 1.35m, tolagsbeskyttelse | Frekvensspektrum: 16-22,000Hz | Enhed: Microdynamisk | Enhedstype: Dynamisk | Dynamiskrespons: 100dB | Impedans: 16 ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløsrækkevidde: N/A | NFC: N/A Fremragende støbningskvalitet Godt afbalanceret og fyldig lyd Til tider hvislende i det lyse frekvensområde En lidt snæver volumendynamik

Hvis du har en tendens til at miste dine hovedtelefoner, men stadig værdsætter god lyd, så er det svært at finde et mere passende sæt høretelefoner end RHA s500u.

Disse høretelefoner burde ikke være i stand til at lyde så godt til prisen. Lydkvaliteten er godt afbalanceret og har et lille løft i den dybe mellemtone. Bassen er fremhævet en lille smule, så den både leverer god slagkraft og kontrol uden at være for meget. Topfrekvenserne, som til tider kan være hvislende, får musikken til at lyde spændende.

Læs den fulde anmeldelse: RHA S500u

De bedste trådløse hovedtelefoner: Bowers & Wilkins PX7 Wireless Headphones Gode all-round bøffer Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 310g | Kabellængde: 1.2m | Frekvensspektrum: 10 – 30,000 Hz | Drivere: 43.6mm | Drivertype: Full range | Følsomhed: N/A | Impedans: 20 kOhms | Battery life: 30 timer | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: N/A 2.999 kr. Læs mere hos Hifiklubben DK Bedste lydkvalitet inden for sit felt Konkurrencedygtig batterilevetid Stærk Bluetooth-forbindelse Kopperne kan ikke foldes sammen

Hvis du leder efter et sæt trådløse hovedtelefoner med aktiv støjdæmpning og du ikke vil betale en bondegård, er Bowers & Wilkins PX7 værd at overveje. Titlen på de bedste trådløse hovedtelefoner går naturligvis stadig til Sony WH-1000XM4, men disse er ikke langt efter.

Med sofistikeret støjdæmpning, forbedret lydkvalitet og et pænt design, kan PX7 give enhver af modellerne på denne liste kamp til stregen.

De understøtter desuden aptX Adaptive for forbedret stabilitet og latenstid mellem hovedtelefonerne og din enhed, såvel som streaming af aptX HD i høj kvalitet (24 bit). Af denne årsag er de de bedste hovedtelefoner, hvis du leder efter et godt all-round par.

Læs hele anmeldelsen: Bowers & Wilkins PX7 Wireless Headphones

De bedste lavpris trådløse hovedtelefoner: Plantronics BackBeat Go 810 Fornuftige og overkommelige bøffer med noise cancelling Hovedtelefonstype: Lukket | Vægt: 289g | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: N/A | Drivere: 40mm | Drivertype: Dynamisk | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid: 24 timer | Trådløs rækkevidde: 100 meters | NFC: Nej 890 kr. Læs mere hos Komplett God byggekvalitet Varm afbalanceret lyd Pålidelig trådløs forbindelse Hvislen når der ikke er musik

I årevis var Plantronics BackBeat Pro 2 været blandt vores foretrukne trådløse hovedtelefoner på grund af deres fremragende lyd, byggekvalitet og funktioner. Desværre var de også temmelig dyre. Nu har Plantronics lanceret sine strålende BackBeat Go 810, der ikke har samme luksuriøse materialer, men som lyder næsten identisk med sin dyrere forgænger - og så har de et lige så elegant design.

Med det i tankerne er BackBeat Go 810 de bedste hovedtelefoner til dem, der ønsker trådløs forbindelse uden den høje pris.

Læs hele anmeldelsen: Plantronics BackBeat Go 810

De bedste true wireless hovedtelefoner: Sony WF-1000XM3 True Wireless Earbuds Støjdæmpende helt trådløse hovedtelefoner som gør drømme til virkelighed Akustisk design: Lukket | Vægt: 70g | Frekvensgang: 20 – 20,000kHz | Drivere: 6mm | Driver type: Dome | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (indbygget): 6 timer | Batterilevetid (etuiet): 18 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Ja 1.374 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Effektiv støjdæmpning Diskret design God lyd Ingen fysisk volumenkontrol Egner sig ikke til sport

Du finder sjældent et sæt kablede hovedtelefoner (og endnu sjældnere et sæt helt trådløse propper) på listen over de bedste støjdæmpende hovedtelefoner. Fordi det er så sjældent at se teknologien i propper, fortjenerSony WF-1000XM3 netop en plads på vores liste. De er ganske imponerende.

Sony WF-1000XM3 opnår en grad af støjdæmpning, some r meget god for et par trådløse in-ear-hovedtelefoner. De giver naturligt nok ikke samme grad af isolation som et par over ear-hovedtelefoner, men har til gengæld en langt mere handy formfaktor. De er ikke kun de smarteste helt trådløse hovedtelefoner på markedet, de kombinerer også støjdæmpning med gode musiske egenskaber. Vil du ikke slæbe rundt på et almindeligt stort sæt bøffer, kan du med fordel putte disse i lommen.

Læs hele anmeldelsen af: Sony WF-1000XM3

De bedste lavpris true wireless hovedtelefoner: Lypertek Tevi Utrolige overkommelige propper Akustisk design: Lukket | Vægt: N/A | Frekvensgang: 20-20,000Hz | Drivere: 6mm | Driver type: Graphene | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid (i propperne: 10 timer | Batterilevetid (etuiet): 70 timer | Wireless range: N/A | NFC: Nej Gode til prisen Neutral og audiofil lyd Fremragende batterilevetid Designet er lidt kedeligt

Du har måske aldrig hørt om Lypertek før, men forvent at høre mere fra dem I fremtiden. Lypertek Tevi true wireless earbuds er blandt de bedste vi har prøvet, særligt grundet den lave pris. Du får USB-C, en velbalanceret lyd, lang batterilevetid og et vandtæt design – alt hvad du kan ønske fra et sæt budget-propper. Lypertek Tevi yder langt bedre end man skulle forvente og kan konkurrere med de dyreste og bedste mærker på markedet. Du vil blive positivt overrasket.

Læs hele anmeldelsen: Lypertek Tevi true wireless earbuds

De bedste Bluetooth-propper: Optoma NuForce BE Sport4 Praktisk talt perfekte trådløse ørepropper Akustisk design: Lukket | Vægt: 15 g | Frekvensgang: 20 - 20.000 Hz | Drivere: 6 mm | Driver type: Dynamisk | Følsomhed: 92 dB +/-3 dB ved 1 kHz | Impedans: 32 Ohm | Batterilevetid: 10 timer | Trådløs rækkevidde: 10 m | NFC: Nej Imponerende lyd Tilpassede propper Praktisk design Egner sig ikke til lytning med ét øre

NuForce har med deres BE Sport4-propper virkelig skabt noget helt specielt. Med sin slanke og solide indpakning er disse et par kvalitetspropper, som overgår deres femstjernede forgængere. De er perfekte til træning, men enhver byboer vil også finde letvægtsdesignet og den imponerende lydisolation tiltalende. Her er beviset på, at trådløse hovedtelefoner nu kan konkurrere med de bedste kablede modeller.

Læs hele anmeldelsen: Optoma NuForce BE Sport4

De bedste støjreducerende hovedtelefoner: Bose Noise Cancelling Headphones 700 De bedste på støjdæmpning men ikke på batterilevetid Akustisk princip: Lukket | Vægt: 255 g | Kabellængde: N/A | Frekvensområde: N/A | Drivere: N/A | Drivertype: N/A | Følsomhed: N/A | Impedans: N/A | Driftstid batteri : 20 timer | Trådløs rækkevidde: 10 meter | NFC: Ja 2.489 kr. Læs mere hos Proshop.dk Fremragende støjreduktion Sjov og livagtig lyd Elegant design Batteriet kunne være bedre Dyrere end Sony WH-1000XM3

De slår ikke helt Sonys WH-1000XM3 på batterilevetid og pris, men Bose Noise Cancelling Headphones 700 er stadig et par fremragende over-ear hovedtelefoner – og de bedste vi endnu har testet fra Bose.

Traditionelt set har støjdæmpende hovedtelefoner blokeret for støjen omkring dig, så du bedre kan høre din musik (eller få en lur på flyveturen). Det fungerer især godt, hvis du lytter til musik. Hvis du foretager et opkald, kan personen du taler med dog stadig høre støjen omkring dig, uanset om du står på en traffikeret gade eller et rumlende tog.

Dette forsøger Bose Noise Cancelling Headphones 700 seek at gøre op med ved også at tilføre støjdæmpning til telefonopkald, udover musik, hvilket er en fantastisk funktion.

Lydkvaliteten er absolut god, med en levende og livlig karakter samt et afbalanceret lydbillede.

Forsøger du at vælge imellem Sony WH-1000XM3 og Bose Noise Cancelling Headphones 700, anbefaler vi umiddelbart, at du vælger den første på grund af en lavere pris og bedre batterilevetid. Når det er sagt, vil du bestemt ikke gøre et dårligt køb, hvis du vælger Bose i stedet (og vi vil godt kunne forstå dit valg) – de spiller godt, ser godt ud og støjdæmpningen er fænomenal.

Læs hele anmeldelsen: Bose Noise Cancelling Headphones 700

De bedste lavpris støjreducerende hovedtelefoner: Sennheiser HD 450BT Gode støjreducerende bøffer til en god pris Hovedtelefonstype: Lukket | Vægt: 238g | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 18Hz - 22kHz | Drivere: 40mm | Drivertype: Dynamisk | Følsomhed: 100 dBSPL@1kHz/1mW | Impedans: N/A | Batterilevetid: 30 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Nej 1.153 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Fantastisk lyd Behagelige at have på Tvivlsom byggekvalitet Lydbilledet er lidt lukket

Sennheiser er kendt for sine velspillende støjdæmpende hovedtelefoner, og deres seneste HD 450BT, tilbyder et billigere alternativ til tidligere modeller som Momentum 3 Wireless og de dyre Sony WH-1000XM4.

Med et minimalt design og indbygget støjdæmpning er disse fuldt sammenfoldelige trådløse hovedtelefoner målrettet det pendlende publikum. Deres velafbalancerede profil bør appellere til både audiofile og basjægere.

Batteriets levetid og tilslutningsmulighederne er begge gode, og støjdæmpningen fungerer godt nok, selvom du måske finder ud af, at disse hovedtelefoner ikke helt blokerer for al ekstern støj.

Læs hele anmeldelsen: Sennheiser HD 450BT

Det bedste on-ear hovedtelefoner: Grado SR60e Sublim lydkvalitet til en fremragende pris Hovedtelefonstype: Åben | Vægt: N/A | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20Hz-20,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamiskrespons: 99db | Impedans: 32 ohm | Batterilevetid: N/A | Trådløsrækkevidde: N/A | NFC: N/A Føles behageligt på hovedet Imponerende klarhed til prisen Yderst anbefalelsesværdige. No in-line controls

Til prisen er det decideret umuligt at finde et par bedre on-ear hovedtelefoner end Grado SR60e. Tredje generation af prestige hovedtelefonerne er de bedste og mest forfinede par, vi til dato har set fra New York'erne. SR60e er et godt valg, hvis du leder efter et par gode basishovedtelefoner, der lyder, som om de burde koste meget mere, end de faktisk gør. Det åbne design på øreskålene medfører en bedre ventilering, end hvad man er vant til på mange on-ear hovedtelefoner. Vi betragter Grado SR60e som vores guldstandard, når det kommer til on-ear hovedtelefoner.

(Vores anmeldelse er af SR60i, men de nye SR60e hovedtelefoner er næsten identiske i design og ydeevne.)

Læs den fulde anmeldelse: Grado SR60e

De bedste lavpris on-ear hovedtelefoner: Urbanears Plattan II Hovedtelefoner, der både er billige og komfortable Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: N/A | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20Hz-20,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 99db | Impedans: 32 ohm | Batterilevetid: N/A | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: N/A 299 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Behagelige at have på ørerne Fornuftig pris Snæver soundstage Ingen mulighed for volumejustering

Selvom de oprindelige Plattan var et glimrende par on-ear hovedtelefoner, så kunne Urbanears aldrig helt affinde sig med kun at levere middelmådige produkter. Firmaet tog derfor feedbacken fra deres brugere til sig og søgte at råde bod på de mange klager, hvad entendet drejede sig om komfort, lydkvaliteten eller isolering. I det store hele er det lykkedes for Urbanears at gøre Plattan II til en værdig efterfølger til producentens mest populære sæt hovedtelefoner.

Kort sagt så er dette her meget basale hovedtelefoner uden en masse ekstra lir, men fordi de netop er så basale, så får du et par vellydende trådhovedtelefoner til en mærkbart lavere pris, end hvad man ellers er vant til.

Læs den fulde anmeldelse: Urbanears Plattan II

De bedste over-ear hovedtelefoner: Beyerdynamic DT 1990 Pro Professionelle hovedtelefoner, der er sjove at have på Hovedtelefonstype: Åbent | Vægt: 370 g | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 5 – 40,000Hz | Drivere: N/A | Drivertype: N/A | Følsomhed: 102dB | Impedans: 250 Ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: N/A 3.093 kr. Læs mere hos Proshop.dk Bygget som en tank Fremragende komfort Overvældende klarhed Mellemtonen er lidt høj

Mens Beyerdynamic muligvis ikke er så kendt som sin tyske bror, Sennheiser, har lydfirmaet en historie med at skabe nogle af det bedste spillende lydudstyr på markedet.

Som eksempel har vi her Beyerdynamic DT 1990 Pro, en åben version af Beyerdynamic DT 1770 Pro, som vandt vores Editor’s Choice-pris for deres gode lyd, design og værdi for pengene. Begge hovedtelefoner har nogenlunde samme pris, så du finder næppe den ene model til en lavere pris end den anden. Forskellen ligger i lyden.

Da de er åbne, skal DT 1990 Pro bruges derhjemme eller i studiet til seriøs analytisk lytning. Lyd er i stand til at komme ind og ud, men den gode nyhed er, at open-back-designet giver DT 1990 Pro en god følelse af rummelighed. Lydscenen er også ganske bred, hvilket gør det muligt for selv den mest uerfarne lytter at bestemme det nøjagtige sted, hvorfra hvert instrument spiller.

Hvis du har ledt efter et par luksuriøse trofaste kopper, der bruges af nogle af verdens førende lydingeniører, er dette de bedste hovedtelefoner til dig.

Læs hele anmeldelsen: Beyerdynamic DT 1990 Pro

De bedste lavpris over-ear hovedtelefoner: JBL Tune 750BTNC God over-ears med støjdæmpning til en god pris Hovedtelefonstype: Lukket | Vægt: 220g | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20Hz - 20kHz | Drivere: 40mm | Drivertype: N/A | Følsomhed: 95dB | Impedans: 32 ohms | Batterilevetid: 15 - 22 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Nej 699 kr. Læs mere hos JBL DK Fremragende lydkvalitet Kraftig støjreducering Ikke vandafvisende Gennemsnitlig batterilevetid

JBL er et populært navn i verdenen af hovedtelefoner og Bluetooth-højttalere - og med rette. Forbrugerne ved hvad de kan forvente af mærket - anstændig lydkvalitet til en anstændig pris.

Det var det, vi også så med JBL Live 650BTNC sidste år - og nu, klar til at indtage deres plads, har vi JBL Tune 750BTNC, en overlegen efterfølger til 650BTNC et godt men billigt sæt over ear-hovedtelefoner. JBL Tune 750BTNC lyder godt, ser godt ud, og de passer godt. De er pålidelige og nemme at bruge, hvis du kan undvære vandtæthed og et par mindre funktioner - men til denne pris kan man næsten ikke være bekendt at beklage sig.

Læs hele anmeldelsen: JBL Tune 750BTNC

De bedste luksushovedtelefoner: Focal Stellia Luksuskopper til en heftig pris Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 435g | Kabellængde: 4 fod OFC 24 AWG-kabel, 10 fod OFC 24 AWG-kabel | Frekvensspektrum: 5 - 40.000 Hz | Enhed: 40 mm | Dynamisk respons: 106 dB SPL / 1mW ved 1 kHz | Impedans: 35 Ohm Ekstremt høj pris Åbent lydbillede Høj komfort Svulstigt design Ekstremt dyre Temmelig store

Focal Stellia lyder helt fantastisk, og det åbne lydbillede og den detaljerede og præcise behandling af signalet betyder, at de får al musik til at lyde godt.

Når du lytter til plader, som du tror, at du kender ud og ind, vil Stellias præcise adskillels af frekvenserne betyde, at du hører detaljer, som du aldrig har bemærket tidligere.

Er du til minimalistisk hovedtelefondesign, vil det svulstige design på Focal Stellia måske ikke falde i din smag. Dertil er det temmelig klodsede at have på udendørs.

Hvis du er til luksus, vil de læderindbundne kopper, de vævede kabler, de børstede kobberdetaljer og den matchende opbevaringsæske appellere til dig. Denne luksus smitter af på manualen, som er en lille læderindbundet bog, men det er mpske også forventeligt, når du betaler 25.000 for et sæt hovedtelefoner.

Læs hele anmeldelsen: Focal Stellia

